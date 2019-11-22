22 ноября пятница
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 7/10
usd 63.84
eur 70.70

Темы

СЕЙЧАС -16°С
Пробки 7/10
usd 63.84
eur 70.70

Концерт «Ногу свело», ночь в лаборатории и 50 оттенков: афиша самых крутых событий выходных

Развлечения
Релакс - Большая тусовка
Обзор

Концерт «Ногу свело», ночь в лаборатории и 50 оттенков: афиша самых крутых событий выходных

Подсказываем, чем заняться в субботу и воскресенье — скучать точно не придется

Поделиться

2 003
16 Обсудить
Сходить в кино, на концерт, лекцию, экскурсию или вечеринку — какой вариант вы выберете?&nbsp;

Сходить в кино, на концерт, лекцию, экскурсию или вечеринку — какой вариант вы выберете? 

Приближающиеся выходные выдаются насыщенными на культурные и полезные события. Вместо вечернего просмотра телевизора можно сходить на концерт классической музыки в филармонию или немного побродить по лабораториям НГУ — будет ночная экскурсия. Приезжают легенды русского рока — Максим Покровский и Сергей Чигарков, — музыканты выступают в разные дни, можно успеть и туда, и туда. Один кинофестиваль сменяет другой — вместо австрийского кино теперь смотрим итальянское и не забываем про массовый кинопрокат: вышла полноэкранная история «Аббатства Даунтон» (не сериал), молодой парень Эстон сражается с королем троллей за сердце красавицы-принцессы, планета в очередной раз в опасности, а в это время простая девушка Маша отчаянно хочет выйти замуж.

1

Концерт группы Чиж & Co

Думаем, эти легендарные ребята не нуждаются в представлении — Сергей Чигарков и его команда в эту пятницу, 22 ноября, выступят для вас на сцене Дома культуры Железнодорожников. Лучшие хиты, которые мы знаем наизусть и частенько слушаем вечерами на домашних посиделках с друзьями. 

Где: ДКЖ

Когда: 22 ноября
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 2500 рублей

2

Концерт классической музыки «Фауст»

В качестве разнообразия — почему бы не провести вечер в филармонии? Надеть красивое платье, мужчинам облачиться в костюм и приятно провести время, наслаждаясь звуками классической музыки. Мы думаем, что это отличный вариант для холодного воскресенья. 

Где: Филармония, Концертный зал имени Каца

Когда: 24 ноября
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: от 500 рублей до 1200 рублей

3

Концерт группы «Ногу свело»

Опять же, Максим Покровский не нуждается в представлении. Тексты его песен мы знаем наизусть и до сих пор слушаем в плеере. Легендарному хиту «ХаруМамбуру» 25 лет. В честь такого события группа «Ногу свело» отправилась в праздничный тур — единственный в нашем регионе. 

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 23 ноября
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: от 1700 рублей до 3700 рублей

4

VI российско-итальянский кинофестиваль RIFF 2019

Масштабный италоязычный кинофестиваль нашей страны проходит с 19 ноября по 30 ноября. Здесь представлены и комедии, которые рассмешили всю Италию, и истории любви, короткометражные картины о жизни, документальное кино. Все фильмы транслируют на итальянском языке с русскими субтитрами. 

Где: кинотеатр «Победа»

Когда, во сколько и сколько стоит: уточнять в расписании кинотеатра

5

Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно»

В этом году на 20 площадках фестиваль соберет 13 участников из разных городов страны. Писатели, драматурги, филологи, журналисты и все неравнодушные к литературе соберутся и будут обсуждать явления в культурной и литературной жизни современной России — вариант для нетривиального выходного.

Где: НГОНБ, ул. Советская, 6, театральный зал

Когда: с 23 ноября по 25 ноября
Во сколько: с 12:00 до 18:00
Сколько стоит: вход свободный

6

Экскурсия «Ночь в НГУ»

Это уникальная экскурсия по лабораториям Новосибирского государственного университета. Каждый год в ноябре лаборатории университета открывают двери для всех желающих. Гости университета могут поэкспериментировать с жидким азотом, рассмотреть самую маленькую кость в человеческом организме, погладить крыс и немного побыть в роли ученых. На мероприятие нужна регистрация.

Где: НГУ

Когда: 23 ноября
Во сколько: сбор в 17:30 в холле первого этажа ректората

Сколько стоит: вход свободный

7

Лекция Дмитрия Быкова о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

Журналист и писатель Дмитрий Быков рассмотрит знаменитый роман в контексте европейского культурного мифа о «Фаусте». Сюжет о смертельном пари между человеком и сатаной, нашедший своё классическое воплощение в поэме Гёте, продолжает будоражить умы — если вы фанат Булгакова — вряд ли сможете усидеть на месте. 

Где: кинотеатр «Победа»

Когда: 24 ноября
Во сколько: в 19:30, большой зал

Сколько стоит: 750 рублей

8

Вечеринка «50 оттенков серого»

Мероприятие, которое смело можно окрестить пикантным. Что вас ждет: нетворкинг в стиле быстрых свиданий, маркет с презентацией товаров для взрослых (можно будет купить то, что понравилось больше всего), эксперты-сексологи выступят со своими лекциями и ответят на самые откровенные вопросы, а завершится все розыгрышем призов и танцами. Вход в масках — так более интригующе. 

Где: ресторан «Хороший год»

Когда: 24 ноября
Во сколько: с 17:00 до 21:00 официальная часть, с 21:00 до 23:00 — развлекательная
Сколько стоит: 3500 рублей

9

«Эспен в королевстве троллей»

Эспен живет с отцом и братьями на ферме. Однажды из-за своей неуёмной фантазии и неуклюжести он сжигает дом, и параллельно выясняется, что девушка, которую он повстречал в лесу за день до этого, — сбежавшая принцесса, а за помощь в ее поисках полагается вознаграждение. Эспен с братьями ввязываются в опасное приключение и идут спасать принцессу из рук Горного Короля — тролля, который по легенде пробуждается, если принцесса не выходит замуж до своего 18-летия. Братья — не единственные, кто ищет принцессу, её также разыскивает принц, который хочет жениться на ней из корыстных побуждений.
6+

10

«Аванпост»

В недалеком будущем что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границей этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов — повсюду следы столкновений. Кто или что уничтожает все живое. 
16+

11

«Аббатство Даунтон»

Главное событие в жизни каждого аристократа — прием правящего монарха в родовом гнезде. Однако в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля.
18+

12

«Давай разведемся!»

Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке-фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. 
16+

13

«Малыш Джо»

Мать-одиночка Элис, сотрудница отдела по выведению новых видов растений, создаёт необычный цветок — если за ним правильно ухаживать, он делает своего владельца счастливым. Но всё не так просто, и оказывается, что за счастье, даже сиюминутное, придётся заплатить, а цена может оказаться слишком высокой.
16+

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

чем заняться в выходныекуда сходить в Новосибирскекиноконцертывечеринки

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (16)

С богаткова
22 ноя 2019 в 15:48
+2 −1

Схожу на вечеринку 50 оттенков серого, вы узнаете меня по маске как у меня на аватаре.

22 ноя 2019 в 16:02
+2 −0

Кто-то рассказывает о романе Булгакова в своем извращенном виденьи и за это еще деньги платят, facepalm.

Худой
22 ноя 2019 в 15:51
+2 −0

ЧигАРков... ОМГ (