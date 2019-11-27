Уходим красиво: что делать, если вас увольняют против вашей воли

Вместе с юристом и хантером мы разобрали 14 популярных вопросов о сокращении и увольнении Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

Мы не расскажем, как в последний момент понравиться начальнику, чтобы он передумал вас увольнять, или как вести себя на корпоративе, чтобы он не стал последним днем в компании. Зато мы узнали, сколько вам должны заплатить при сокращении, можете ли вы рассчитывать на компенсацию, если контора обанкротилась, и как доказать, что вас насильно выживают. Однажды в проекте «Спрашивали? Отвечаем!» мы ждали от вас вопросы о трудовых правах. Мы удивились: каждый пятый был о сокращениях и увольнениях. Ваши непонимания и страхи мы упаковали в 14 вопросов и задали их эксперту по подбору кадров Ольге Новгородовой и юристу Артему Страшнову.

Меня могут уволить по статье?

Да. Как правило, по статье увольняют, даже если вы один раз грубо нарушили трудовую дисциплину, провалили серьезное задание. Любите прогуливать (прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов), объявляетесь на работе пьяным и уже собрали коллекцию дисциплинарных взысканий? Можете смело присматривать новое место. Увольняют за систематические опоздания, невыполнение задач и прочее.

Впрочем, работодатель сам некорректно документирует ваши «заслуги»: забывает вовремя привлечь к ответственности, допускает формальные ошибки, которые могут быть вам на руку. Хотите запомниться начальнику надолго? Используйте его промахи, чтобы через суд восстановиться на работе или потребовать денежной компенсации за увольнение.

Когда меня должны рассчитать?

В последний рабочий день. Если вы не дождались выплаты и не можете добиться ответа от теперь уже бывшего руководства, начните с претензии в адрес экс-работодателя, требуйте выплатить долг по зарплате. Результата нет? Обращайтесь с исковым заявлением в суд и Государственную инспекцию труда. Не забудьте обосновать свои требования: приложите к искам расчет долга, доказательства того, что вас действительно не рассчитали. А вот если вам «забыли» дать «черную» зарплату, доказать обоснованность требований будет трудно.



А если меня сокращают, что я получу?

При сокращении вам должны выплатить зарплату (все выплаты, в том числе оклад и премии) за отработанное время, компенсацию за неотгулянный отпуск, а также выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты.

Можете рассчитывать на компенсацию средней месячной зарплаты, пока ищете новое место, но не больше двух месяцев с даты расторжения трудового договора (в эту сумму зачитывается выходное пособие). По решению службы занятости ее могут продлить и на третий месяц, если работник в течение двух недель после увольнения встал на учет в службе занятости и там ему не предложили новое место работы. Иными словами, гарантированно, кроме обыкновенного расчета при увольнении, сотрудник получает одну среднемесячную зарплату. Если не найдет работу быстро, — вторую зарплату, а если при этом быстро встанет на учет в службе занятости, — третью. Но, как правило, все выплаты ограничиваются двумя зарплатами.



Запомните: в последний рабочий день компания должна с вами рассчитаться Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

О сокращении работника должны уведомить письменно за два месяца и предложить любую другую вакантную должность. Кроме того, есть компании, которые принимают участие в дальнейшей судьбе сокращенного сотрудника: пишут рекомендации, помогают составить новое резюме, рекомендуют партнерам и клиентам. Но это не обязанность, а добрая воля работодателя.



Если организацию, где я работаю, ликвидируют, то какие выплаты я получу?

Ровно те же, что и в ситуации с сокращением. Немного сложнее, если речь идет о банкротстве. В этом случае подразумевается ликвидация компании в связи с отсутствием у нее денег на оплату долгов. Хотя выплаты при банкротстве аналогичны компенсациям при ликвидации, многое зависит от того, есть ли у банкрота на это деньги. Что входит в расчет уволенного сотрудника, кроме его зарплаты?

Если увольнение происходит по соглашению сторон, работник получит только компенсацию за неиспользованный отпуск и расчет за отработанный период. Дополнительных выплат не положено.

