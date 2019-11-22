Концерт «Ногу свело», ночь в лаборатории и 50 оттенков: афиша самых крутых событий выходных

Эспен живет с отцом и братьями на ферме. Однажды из-за своей неуёмной фантазии и неуклюжести он сжигает дом, и параллельно выясняется, что девушка, которую он повстречал в лесу за день до этого, — сбежавшая принцесса, а за помощь в ее поисках полагается вознаграждение. Эспен с братьями ввязываются в опасное приключение и идут спасать принцессу из рук Горного Короля — тролля, который по легенде пробуждается, если принцесса не выходит замуж до своего 18-летия. Братья — не единственные, кто ищет принцессу, её также разыскивает принц, который хочет жениться на ней из корыстных побуждений.

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