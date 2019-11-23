Свежий Камбербэтч, новые «Звездные войны» и еще 5 поводов встать с дивана и пойти в кино в декабре

Эдвард Нортон, которого вы запомнили еще со времен «Американской истории Х» или «Бойцовского клуба», впервые попробовал себя в качестве режиссера в 2000 году. Тогда его романтическая комедия «Сохраняя веру», где раввин и священник влюбились в одну и ту же девушку, хоть и получила несколько положительных отзывов от кинокритиков, Голливуд не поразила. С тех пор прошло 19 лет, и теперь Эдвард Нортон готов представить свой второй фильм, история которого разительно отличается от дебюта.



«Сиротский Бруклин» стал одним из самых ожидаемых фильмов еще до того, как появился первый трейлер. Нуарная атмосфера, главный герой с синдромом Туретта, детективное расследование, звездный состав актеров и немного джаза — кажется, режиссер собрал в одном фильме достойные составляющие успеха, чтобы поднять кассу.



Герою Нортона, который даже не может дать прикурить девушке, потому что все время задувает спичку, предстоит распутать убийство. Вместе с ним зрители побывают в бруклинских трущобах, джазовых клубах Гарлема и в просторных залах политической элиты. При этом запутана история ровно настолько, чтобы вы смогли рассмотреть каждую деталь, проникнуться необычным героем, насладиться картинкой и актерской игрой Брюса Уиллиса, Уиллема Дефо, Алека Болдуина и, конечно, самого Эдварда Нортона.



Когда в кино: 5 декабря 2019 года.

