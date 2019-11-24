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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: «Лэнд Крузер» ООО — что натворил и чем напугал гаишников

Смотрим, что позволяют делать красивые номера ООО и красные дипломатические номера

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В новом, 154-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка на оживленном перекрестке на Вокзальной магистрали, роскошный Lexus на инвалидном месте и наглые узбеки-дипломаты с красными номерами.

«Лэнд Крузер» на перекрестке Вокзальная — Советская

«Лэнд Крузер» на перекрестке Вокзальная — Советская

— Вот так паркуются на перекрестке Вокзальная — Советская. Вызывали ДПС, они посмотрели из-за угла и уехали. Между тем этот чудак сильно мешает пешеходам, стоя сразу на двух переходах. Номера все решают? — задаются вопросом наши читатели. 

Проход осложнен

Проход осложнен

— Вот так паркуются посетители магазина «Золотое яблоко». Притом что у магазина большая парковка. Чтобы выйти из калитки, нужно быть аккуратным, чтобы не повредить этого дурака. Вообще очень часто так паркуются, особенно в дни скидок магазина, тогда во двор ни заехать ни выехать, — жалуется читательница Татьяна. 

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

— «Сломался» прямо на тротуаре, какое совпадение, — пишет Евгения. 

КАМАЗ может продавить тротуар

КАМАЗ может продавить тротуар

Грузовик может и сломать тротуар. 

«Камри» на Советской

«Камри» на Советской

«Камри» 008, почти успех по жизни. Почему бы не помешать пешеходам. 

Кривая парковка на инвалидных местах

Кривая парковка на инвалидных местах

— Магазин «МЕГА», парковка наполовину пустая, но его притянуло под знак, — рассказывает Иван. 

Lexus на инвалидном месте

Lexus на инвалидном месте

— Классика возле «Леруа», — сообщают посетители торгового центра. 

Пешеходам надо обходить

Пешеходам надо обходить

— Дамочка постоянно паркуется на тротуаре. Кропоткина, 269/1, — информирует читатель Алексей. 

Дипломатам закон не писан

Дипломатам закон не писан

О беспределе этой машины консульства Узбекистана с дипломатическими номерами мы уже писали, новосибирцы её постоянно видят, нагло нарушающей правила. 

— Хам года. Это вообще наглость — тонированный, пешеходный переход, середина тротуара, — возмущены наши читатели. 

Стоянка в Первомайском сквере

Стоянка в Первомайском сквере

— В Первомайском сквере. Уже дней 10 водитель нашел удобную парковку в центре, — пишет Михаил. 

Перегородил проезд

Перегородил проезд

— Кошурникова, 14. Водитель перегородил сквозной проезд к поликлинике, очевидно, ожидая пассажира, который был в аптеке или оптике. Ждали минут 15. Собралась очередь из 4 авто. Не реагировал ни на что, — возмущены очевидцы. 

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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