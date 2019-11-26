Размеры имеют значение: топ-6 угрожающих джипов здоровее «Лэнд Крузера», которые вызывают трепет

Огромные внедорожные автомобили, несмотря на ряд недостатков в виде расхода топлива или высокого налога, имеют всё-таки существенные плюсы. В таких авто больше шансов выжить при тяжелом ДТП, они комфортны на разбитых российских дорогах, в них можно перевозить много пассажиров и грузов. Наконец, «исполины» могут защитить вас от агрессии на дорогах и хамов за рулём — от таких машин просто предпочитают держаться подальше. Самые крупные авто отечественного рынка — в обзоре НГС.
Toyota Sequoia
Пресловутый Land Cruiser в действительности не самый крупный автомобиль марки Toyota — в наших краях можно встретить внедорожники Toyota Sequoia, продающиеся на северо-американском рынке и попадающие в Россию преимущественно из США. Актуальный Land Cruiser 200 имеет в длину 4950 мм, в ширину 1970 мм, весит 2,5 тонны. Sequoia последнего поколения длиннее на 26 сантиметров и шире на 6 сантиметров (5210 мм и 2029 мм), масса тоже выше — 2,6 тонны. Передвигать такую махину по дорогам помогает 5,7-литровый 381-сильный двигатель — старый добрый атмосферник, работающий с проверенным гидроавтоматом. Привод может быть как задним, так и полным. Совсем свежие машины, привезенные из-за границы, предлагаются за 4–5 миллионов рублей, а 10-летний экземпляр со вторички можно найти за 1,5 миллиона.
Toyota Tundra
Это соплатформенный Sequoia автомобиль в кузове пикап и он еще длинней — 5814 мм. Ширина и масса аналогичны Sequoia, но для «Тундры» предлагается несколько двигателей: упомянутый 5,7-литровый, 4-литровый 270-сильный и 4,6-литровый 310-сильный. Toyota Tundra можно чаще увидеть на наших дорогах, более низкие таможенные сборы за пикап делают машину привлекательной — максимум авто за умеренные деньги. Полноприводную «Тундру», например, 2012 года выпуска можно приобрести за 1,8 миллиона рублей.
Dodge Ram
Еще один пикап, чистый американец Dodge Ram. Если водители на Toyota Tundra воспринимаются больше как рачительные хозяйственники, то люди на 6-метровом чудище Dodge Ram — однозначно бруталы. Этот пикап последнего поколения имеет в длину 6142 мм, в ширину 2084 мм, он комплектуется 3,6-литровым 305-сильным и 5,7-литровым 395-сильным двигателями. В Новосибирске встречаются экземпляры предыдущего поколения, но они не намного меньше. За автомобиль 2017 года выпуска нужно будет выложить около 4 миллионов рублей, машины начала 2010 годов обойдутся в 1,5–2 миллиона.
Infiniti QX80
Внедорожник японского происхождения и американского предназначения, такие размеры любят в этой стране. Но и у нас автомобиль продается официально — машина является наследницей модели QX56. После рестайлинга 2017 года размеры внедорожника достигли 5340 мм в длину и 2030 мм в ширину, масса — 2,8 тонны. Под капотом — 5,6-литровый 405-сильный двигатель, работающий в паре с гидроавтоматом. Привод только полный. QX80 может взять на борт 7 или даже 8 человек. Новая машина стоит от 4,8 до 5,2 миллиона рублей, а на вторичке можно найти варианты 2013–2014 годов за 1,6,–1,8 миллиона.
Chevrolet Tahoe
Chevrolet Tahoe в последнем четвертом поколении выпускается с 2013 года, у нас внедорожник продается официально — это один из немногих Chevrolet, что остался на рынке после кризиса. Длина автомобиля 5181 мм, ширина 2044 мм, масса 2,7 тонны. Tahoe — классика американского жанра с огромными атмосферными моторами и рамной конструкцией. 6,2 литра (409 и 426 л.с.) — это самый объемный двигатель в нашем обзоре, работает он разумеется с классическим автоматом, привод у машины всегда полный. Новые Tahoe стоят 4,3–4,8 миллиона рублей, а на вторичке вы найдете машину в таком же кузове года так 2015–2016-го за 1,8–2,2 миллиона рублей.
Cadillac Escalade
Этот автомобиль использует такие же базу и агрегаты, как и Chevrolet Tahoe. И даже внешне они похожи — геометрия кузова идентична, разница в оптике и декоре. Но все же отличия есть — прежде всего Cadillac премиальная марка (Chevrolet — массовая), а значит автомобиль дороже. Escalade на 2 миллиметра короче (5179 мм), ширина и масса идентичны. Но это обычный Escalade, а есть еще растянутая версия ESV — так вот там целых 5697 мм длины, это один из самых больших внедорожников в мире. Новый Escalade стоит от 5 до 6,7 миллиона рублей, вторичка предлагает машины 2015–2016 годов за 3,1,–3,2 миллиона.
А вам какой внедорожник нравится?
Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте об автомобилях, которыми владеют подчиненные мэра Локтя.