Спорт не для всех: почему детские победы и мечты не влезают в кошельки родителей

Художественная гимнастика — недоступная мечта многих девочек Фото: Всероссийская федерация художественной гимнастики



Мама, чей ребенок занимается спортивной гимнастикой, рассуждает о том, как мечта многих девочек фактически остается недоступной. Из-за денег. Почитайте эту колонку:

Принцип «Дал бог зайку — даст и лужайку» не работает, если вы решили отправить своего ребенка заниматься художественной гимнастикой. Тут нужен тяжкий труд, притом как будущего спортсмена, так и родителей. До сих пор не представляю, сколько нужно зарабатывать маме с папой, чтобы их дочка грациозно махала лентами в прыжке. В том, что спорт доступен не всем, я убедилась, когда моя дочь решила стать второй Кабаевой.



Сама я 8 лет занималась в детско-юношеской спортивной школе совершенно бесплатно. Даже в спортивные лагеря ездили и ни копейки не платили. Воспоминания из спортивного детства остались самые теплые и счастливые. При этом были у нас в школе и дети из неблагополучных семей — даже форму купить не могли. Они надевали самые простые шорты и майку, и с ними занимались точно так же, как со всеми. Нужные атрибуты выдавали, а если не хватало — просили у старших. Собственно, думала, что и своего ребенка я тоже определю в подобную школу, но не тут-то было…

Когда моей дочери исполнилось 5 лет, я отвела ее в филиал крупной спортивной школы в городе. Условия были вполне прозрачные: 1500 рублей в месяц, форма — лосины и гимнастический купальник. Если ребенок спустя какое-то время покажет значительные успехи, то его из коммерческой группы переведут на базу спортшколы, и за обучение платить уже якобы будет не нужно. Родители маленьких спортсменов нашептали, что там расходов в двадцать раз больше. И оказалось, даже не преувеличили.



Позже для занятий потребовались гимнастический мяч, скакалка и булавы. Удовольствие не из дешевых, но надо так надо. Решила сэкономить и купила на сайте, где продают вещи, бывшие в употреблении. Только посмотрите на стоимость этих предметов в магазине: мяч — от 2000 до 6000 рублей, обручи — от 1300 рублей, булавы — от 3000 до 7000 рублей, скакалки — от 1000 до 6000 рублей, ленты — 1200–5000 рублей. Да, есть и дешевле, но тренер с такими снарядами может и не допустить к занятиям. Нам рассказали, каких фирм и характеристик должны быть гимнастические предметы.

Экипировка — полбеды, а если ребенок захочет поехать на самые простые соревнования, например районные? Нужно оплатить взнос 500–1000 рублей и купить купальник. И тут снова на выручку приходят барахолки, где можно приобрести это блестящее чудо не за 45 000 рублей, а в пределах 20 тысяч. А что, экономия же!

Но мои, казалось бы, твердые расчеты разбились о суровую реальность этого красивого вида спорта. Однажды к родителям, которые ждали в коридоре, вышла девушка — старший тренер и объявила, что скоро будут сборы, где наши малыши тоже смогут принять участие. Стоимость — 21 000 рублей на базе школы за 10 дней, занятия почти каждый день по несколько часов, кормить-поить не будут. То есть цена только за приглашенных тренеров среднего уровня.



У меня тоже были сборы в спортивной школе, приезжали именитые тренеры. Но это либо стоило копейки, либо директор школы выбивал финансирование. Ну да ладно, с годами аппетиты у всех растут, а гимнастика — спорт из элитных, думала, что накоплю до начала сборов, все-таки детская мечта.

Но тут состоялась еще одна встреча с тренером, когда в режиме правдоруба она рассказала, на что нам стоит и не стоит рассчитывать. Девушка привела в пример некую ученицу Катю, которая ногу поднять как следует не может, но поедет на соревнования, потому что у ее родителей есть деньги. А вот талантливая девочка Света не поедет, потому что у ее мамы таких возможностей нет. И даже если на дорогу они по сусекам денег наскребут, то в дешевом купальнике ни один тренер ученицу позориться на соревнования не повезет. Нормальный костюм, по ее словам, от 50 тысяч. Стразы — Swarovski, не иначе. А за соревновательный сезон придется поменять таких несколько, и даже в рамках одного турнира может понадобиться переодеться. И вдогонку сообщила, что на сборы всероссийские тоже ездить надо, а они от 70 тысяч рублей только за факт участия.



На минуточку, мы в профессиональный спорт не метили. И на тот момент только решили примерить на себя такую возможность. Но какой смысл теребить душу ребенка, понимая, что дальше при любом раскладе дороги нет? А ведь многие дети идут в спорт не только для закалки характера, им важно понимать, что у них есть шанс чего-то достичь.

На закате нашей гимнастической «карьеры» я почитала различные «мамские» форумы и поняла, что и носа совать за дверь гимнастического зала не следовало. Сейчас дочка занимается для души танцами, что значительно бюджетнее и лучше для здоровья. Ну а как же доступный спорт и детские мечты? Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (можно СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).



А как вы считаете, профессиональный спорт только для богатых?