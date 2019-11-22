Концерт «Ногу свело», ночь в лаборатории и 50 оттенков: афиша самых крутых событий выходных

1
Концерт группы Чиж & Co
Думаем, эти легендарные ребята не нуждаются в представлении — Сергей Чигарков и его команда в эту пятницу, 22 ноября, выступят для вас на сцене Дома культуры Железнодорожников. Лучшие хиты, которые мы знаем наизусть и частенько слушаем вечерами на домашних посиделках с друзьями.
Где: ДКЖ
Когда: 22 ноября
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 2500 рублей
2
Концерт классической музыки «Фауст»
В качестве разнообразия — почему бы не провести вечер в филармонии? Надеть красивое платье, мужчинам облачиться в костюм и приятно провести время, наслаждаясь звуками классической музыки. Мы думаем, что это отличный вариант для холодного воскресенья.
Где: Филармония, Концертный зал имени Каца
Когда: 24 ноября
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: от 500 рублей до 1200 рублей
3
Концерт группы «Ногу свело»
Опять же, Максим Покровский не нуждается в представлении. Тексты его песен мы знаем наизусть и до сих пор слушаем в плеере. Легендарному хиту «ХаруМамбуру» 25 лет. В честь такого события группа «Ногу свело» отправилась в праздничный тур — единственный в нашем регионе.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 23 ноября
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: от 1700 рублей до 3700 рублей
4
VI российско-итальянский кинофестиваль RIFF 2019
Масштабный италоязычный кинофестиваль нашей страны проходит с 19 ноября по 30 ноября. Здесь представлены и комедии, которые рассмешили всю Италию, и истории любви, короткометражные картины о жизни, документальное кино. Все фильмы транслируют на итальянском языке с русскими субтитрами.
Где: кинотеатр «Победа»
Когда, во сколько и сколько стоит: уточнять в расписании кинотеатра
5
Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно»
В этом году на 20 площадках фестиваль соберет 13 участников из разных городов страны. Писатели, драматурги, филологи, журналисты и все неравнодушные к литературе соберутся и будут обсуждать явления в культурной и литературной жизни современной России — вариант для нетривиального выходного.
Где: НГОНБ, ул. Советская, 6, театральный зал
Когда: с 23 ноября по 25 ноября
Во сколько: с 12:00 до 18:00
Сколько стоит: вход свободный
6
Экскурсия «Ночь в НГУ»
Это уникальная экскурсия по лабораториям Новосибирского государственного университета. Каждый год в ноябре лаборатории университета открывают двери для всех желающих. Гости университета могут поэкспериментировать с жидким азотом, рассмотреть самую маленькую кость в человеческом организме, погладить крыс и немного побыть в роли ученых. На мероприятие нужна регистрация.
Где: НГУ
Когда: 23 ноября
Во сколько: сбор в 17:30 в холле первого этажа ректората
Сколько стоит: вход свободный
7
Лекция Дмитрия Быкова о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»
Журналист и писатель Дмитрий Быков рассмотрит знаменитый роман в контексте европейского культурного мифа о «Фаусте». Сюжет о смертельном пари между человеком и сатаной, нашедший своё классическое воплощение в поэме Гёте, продолжает будоражить умы — если вы фанат Булгакова — вряд ли сможете усидеть на месте.
Где: кинотеатр «Победа»
Когда: 24 ноября
Во сколько: в 19:30, большой зал
Сколько стоит: 750 рублей
8
Вечеринка «50 оттенков серого»
Мероприятие, которое смело можно окрестить пикантным. Что вас ждет: нетворкинг в стиле быстрых свиданий, маркет с презентацией товаров для взрослых (можно будет купить то, что понравилось больше всего), эксперты-сексологи выступят со своими лекциями и ответят на самые откровенные вопросы, а завершится все розыгрышем призов и танцами. Вход в масках — так более интригующе.
Где: ресторан «Хороший год»
Когда: 24 ноября
Во сколько: с 17:00 до 21:00 официальная часть, с 21:00 до 23:00 — развлекательная
Сколько стоит: 3500 рублей
9
«Эспен в королевстве троллей»
Эспен живет с отцом и братьями на ферме. Однажды из-за своей неуёмной фантазии и неуклюжести он сжигает дом, и параллельно выясняется, что девушка, которую он повстречал в лесу за день до этого, — сбежавшая принцесса, а за помощь в ее поисках полагается вознаграждение. Эспен с братьями ввязываются в опасное приключение и идут спасать принцессу из рук Горного Короля — тролля, который по легенде пробуждается, если принцесса не выходит замуж до своего 18-летия. Братья — не единственные, кто ищет принцессу, её также разыскивает принц, который хочет жениться на ней из корыстных побуждений.
6+
10
«Аванпост»
В недалеком будущем что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границей этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов — повсюду следы столкновений. Кто или что уничтожает все живое.
16+
11
«Аббатство Даунтон»
Главное событие в жизни каждого аристократа — прием правящего монарха в родовом гнезде. Однако в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля.
18+
12
«Давай разведемся!»
Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке-фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы.
16+
13
«Малыш Джо»
Мать-одиночка Элис, сотрудница отдела по выведению новых видов растений, создаёт необычный цветок — если за ним правильно ухаживать, он делает своего владельца счастливым. Но всё не так просто, и оказывается, что за счастье, даже сиюминутное, придётся заплатить, а цена может оказаться слишком высокой.
16+