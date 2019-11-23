Свежий Камбербэтч, новые «Звездные войны» и еще 5 поводов встать с дивана и пойти в кино в декабре

1
«Сиротский Бруклин» — детектив с синдромом Туретта
Эдвард Нортон, которого вы запомнили еще со времен «Американской истории Х» или «Бойцовского клуба», впервые попробовал себя в качестве режиссера в 2000 году. Тогда его романтическая комедия «Сохраняя веру», где раввин и священник влюбились в одну и ту же девушку, хоть и получила несколько положительных отзывов от кинокритиков, Голливуд не поразила. С тех пор прошло 19 лет, и теперь Эдвард Нортон готов представить свой второй фильм, история которого разительно отличается от дебюта.
«Сиротский Бруклин» стал одним из самых ожидаемых фильмов еще до того, как появился первый трейлер. Нуарная атмосфера, главный герой с синдромом Туретта, детективное расследование, звездный состав актеров и немного джаза — кажется, режиссер собрал в одном фильме достойные составляющие успеха, чтобы поднять кассу.
Герою Нортона, который даже не может дать прикурить девушке, потому что все время задувает спичку, предстоит распутать убийство. Вместе с ним зрители побывают в бруклинских трущобах, джазовых клубах Гарлема и в просторных залах политической элиты. При этом запутана история ровно настолько, чтобы вы смогли рассмотреть каждую деталь, проникнуться необычным героем, насладиться картинкой и актерской игрой Брюса Уиллиса, Уиллема Дефо, Алека Болдуина и, конечно, самого Эдварда Нортона.
Когда в кино: 5 декабря 2019 года.
Видео: WBRussia / YouTube.com
2
«Война токов» — битва Эдисона и Теслы
Мы уже видели противостояние иллюзионистов, детективов, экстрасенсов и многих других. Теперь стараниями Альфонсо Гомеса-Рехона (раньше он приложил руку к известным сериалам, например «Американская история ужасов» и «Дневник Кэрри») и продюсеров Тимура Бекмамбетова и Мартина Скорсезе на сцену выходят изобретатели.
Добро пожаловать в Америку 1880-х. Пока весь мир все еще освещается огнем, Томас Эдисон (его играет Николас Холт) совершил открытие, обнаружив постоянный ток и изобретя лампу накаливания. В то же время не дремлет Никола Тесла (в исполнении Бенедикта Камбербэтча), который видит потенциал лишь в переменном токе. И здесь начинается большая битва «электрических титанов».
Сюжет основан на реальных событиях, и даже в мировой истории эта борьба получила название «война токов». Завершилось противостояние в 2007 году с переходом Нью-Йорка с постоянного тока на переменный. Так что у зрителей будет прекрасная возможность увидеть, как эта битва зарождалась. Наблюдать за этим точно будет интересно — оператором выступил Чон Джон-хун, с которым снял большинство своих фильмов Пак Чхан-ук («Олдбой», «Жажда», «Служанка»).
Когда в кино: 5 декабря 2019 года.
Видео: iVideos / YouTube.com
3
«Аэронавты» — для мечтателей
Еще один фильм, основанный на реальных событиях, представит Том Харпер. До этого вы могли его знать по сериалам «Острые козырьки», «Это — Англия. Год 1986» и «Отбросы». Для начала уже просто отлично.
В основе картины — реальный полет на воздушном шаре 5 сентября 1862 года. Тогда аэронавт Генри Коксвелл и метеоролог Джеймс Глейшер достигли примерно 887 метров, поставив мировой рекорд высоты полета. Глейшера в фильме играет оскароносец Эдди Рэдмейн. Вторым пилотом стала Фелисити Джонс. Ее персонаж, Амелия Рен, стала собирательным образом, в котором отразились сразу несколько известных аэронавтов. Кстати, эту работу Фелисити критики уже назвали одной из самых ярких и запоминающихся в карьере актрисы.
Отдельного внимания заслуживают захватывающие воздушные сцены. Смотреть их советуют на максимально широком экране.
Когда в кино: 5 декабря 2019 года.
