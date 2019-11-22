Меломан? Пройдемте! Отгадайте 10 попсовых песен, переведенных на язык прокуроров и полиции

Как часто в жизни вы пользуетесь официально-деловым стилем? Наверняка, не замечая того, вы постоянно вворачиваете в речь какие-то изысканные обороты, которые годятся только для документов или пресс-релизов. Именно поэтому наши коллеги с портала NGS55.RU подумали — что бы было, если бы популярные песни писали таким протокольным языком? Тексты российских исполнителей перевели в официально-деловой стиль. Сможете отгадать, какие хиты скрываются за этими замысловатыми фразами?