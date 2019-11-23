«Нужно ещё ввести психические тесты». Жёсткое мнение водителя, поддерживающего анализ на алкоголизм

На этой неделе россияне штурмовали наркодиспансеры, чтобы успеть пройти комиссию на права до введения обязательного анализа на алкоголизм — с дополнительным обследованием медсправка обошлась бы минимум в 7000 рублей. Новости об огромных очередях дошли даже до президента — Путин раскритиковал новые правила, и Минздрав решил отложить вступление приказа в силу . Кажется, многие вздохнули с облегчением. Однако есть те, кто выступает за ужесточение выдачи прав. Новосибирец Алексей за рулём уже почти 12 лет и уверен, что любителей злоупотреблять выпивкой вообще не нужно пускать за руль. Публикуем его мнение.

— Появились новости, что новый порядок получения водительских медицинских справок отложили на потом, и я один из тех, кого эта новость расстроила.



Сразу скажу, что платить 7–8 тысяч за эту справку я, конечно, не хотел бы. Для человека, получающего среднюю зарплату по региону, это серьезная сумма. Но если эта мера поможет отфильтровывать наркоманов и алкоголиков, то я согласен, ибо присутствие этого контингента на дорогах обходится гораздо дороже.

Я считаю, что получение водительских прав в нашей стране слишком доступно для граждан с, как бы это помягче сказать, низкой социальной ответственностью. Права должны быть недоступны не только для употребляющих наркотики и алкоголь, но и для тех, кто не расположен к соблюдению элементарных правил и проведению несложных математических вычислений в уме.

Сейчас для получения прав требуется не так уж и много. На медкомиссию нужно прийти трезвым и ничего не употреблять из веществ. Вы не подумайте, я не против. Кто я такой, чтобы указывать вам, как спускать свою жизнь? Но личностям, употребляющим наркотики, не место за рулем средства повышенной опасности на дорогах общего пользования. Точно так же, как и алкоголикам, и неадекватам.