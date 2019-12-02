«Школа — будто камера хранения детей». История Ксюши и Стаса, которые никогда не ходили в детсад и школу

Дети Анны Филатовой не посещали ни детский сад, ни школу Фото: Александр Ощепков

Жительница Новосибирска Анна Филатова не считает себя ярым противником школьного образования, однако отправлять своих детей в школу она не стала. Сейчас Ксюша и Стас Филатовы обучаются дома, по их стопам пойдёт и младший брат, когда ему исполнится семь лет. Корреспондент НГС побывала у Филатовых дома и посмотрела, как изнутри работает система семейного образования, где папа учит детей истории, бабушка — литературе, а мама проверяет контрольные и составляет расписание уроков. Несмотря на то что в семье Филатовых трое детей, в доме очень тихо.



— Сейчас Ксюша уроки делает, а Стас контрольную решает. Это важный момент, — объясняет нам Анна.

У её детей нет строгого расписания уроков — «всё-таки не школа», — однако прорешать задачи и познакомиться с новым материалом они стараются в первой половине дня. Далее — время секций и дополнительных кружков, их у пятиклассницы Ксюши и второклассника Стаса хватает. Расписание, в котором аккуратно выведено «сольфеджио», «йога», «скрипка», «театр» и другие занятия, прикреплено магнитом к холодильнику.

По словам мамы, принципиального решения не отдавать детей в детский сад и школу у неё не было. Со старшей дочерью всё сложилось само собой: Анна не работала, могла уделять ребёнку много времени, а уж о том, как «организовать досуг», она знает сама — помогает педагогическое образование.

Анна родилась в семье педагогов и получала традиционное образование — сначала в школе, затем в вузе Фото: Александр Ощепков

— Потом я посмотрела, что и без детского сада дети у меня растут более самостоятельные, что ли. Вот пример, — рассуждает Анна. — В четыре года мы пошли во двор с Ксюшей гулять. Она там с подружкой устроила пикник — расстелила коврик, разложила бутерброды и игрушки. Подошли женщина с ребёнком из нашего двора, и ребёнок тут же схватил игрушку девчонок. На это моя дочь твёрдо ответила, что это их пикник, их полянка, и попросила не трогать их игрушки. Та женщина удивилась, я тоже, но это было приятное удивление. Я подумала: «Как классно, что ребёнок смог сразу очертить: вот это моё, не трогайте». Хотя первой реакцией, конечно, было одёрнуть дочку.



Когда пришло время Ксюше идти в школу, Анна долго выбирала учреждение, смотрела на опыт других родителей, но, изучив школьные программы «началок», поняла, что обучение во всех городских школах слишком обрывочное и хаотичное.

— Мне не нравилось, что материал давался отрывочно, а на уроках дети вечно перескакивали с одного на другое. Мне и современные учебники не нравились — ни оформление, ни содержание, — поясняет мама.

Своих детей она обучает по учебникам 90-х годов — говорит, что так детям усваивать материал легче, программа ведётся последовательно и полно

Фото: Александр Ощепков

Потом она заглянула на форумы мам, увидела ветку «семейное/заочное обучение», изучила отзывы и выбрала для себя именно семейную форму обучения.

— Она более гибкая, чем заочная. При заочной вся программа, которая даётся, — именно школьная. Ребёнок также обязан присутствовать в школе при сдаче любых промежуточных контрольных и аттестационных работ. А семейная форма позволяет не привязываться к конкретной программе. Но обязанность проходить аттестацию у нас тоже есть, — делится Анна.

О том, что перейти на семейное обучение будет так просто, она и не догадывалась. Сначала Анна написала письмо в мэрию с просьбой перевести ребёнка на эту форму обучения и прикрепить его к школе. Прикрепление достаточно условное, поскольку дети затем посещают эту школу раз или два раза за весь учебный год — во время аттестации.



— Раз в год мы проходим аттестацию. Приходим в школу и сдаём, как правило, все предметы разом — русский, математику, чтение. Так в «началке» обычно. Хотя английский сдаём отдельно. Нам аттестация даётся довольно легко, обычно на четвёрки или пятёрки, но вот один раз была тройка, — вспоминает она.

