Есть варианты получше: чем плох пешеходный мост на площади Лыщинского и чем его нужно заменить

Огромный переход над площадью Лыщинского — самый спорный элемент комплекса, который хотят построить к чемпионату 2023 года Фото: Александр Ощепков / НГС

Авторская колонка Татьяны Иваненко, директора Сибирского центра содействия архитектуре. В 2023 году в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. К этой дате будет построена ледовая арена и сопутствующая ей транспортная инфраструктура: станция метро «Спортивная» и развязка на площади Лыщинского с надземным пешеходным мостом. Общественное мнение разошлось в оценке отдельных частей этого большого и ответственного проекта. По данным соцсетей и СМИ, проекты ледовой арены и станции метрополитена оцениваются в позитивном ключе, а надземный переход на площади Лыщинского вызывает у новосибирцев больше недоумение и негативные отзывы.



В октябре была сформирована исследовательская группа, в которую вошли эксперты: архитектор, градостроитель, социолог и аналитик BIG DATA, а также студенты старших курсов НГТУ, НГАСУ и НГУ. Группа поставила себе задачу разобраться, насколько решение о строительстве надземного перехода является взвешенным и обоснованным. Для этого она провела междисциплинарное исследование, состоящее из 4 блоков: «Градостроительство», «Статистика и BIG DATA», «Социология и конфликтология» и «Урбанистика».

Согласно генплану 60-х, площадь Лыщинского представляет собой транспортный узел, в котором сходятся три важные улицы левобережья: проспект Карла Маркса, улица Блюхера и улица Немировича-Данченко. Одновременно она является «воротами» на левый берег, связывая композиционной осью центр левобережья — площадь Маркса — и выход города к Оби. Также площадь соседствует с будущим спортивным кластером, который проектировщики назвали «Сибирские Лужники». Чем плох проект За последнее десятилетие статус площади изменился: она, продолжая оставаться транспортным узлом и композиционной осью, стала центром крупного жилого и общественно-делового района. Модернистская застройка вдоль проспекта Карла Маркса уплотнилась. На улицах Горская и Стартовая выросло многоэтажное жилье; вдоль улицы Немировича-Данченко возник общественно-деловой район, активно строятся высотные жилые дома. В ближайшем будущем продолжится строительство высотного жилья по обе стороны от площади Лыщинского, а со строительством ледовой арены состоится спортивный кластер.

По проекту, перейти площадь по земле будет невозможно Фото: Александр Ощепков / НГС

По подсчетам, которые проводились в будние дни с 8 до 21 часов, через площадь проходят тысячи человек. Переходом через улицу Блюхера пользуется 7600 человек, через проспект Маркса — 9500 человек, через Немировича-Данченко меньше — около 3500 человек. Суммарно через эти три улицы ежедневно переходит почти 21 тысяча человек. Из BIG DATA следует, что жилой район на улицах Горская и Стартовая населяет 9 тысяч человек, жилой район на Немировича-Данченко — 4,8 тысячи человек. То есть можно сделать вывод, что строительство перехода затрагивает интересы огромного числа людей.

Под руководством профессора НГТУ Ирины Скалабан студенты-социологи провели анкетирование жителей в районе улиц Горская и Стартовая. Люди в основном в курсе, что происходит: знают о строительстве ЛДС, станции метро, надземного перехода. Две трети из них пользуются общественным транспортом, 86% опрошенных часто бывают на площади Лыщинского и почти в трети семей есть маленькие дети, пожилые люди или члены семьи с ограниченными возможностями.

И 64% респондентов не одобряют строительство надземного перехода.

Также жителей беспокоит грядущая вырубка зеленых насаждений на площади.

Если оценивать ситуацию по методике Института территориального планирования «Урбаника» для общественных пространств (комфорт, безопасность, разнообразие активности, узнаваемость места), то сейчас, по результатам исследования студентов факультета архитектуры и градостроительства НГАСУ, площадь Лыщинского получает в среднем «троечку». Со строительством перехода, полагают они, ситуация изменится в худшую сторону: уровень комфорта и разнообразия снизится, безопасность тоже, хотя это не так очевидно. Общую оценку площади исследователи снизили до «двойки».

Получается, что проект будущих преобразований учитывает только транспортную составляющую: по мнению авторов проекта, площадь Лыщинского — это только транспортный узел, все остальные её особенности игнорируются. Проект отметает тот факт, что площадь — это ещё и локальный центр для окружающей её застройки, главная композиционная ось левобережья, выход к реке. Исследователи делают вывод, что потенциал этого места проектом не учтен.

Площадь можно было бы превратить в аттракцион и достопримечательность с панорамным обзором правобережья, как в парке Зарядье или за рубежом Фото: Татьяна Иваненко

Студентка НГАСУ Анастасия Канакова и доцент вуза Анна Наволоцкая в статье о надземных переходах ссылаются на исследование последствий строительства подобных проектов в Санкт-Петербурге — многопролётных переходов в Купчино с неофициальными названиями «Краб» и «Креветка». В ГИБДД после их строительства проанализировали дорожную ситуацию и оказалось, что аварийность на исследуемых участках повысилась, улица стала опасней, а проблема пробок не решилась. Также надземные мосты и ограждающие конструкции заметно осложнили переход улицы и оказались визуально непривлекательными в архитектурном плане. Сейчас стоит вопрос о демонтаже этих мостов, что подтверждает несостоятельность идеи строительства внеуличных пешеходных переходов в густонаселенных районах.

Что можно сделать? Ситуацию пешеходной доступности на площади Лыщинского можно решить несколькими способами. Во-первых, поскольку транспортная развязка на площади по проекту не является бессветофорной, можно оставить там наземные переходы, существующие и сейчас, с обустройством островков безопасности и использования во время пиковых нагрузок «умного» режима работы светофоров, с проведением работ по благоустройству и озеленению пешеходной зоны площади, сформировав общественное пространство. Подобные подходы реализованы в Москве на площадях Тверская Застава и Серпуховская.



Но, учитывая, что Новосибирск сегодня стремится быть в тренде (не так давно в городе открыли смотровую площадку, и это довольно актуальная тема во всём мире), можно пойти другим путём и построить не просто общественное пространство, а «аттракцион» с высоким коммерческим потенциалом — главную городскую смотровую площадку. С площади открывается прекрасный вид на правобережье.

Архитектор Игорь Поповский так презентует идею: «Это место очень хорошее для обзора правобережной части. Потому что она обычно освещена солнцем, и вы стоите спиной к этому солнцу, и это очень хороший панорамный вид. Сейчас формируется площадка осмотра, но этого мало. Здесь можно сделать очень качественный двухуровневый обитаемый мост, по одному из уровней которого можно передвигаться на траволаторе, а на другом — пить кофе, смотреть на панораму. Это был бы такой символ, на который туристы специально приезжали бы. Этот объект продолжал бы работать и после чемпионата».

И действительно, список городских символов к чемпионату только расширится. К Транссибу и Бугринскому мосту, которые мы сегодня видим с Горской, добавится ледовая арена и Центральный мост. Пока у нас есть это не упущенное окно возможностей, нужно попробовать исправить ситуацию.



Согласны с автором?