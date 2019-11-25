Вы очкист или сексот? Попробуйте угадать значение слов из Советского Союза

Этот тест легко пройдут те, кто жил в СССР, ну а всем остальным будет просто интересно заглянуть в прошлое и попробовать понять, как вообще еще несколько десятилетий назад люди могли объясняться такими словами? Всего 13 вопросов, а сколько необъяснимого!
Кто такие летуны в понимании советских людей?
Это встречало всех при входе в каждое советское предприятие или учреждение
Кого или что называли цеховиками?
Стоило ли хвастаться тем, что ты сексот?
А быть очкистом было не стыдно?
Какую литературу называли макулатурными книгами?
Как называли кепку, которую носили преимущественно жители республик Кавказа?
Стилять — это как?
Работать в «ящике» — это про что?
Почему легкую сетчатую сумку называли авоськой?
Что подразумевал советский человек под «звездочкой»?
Что такое шейвер?
Кого или что обозначали словом «комса»?
Предположим, с советскими словечками вы разобрались. А как насчет заданий посложнее? Может, попробуете понять современных школьников или точно покажете соседу, где его место? Узнайте ответы в наших «Полезных тестах по понедельникам».