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Вы очкист или сексот? Попробуйте угадать значение слов из Советского Союза

СССР оставил богатое лингвистическое наследие. Но смогли бы сейчас вы понять советского человека?

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Самое популярное советское слово — дефицит. Но были и другие

Самое популярное советское слово — дефицит. Но были и другие

Этот тест легко пройдут те, кто жил в СССР, ну а всем остальным будет просто интересно заглянуть в прошлое и попробовать понять, как вообще еще несколько десятилетий назад люди могли объясняться такими словами? Всего 13 вопросов, а сколько необъяснимого!

Кто такие летуны в понимании советских людей?

    Это встречало всех при входе в каждое советское предприятие или учреждение

      Кого или что называли цеховиками?

        Стоило ли хвастаться тем, что ты сексот?

          А быть очкистом было не стыдно?

            Какую литературу называли макулатурными книгами?

              Как называли кепку, которую носили преимущественно жители республик Кавказа?

                Стилять — это как?

                  Работать в «ящике» — это про что?

                    Почему легкую сетчатую сумку называли авоськой?

                      Что подразумевал советский человек под «звездочкой»?

                        Что такое шейвер?

                          Кого или что обозначали словом «комса»?

                            Предположим, с советскими словечками вы разобрались. А как насчет заданий посложнее? Может, попробуете понять современных школьников или точно покажете соседу, где его место? Узнайте ответы в наших «Полезных тестах по понедельникам».

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