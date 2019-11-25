Из квартиры на Полтавской вывезли четыре КАМАЗа мусора. Как новосибирцы борются с Плюшкиными по соседству

Из-за запаха рабочим пришлось надеть маски Фото: Густаво Зырянов

У патологического накопительства, когда владельцы квартир превращают своё жильё в склад мусора, есть конкретный психологический термин — синдром Диогена (он же синдром Плюшкина). Зачастую ему подвержены пенсионеры, страдающие слабоумием. Журналист НГС Ксения Лысенко и фотограф Густаво Зырянов побывали в квартире новосибирского Плюшкина, а также пообщались с приставом, психиатром и обычными новосибирцами, вынужденными терпеть неблагополучное соседство. Во что превращается жизнь, если твой добропорядочный и с виду милый пожилой сосед по площадке вдруг начинает приносить домой хлам с помойки — смотрите в нашем репортаже.



Четыре КАМАЗа мусора из квартиры на Полтавской

Ситуация с захламлённой квартирой в доме на улице Полтавской — давняя. Пожилая женщина начала забивать её мусором примерно с начала нулевых. В 2006 году соседи смогли добиться того, чтобы жильё пенсионерки почистили, спустя 13 лет представители УК повторно приехали по этому адресу — снова избавлять квартиру от хлама.

Так квартира выглядит изнутри Фото: Густаво Зырянов

Случайные прохожие останавливаются возле дома, смотрят на то, как люди в оранжевых жилетах и масках выбрасывают из окон мусор, и осторожно интересуются: «Это что, из-за пожара так?» Ближе подойти к панельной многоэтажке затруднительно — и это не только из-за работающих погрузчиков и КАМАЗов, но и из-за сбивающего с ног запаха.

— Я эту женщину знаю, она давно этим безобразием занимается, — рассказывает корреспонденту НГС сосед, наблюдающий за вычищением квартиры. — Тут у нас «приёмка» есть, она туда носит и сдаёт хлам, на это и живёт. Пенсию свою не трогает, там на книжке уже прилично накопилось. Картон, бумагу, бутылки, вот это всё она собирает по помойкам.



Он рассказал, что у хозяйки квартиры есть сын («работает большим начальником») и родная сестра, которая жить с ней в захламлённой «двушке» отказалась и снимает жильё неподалёку.

Мусор в квартире пенсионерки копился с 2006 года Фото: Густаво Зырянов

— Мы уже год по судам ходим и вот только сейчас добились, чтобы почистили квартиру. А так — у нас уже везде тараканы ползают, просто ад творится, — делится подробностями противостояния с пенсионеркой её соседка Оксана. — Но я знаю, что это так и будет продолжаться — она всё тащит и тащит мусор без конца и края. У неё отключен свет, нет воды, отрезано всё. Но так как квартира у нее в собственности, поэтому кроме как почистить жильё с ней ничего не могут больше сделать.

Чтобы вывезти весь накопившийся хлам из жилья неблагополучной соседки потребовались четыре грузовика Видео: читательница НГС

Это же подтверждают судебные приставы, которые приехали вместе с работниками УК. Они пристально наблюдают за процессом очистки проблемной квартиры.

— Выход есть, если только её признают невменяемой и по решению суда определят в психдиспансер. Но эта гражданка абсолютно вменяемая и признана дееспособной, — объясняет один из приставов, шагая по липкому полу подъезда. — Поэтому соседям, к сожалению, придётся и дальше обращаться в инстанции.

По словам приставов, жительница захламлённой квартиры вменяема. Хоть и живет в таких нечеловеческих условиях Фото: Густаво Зырянов

Он тут же добавляет, что, по его опыту, квартиры после приезда работников УК всё равно быстро наполняются мусором. И это происходит до тех пор, пока проблемного жильца не выселяют из квартиры по решению суда.

— Вы корреспонденты? — спрашивает возле дома на Полтавской женщина, представившаяся старшей по подъезду. — Не надо здесь ничего снимать и размещать, это пожилой человек, ей очень стыдно.

Сейчас почистили, и она больше не будет собирать мусор. Мы сами с этим разберёмся. А тараканы — у кого их нет? Обычное дело. Старшая по подъезду, где живет пенсионерка

Крысы из квартиры на Зорге прогрызли потолок у соседей

Про 79-летнего дедушку с первого этажа дома по улице Зорге, превратившего жизнь своих соседей в вечную борьбу с расплодившимися крысами и тараканами, здесь знают многие. Но достучаться до него не получается ни у кого — пенсионер ведёт затворническую жизнь, а мусор с помойки приносит в квартиру ночью.

