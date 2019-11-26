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Я устал, я ухожу: когда сибирякам выгодно идти в отпуск в 2020 году

Мы составили календарь, который подскажет, как отдохнуть подольше и получить побольше

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Определиться с отпусками на следующий год нужно уже сейчас

Определиться с отпусками на следующий год нужно уже сейчас

Приближается 2020 год, но раньше него — пора определяться с отпусками: если ваш работодатель еще не спросил, когда вы хотите отдыхать, то скоро непременно это сделает — таков закон. Если планы вы еще не построили или не знаете, когда сходить в отпуск так, чтобы потом не страдать из-за вычтенных из зарплаты отпускных, мы приготовили для вас полезную инструкцию. Вместе с HR-экспертом Ольгой Новгородовой составили календарь выгодных отпусков.

Учтите, что у вас получится либо отдохнуть подольше, либо получить побольше. Совместить это никак не получится: чем больше в месяце праздников, тем дольше будет ваш отпуск и меньше вы получите денег. На календаре зеленым выделены месяцы, когда выгодней всего идти в отпуск, чтобы не прогадать в деньгах. Если же вы хотите продлить отпуск и готовы пожертвовать ради этого доходами — выбирайте январь, март и другие месяцы, в которых есть хоть немного праздничных дат.

Сохраните себе эту памятку, чтобы на досуге выбрать самые подходящие месяцы для отдыха

Сохраните себе эту памятку, чтобы на досуге выбрать самые подходящие месяцы для отдыха

Как прибавить дни отпуска

Самый простой способ продлить отпуск — взять несколько дней между праздниками. Традиционно для этого подходят новогодние каникулы и майские праздники. В этом году выгоден еще и март: выходной по случаю 8 Марта перенесут с воскресенья на понедельник, 9 марта. Если взять 4 отпускных дня с 10-го по 14-е, то получится почти полноценный девятидневный отпуск.

— В январе возьмите два дня из отпуска на 9-е и 10-е число, и у вас будет целых 12 дней отдыха, а в мае пишите заявление на 6, 7 и 8 мая — отдохнете 11 дней, — советует Ольга Новгородова.

Можно сэкономить несколько дней, оформив отпуск с понедельника по пятницу — так вместо 5 дней отдыха получится 9. Тоже вполне достаточно, чтобы переделать все дела или попутешествовать. Или хотя бы просто выдохнуть и немного перезагрузиться.

Гендерным праздникам в следующем году достанется по три дня. Еще парочка отпускных, и получится полноценная неделя отдыха

Гендерным праздникам в следующем году достанется по три дня. Еще парочка отпускных, и получится полноценная неделя отдыха

Увеличится отпуск, и если вы болели, пока отдыхали, — обратитесь к врачу за больничным, и вам продлят отпуск на все дни, которые вы пропустили.

— Есть методы получить эти же два дополнительных дня к отпуску более честно — сдать кровь. По закону донору крови полагается два дня отгула — в день сдачи крови и день после него на восстановление, — подсказывает кадровик.

Еще дополнительный отпуск с сохранением зарплаты положен студентам — на время сессии и написания диплома. В некоторых компаниях принято оплачивать такой отпуск, только если сессия успешно закрыта, а диплом защищен, но это незаконно. Отпускные в полном объеме обязаны выплатить за три дня до начала отпуска.

Если правильно распределить дни отпуска, то слетать к морю можно несколько раз в году

Если правильно распределить дни отпуска, то слетать к морю можно несколько раз в году

Как увеличить отпускные выплаты

Подсчитать, как именно начисляются отпускные, несложно: берем доход за прошлый год, делим получившуюся сумму на количество рабочих дней в году (в среднем 247) и получаем «цену» одного дня. Например, оклад у вас 30 тысяч рублей. А в декабре еще вы получили годовую премию — 10 тысяч. Получается, что за один день отпуска вам должны выплатить 1498 рублей.

В то же время «цена» одного рабочего дня от месяца к месяцу отличается: количество рабочих дней разное, а оклад тот же. В январе их всего 18, поэтому при окладе в 30 тысяч мы получаем стоимость дня 1667 рублей — это больше, чем наши отпускные. А в октябре, где максимальное количество рабочих дней — 23, зарплата за день получится 1304 рубля — почти на 200 рублей меньше отпускных. Поэтому в октябре выгоднее идти в отпуск, чем в январе.

Если вы недавно пришли на новую работу — то это тоже учтут при расчете отпускных. Доход учитывается не за календарный год, а за год до первого дня отпуска. При этом зарплата с предыдущего места работы не учитывается, но сумма все равно делится на год. Получается, что брать первые две недели отпуска через полгода работы невыгодно — отпускные получатся значительно меньше, чем зарплата. Так что лучше потерпеть до года или еще хотя бы пару месяцев.

Если начальник не разрешает идти в отпуск

По закону руководители могут не пустить в отпуск сотрудников, которые проработали в компании меньше полугода. Еще одна причина зажать вам отпуск — отсутствие замены и производственная необходимость.

— Если у компании высокий — то есть очень загруженный — сезон зимой, то сложнее всего будет согласовать отпуск именно зимой, а летом — пожалуйста. И наоборот. Есть организации, в которых время отпуска строго регламентировано — только летом. Например, с таким сталкиваются педагоги, которые могут отдохнуть лишь во время летних каникул, — объясняет Новгородова.

Сложнее всего согласовать отпуск, заранее не заявленный в графике отпусков. Тогда руководитель вправе отказать, несмотря на наличие купленных путевок и пропадающих билетов.

А если вы не отгуляли положенный вам отпуск в этом году, он никуда не денется — дни будут копиться, пока вы их не потратите.

Если начальник сам решает, когда вам идти в отпуск

В этом вопросе законодательство тоже на стороне работодателя. При составлении графика отпусков работодатель может учитывать пожелания сотрудников о времени ухода в отпуск, но не обязан. Исключения делают только для некоторых работников — мам детей до 14 лет, многодетных родителей, инвалидов и мужей беременных женщин.

Шеф имеет право отправить вас отдыхать принудительно

Шеф имеет право отправить вас отдыхать принудительно

Можно ли обменять отпуск на деньги?

Основные четыре недели придется отгулять как положено или уволиться — при увольнении вам оплатят все неотгулянные дни. Но если у вас отпуск больше 28 дней, разницу действительно можно взять деньгами.

На удлиненный отпуск имеют право:

Закон регламентирует не только общую продолжительность отпуска, но и то, как именно вы должны его отгулять — хотя бы раз в год нужно уйти отдыхать на две недели подряд. Считается, что именно за это время вы морально восстановитесь. Куда девать остальные дни, решаете вы сами — можете пойти еще на две недели, а можете брать по 1–2 дня, когда устанете. А если работодатель отказывает вам или еще каким-то образом нарушает ваши права, на него можно пожаловаться. Как именно это сделать, мы объясняли в нашем материале.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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26 ноя 2019 в 08:08

Хожу когда хочу... Веду бизнес в Екатеринбурге... Красноярске... Новосибирске... Стадом рабов могу упровлять и из за границы на отдыхе... Этот новый год встречу в Хорватии у меня там коттедж...

Бухгалтер
26 ноя 2019 в 08:22

Вот это кто писал? Корреспондент? "При этом зарплата с предыдущего места работы не учитывается, но сумма все равно делится на год" - удалите, расчет неверный.

Читатель
26 ноя 2019 в 08:07

Во время. У нас в мэрии уже раздали листки с отпускными.