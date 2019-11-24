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Фастфуд влияет на мужские гормоны и еще 7 неожиданных фактов о вредной еде

Мы узнали о фастфуде всё. Прочитайте, прежде чем пойти на фуд-корт

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Про фастфуд ходит много баек, но на деле подтверждаются далеко не все&nbsp;

Про фастфуд ходит много баек, но на деле подтверждаются далеко не все 

В рубрике «Интересно про еду» мы каждые выходные рассказываем вам факты, в которые сложно поверить. В предыдущих сериях мы узнали, что апельсины и лимоны при простуде вредны, а пальмовое масло полезное (только найти то самое очень сложно). В этот раз мы оказались в сердце тьмы всех сторонников здоровой пищи — исследуем фастфуд. Правда ли, что бургеры вызывают импотенцию, зачем в молочные коктейли кладут перемолотые яйца насекомых, как выращивают картошку, чтобы сделать из нее фри, и еще шесть фактов фастфуд-индустрии нам рассказали врач-диетолог Оксана Выдря, специалист по пищевому поведению Сергей Синев, директор по развитию ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Яна Старовойтова и руководитель отдела продаж компании-поставщика продуктов Екатерина Аллабирдина.

Дети любят фастфуд не из-за еды

Психологи уверены, что детская любовь к общепиту с клоунами и быстрой едой — вовсе не из-за вкусности последнего, а атмосферы, которую навязывают маркетологи.

— Агрессивный маркетинг в продвижении фастфуда особенно заметен на детях. Игрушки, подарки, атмосфера праздника — вот на что ведутся дети, — объясняет Сергей Синев.

В бургеры добавляют песок

В составе котлет нередко можно найти добавку E551. Это диоксид кремния — главный компонент всех горных пород. Он увеличивает срок годности и помогает пище дольше сохранять внешний вид. Кроме еды его добавляют в зубную пасту и даже в бетон. Но диетологи все равно утверждают, что ничего особенно ужасного в Е551 нет.

— Добавка разрешена во всех странах. Но, конечно, идеальный вариант для питания — это натуральные продукты без эмульгаторов, красителей и консервантов, — советует Оксана Выдря.

Мясо от сои в котлете отличит только лаборатория

Сою, курицу в говяжьих котлетах и даже подпорченность продуктов маскируют специями. Этот метод, кстати, вовсе не нов: может, помните, как бабушка жарила докторскую колбасу и посыпала ее черным перцем? Конечно, совсем гнилым продуктам это не поможет, но если они только начали портиться, то вполне. 

— На вкус определить состав котлеты невозможно даже опытному специалисту. Единственный способ точно выяснить состав — отнести продукт на анализ в лабораторию. Там могут проверить все до мелочей: например, действительно ли котлета из мраморного мяса, как заявлено в рекламе, или это обычная говядина, — утверждает Екатерина Аллабирдина.

Но если вы не сотрудник Роспотребнадзора, то это может влететь в копеечку: исследования проводятся за счет потребителя — то есть за ваш.

Из чего состоят аппетитно выглядящие котлетки, по вкусу вы никогда не догадаетесь

Из чего состоят аппетитно выглядящие котлетки, по вкусу вы никогда не догадаетесь

Гамбургер лучше запить водой

Оказывается, нет никакой разницы, что именно вы собрались запивать: бургер или стейк. И для того, и для другого правило одно — напиток должен быть полезным. Так что сочетание «бургер + газировка» более вредно, чем тот же бургер со стаканом воды или чаем.

— Главное чтоб сам напиток был как можно менее вреден — без лишних сахаров и консервантов, — подсказывает диетолог.

Фастфуд понижает тестостерон

Недавно австралийские ученые выяснили, что при поедании гамбургеров у мужчин снижается уровень тестостерона, который играет важную роль в производстве сперматозоидов. СМИ начали пестрить пугающими заголовками: фастфуд приводит к импотенции. Оказалось, что это не совсем так.

Исследование показало, что употребление жирной пищи пациентами с ожирением может приводить к временному снижению тестостерона. То есть речь о людях, у которых уже есть ожирение. Но и у них гормон снижается лишь на время — до четырех часов после еды, — объясняет Оксана Выдря.

В молочные коктейли добавляют перемолотые яйца насекомых

В оригинале самки кошенили выглядят так, что могут надолго испортить аппетит. На наше счастье в коктейль их добавляют неживыми и даже не полностью. 

— Из яиц и самих насекомых делают кармин, пищевой порошок, который окрашивает еду в нежно-розовый цвет. Это не единственная добавка животного происхождения — есть еще кастореум, который производят из желез бобра. Но его в фастфуде не встретишь — это редкий и вполне себе дорогостоящий ароматизатор, — рассказывает Старовойтова.

А кармин можно встретить не только в фастфуде и калорийной пище, это популярный краситель в еде в принципе. Вы найдете его даже в молочке — например, в йогурте.

Автоматы с газировкой могут подарить кишечную палочку

Сотрудники общепита говорят, что это невозможно, но у Роспотребнадзора другое мнение на этот счет: во избежание «распространения инфекционных заболеваний и отравлений» СанПиН запрещает производство в заведениях пива, алкогольных и безалкогольных напитков. Чай и кофе заварить можно — это не «производство», а «приготовление». С газировкой Роспотребнадзор ведет бой уже не первый год, но пока проигрывает. Подтверждение можно встретить в любой сетевой бургерной.

Любовь к фастфуду приводит к запору

По словам диетолога такие проблемы возникают, когда в пище мало клетчатки — то есть, в принципе, особой вины фастфуда тут нет. Другое дело, что ни отрубей, ни гречи, ни брюссельской капусты в бургерах не наблюдается. Чтобы избежать проблем с кишечником, стоит иногда разнообразить рацион ржаным хлебом и курагой — в них пищевых волокон предостаточно.

Если есть только фастфуд, то это может сказаться на здоровье. И речь не только об ожирении

Если есть только фастфуд, то это может сказаться на здоровье. И речь не только об ожирении

Для фри садят особенный сорт картофеля

Для картошки фри, для картофельных долек, для чипсов — для всего разработаны отдельные сорта. Клубни могут быть разного размера, а соотношение воды и крахмала в них отличается. В сортах для картошки фри много крахмала, а сами картофелины очень большие.

— Как долго фри будет сохранять свои свойства, зависит от сорта картошки. Чем хуже и дешевле сорт — тем быстрее она «сдуется». Элитные сорта сохраняют вкус и внешний вид значительно дольше, — объясняет Аллабирдина.

Кстати, недавно мы посвятили фактам о картошке отдельную статью: почитайте ее и поймите, что до этого вы готовили и ели ее неправильно. Другие статьи рубрики ищите по этой ссылке. А если хотите узнать правду о конкретном продукте или сами являетесь фуд-экспертом — пишите нам на почту rednews@iportal.ru.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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24 ноя 2019 в 10:03

кто не жрёт бургеров - не мужык

Qwerty
24 ноя 2019 в 10:17

Да нормальный хавчик. Всяко лучше чем домашние блюда местных комментаторш)

Андрюша
24 ноя 2019 в 10:13

Это что получается, не так опасно. Есть можно.