Из квартиры на Полтавской вывезли четыре КАМАЗа мусора. Как новосибирцы борются с Плюшкиными по соседству

У патологического накопительства, когда владельцы квартир превращают своё жильё в склад мусора, есть конкретный психологический термин — синдром Диогена (он же синдром Плюшкина). Зачастую ему подвержены пенсионеры, страдающие слабоумием. Журналист НГС Ксения Лысенко и фотограф Густаво Зырянов побывали в квартире новосибирского Плюшкина, а также пообщались с приставом, психиатром и обычными новосибирцами, вынужденными терпеть неблагополучное соседство. Во что превращается жизнь, если твой добропорядочный и с виду милый пожилой сосед по площадке вдруг начинает приносить домой хлам с помойки — смотрите в нашем репортаже.
Четыре КАМАЗа мусора из квартиры на Полтавской
Ситуация с захламлённой квартирой в доме на улице Полтавской — давняя. Пожилая женщина начала забивать её мусором примерно с начала нулевых. В 2006 году соседи смогли добиться того, чтобы жильё пенсионерки почистили, спустя 13 лет представители УК повторно приехали по этому адресу — снова избавлять квартиру от хлама.
Случайные прохожие останавливаются возле дома, смотрят на то, как люди в оранжевых жилетах и масках выбрасывают из окон мусор, и осторожно интересуются: «Это что, из-за пожара так?» Ближе подойти к панельной многоэтажке затруднительно — и это не только из-за работающих погрузчиков и КАМАЗов, но и из-за сбивающего с ног запаха.
— Я эту женщину знаю, она давно этим безобразием занимается, — рассказывает корреспонденту НГС сосед, наблюдающий за вычищением квартиры. — Тут у нас «приёмка» есть, она туда носит и сдаёт хлам, на это и живёт. Пенсию свою не трогает, там на книжке уже прилично накопилось. Картон, бумагу, бутылки, вот это всё она собирает по помойкам.
Он рассказал, что у хозяйки квартиры есть сын («работает большим начальником») и родная сестра, которая жить с ней в захламлённой «двушке» отказалась и снимает жильё неподалёку.
— Мы уже год по судам ходим и вот только сейчас добились, чтобы почистили квартиру. А так — у нас уже везде тараканы ползают, просто ад творится, — делится подробностями противостояния с пенсионеркой её соседка Оксана. — Но я знаю, что это так и будет продолжаться — она всё тащит и тащит мусор без конца и края. У неё отключен свет, нет воды, отрезано всё. Но так как квартира у нее в собственности, поэтому кроме как почистить жильё с ней ничего не могут больше сделать.
Это же подтверждают судебные приставы, которые приехали вместе с работниками УК. Они пристально наблюдают за процессом очистки проблемной квартиры.
— Выход есть, если только её признают невменяемой и по решению суда определят в психдиспансер. Но эта гражданка абсолютно вменяемая и признана дееспособной, — объясняет один из приставов, шагая по липкому полу подъезда. — Поэтому соседям, к сожалению, придётся и дальше обращаться в инстанции.
Он тут же добавляет, что, по его опыту, квартиры после приезда работников УК всё равно быстро наполняются мусором. И это происходит до тех пор, пока проблемного жильца не выселяют из квартиры по решению суда.
— Вы корреспонденты? — спрашивает возле дома на Полтавской женщина, представившаяся старшей по подъезду. — Не надо здесь ничего снимать и размещать, это пожилой человек, ей очень стыдно.
Сейчас почистили, и она больше не будет собирать мусор. Мы сами с этим разберёмся. А тараканы — у кого их нет? Обычное дело.
Старшая по подъезду, где живет пенсионерка
Крысы из квартиры на Зорге прогрызли потолок у соседей
Про 79-летнего дедушку с первого этажа дома по улице Зорге, превратившего жизнь своих соседей в вечную борьбу с расплодившимися крысами и тараканами, здесь знают многие. Но достучаться до него не получается ни у кого — пенсионер ведёт затворническую жизнь, а мусор с помойки приносит в квартиру ночью.
— Мы пишем, пишем, обращались даже к местному депутату. Лично я написал две жалобы — в прокуратуру и главному приставу. Уже год, как лежат все эти документы, но что толку? Сами видите, что с квартирой его происходит, — показывает бывший председатель ЖСК Николай Иванович на забитый хламом балкон пенсионера. — К нам приезжали из гигиены и санэпидемиологии, нашли у нас насекомых и крысиные фекалии. Но дальше — тишина.
Повлиять на мужчину попытались через его родственников, однако те входить в положение жильцов дома не хотят и подозревают их в том, что они хотят оставить пенсионера без квартиры.
— Я тут живу семь лет, но это продолжается уже лет 19. Сколько живу — столько с ним воюю. От нас отмахивается, говорит, что уберёт хлам когда-нибудь. И ладно, если бы таскал с помойки шмотки какие-нибудь, так тащит же пищевые отходы — яблоки гнилые, мёрзлую картошку. И выставляет потом всё это на площадке, около квартиры. Вонь стоит страшная, — жалуется Николай Иванович.
Я живу над ним, на шестом этаже, так тараканы уже и до меня добрались.
