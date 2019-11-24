Фастфуд влияет на мужские гормоны и еще 7 неожиданных фактов о вредной еде

Про фастфуд ходит много баек, но на деле подтверждаются далеко не все Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

В рубрике «Интересно про еду» мы каждые выходные рассказываем вам факты, в которые сложно поверить. В предыдущих сериях мы узнали, что апельсины и лимоны при простуде вредны, а пальмовое масло полезное (только найти то самое очень сложно). В этот раз мы оказались в сердце тьмы всех сторонников здоровой пищи — исследуем фастфуд. Правда ли, что бургеры вызывают импотенцию, зачем в молочные коктейли кладут перемолотые яйца насекомых, как выращивают картошку, чтобы сделать из нее фри, и еще шесть фактов фастфуд-индустрии нам рассказали врач-диетолог Оксана Выдря, специалист по пищевому поведению Сергей Синев, директор по развитию ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Яна Старовойтова и руководитель отдела продаж компании-поставщика продуктов Екатерина Аллабирдина.

Дети любят фастфуд не из-за еды Психологи уверены, что детская любовь к общепиту с клоунами и быстрой едой — вовсе не из-за вкусности последнего, а атмосферы, которую навязывают маркетологи. — Агрессивный маркетинг в продвижении фастфуда особенно заметен на детях. Игрушки, подарки, атмосфера праздника — вот на что ведутся дети, — объясняет Сергей Синев. В бургеры добавляют песок В составе котлет нередко можно найти добавку E551. Это диоксид кремния — главный компонент всех горных пород. Он увеличивает срок годности и помогает пище дольше сохранять внешний вид. Кроме еды его добавляют в зубную пасту и даже в бетон. Но диетологи все равно утверждают, что ничего особенно ужасного в Е551 нет. — Добавка разрешена во всех странах. Но, конечно, идеальный вариант для питания — это натуральные продукты без эмульгаторов, красителей и консервантов, — советует Оксана Выдря. Мясо от сои в котлете отличит только лаборатория

Сою, курицу в говяжьих котлетах и даже подпорченность продуктов маскируют специями. Этот метод, кстати, вовсе не нов: может, помните, как бабушка жарила докторскую колбасу и посыпала ее черным перцем? Конечно, совсем гнилым продуктам это не поможет, но если они только начали портиться, то вполне.

— На вкус определить состав котлеты невозможно даже опытному специалисту. Единственный способ точно выяснить состав — отнести продукт на анализ в лабораторию. Там могут проверить все до мелочей: например, действительно ли котлета из мраморного мяса, как заявлено в рекламе, или это обычная говядина, — утверждает Екатерина Аллабирдина. Но если вы не сотрудник Роспотребнадзора, то это может влететь в копеечку: исследования проводятся за счет потребителя — то есть за ваш.



Из чего состоят аппетитно выглядящие котлетки, по вкусу вы никогда не догадаетесь Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

Гамбургер лучше запить водой

Оказывается, нет никакой разницы, что именно вы собрались запивать: бургер или стейк. И для того, и для другого правило одно — напиток должен быть полезным. Так что сочетание «бургер + газировка» более вредно, чем тот же бургер со стаканом воды или чаем.

— Главное чтоб сам напиток был как можно менее вреден — без лишних сахаров и консервантов, — подсказывает диетолог. Фастфуд понижает тестостерон

Недавно австралийские ученые выяснили, что при поедании гамбургеров у мужчин снижается уровень тестостерона, который играет важную роль в производстве сперматозоидов. СМИ начали пестрить пугающими заголовками: фастфуд приводит к импотенции. Оказалось, что это не совсем так.



— Исследование показало, что употребление жирной пищи пациентами с ожирением может приводить к временному снижению тестостерона. То есть речь о людях, у которых уже есть ожирение. Но и у них гормон снижается лишь на время — до четырех часов после еды, — объясняет Оксана Выдря. В молочные коктейли добавляют перемолотые яйца насекомых

В оригинале самки кошенили выглядят так, что могут надолго испортить аппетит. На наше счастье в коктейль их добавляют неживыми и даже не полностью. — Из яиц и самих насекомых делают кармин, пищевой порошок, который окрашивает еду в нежно-розовый цвет. Это не единственная добавка животного происхождения — есть еще кастореум, который производят из желез бобра. Но его в фастфуде не встретишь — это редкий и вполне себе дорогостоящий ароматизатор, — рассказывает Старовойтова. А кармин можно встретить не только в фастфуде и калорийной пище, это популярный краситель в еде в принципе. Вы найдете его даже в молочке — например, в йогурте.

Автоматы с газировкой могут подарить кишечную палочку



Сотрудники общепита говорят, что это невозможно, но у Роспотребнадзора другое мнение на этот счет: во избежание «распространения инфекционных заболеваний и отравлений» СанПиН запрещает производство в заведениях пива, алкогольных и безалкогольных напитков. Чай и кофе заварить можно — это не «производство», а «приготовление». С газировкой Роспотребнадзор ведет бой уже не первый год, но пока проигрывает. Подтверждение можно встретить в любой сетевой бургерной. Любовь к фастфуду приводит к запору

По словам диетолога такие проблемы возникают, когда в пище мало клетчатки — то есть, в принципе, особой вины фастфуда тут нет. Другое дело, что ни отрубей, ни гречи, ни брюссельской капусты в бургерах не наблюдается. Чтобы избежать проблем с кишечником, стоит иногда разнообразить рацион ржаным хлебом и курагой — в них пищевых волокон предостаточно.



Если есть только фастфуд, то это может сказаться на здоровье. И речь не только об ожирении Фото: Екатерина Серова / 74.RU

Для фри садят особенный сорт картофеля

Для картошки фри, для картофельных долек, для чипсов — для всего разработаны отдельные сорта. Клубни могут быть разного размера, а соотношение воды и крахмала в них отличается. В сортах для картошки фри много крахмала, а сами картофелины очень большие.

