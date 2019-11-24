А у вас есть кружка-долгожитель, с которой вы никогда не расстаётесь? Трогательные истории новосибирцев

Илья Калинин с кружкой, которая с ним уже около 25 лет Фото: Густаво Зырянов

У многих на работе есть своя кружка — кому-то её подарили в качестве мерча на каком-то мероприятии, кому-то она досталась в наследство от кого-то из коллег. Есть кружки, которые прижились на рабочем столе случайно. А у кого-то есть любимые кружки с историей — такие обязательно забирают с собой при смене места работы. Новосибирцы рассказали НГС, при каких обстоятельствах у них появились кружки-долгожители.

«В 90-х подарила подруга»

Журналист НГС Илья Калинин каждый день пьёт из кружки (на фото выше), которую ему подарили около 25 лет назад:



— Эта кружка у меня с середины 90-х — около 25 лет. Когда я жил в общежитии НГУ, там была девушка, с которой мы дружили. Не как парень с девушкой, а просто. На 23 февраля она подарила мне эту кружку и прикольный водяной пистолет, который пригодился на День Купала. Он, к сожалению, не сохранился. А эта кружка со мной всегда на любой работе. Дома, как правило, есть набор одинаковых кружек, в который она не вписывается, а на рабочем столе — очень даже уместна. Когда я работал на телевидении, то дважды ронял кружку на пол с твёрдым покрытием. Да и в редакции НГС она у меня тоже падала, но, к счастью, не ломалась. Это кусочек прошлого, который перемещается со мной с работы на работу. Приятное воспоминание. «Тюлень напоминает мне, что жизнь состоит не только из работы»



Карина говорит, что это сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей Фото: Карина Ткачева

У финансового директора зуботехнической лаборатории Карины Ткачевой на работе целых две кружки-долгожителя.

— Моя любимая рабочая кружка — приобретённая в командировке во владивостокском океанариуме. Она напоминает мне о замечательной команде, тёплом октябрьском Русском острове, китайских ресторанах и приморском духе. А ещё мои нынешние коллеги не любят кружки с тёмным дном, потому что не знают, что там налито, поэтому её никто не берёт. А вообще этот тюлень напоминает мне, что жизнь состоит не только из работы, но и из отдыха.

Эту кружку Карина Ткачёва теперь предлагает только гостям, потому что из-за неё пришлось купить новый ноутбук. Но, несмотря на это, кружка всё ещё с ней Фото: Карина Ткачева

Вторую кружку ей подарили бывшие коллеги. Но после одной ситуации Карина не очень хочет из неё пить и отдаёт гостям.

— Её дух, видимо, содержит ревность, потому что она опрокинулась и залила мой дорогущий мощный офисный ноут — пришлось покупать новый. Теперь, когда я смотрю на эту кружку, жажда пропадает, — смеётся девушка.

«Она ездит со мной в каждую командировку» Военнослужащий Николай Лосев семь лет назад купил чай, в подарок к которому шла кружка. И теперь он с ней не расстаётся:

— Эта кружка пережила со мной все переезды. Она дождалась меня из армии и ездит со мной в каждую командировку. Она была со мной в Кемерово, Новосибирске, Томске, Нижнем Новгороде, Мурманске, дважды проехала маршрут Мурманск — Кемерово.

Николай Лосев берёт свою кружку в разные города Фото: Николай Лосев

«Кружка видела тысячи туристов»

Менеджер по продажам Маргарита Шкуратова говорит, что вместо фразы «Всё свое ношу с собой» ей больше подходит такая: «Я всегда ношу с собой любимую кружку».

— Она переживёт конец света. Началось всё с гостиницы: кружка видела тысячи туристов, пилотов, стюардесс, провожала и встречала весь лётный состав. После моего ухода из гостиничного бизнеса кружка училась со мной продавать: от услуг, страховых продуктов до статей и франшизы в СМИ. Были мелкие конторы, большие организации, неизменно оставалось только одно — переезд кружки вместе со мной.

Маргарита Шкуратова и кружка, которая всегда с ней Фото: Маргарита Шкуратова