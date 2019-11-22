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Меломан? Пройдемте! Отгадайте 10 попсовых песен, переведенных на язык прокуроров и полиции

Эти строчки слишком известны, чтобы мы предложили их вспомнить просто так

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Если бы Летов пел так, его песни точно никто бы не понял

Если бы Летов пел так, его песни точно никто бы не понял

Как часто в жизни вы пользуетесь официально-деловым стилем? Наверняка, не замечая того, вы постоянно вворачиваете в речь какие-то изысканные обороты, которые годятся только для документов или пресс-релизов. Именно поэтому наши коллеги с портала NGS55.RU подумали — что бы было, если бы популярные песни писали таким протокольным языком? Тексты российских исполнителей перевели в официально-деловой стиль. Сможете отгадать, какие хиты скрываются за этими замысловатыми фразами?

Молодой человек рассказывает о ведении антисоциального образа жизни. Гражданин является хип-хоп-исполнителем, и во время проведения концертов артиста температура воздуха в помещении, отведённом под мероприятие, достигает пожароопасной отметки. Посетители концерта женского пола при виде гражданина, а также находясь под воздействием высокой температуры, добровольно лишают себя верхней одежды.

Молодой человек рассказывает о ведении антисоциального образа жизни. Гражданин является хип-хоп-исполнителем, и во время проведения концертов артиста температура воздуха в помещении, отведённом под мероприятие, достигает пожароопасной отметки. Посетители концерта женского пола при виде гражданина, а также находясь под воздействием высокой температуры, добровольно лишают себя верхней одежды.

    Юная девушка обратилась к своему молодому человеку. В потребованной просьбе она изъявила желание поскорее покинуть своё место жительства вместе с данным гражданином и отправиться в длительную поездку за пределы Российской Федерации. Также гражданка попросила применить к ней действия сексуального характера, поскольку ею уже был достигнут возраст полной гражданской дееспособности. 

    Юная девушка обратилась к своему молодому человеку. В потребованной просьбе она изъявила желание поскорее покинуть своё место жительства вместе с данным гражданином и отправиться в длительную поездку за пределы Российской Федерации. Также гражданка попросила применить к ней действия сексуального характера, поскольку ею уже был достигнут возраст полной гражданской дееспособности. 

      Гражданин сообщил о факте знакомства с девушкой низкой социальной ответственности. На момент знакомства мужчина не имел представления о роде деятельности и занятиях гражданки, о чём не был также ею уведомлен. В ходе совместного проживания к молодому человеку постепенно приходило понимание и осознание того, кем является его девушка, но злоумышленница уверяла его в искренности своих чувств, сокрыв истинные намерения.

      Гражданин сообщил о факте знакомства с девушкой низкой социальной ответственности. На момент знакомства мужчина не имел представления о роде деятельности и занятиях гражданки, о чём не был также ею уведомлен. В ходе совместного проживания к молодому человеку постепенно приходило понимание и осознание того, кем является его девушка, но злоумышленница уверяла его в искренности своих чувств, сокрыв истинные намерения.

        Несовершеннолетний житель Российской Федерации ведёт бродяжнический образ жизни и является лицом без определённого места жительства. В настоящее время он сожалеет о содеянном и просит родственников о возвращении в прежнее место жительства, отмечая, что встал на путь исправления.

        Несовершеннолетний житель Российской Федерации ведёт бродяжнический образ жизни и является лицом без определённого места жительства. В настоящее время он сожалеет о содеянном и просит родственников о возвращении в прежнее место жительства, отмечая, что встал на путь исправления.

          Молодой человек отправился на прогулку по населённому пункту. Для описания происходящего в вышеописанном пункте им были применены различные выразительные средства русского языка, наиболее ярко отражающие его сущность. В частности, мужчина по достоинству оценил жилищно-коммунальные услуги.

          Молодой человек отправился на прогулку по населённому пункту. Для описания происходящего в вышеописанном пункте им были применены различные выразительные средства русского языка, наиболее ярко отражающие его сущность. В частности, мужчина по достоинству оценил жилищно-коммунальные услуги.

            Организованная преступная группировка, состоящая из нескольких женщин, подозревается в систематических мошенничествах в отношении лиц мужского пола. Умело используя свои внешние данные, гражданки вымогали у мужчин драгоценные камни, объясняя необходимость получения дорогих вещей тем, что именно они в состоянии привнести в их жизнь счастье и финансовую обеспеченность.

            Организованная преступная группировка, состоящая из нескольких женщин, подозревается в систематических мошенничествах в отношении лиц мужского пола. Умело используя свои внешние данные, гражданки вымогали у мужчин драгоценные камни, объясняя необходимость получения дорогих вещей тем, что именно они в состоянии привнести в их жизнь счастье и финансовую обеспеченность.

              Молодой человек рос в неблагополучном районе города, не являясь особенно примечательной личностью. По заявлению самого гражданина, единственной отличительной чертой являлось наличие дорогостоящего престижного автомобиля. О том, каким образом ему удалось заполучить подобное транспортное средство, мужчина умолчал.

              Молодой человек рос в неблагополучном районе города, не являясь особенно примечательной личностью. По заявлению самого гражданина, единственной отличительной чертой являлось наличие дорогостоящего престижного автомобиля. О том, каким образом ему удалось заполучить подобное транспортное средство, мужчина умолчал.<br />

                Девушка написала обращение к гражданке, с которой стал сожительствовать её бывший молодой человек. В своём письменном обращении девушка сообщает об испытанных трудностях, связанных с уходом молодого человека, а также выражает поддержку будущим отношениям в виде напутственного слова.

                Девушка написала обращение к гражданке, с которой стал сожительствовать её бывший молодой человек. В своём письменном обращении девушка сообщает об испытанных трудностях, связанных с уходом молодого человека, а также выражает поддержку будущим отношениям в виде напутственного слова.

                  Молодой человек рассказывает о неопознанной гражданке, особых примет которой он назвать не сумел. Единственная отличительная черта, пришедшая на ум молодому человеку, — цвет глаз женщины, к которому гражданин испытывает нездоровое влечение.

                  Молодой человек рассказывает о неопознанной гражданке, особых примет которой он назвать не сумел. Единственная отличительная черта, пришедшая на ум молодому человеку, — цвет глаз женщины, к которому гражданин испытывает нездоровое влечение.

                    В медицинское учреждение доставлен молодой человек, получивший ранения, нанесённые неизвестным орудием в область грудной клетки. Потерпевший пояснил, что у него возникло помутнение рассудка на почве проявления любовных отношений с гражданкой Российской Федерации.

                    В медицинское учреждение доставлен молодой человек, получивший ранения, нанесённые неизвестным орудием в область грудной клетки. Потерпевший пояснил, что у него возникло помутнение рассудка на почве проявления любовных отношений с гражданкой Российской Федерации.

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                      музыкапеснитест

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                      Фото пользователя
                      22 ноя 2019 в 14:34

                      Вы че там покурили?

                      Мыша
                      22 ноя 2019 в 14:37

                      Отличный тест! Первую и последнюю песни не знаю, и ошиблась с бродягой. Результат 7/10.

                      Фото пользователя
                      22 ноя 2019 в 14:35

                      Сашка Грей красотка... Зря карьеру закончила...