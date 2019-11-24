«Не обязательно ездить к тёще»: истории красоток из Новосибирска, от которых постоянно сбегают мужчины

Эти девушки ходят на свидания, но каждый раз все развивается по одному и тому же сценарию Фото: из архива героинь публикаций

Вроде бы всё хорошо, девушка — и умница, и красавица, спортсменка-комсомолка, а замуж не берут. Мужчины быстро появляются на горизонте и так же внезапно исчезают. Как только появляется намек на что-то серьезное — их будто ветром сдувает. Опять разочарование, и всё по кругу. Сразу начинаем копаться в себе, анализировать, гадать, где ошиблись и что сделали не так. Корреспондент НГС поговорила с девушками, у которых уже несколько лет не было серьезных отношений, а психолог и эксперт по самооценке Анна Бабич объяснила, в чем причина повторения такого сценария, и рассказала, как избежать ошибок и наладить личную жизнь.



Екатерина, 25 лет, управляющая салоном красоты



Не состоит в серьёзных отношениях уже почти два года Фото: предоставлено героиней публикации

— Последние отношения длились полгода и распались по обоюдному согласию: мы поняли, что не подходим друг другу для совместного будущего. Я редко загораюсь мужчиной, а если так происходит, то сразу в омут с головой. Возможно, не складывается потому, что я пытаюсь полностью отдать себя мужчине, забываю о своих интересах.

Я придирчива, мне нравятся воспитанные мужчины, а нынешнее поколение забывает об элементарных манерах этикета и вежливости. Раньше я очень сильно переживала каждую неудачу, теперь меня хватает на пару дней. Раньше я думала, что вся проблема в мужчинах, теперь же каждый раз ищу свои ошибки в том или ином моменте. ­­



Екатерина считает, что мужчины не хотят брать на себя ответственность Фото: предоставлено героиней публикации

Сейчас появился такой термин, как свободные отношения, и многие к ним стремятся, это популярно. Они ни к чему не обязывают, мужчинам не обязательно дарить цветы и ездить к будущей тёще. А девушки хотят, как в сказке, чтобы мужчина был рядом, уделял внимание, дарил любовь. Отношения обесценились, много браков создаются из-за беременности. Мужчины максимально снимают с себя ответственность или состоят в браке и просто ищут развлечения.



Диана, 23 года, студентка



Отношения с парнями заканчиваются на этапе общения и переписок Фото: предоставлено героиней публикации

— Мои последние отношения закончились два года назад, длились около года. Все закончилось, когда я узнала, что в моменты моего отсутствия он приглашал домой девушек с сайтов знакомств. Я не знаю, был кто-то на самом деле или нет, но увиденного сообщения мне оказалось достаточно.

В моей ситуации отношения не складываются, потому что я сильная личность, свои проблемы решаю сама и не позволяю мужчине рядом со мной почувствовать себя мужчиной. Выбираю слабохарактерных парней. Не стоит активно проявлять свое я, каким бы сильным оно ни было.



Диана считает, что всему виной её характер Фото: предоставлено героиней публикации

Расставания переживаю легко. Это приходяще-уходящие парни, мы общаемся, но потом они почему-то пропадают. Ладно бы после интимной близости, а они просто пропадают. Не только парни убегают после интима, девушки делают точно так же — добились своего и интерес пропал, это объяснимо, а когда резко заканчивается — тут непонятно. Через неделю находится другой, но опять не сложилось. День посижу, погрущу — он мне не пишет, а что случилось, может я что-то сделала не так? — а потом забываю. За два года уже появился иммунитет.





Ксения, 36 лет, дизайнер-верстальщик

Мужчина для галочки Ксении не интересен Фото: предоставлено героиней публикации

— Я не в отношениях уже 4 года — была 8 лет замужем, развелась, потому что между нами закончилось то чувство, которое удерживает мужчину и женщину вместе, как пару. Мы остались в дружеских отношениях. Я задумывалась, почему за столько времени у меня не было романов, и пришла к выводу, что дело и во мне самой, и в мужчинах. Я не понимаю, зачем мне снова замуж, часики у меня не тикают, у меня есть ребенок, я самодостаточна. Мужчина для галочки? Мне это не интересно. Интересно найти своего человека, с которым будет комфортно, без нервов, с которым мы будем смотреть в одну сторону. А хвататься за любого, лишь бы был, — у меня нет такой потребности.

Ксения считает, что часто мужчинам просто лень прилагать усилия для отношений Фото: предоставлено героиней публикации

За последний год у меня было четыре более-менее серьезных эпизода — не просто кофе, а полноценные свидания, длительное общение. Ничего серьезного не вышло — где-то я себя не так вела, может быть, и не понравилась, где-то у меня не возникал интерес. Часто люди не видят цели, смысла в следующих отношениях, особенно если предыдущий опыт был неудачным, или не верят, что это вообще возможно, или слишком увлечены собой, или нет времени, сил, желания...



Обидно, когда тебя не выбирают. Одно дело, когда ты сама не стремишься, живешь своей жизнью, и тебе нормально. А потом раз — ты встречаешь человека, с которым у тебя схожие интересы, и кажется, что всё могло бы получиться, но не выходит, и ты начинаешь думать: «А что со мной не так?». Иногда заканчивается даже просто на этапе общения — человек просто пропадает, и ты гадаешь, чьи это тараканы, твои или его. Почему мужчины сбегают от красоток? Мнение психолога и эксперта по самооценке Анны Бабич. Она выделяет четыре основные женские ошибки



— На первом и втором свидании происходит установление контакта. Люди реагируют на два момента: внешнюю привлекательность, а также насколько легко и интересно в общении на поверхностном уровне. Это значит, что не нужно лезть в душу с вопросами, которые могут нарушать личные границы: а почему ты расстался с бывшей, а сколько ты зарабатываешь, а сколько детей ты хочешь. Часто люди идут на первое свидание с заранее сформированными ожиданиями по поводу второй стороны. Девушка уже нафантазировала, каким должен быть молодой человек, и на свидании она общается не с реальным человеком, а пытается подогнать его под свой стандарт. Мужчина это бессознательно чувствует и сопротивляется. Нужно научиться общаться с реальным человеком, проявлять к нему искренний интерес, придерживаясь адекватных тем для первого свидания.



Женщина может находиться в дикой тревоге из-за того, что «мне уже 25 лет, часики оглушительно тикают». Эту тревогу провоцируют и подпитывают родители, общество. Каждого мужчину девушка начинает воспринимать как того самого. На свидании она опять-таки не видит реального человека, он ей не интересен. Она общается с «кандидатом». Мужчина это чувствует и дальше в общение не идёт. Во-первых, он понимает, что он сам как личность не важен и не интересен, он — кандидат. Во-вторых, алло, какое замужество? Я в первый раз тебя вижу, давай полегче?

Самый главный закон: хочешь отношения, в которых тебе хорошо, — наведи порядок в своей голове. Мэрилин Монро писала о том, какая жуткая пустота у неё внутри и насколько она не уверена в себе. Это же чувствуют миллионы женщин. Пустоту они пытаются заполнить мужчиной, работой, покупками, внешними впечатлениями. И все безрезультатно. Кому хочется быть с человеком, у которого в душе дыра? Вот и мужчине тоже не хочется. Если человек не умеет любить сам себя, то любовь другого человека его никогда не насытит.