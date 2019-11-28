«Самый опасный вид малярии»: инфекцию подхватил путешественник из команды сибиряка Алексея Камерзанова

Сергей Зарипов на обследовании Фото: Алексей Камерзанов

Автопутешественник из команды новосибирца Алексея Камерзанова обнаружил у себя опасный вид малярии перед отлётом из Африки в Россию — из симптомов у него были температура 40,2, озноб и ломота. Журналист НГС узнал, как удалось диагностировать так называемую болотную лихорадку и как от неё вовремя спасли екатеринбуржца Сергея Зарипова.

«Высокая температура, опасная для жизни»

Для Алексея Камерзанова и Сергея Зарипова это было не первое путешествие в Африку. Они знают о способах профилактики малярии и её симптомах. Видимо, поэтому им и удалось быстро среагировать и обнаружить такую опасную болезнь, от которой не существует вакцины.



— Был последний день путешествия: мы парковали машины, собирались через несколько часов уезжать в аэропорт. Сергей сказал, что плохо себя чувствует. Мы меряем ему температуру — 38 градусов. Едем в клинику, где берут кровь, и я смотрю на заключение и вижу, что написано по латыни Plasmodium falciparum — малярия тропическая, самый опасный вид, — вспоминает Алексей Камерзанов.

Он добавил, что в таких случаях важно в течение дня принять лекарства, чтобы не допустить неблагоприятного исхода. С момента, когда Сергею стало нехорошо, до момента первого приёма лекарства прошло два часа. Ему пришлось лететь в таком состоянии. У них было несколько перелётов: Камерун — Брюссель — Москва — Новосибирск и Екатеринбург соответственно (и другие города для остальных членов команды).



Такой была температура у Зарипова в Москве. Команда путешественников за него очень переживала Фото: Алексей Камерзанов

— Когда мы в Москве измерили ему температуру — оказалось 40,2. Я очень испугался, потому что это слишком высокая температура, опасная для жизни. Нам пришлось её сбить. Я всегда как организатор поездки переживаю за всех, а когда кто-то заболел — тем более, — делится Алексей Камерзанов.



Он пояснил, что перед тем, как лететь в Екатеринбург, Сергей связался с инфекционной больницей и сразу направился туда.

«Началось буквально перед вылетом»

По словам самого Сергея Зарипова, сначала он почувствовал лёгкое недомогание, как при гриппе, и повышение температуры.

— Но ввиду того, что мы знали симптомы малярии, решили температуру померить. Она довольно быстро поднимается. Затем сразу поехали в медицинское учреждение. У меня взяли кровь из пальца, проверили и сказали, что нужно лечиться. Это было буквально перед вылетом, часов за шесть. Основной тяжёлый процесс, когда идёт активная фаза болезни, выпал на перелёты, — говорит Сергей Зарипов.

Всего нужно было пить шесть таблеток с определёнными интервалами времени, поэтому к моменту возвращения в родной город Сергею Зарипову оставалась последняя. В больнице Екатеринбурга, по его словам, анализы уже не показывали малярию. Но его всё равно положили в больницу под наблюдение врачей на пять дней. На пятый день анализы снова были хорошими и Сергея выписали. Эта история, признается путешественник, не остановит его от последующих поездок в Африку.



Здесь говорится о том, что у Сергея малярия тропическая — один из видов болотной лихорадки Фото: Алексей Камерзанов

«Это одна из самых главных опасностей»

Алексей Камерзанов объяснил, что впервые в Афирику они заехали ещё в феврале 2018 года.

— Мы с самого начала понимали, что одна из самых главных опасностей — это, естественно, малярия. Есть болезни, от которых ставят прививки, например жёлтая лихорадка, и в некоторые страны без них просто не пускают, если нет сертификата. От холеры, гепатита — хочешь ставишь, хочешь нет. А от малярии прививок нет, поэтому варианта поведения два — или принимать превентивно определённые препараты, или просто следить за тем, что происходит: иметь при себе тесты, чтобы можно было оперативно проверить кровь и принять лекарство, — поясняет Камерзанов.

Первый вариант, по его словам, не подходит для них — путешественников, которые находятся в стране по полтора месяца, потому что эти лекарства сильно воздействуют на печень. И он больше подходит для туристов, которые поехали в страну ненадолго и могут попринимать подобные средства. Поэтому путешественники взяли с собой тесты и таблетки.



Так выглядит комар анофелес, который и является переносчиком малярии. Эксперт Лариса Вовней пояснила, что бывают и другие случаи заражения, но они редкие, например при переливании крови Фото: Wikipedia.org

— Мы все знаем, что, не дай бог, первые симптомы малярии — температура, озноб, ломота, — сразу же бежим измерять температуру и делать анализ. Пока ехали по восточному побережью Африки, всё было хорошо — может, она там не так распространена или нам везло. А вот проезжая по западному побережью, мы попали в сезон дождей, когда развивается благоприятная обстановка для переносчиков малярии — комаров анофелесов (малярийные комары, самки которых переносят малярийных плазмодиев — род паразитических одноклеточных организмов. — Прим. ред.), — рассказывает Алексей Камерзанов.

Как бы путешественники ни старались отпугнуть комаров, использовать репелленты, всё равно часто просыпались покусанными. По его словам, сейчас он и другие путешественники отсчитывают дни инкубационного периода, хотя знают, что в так называемом спящем режиме малярийные плазмодии могут находиться в организме не один месяц.

— У нас очень простое правило: как только ты приехал из Африки, на всякий случай везде с собой вози лекарства от малярии, потому что она может выйти в активную фазу, — объясняет путешественник.

