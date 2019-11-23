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Проблема

«Куда ты рулишь?»: на перекрестке Красный — Гоголя «Ниссан» едет на красный — бить его или обрулить

Сложный выбор — врезаться в нарушителя или попробовать его объехать

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За мгновение до столкновения на Красном — Гоголя

За мгновение до столкновения на Красном — Гоголя

Проект «Куда ты рулишь?» разбирает очередное, казалось бы, простое ДТП — на перекрестке Красный проспект — Гоголя один автомобиль проехал на красный свет, а второй ожидаем врезался в него. Это аварийный перекресток, столкновения здесь происходят регулярно — и впору органам власти задуматься, что с перекрестком не так, почему водители бьются. Рассмотрим обстоятельства последнего ДТП вместе с автомобильным юристом. 

Поздний вечер 19 ноября, но на оживленном перекрестке Красный проспект — Гоголя транспортные потоки как днем. Вот Nissan Terrano, движущийся по Гоголя от цирка к Мичурина, останавливается в левой полосе на красный свет. И вдруг начинает ехать, хотя зеленый ещё горит для потока по Красному проспекту. Едет он неуверенно, будто поджидает, когда его кто-нибудь «подобьет», а за мгновение до удара и вовсе снижает ход, хотя мог бы и проскочить. Движущийся по Красному проспекту Toyota RAV4 бьет Nissan в водительскую дверь, не меняя курса — прямое попадания (смотрите видео). 

Запись камер «Электронного города»

Очевидно, по всем правилам вина водителя Nissan не вызывает сомнений, но как же все-таки при таком широком обзоре и отсутствии помех автомобили нашли друг друга. 

— Nissan ехал на красный и однозначно виноват. Я так понимаю, что он реагировал на машину, которая поворачивала, со встречной полосы, пикап какой-то — он уступил дорогу и начал проезжать. А тот, наверное, среагировал, что раз машина поехала, то значит, наверное, зеленый загорелся. Не посмотрев на светофор, тронулся, а там, оказывается, красный сигнал ему горит. Так получилось, что как будто специально они друг друга нашли, — объясняет руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов.

С точки зрения ПДД водитель RAV4 действовал правильно, экстренно тормозил, не меняя курса. Но всё-таки в данной конкретной ситуации, может, стоило попробовать объехать Nissan? Правила ведь впрямую не запрещают маневр.

Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

— Водитель, который ехал на зеленый сигнал светофора, действовал правильно. Он не вилял, не пытался объехать как-то эту машину, он тормозил. Но с учетом гололеда, видимо, ему не хватило тормозного пути. А если бы он стал уворачиваться вправо-влево, он действовал бы не с точки зрения правил, которые запрещают при возникновении опасности менять траекторию движения, а требуют только экстренно тормозить. За ним ехала другая машина, он бы мог спровоцировать тройное ДТП, если бы уехал вправо — а там машина сзади, она бы в него въехала, — заключает эксперт.

А вы бы на месте водителя RAV4 что делали?

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте о самых бессмысленных улицах Новосибирска, которые никуда не ведут и где никогда нет пробок.

    Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    Куда ты рулишь?ДТП

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    23 ноя 2019 в 08:07

    Бить без вариантов. Начнешь резко маневрировать- себе дороже выйдет. А виновник спокойно уедет.

    23 ноя 2019 в 08:06

    Рав тормозил это видно на видео, просто резина не разогретая вот и путь большой, и скорей всего шипы а это на асфальте плохо,

    Фото пользователя
    23 ноя 2019 в 07:24

    Оба упороты. На месте водителя Рава я бы предвидел такой поступок непонятно как едущего Ниссана, заранее бы снизил скорость, обсигналил бы его и уехал по своим делам.
    Но у нас 95 % водителей не готовы к таким ниссановодам. Загорелся зеленый - полетели, пофиг на всё!