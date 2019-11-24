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А у вас есть кружка-долгожитель, с которой вы никогда не расстаётесь? Трогательные истории новосибирцев

«Она дождалась меня из армии», «переживёт конец света»... И другие причины, по которым люди годами хранят кружки

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Илья Калинин с кружкой, которая с ним уже около 25 лет

Илья Калинин с кружкой, которая с ним уже около 25 лет

У многих на работе есть своя кружка — кому-то её подарили в качестве мерча на каком-то мероприятии, кому-то она досталась в наследство от кого-то из коллег. Есть кружки, которые прижились на рабочем столе случайно. А у кого-то есть любимые кружки с историей — такие обязательно забирают с собой при смене места работы. Новосибирцы рассказали НГС, при каких обстоятельствах у них появились кружки-долгожители. 

«В 90-х подарила подруга»

Журналист НГС Илья Калинин каждый день пьёт из кружки (на фото выше), которую ему подарили около 25 лет назад:

— Эта кружка у меня с середины 90-х — около 25 лет. Когда я жил в общежитии НГУ, там была девушка, с которой мы дружили. Не как парень с девушкой, а просто. На 23 февраля она подарила мне эту кружку и прикольный водяной пистолет, который пригодился на День Купала. Он, к сожалению, не сохранился. А эта кружка со мной всегда на любой работе. Дома, как правило, есть набор одинаковых кружек, в который она не вписывается, а на рабочем столе — очень даже уместна. Когда я работал на телевидении, то дважды ронял кружку на пол с твёрдым покрытием. Да и в редакции НГС она у меня тоже падала, но, к счастью, не ломалась. Это кусочек прошлого, который перемещается со мной с работы на работу. Приятное воспоминание. 

«Тюлень напоминает мне, что жизнь состоит не только из работы»

Карина говорит, что это сивуч —&nbsp;крупнейший представитель семейства ушастых тюленей

Карина говорит, что это сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей

У финансового директора зуботехнической лаборатории Карины Ткачевой на работе целых две кружки-долгожителя.

— Моя любимая рабочая кружка — приобретённая в командировке во владивостокском океанариуме. Она напоминает мне о замечательной команде, тёплом октябрьском Русском острове, китайских ресторанах и приморском духе. А ещё мои нынешние коллеги не любят кружки с тёмным дном, потому что не знают, что там налито, поэтому её никто не берёт. А вообще этот тюлень напоминает мне, что жизнь состоит не только из работы, но и из отдыха.

Эту кружку Карина Ткачёва теперь предлагает только гостям, потому что из-за неё пришлось купить новый ноутбук. Но, несмотря на это, кружка всё ещё с ней&nbsp;

Эту кружку Карина Ткачёва теперь предлагает только гостям, потому что из-за неё пришлось купить новый ноутбук. Но, несмотря на это, кружка всё ещё с ней 

Вторую кружку ей подарили бывшие коллеги. Но после одной ситуации Карина не очень хочет из неё пить и отдаёт гостям.

— Её дух, видимо, содержит ревность, потому что она опрокинулась и залила мой дорогущий мощный офисный ноут — пришлось покупать новый. Теперь, когда я смотрю на эту кружку, жажда пропадает, — смеётся девушка.

«Она ездит со мной в каждую командировку»

Военнослужащий Николай Лосев семь лет назад купил чай, в подарок к которому шла кружка. И теперь он с ней не расстаётся:

— Эта кружка пережила со мной все переезды. Она дождалась меня из армии и ездит со мной в каждую командировку. Она была со мной в Кемерово, Новосибирске, Томске, Нижнем Новгороде, Мурманске, дважды проехала маршрут Мурманск — Кемерово. 

Николай Лосев берёт свою кружку в разные города

Николай Лосев берёт свою кружку в разные города

«Кружка видела тысячи туристов»

Менеджер по продажам Маргарита Шкуратова говорит, что вместо фразы «Всё свое ношу с собой» ей больше подходит такая: «Я всегда ношу с собой любимую кружку».

— Она переживёт конец света. Началось всё с гостиницы: кружка видела тысячи туристов, пилотов, стюардесс, провожала и встречала весь лётный состав. После моего ухода из гостиничного бизнеса кружка училась со мной продавать: от услуг, страховых продуктов до статей и франшизы в СМИ. Были мелкие конторы, большие организации, неизменно оставалось только одно — переезд кружки вместе со мной.

Маргарита Шкуратова и кружка, которая всегда с ней

Маргарита Шкуратова и кружка, которая всегда с ней

Сейчас кружка стоит в офисе крупной строительной компании.

— Не разбилась, не предала и не потеряла свой первозданный вид, вмещала в себя пакетированный чай и самый вкусный чай из разных стран мира, растворимый «Нескафе» и настоящий кофе, сваренный рукой опытного бармена. Уверена, что люди на нашем пути встречаются и уходят, а кружка ещё переедет со мной в другие города и новые места службы, — уверена Маргарита Шкуратова.

Ранее НГС рассказывал о вещах, которые достались новосибирцам от их мам и бабушек. Горожане с удовольствием их носят. И это привлекает к ним внимание: посмотрите сами.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Психолог
24 ноя 2019 в 15:11
+0 −0

Если старинная вещь делает поступки человека добрее, то и кружка в руки.

Гость
24 ноя 2019 в 15:08
+0 −0

Дома есть две большие пивные кружки, которые я стащил в 80 е годы в пивбаре на Восходе.
До сих пор из них пиво пью.