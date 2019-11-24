«Я паркуюсь как чудак»: «Лэнд Крузер» ООО — что натворил и чем напугал гаишников

В новом, 154-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на оживленном перекрестке на Вокзальной магистрали, роскошный Lexus на инвалидном месте и наглые узбеки-дипломаты с красными номерами.



«Лэнд Крузер» на перекрестке Вокзальная — Советская Фото: читатель НГС

— Вот так паркуются на перекрестке Вокзальная — Советская. Вызывали ДПС, они посмотрели из-за угла и уехали. Между тем этот чудак сильно мешает пешеходам, стоя сразу на двух переходах. Номера все решают? — задаются вопросом наши читатели.



Проход осложнен Фото: читатель НГС

— Вот так паркуются посетители магазина «Золотое яблоко». Притом что у магазина большая парковка. Чтобы выйти из калитки, нужно быть аккуратным, чтобы не повредить этого дурака. Вообще очень часто так паркуются, особенно в дни скидок магазина, тогда во двор ни заехать ни выехать, — жалуется читательница Татьяна.



Стоянка на тротуаре Фото: читатель НГС

— «Сломался» прямо на тротуаре, какое совпадение, — пишет Евгения.

КАМАЗ может продавить тротуар Фото: читатель НГС

Грузовик может и сломать тротуар.

«Камри» на Советской Фото: читатель НГС

«Камри» 008, почти успех по жизни. Почему бы не помешать пешеходам.

Кривая парковка на инвалидных местах Фото: читатель НГС

— Магазин «МЕГА», парковка наполовину пустая, но его притянуло под знак, — рассказывает Иван.

Lexus на инвалидном месте Фото: читатель НГС

— Классика возле «Леруа», — сообщают посетители торгового центра.



Пешеходам надо обходить Фото: читатель НГС

— Дамочка постоянно паркуется на тротуаре. Кропоткина, 269/1, — информирует читатель Алексей.



Дипломатам закон не писан Фото: читатель НГС

О беспределе этой машины консульства Узбекистана с дипломатическими номерами мы уже писали, новосибирцы её постоянно видят, нагло нарушающей правила. — Хам года. Это вообще наглость — тонированный, пешеходный переход, середина тротуара, — возмущены наши читатели.

Стоянка в Первомайском сквере Фото: читатель НГС

— В Первомайском сквере. Уже дней 10 водитель нашел удобную парковку в центре, — пишет Михаил.



Перегородил проезд Фото: читатель НГС

— Кошурникова, 14. Водитель перегородил сквозной проезд к поликлинике, очевидно, ожидая пассажира, который был в аптеке или оптике. Ждали минут 15. Собралась очередь из 4 авто. Не реагировал ни на что, — возмущены очевидцы.