— Мы пишем, пишем, обращались даже к местному депутату. Лично я написал две жалобы — в прокуратуру и главному приставу. Уже год, как лежат все эти документы, но что толку? Сами видите, что с квартирой его происходит, — показывает бывший председатель ЖСК Николай Иванович на забитый хламом балкон пенсионера. — К нам приезжали из гигиены и санэпидемиологии, нашли у нас насекомых и крысиные фекалии. Но дальше — тишина.

Поговорить и вразумить пенсионера не удаётся Фото: Густаво Зырянов

Повлиять на мужчину попытались через его родственников, однако те входить в положение жильцов дома не хотят и подозревают их в том, что они хотят оставить пенсионера без квартиры.

— Я тут живу семь лет, но это продолжается уже лет 19. Сколько живу — столько с ним воюю. От нас отмахивается, говорит, что уберёт хлам когда-нибудь. И ладно, если бы таскал с помойки шмотки какие-нибудь, так тащит же пищевые отходы — яблоки гнилые, мёрзлую картошку. И выставляет потом всё это на площадке, около квартиры. Вонь стоит страшная, — жалуется Николай Иванович.

Я живу над ним, на шестом этаже, так тараканы уже и до меня добрались. Николай Иванович

Пожилой мужчина накопил солидный долг по квартплате Фото: Густаво Зырянов

О том, каково жить через стенку от «Плюшкина», рассказала его соседка. Она въехала сюда пять лет назад, зимой, купив жильё в ипотеку. Говорит, что так обрадовалась приемлемой цене, что на другие факторы внимания не обратила. А сейчас, испробовав все способы борьбы с несговорчивым и странным соседом, мечтает переехать, но пока это невозможно из-за непогашенной ипотеки.

— Это помойка натуральная, я будто живу на помойке, — возмущается она. — У меня дома крысы лазают, они уже прогрызли потолок с его стороны. Соседка тоже с первого этажа ругалась — ей крысы плиту сзади съели. И насекомые, конечно, бегут табунами, я травить не успеваю. Это мы только сейчас, когда холодно, подъезд закрываем, а так он у нас всё время открыт — проветриваем. Но даже это не помогает.



Насекомые заполонили пятиэтажку на Немировича-Данченко

Про квартиру на Немировича-Данченко мы рассказывали в 2017 году — на женщину, которая превратила своё жильё в склад мусора, пожаловалась соседка по лестничной клетке. По словам Екатерины, всё начиналось с захламления общедомовых подвалов, а потом женщина стала приносить хлам с помойки домой. Однажды трупный запах из квартиры по соседству так напугал Екатерину, что она вызвала полицию, которая не смогла открыть дверь в жилище — настолько оно было заполнено мусором. К борьбе против нечистоплотной жительницы дома на Немировича-Данченко подключились и другие соседи. Они составили коллективную жалобу, Екатерина обращалась в Роспотребнадзор и к местным депутатам. С тех пор прошло два года.

— Ситуация не разрешилась никак. Были бесконечные суды, целый год они длились. И только суд закончится в нашу пользу, как соседка подаёт апелляцию. В итоге в прошлом году суд закрыл дело в нашу пользу, без всяких апелляций. Она должна была по решению суда освободить квартиру, но по-прежнему таскает в неё мусор, — рассказывает Екатерина.

Так выглядела квартира соседки, когда её вскрыла полиция Фото: Екатерина Ковалёва

Про соседку Екатерина знает немного — какое-то время она жила в другой квартире с мужем и ребёнком, а это жильё на Немировича-Данченко постепенно заполняла вещами с помойки. Затем она съехала от мужа и переехала с сыном сюда — хлама в квартире, а вместе с тем тараканов и крыс прибавилось.

— Она озлобленно говорила нам, что мы, молодые, заняли все рабочие места, поэтому она вынуждена носить вещи с помойки и потом их сдавать в комиссионку, чтобы прокормить себя и сына. Хотя старой я бы её не назвала. Знаю, что она работала архитектором, а потом вроде как санитаркой в больнице, — делится Екатерина.

Любые претензии о насекомых, которые бегут из её квартиры к соседям, женщина отрицала. Других жильцов дома игнорировала, от разговоров уклонялась.

Под окнами той самой квартиры Фото: Екатерина Ковалёва