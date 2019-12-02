«Школа — будто камера хранения детей». История Ксюши и Стаса, которые никогда не ходили в детсад и школу

Жительница Новосибирска Анна Филатова не считает себя ярым противником школьного образования, однако отправлять своих детей в школу она не стала. Сейчас Ксюша и Стас Филатовы обучаются дома, по их стопам пойдёт и младший брат, когда ему исполнится семь лет. Корреспондент НГС побывала у Филатовых дома и посмотрела, как изнутри работает система семейного образования, где папа учит детей истории, бабушка — литературе, а мама проверяет контрольные и составляет расписание уроков.
Несмотря на то что в семье Филатовых трое детей, в доме очень тихо.
— Сейчас Ксюша уроки делает, а Стас контрольную решает. Это важный момент, — объясняет нам Анна.
У её детей нет строгого расписания уроков — «всё-таки не школа», — однако прорешать задачи и познакомиться с новым материалом они стараются в первой половине дня. Далее — время секций и дополнительных кружков, их у пятиклассницы Ксюши и второклассника Стаса хватает. Расписание, в котором аккуратно выведено «сольфеджио», «йога», «скрипка», «театр» и другие занятия, прикреплено магнитом к холодильнику.
По словам мамы, принципиального решения не отдавать детей в детский сад и школу у неё не было. Со старшей дочерью всё сложилось само собой: Анна не работала, могла уделять ребёнку много времени, а уж о том, как «организовать досуг», она знает сама — помогает педагогическое образование.
— Потом я посмотрела, что и без детского сада дети у меня растут более самостоятельные, что ли. Вот пример, — рассуждает Анна. — В четыре года мы пошли во двор с Ксюшей гулять. Она там с подружкой устроила пикник — расстелила коврик, разложила бутерброды и игрушки. Подошли женщина с ребёнком из нашего двора, и ребёнок тут же схватил игрушку девчонок. На это моя дочь твёрдо ответила, что это их пикник, их полянка, и попросила не трогать их игрушки. Та женщина удивилась, я тоже, но это было приятное удивление. Я подумала: «Как классно, что ребёнок смог сразу очертить: вот это моё, не трогайте». Хотя первой реакцией, конечно, было одёрнуть дочку.
Когда пришло время Ксюше идти в школу, Анна долго выбирала учреждение, смотрела на опыт других родителей, но, изучив школьные программы «началок», поняла, что обучение во всех городских школах слишком обрывочное и хаотичное.
— Мне не нравилось, что материал давался отрывочно, а на уроках дети вечно перескакивали с одного на другое. Мне и современные учебники не нравились — ни оформление, ни содержание, — поясняет мама.
Потом она заглянула на форумы мам, увидела ветку «семейное/заочное обучение», изучила отзывы и выбрала для себя именно семейную форму обучения.
— Она более гибкая, чем заочная. При заочной вся программа, которая даётся, — именно школьная. Ребёнок также обязан присутствовать в школе при сдаче любых промежуточных контрольных и аттестационных работ. А семейная форма позволяет не привязываться к конкретной программе. Но обязанность проходить аттестацию у нас тоже есть, — делится Анна.
О том, что перейти на семейное обучение будет так просто, она и не догадывалась. Сначала Анна написала письмо в мэрию с просьбой перевести ребёнка на эту форму обучения и прикрепить его к школе. Прикрепление достаточно условное, поскольку дети затем посещают эту школу раз или два раза за весь учебный год — во время аттестации.
— Раз в год мы проходим аттестацию. Приходим в школу и сдаём, как правило, все предметы разом — русский, математику, чтение. Так в «началке» обычно. Хотя английский сдаём отдельно. Нам аттестация даётся довольно легко, обычно на четвёрки или пятёрки, но вот один раз была тройка, — вспоминает она.
Анна направляется в детскую — нужно проверить математику у Ксюши. В это время Стас читает учебник, закинув ноги на подлокотник кресла.
В обучении она делает ставку на самостоятельность — в конце лета расписывает подробную программу на год, а затем составляет примерное расписание уроков. Дети почти каждый день самостоятельно открывают учебник, изучают материал, а при необходимости спрашивают маму о том, что им показалось непонятным. Так происходит с пятиклассницей Ксюшей; со второклассником Стасом Анна занимается пока вместе, но планирует уже на следующий год дать ему больше индивидуальных заданий.
В том, что её система обучения работает, она уверена, и в этом её убеждают результаты аттестаций детей. Всевозможные обвинения в том, что Ксюша и Стас лишены школьного общения и не социализируются, тут же отвергает.
— Социализация — это что? Это встраивание индивида в социум, то есть принятие правил и норм поведения. Школу я бы не назвала идеальным институтом для того, чтобы встроиться. Там свои какие-то распорядки — подчинение, дисциплина, по звонку вставать, по звонку садиться. Плюс, школа — это общество, где дети все одного возраста, а в социуме мы общаемся с разными людьми. Да и сколько там в школе уходит на социализацию? 5–10 минут перемены, максимум полчаса в день, — рассуждает Анна.
Нехватку школьного общения Ксюша и Стас Филатовы компенсируют на занятиях в различных секциях. К тому же они часто гуляют во дворе, который, по признанию их мамы, для неё является лучшим институтом социализации, чем школа, ведь там «дети действительно учатся договариваться, обижаться, выходить из ситуаций».
— Сама я за время школьного обучения сменила несколько школ — мы часто переезжали. У меня есть приятели, хорошие знакомые со школы, но настоящие друзья — с университета. Поэтому школа — это лишь один из институтов социализации, не более того. А для некоторых родителей и школа, и детский сад — это вариант камеры хранения детей, когда на ребёнка нет времени, — добавляет она. — Жизнь ведь после школы не заканчивается, человек продолжает учиться, жить, обрастать связями. И как по мне, то лучше находиться в, так скажем, свободном плавании, не ограничивая себя.
Ещё один момент, который беспокоил Анну, когда она задумывалась о школе для своих детей, — это здоровье. Семейное обучение позволяет им не «привязываться» к парте и «не сидеть, скрючившись, по шесть часов на одном месте», вместо этого — свободный график уроков и отдых, когда им захочется.
— Кто-то скажет, что школа нужна для дисциплины, что это такая школа жизни. Я так не считаю. А потом такие дети выбирают себе нелюбимую работу, нелюбимых людей рядом, всю жизнь мучаются. Самое главное для ребёнка — не дисциплина, а самодисциплина, когда есть мотивация заниматься чем-то. Когда ты нашёл себя. Мои дети проявляют себя уже сейчас — говорят: «Я хочу заниматься вот тем-то». И мы, конечно, к ним прислушиваемся, — делится мама Ксюши и Стаса.
Дети Анны Филатовой вопросов про школу задают всё меньше, а если у них вдруг и вспыхивает желание пойти туда, то оно быстро проходит: возможность учиться в свободном режиме всё-таки берёт верх. При этом их мама домашнее обучение не считает панацеей, так что идею школы окончательно не отбрасывает, говоря, что, возможно, её дети и станут традиционными школьниками, но позже. Так же и с репетиторами — Анна допускает мысль, что в старших классах детям понадобится более опытный учитель, чем она. Пока же удаётся справляться своими силами, подключив к процессу обучения почти всю родню.
— Так получилось, что наши родные включились в этот процесс, хотя вначале мою идею не отдавать Ксюшу и Стасика в школу восприняли настороженно, даже с лёгким протестом, — смеётся Анна. — Сейчас бабушка у нас учит литературе, дедушка занимается музыкой, а папа, так как хорошо знает историю, учит их этому. В общем, задействованы все.