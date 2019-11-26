Я устал, я ухожу: когда сибирякам выгодно идти в отпуск в 2020 году

Определиться с отпусками на следующий год нужно уже сейчас Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Приближается 2020 год, но раньше него — пора определяться с отпусками: если ваш работодатель еще не спросил, когда вы хотите отдыхать, то скоро непременно это сделает — таков закон. Если планы вы еще не построили или не знаете, когда сходить в отпуск так, чтобы потом не страдать из-за вычтенных из зарплаты отпускных, мы приготовили для вас полезную инструкцию. Вместе с HR-экспертом Ольгой Новгородовой составили календарь выгодных отпусков.

Учтите, что у вас получится либо отдохнуть подольше, либо получить побольше. Совместить это никак не получится: чем больше в месяце праздников, тем дольше будет ваш отпуск и меньше вы получите денег. На календаре зеленым выделены месяцы, когда выгодней всего идти в отпуск, чтобы не прогадать в деньгах. Если же вы хотите продлить отпуск и готовы пожертвовать ради этого доходами — выбирайте январь, март и другие месяцы, в которых есть хоть немного праздничных дат.

Сохраните себе эту памятку, чтобы на досуге выбрать самые подходящие месяцы для отдыха Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Как прибавить дни отпуска

Самый простой способ продлить отпуск — взять несколько дней между праздниками. Традиционно для этого подходят новогодние каникулы и майские праздники. В этом году выгоден еще и март: выходной по случаю 8 Марта перенесут с воскресенья на понедельник, 9 марта. Если взять 4 отпускных дня с 10-го по 14-е, то получится почти полноценный девятидневный отпуск.

— В январе возьмите два дня из отпуска на 9-е и 10-е число, и у вас будет целых 12 дней отдыха, а в мае пишите заявление на 6, 7 и 8 мая — отдохнете 11 дней, — советует Ольга Новгородова.

Можно сэкономить несколько дней, оформив отпуск с понедельника по пятницу — так вместо 5 дней отдыха получится 9. Тоже вполне достаточно, чтобы переделать все дела или попутешествовать. Или хотя бы просто выдохнуть и немного перезагрузиться.



Гендерным праздникам в следующем году достанется по три дня. Еще парочка отпускных, и получится полноценная неделя отдыха Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Увеличится отпуск, и если вы болели, пока отдыхали, — обратитесь к врачу за больничным, и вам продлят отпуск на все дни, которые вы пропустили.

— Есть методы получить эти же два дополнительных дня к отпуску более честно — сдать кровь. По закону донору крови полагается два дня отгула — в день сдачи крови и день после него на восстановление, — подсказывает кадровик.



Еще дополнительный отпуск с сохранением зарплаты положен студентам — на время сессии и написания диплома. В некоторых компаниях принято оплачивать такой отпуск, только если сессия успешно закрыта, а диплом защищен, но это незаконно. Отпускные в полном объеме обязаны выплатить за три дня до начала отпуска.



Если правильно распределить дни отпуска, то слетать к морю можно несколько раз в году Фото: Елена Альтман / Сеть городских порталов

Как увеличить отпускные выплаты

Подсчитать, как именно начисляются отпускные, несложно: берем доход за прошлый год, делим получившуюся сумму на количество рабочих дней в году (в среднем 247) и получаем «цену» одного дня. Например, оклад у вас 30 тысяч рублей. А в декабре еще вы получили годовую премию — 10 тысяч. Получается, что за один день отпуска вам должны выплатить 1498 рублей.

В то же время «цена» одного рабочего дня от месяца к месяцу отличается: количество рабочих дней разное, а оклад тот же. В январе их всего 18, поэтому при окладе в 30 тысяч мы получаем стоимость дня 1667 рублей — это больше, чем наши отпускные. А в октябре, где максимальное количество рабочих дней — 23, зарплата за день получится 1304 рубля — почти на 200 рублей меньше отпускных. Поэтому в октябре выгоднее идти в отпуск, чем в январе.



Если вы недавно пришли на новую работу — то это тоже учтут при расчете отпускных. Доход учитывается не за календарный год, а за год до первого дня отпуска. При этом зарплата с предыдущего места работы не учитывается, но сумма все равно делится на год. Получается, что брать первые две недели отпуска через полгода работы невыгодно — отпускные получатся значительно меньше, чем зарплата. Так что лучше потерпеть до года или еще хотя бы пару месяцев.

Если начальник не разрешает идти в отпуск

По закону руководители могут не пустить в отпуск сотрудников, которые проработали в компании меньше полугода. Еще одна причина зажать вам отпуск — отсутствие замены и производственная необходимость.

— Если у компании высокий — то есть очень загруженный — сезон зимой, то сложнее всего будет согласовать отпуск именно зимой, а летом — пожалуйста. И наоборот. Есть организации, в которых время отпуска строго регламентировано — только летом. Например, с таким сталкиваются педагоги, которые могут отдохнуть лишь во время летних каникул, — объясняет Новгородова.



Сложнее всего согласовать отпуск, заранее не заявленный в графике отпусков. Тогда руководитель вправе отказать, несмотря на наличие купленных путевок и пропадающих билетов.

А если вы не отгуляли положенный вам отпуск в этом году, он никуда не денется — дни будут копиться, пока вы их не потратите.

Если начальник сам решает, когда вам идти в отпуск

В этом вопросе законодательство тоже на стороне работодателя. При составлении графика отпусков работодатель может учитывать пожелания сотрудников о времени ухода в отпуск, но не обязан. Исключения делают только для некоторых работников — мам детей до 14 лет, многодетных родителей, инвалидов и мужей беременных женщин.

