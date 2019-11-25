Группа разбора: что бывает, когда женщина сзади

Удар получился впечатляющим: женщине на SKODA потребовалась медпомощь Фото: Пётр Лукашин

Эта авария произошла в конце прошлой недели в Волгограде: SKODA Fabia с женщиной за рулём полным ходом влетела во внедорожник Great Wall Hover, который затормозил неожиданно для неё. Где просчиталась женщина, ведь на светофоре, который она проехала, горел зелёный свет?



Видео: ГИБДД

Fabia двигалась по второму ряду и пересечение проспекта Ленина и улицы 7-й Гвардейской проехала на мигающий зелёный, что само по себе нарушением не является. От остановки впереди отъезжала маршрутка, поэтому женщина сместилась в третий ряд, полагая, что идущий впереди Hover ускорится. Но вместо этого Hover затормозил, и довольно резко — это видно по характерному «приседанию» машины.

Левый светофор был закрыт крупногабаритным транспортом, но видимость на правый светофор, скорее всего, сохранялась Фото: Google.com / maps

Для торможения «Ховера» была причина: сразу за перекрёстком есть ещё один светофор для пешеходов, видимость на который была ограничена стоящим на перекрёстке автобусом: вероятно, поэтому Hover заметил его довольно поздно, затормозив в последнюю секунду.

Водитель Fabia или не видела второй светофор вообще, или полагала, что Hover проскочит его на жёлтый. Пункт 6.14 ПДД разрешает проезд переходов или перекрёстков, если для торможения на жёлтый необходимо прибегнуть к экстренному торможению. Разрешает, но не обязывает делать это.

От удара Hover вылетел за стоп-линию

Поздно затормозивший «Ховер» является косвенным провокатором этого ДТП, тем не менее львиная доля вины на женщине за рулём Fabia. Она не выдержала безопасную дистанцию и проигнорировала сигнал второго светофора. Нелепа и сама попытка перестроиться в ряд с машиной, которая тормозит, что видно по стоп-сигналам Hover: согласно пункту 10.1 ПДД, уже в этот момент женщина должна была снижать скорость.

Есть ли доля вины в манёвре водителя Hover?

При проезде перекрёстков на мигающий зелёный или жёлтый водители в любом случае должны быть готовы остановиться перед переходом на другой стороне. Пешеходы имеют привычку стартовать сразу после включения зелёного, и у них нет обязанности пропускать водителей, которые завершают манёвр: мы уже разбирали эту ситуацию на примере аварии со сбитыми детьми.