Видео: iVideos / YouTube.com
4
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» — для преданных
Когда-нибудь вы обязательно возьмете большой отпуск, усядетесь перед монитором и посмотрите все серии космической эпопеи разом. Но пока можно будет понаблюдать за завершением невероятной историю семьи Скайуокеров, которая длится уже больше 40 лет. Заодно найдете ответы на все загадки из предыдущих серий.
Действие новых «Звездных войн» разворачивается через год после событий «Последних джедаев». Остатки Сопротивления еще пытаются справиться с внутренними беспорядками, но впереди их ждет встреча с Первым Орденом. Да еще и древнее противостояние джедаев и ситхов близится к апогею. Ничем иным, кроме как окончанием «Саги Скайуокеров», это не назовешь. И если вы думали, что «Звездным войнам» больше нечем вас удивить, то вам предстоит познакомиться с новыми героями, побывать в уникальных мирах и отправиться в увлекательное путешествие на край Галактики. Трепещите!
Режиссером стал Джеффри Абрамс, работавший над седьмым эпизодом саги, а сценаристами — Абрамс и Крис Террио.
Когда в кино: 19 декабря 2019 года.
Видео: Звездные войны / YouTube.com
5
«Озеро диких гусей». Разборки под Boney M
Пять лет назад китайский режиссер Дяо Инань получил главный приз Берлинского кинофестиваля за сардонический нуар «Черный уголь, тонкий лед». «Озеро диких гусей» в этом году тоже отобрали в конкурс смотра в Каннах, однако этот фильм остался без наград. Но это еще не означает, что он не достоин нашего внимания. В конце концов, где вы еще увидите старые добрые китайские разборки под «Чингисхан» и «Распутин» группы Boney M?
Действие «Озера диких гусей» происходит в эстетике нуара, а на смену суровой иронии приходят неоновые всполохи и ощущение полной ирреальности происходящего. В этом антураже мы знакомимся с вышедшим из тюрьмы Чжоу Зенонгом. И его освобождение идеально совпало с переделом зон влияния между группировками в Ухане. А поскольку главный промысел в городке — угон мотороллеров, то в борьбе за выгодную точку начинается кровавая олимпиада по угону. Надо ли говорить, что во время этих соревнований наш герой убивает двух полицейских и за его голову обещают солидное вознаграждение?
Понятно, что в азиатском кинематографе не все так просто. Поэтому будьте готовы к путешествию по современному Китаю, погружению самую глубокую тьму и отсутствию какого-либо величия. Здесь вас ждет много отсылок к самым разным работам и авторам, от экзистенциальных триллеров семидесятых до поэтического киноязыка Вонга Карвая.
Когда в кино: 12 декабря 2019 года.
Видео: Free Cinema Aeternum / YouTube.com
6
«Черное Рождество» — студенческий триллер 45 лет спустя
О, сколько историй об американских студенческих братствах подарил нам кинематограф! Но в большинстве случаев студенты в них злоупотребляют алкоголем, издеваются над ботаниками, занимаются спортом, ничего не смыслят в учебе, зато отрываются на полную катушку так, что потом жить не хочется. «Черное Рождество» покажет обратную сторону братства, в котором все замешано на опасных и кровавых традициях.
История проста и случалась в тысяче фильмов: телефонные звонки, угрозы убийством, пропавшие девушки, маньяк с ножом. Но почему-то за всех героев «Черного Рождества» начинаешь переживать.
У любителей триллеров накануне Нового года в кинотеатрах будет не так много возможностей пощекотать себе нервы. Но ремейк фильма ужасов 1974 года «Черное Рождество» станет одним из лучших. О том, что его стоит посмотреть, говорит хотя бы имя компании-производителя. Выпустила картину Blumhouse Productions. Она славится малобюджетными ужастиками и слешерами, которые оказываются мега успешными в прокате. Среди них — «Окулус», «Убрать из друзей», «Уиджи: доска дьявола», «Прочь» и франшизы «Паранормальное явление», «Астрал» и «Синистер».
Когда в кино: 19 декабря 2019 года.
Видео: Universal Pictures / YouTube.com
7
«Отверженные». Гюго, проснись, они снимают!