Семейное обучение учит детей самостоятельности — уверена Анна Фото: Александр Ощепков

Анна направляется в детскую — нужно проверить математику у Ксюши. В это время Стас читает учебник, закинув ноги на подлокотник кресла.

В обучении она делает ставку на самостоятельность — в конце лета расписывает подробную программу на год, а затем составляет примерное расписание уроков. Дети почти каждый день самостоятельно открывают учебник, изучают материал, а при необходимости спрашивают маму о том, что им показалось непонятным. Так происходит с пятиклассницей Ксюшей; со второклассником Стасом Анна занимается пока вместе, но планирует уже на следующий год дать ему больше индивидуальных заданий.

В том, что её система обучения работает, она уверена, и в этом её убеждают результаты аттестаций детей. Всевозможные обвинения в том, что Ксюша и Стас лишены школьного общения и не социализируются, тут же отвергает.



— Социализация — это что? Это встраивание индивида в социум, то есть принятие правил и норм поведения. Школу я бы не назвала идеальным институтом для того, чтобы встроиться. Там свои какие-то распорядки — подчинение, дисциплина, по звонку вставать, по звонку садиться. Плюс, школа — это общество, где дети все одного возраста, а в социуме мы общаемся с разными людьми. Да и сколько там в школе уходит на социализацию? 5–10 минут перемены, максимум полчаса в день, — рассуждает Анна.

Нехватку школьного общения Ксюша и Стас Филатовы компенсируют на занятиях в различных секциях. К тому же они часто гуляют во дворе, который, по признанию их мамы, для неё является лучшим институтом социализации, чем школа, ведь там «дети действительно учатся договариваться, обижаться, выходить из ситуаций».

Так выглядит плотное расписание секций младших Филатовых Фото: Александр Ощепков

— Сама я за время школьного обучения сменила несколько школ — мы часто переезжали. У меня есть приятели, хорошие знакомые со школы, но настоящие друзья — с университета. Поэтому школа — это лишь один из институтов социализации, не более того. А для некоторых родителей и школа, и детский сад — это вариант камеры хранения детей, когда на ребёнка нет времени, — добавляет она. — Жизнь ведь после школы не заканчивается, человек продолжает учиться, жить, обрастать связями. И как по мне, то лучше находиться в, так скажем, свободном плавании, не ограничивая себя.



Ещё один момент, который беспокоил Анну, когда она задумывалась о школе для своих детей, — это здоровье. Семейное обучение позволяет им не «привязываться» к парте и «не сидеть, скрючившись, по шесть часов на одном месте», вместо этого — свободный график уроков и отдых, когда им захочется.

О том, чтобы учиться в школе, а не дома, в семье Филатовых говорят открыто, однако эту идею пока отвергают Фото: Александр Ощепков

— Кто-то скажет, что школа нужна для дисциплины, что это такая школа жизни. Я так не считаю. А потом такие дети выбирают себе нелюбимую работу, нелюбимых людей рядом, всю жизнь мучаются. Самое главное для ребёнка — не дисциплина, а самодисциплина, когда есть мотивация заниматься чем-то. Когда ты нашёл себя. Мои дети проявляют себя уже сейчас — говорят: «Я хочу заниматься вот тем-то». И мы, конечно, к ним прислушиваемся, — делится мама Ксюши и Стаса.

Дети Анны Филатовой вопросов про школу задают всё меньше, а если у них вдруг и вспыхивает желание пойти туда, то оно быстро проходит: возможность учиться в свободном режиме всё-таки берёт верх. При этом их мама домашнее обучение не считает панацеей, так что идею школы окончательно не отбрасывает, говоря, что, возможно, её дети и станут традиционными школьниками, но позже. Так же и с репетиторами — Анна допускает мысль, что в старших классах детям понадобится более опытный учитель, чем она. Пока же удаётся справляться своими силами, подключив к процессу обучения почти всю родню.

Обучение на дому ждёт и младшего сына Анны Фото: Александр Ощепков