Николай Иванович
О том, каково жить через стенку от «Плюшкина», рассказала его соседка. Она въехала сюда пять лет назад, зимой, купив жильё в ипотеку. Говорит, что так обрадовалась приемлемой цене, что на другие факторы внимания не обратила. А сейчас, испробовав все способы борьбы с несговорчивым и странным соседом, мечтает переехать, но пока это невозможно из-за непогашенной ипотеки.
— Это помойка натуральная, я будто живу на помойке, — возмущается она. — У меня дома крысы лазают, они уже прогрызли потолок с его стороны. Соседка тоже с первого этажа ругалась — ей крысы плиту сзади съели. И насекомые, конечно, бегут табунами, я травить не успеваю. Это мы только сейчас, когда холодно, подъезд закрываем, а так он у нас всё время открыт — проветриваем. Но даже это не помогает.
Насекомые заполонили пятиэтажку на Немировича-Данченко
Про квартиру на Немировича-Данченко мы рассказывали в 2017 году — на женщину, которая превратила своё жильё в склад мусора, пожаловалась соседка по лестничной клетке. По словам Екатерины, всё начиналось с захламления общедомовых подвалов, а потом женщина стала приносить хлам с помойки домой. Однажды трупный запах из квартиры по соседству так напугал Екатерину, что она вызвала полицию, которая не смогла открыть дверь в жилище — настолько оно было заполнено мусором.
К борьбе против нечистоплотной жительницы дома на Немировича-Данченко подключились и другие соседи. Они составили коллективную жалобу, Екатерина обращалась в Роспотребнадзор и к местным депутатам. С тех пор прошло два года.
— Ситуация не разрешилась никак. Были бесконечные суды, целый год они длились. И только суд закончится в нашу пользу, как соседка подаёт апелляцию. В итоге в прошлом году суд закрыл дело в нашу пользу, без всяких апелляций. Она должна была по решению суда освободить квартиру, но по-прежнему таскает в неё мусор, — рассказывает Екатерина.
Про соседку Екатерина знает немного — какое-то время она жила в другой квартире с мужем и ребёнком, а это жильё на Немировича-Данченко постепенно заполняла вещами с помойки. Затем она съехала от мужа и переехала с сыном сюда — хлама в квартире, а вместе с тем тараканов и крыс прибавилось.
— Она озлобленно говорила нам, что мы, молодые, заняли все рабочие места, поэтому она вынуждена носить вещи с помойки и потом их сдавать в комиссионку, чтобы прокормить себя и сына. Хотя старой я бы её не назвала. Знаю, что она работала архитектором, а потом вроде как санитаркой в больнице, — делится Екатерина.
Любые претензии о насекомых, которые бегут из её квартиры к соседям, женщина отрицала. Других жильцов дома игнорировала, от разговоров уклонялась.
— Помню, как полиция ночью приехала и выломала дверь в её квартиру. А там кошмар — всё до потолка завалено, жуки какие-то огромные бегают. Она тоже приехала. Стоит на площадке, держит дверь, никого не пускает, а у неё по рукам эти тараканы ползут. Я ей: «Да вы посмотрите, из вашей квартиры ползут тараканы!». А она их давит голыми руками и говорит: «Да это не мои, это из вашей ползут, у меня дома чисто», — вспоминает с ужасом Екатерина.
После многочисленных судов, видя, что ситуация с неблагополучной соседкой никак не решается, Екатерина с мужем решили продать квартиру и съехать в другое жильё — без тараканов и крыс. То, что на их «двушку» на Немировича-Данченко нашёлся покупатель, называют невероятной удачей и везением. Теперь проблемы с захламлённой соседской квартирой на правах нового собственника решает он.
«В патологическом накопительстве есть своя логика»
По словам врача-психиатра медицинского центра «Анима» Виктории Бучельниковой, патологическое накопительство не является отдельным психическим расстройством. Это синдром, который может наблюдаться в рамках других психических расстройств и заболеваний. Например, при обсессивно-компульсивном расстройстве, бредовых состояниях или шизофрении.
— Чаще всего это наблюдается у людей пожилого возраста или у людей, переживших сильное потрясение. Как-то достучаться до них можно, только если сам человек сохранил критическое мышление и осознаёт, что его действия снижают качество жизни. В таком состоянии он ищет помощи, но так как накопительство — довольно сильный стимул и не поддаётся волевому контролю, остановить это они не могут. Расставание с вещами вызывает у них выраженную тревогу, депрессивное состояние, — поясняет она.
Врач считает, что логика людей, страдающих патологическим накопительством и приносящих с помойки отходы домой, может быть непонятна психически здоровому человеку, однако определённая «бредовая логика в их поведении всё же присутствует».
Виктория Бучельникова уточняет, что если действия соседа, годами накапливающего мусор и очевидно отдающего отчёт своим действиям, приносят дискомфорт, то жители могут инициировать обращение в психоневрологический диспансер. Затем оно будет передано участковому психиатру, который решает, есть ли в этом заявлении основания полагать, что у человека могут быть психические расстройства.
— Если врач или комиссия диспансера приходят к такому выводу, то они обязаны либо самостоятельно выехать и освидетельствовать пациента, либо подать заявление в суд по вынесению санкций на недобровольное освидетельствование. И, соответственно, далее выезжают на дом, проводят освидетельствование на основании заключения врачебной комиссии или санкций суда. И если у пациента действительно обнаруживаются психические расстройства, то в силу могут вступать в том числе и методы недобровольной госпитализации или недобровольного лечения, — рекомендует врач-психиатр.
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