За почти двухсотлетнюю историю романа Виктора Гюго его экранизировали 18 раз в самых разных воплощениях. Был даже аниме-сериал. Но самой яркой, популярной и премированной картиной пока остается мюзикл 2012 года. Оставить без внимания лысую Энн Хэттэуэй и героического Хью Джекмана тогда могли только самые черствые критики.
Скажем сразу: история новых «Отверженных» не пополнит пантеон экранизаций знаменитого романа, хотя зрителей ждет множество пасхалок. Самая очевидная — место действия. Режиссер отправляет нас в тот же Монфермей, но спустя сто с лишним лет. За десятилетия здесь ничего не изменилось: шныряют отбросы общества, полиция по-прежнему творит произвол, а народ готов поднять восстание в любой момент.
И восстание тоже будет. Из-за чернокожего мальчишки, который украл львенка в цыганском цирке. Расследующие дело полицейские находят воришку и случайно травмируют его. С этого момента Монфермей ждет настоящая война подростков против взрослых. Здесь, кстати, можно увидеть аналогию с фильмом «Свалка» Стивена Долдри, но не торопитесь делать поспешных выводов.
Когда в кино: 19 декабря 2019 года.
Видео: iVideos / YouTube.com
8
В кино с детьми
Думаете, кинотеатры накануне Нового года оставили без зрелищ детей? А вот и нет! Для юных зрителей в декабре будет целых семь премьер. Здесь и потрясающие своей красотой документальные фильмы о природе, и знакомство с новыми героями, и продолжение любимых мультфильмов и кино. Большинство картин появятся на широких экранах 12 декабря.
«Джуманджи: Новый уровень»
Герои снова возвращаются в игру, чтобы спасти одного из приятелей. Но на этот раз меняются правила игры, да и пейзажи совершенно новые. Открывайте неизведанные уголки природы с Дуэйном Джонсоном и Джеком Блэком с 12 декабря.
«Царь зверей»
Осел из «Шрека» настолько обворожил всех, что мультипликаторы, кажется, внесли это животное в учебники обязательных персонажей. Теперь ослу (не из «Шрека») предстоит пережить выборы Царя зверей. Среди претендентов — он и избалованный принц. Сможет ли простой непарнокопытный, которого никто даже речь произносить не учил, вырваться вперед в предвыборной гонке, смотрите с 12 декабря.
Видео: Geo Films / YouTube.com
«Тайна Мосли»
Маленькие зрители познакомятся с удивительными вымышленными животными торифантами. Долгое время они находились в рабстве у людей, пока не решили устроить восстание и отправиться на поиски свободы. На этом пути они откроют невероятные тайны о своем прошлом. А вот какие — узнаем с 12 декабря.
«Туру»
Туру — маленькая и приятная курочка, которая родилась на ферме. Впереди ее ждала беззаботная жизнь в курятнике. Но после того, как выяснилось, что она не может нести яйца, фермер решил отправить птицу в суп. Ей пришлось бежать и скрываться в доме у сердобольной старушки, где выяснилось, что Туру обладает потрясающими вокальными данными. К чему это приведет и что случится с удочерившей курицу бабулей, смотрите с 12 декабря.
«Фиксики против кработов»
С этими маленькими человечками знакомы, наверное, все дети. Фиксики живут в машинах и приборах, прячутся от людей. Но когда появляются кработы, их тайна может быть раскрыта! Что случится с фиксиками, кто придет им на помощь и какие приключения ждут героев, можно будет узнать с 21 декабря.
«Иван Царевич и Серый Волк — 4»
Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка узнали, что в царстве пройдет конкурс песни. Кто примет в нем участие и кто победит? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Вся честная компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. А то еще неизвестно, какие козни строят соперники, чтобы выиграть конкурс. Кто в итоге станет звездой, покажут с 26 декабря.
Видео: Три богатыря / YouTube.com
«Байкал. Магия воды»
На планету надвигается засуха, а с ней и нехватка питьевой воды. Формула спасения человечества от жажды — гармония жизни с природой. Центральная часть фильма — самое древнее, глубокое и чистое озеро Байкал. Вместе с единственной в своем роде пресноводной нерпой зрители отправятся в захватывающее путешествие по Байкалу и узнают о его тайнах жизни. Приключения начинаются 26 декабря.
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