Но если стороны договорятся, то работодатель может выплатить какую угодно сумму на свое усмотрение. Это вопрос торга. Задача работодателя — не заплатить лишнего, цель увольняющегося — получить максимум. В России эта практика не распространена, потому что никто не может обосновать, почему экс-начальник должен платить что-то сверху. Единственный вариант — договариваться на берегу и прописывать выплаты в договоре или дополнительном соглашении к нему.



Положена ли компенсация, если я работал по договору подряда?

Нет. Запомните раз и навсегда: договор подряда не подразумевает никаких выплат, кроме платы за выполненную работу. Отпуск, больничные, компенсации при увольнении — вам это не светит. Оплата по договору подряда производится, как правило, на основании акта выполненных работ.

Как самостоятельно проверить правильность расчетов и выплат при увольнении?

Вы знаете свою зарплату за день? Умножаете на количество отработанных дней и получаете размер выплат. Вот простое уравнение: зарплата = месячный оклад трудящегося/число рабочих дней в месяце*число дней выхода работника.

Прогульщики или коллекционеры дисциплинарных взысканий всё ещё могут быть уволены по статье Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Какой пакет документов должны выдать на работе при увольнении?

Трудовую и медицинскую (если она была) книжки и расчетный лист. В нем должны быть перечислены деньги, заработанные вами за текущий месяц, компенсационные выплаты (например, за непредоставленный отпуск), удержанные на основании закона, решений суда, исполнительных листов и прочих оснований суммы.



Также в пакете документов обязательно должны быть:

справка о зарплате (форма 182н) за текущий год и два предшествующих; заполненный персональными данными сотрудника раздел 3 расчета по страховым взносам (оформляется с начала квартала до даты расторжения трудового договора); выписка из формы СЗВ-СТАЖ (заполнять в ней графу 14 необходимо только в том случае, если расторжение трудового договора производится 31 декабря); составленная на уходящего работника выписка из формы СЗВ-М за текущий месяц.

По заявлению увольняющегося работодатель должен предоставить:

форму 2-НДФЛ, где указывают сведения о доходах с начала года по дату его увольнения;

справку о среднем заработке, если человек планирует в ближайшее время обращаться за пособием по безработице;

копию формы СПВ-2 (сведения о застрахованном стаже для установления пенсии), если работник уходит на пенсию по возрасту, по инвалидности, по иным основаниям. Оригинал в десятидневный срок после получения заявления об уходе на пенсию направляют в ПФР;

копии приказов о приеме, увольнении, переводах, несчастных случаях на производстве, иных распоряжениях и актах, касающихся деятельности сотрудника.

Что такое СЗВ-СТАЖ и кому должны выдать такую выписку при увольнении?

Это сведения о страховом стаже застрахованных лиц. Форма действует с 5 марта 2017 года и частично заменяет отмененную РСВ-1, где указывались данные о стаже работников.

Речь в данном случае идет о прекращении и трудового договора, и договора ГПХ. Главное, чтобы на выплаты таким лицам работодатель начислял страховые взносы. Поскольку выдать СЗВ-СТАЖ при увольнении — обязанность работодателя, ему нужно подтвердить факт передачи сведений работнику. Сделать это можно, например, проставив отметки о получении формы на экземпляре, остающемся у работодателя.

Нужно ли отрабатывать две недели, если меня уволили?

Если уволили по статье, то вы не обязаны отрабатывать. Работодатель сам принимает решение, какой датой вас уволить. И ни о каких обязательных или желаемых двух неделях речи быть не может. Только если начальник сам решит и даст вам это время, чтобы вы могли, например, найти новую работу за этот срок.

Куда жаловаться, если меня увольняют несправедливо?

Первым делом идите в суд. Для споров об увольнении установлен сокращенный срок исковой давности — один месяц. Старайтесь подать иск как можно быстрее, чтобы потом не пришлось объяснять судье, почему вы всё проворонили и какие у вас для этого были уважительные причины. Также можно обратиться в Госинспекцию труда. Специалисты проведут проверку и, если найдут основания, привлекут работодателя к ответственности. Этот метод хорош как дополнительный способ давления на руководство, но ни в коем случае не как основной.

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