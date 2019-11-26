Размеры имеют значение: топ-6 угрожающих джипов здоровее «Лэнд Крузера», которые вызывают трепет

Огромные внедорожные автомобили, несмотря на ряд недостатков в виде расхода топлива или высокого налога, имеют всё-таки существенные плюсы. В таких авто больше шансов выжить при тяжелом ДТП, они комфортны на разбитых российских дорогах, в них можно перевозить много пассажиров и грузов. Наконец, «исполины» могут защитить вас от агрессии на дорогах и хамов за рулём — от таких машин просто предпочитают держаться подальше. Самые крупные авто отечественного рынка — в обзоре НГС. Toyota Sequoia

Toyota Sequoia Фото: auto.ru

Пресловутый Land Cruiser в действительности не самый крупный автомобиль марки Toyota — в наших краях можно встретить внедорожники Toyota Sequoia, продающиеся на северо-американском рынке и попадающие в Россию преимущественно из США. Актуальный Land Cruiser 200 имеет в длину 4950 мм, в ширину 1970 мм, весит 2,5 тонны. Sequoia последнего поколения длиннее на 26 сантиметров и шире на 6 сантиметров (5210 мм и 2029 мм), масса тоже выше — 2,6 тонны. Передвигать такую махину по дорогам помогает 5,7-литровый 381-сильный двигатель — старый добрый атмосферник, работающий с проверенным гидроавтоматом. Привод может быть как задним, так и полным. Совсем свежие машины, привезенные из-за границы, предлагаются за 4–5 миллионов рублей, а 10-летний экземпляр со вторички можно найти за 1,5 миллиона.

Toyota Tundra

Toyota Tundra Фото: auto.ru

Это соплатформенный Sequoia автомобиль в кузове пикап и он еще длинней — 5814 мм. Ширина и масса аналогичны Sequoia, но для «Тундры» предлагается несколько двигателей: упомянутый 5,7-литровый, 4-литровый 270-сильный и 4,6-литровый 310-сильный. Toyota Tundra можно чаще увидеть на наших дорогах, более низкие таможенные сборы за пикап делают машину привлекательной — максимум авто за умеренные деньги. Полноприводную «Тундру», например, 2012 года выпуска можно приобрести за 1,8 миллиона рублей. Dodge Ram



Dodge Ram Фото: auto.ru

Еще один пикап, чистый американец Dodge Ram. Если водители на Toyota Tundra воспринимаются больше как рачительные хозяйственники, то люди на 6-метровом чудище Dodge Ram — однозначно бруталы. Этот пикап последнего поколения имеет в длину 6142 мм, в ширину 2084 мм, он комплектуется 3,6-литровым 305-сильным и 5,7-литровым 395-сильным двигателями. В Новосибирске встречаются экземпляры предыдущего поколения, но они не намного меньше. За автомобиль 2017 года выпуска нужно будет выложить около 4 миллионов рублей, машины начала 2010 годов обойдутся в 1,5–2 миллиона.

Infiniti QX80

Infiniti QX80 Фото: auto.ru

Внедорожник японского происхождения и американского предназначения, такие размеры любят в этой стране. Но и у нас автомобиль продается официально — машина является наследницей модели QX56. После рестайлинга 2017 года размеры внедорожника достигли 5340 мм в длину и 2030 мм в ширину, масса — 2,8 тонны. Под капотом — 5,6-литровый 405-сильный двигатель, работающий в паре с гидроавтоматом. Привод только полный. QX80 может взять на борт 7 или даже 8 человек. Новая машина стоит от 4,8 до 5,2 миллиона рублей, а на вторичке можно найти варианты 2013–2014 годов за 1,6,–1,8 миллиона.

Chevrolet Tahoe



Chevrolet Tahoe Фото: auto.ru

Chevrolet Tahoe в последнем четвертом поколении выпускается с 2013 года, у нас внедорожник продается официально — это один из немногих Chevrolet, что остался на рынке после кризиса. Длина автомобиля 5181 мм, ширина 2044 мм, масса 2,7 тонны. Tahoe — классика американского жанра с огромными атмосферными моторами и рамной конструкцией. 6,2 литра (409 и 426 л.с.) — это самый объемный двигатель в нашем обзоре, работает он разумеется с классическим автоматом, привод у машины всегда полный. Новые Tahoe стоят 4,3–4,8 миллиона рублей, а на вторичке вы найдете машину в таком же кузове года так 2015–2016-го за 1,8–2,2 миллиона рублей.



Cadillac Escalade



Cadillac Escalade ESV Фото: auto.ru

Этот автомобиль использует такие же базу и агрегаты, как и Chevrolet Tahoe. И даже внешне они похожи — геометрия кузова идентична, разница в оптике и декоре. Но все же отличия есть — прежде всего Cadillac премиальная марка (Chevrolet — массовая), а значит автомобиль дороже. Escalade на 2 миллиметра короче (5179 мм), ширина и масса идентичны. Но это обычный Escalade, а есть еще растянутая версия ESV — так вот там целых 5697 мм длины, это один из самых больших внедорожников в мире. Новый Escalade стоит от 5 до 6,7 миллиона рублей, вторичка предлагает машины 2015–2016 годов за 3,1,–3,2 миллиона.



А вам какой внедорожник нравится?