«Родители были возмущены»: скандальный режиссер-француз переехал в Новосибирск — работать в театре кукол

Ролан Боннин теперь будет удивлять новосибирских детей и их родителей Фото: Стас Соколов

В Новосибирском театре кукол начал работать новый режиссер — им стал француз Ролан Боннин, приехавший в Сибирь не только с новыми идеями, но и со скандальной репутацией, которую принес ему поставленный на прежнем месте работы спектакль. Что так возмутило жителей Кирова и какое место театр кукол занимает в современном мире — господин Боннин рассказал обозревателю НГС Стасу Соколову.

— Откуда вы и как оказались в России?

— Я родился в Женеве, жил во Франции и думал работать в кино. Но в какой-то момент заинтересовался куклами и пошел учиться на режиссера театра кукол в Белоруссии. Потом был Петербург, где я учился уже на режиссера драмы. После учебы какое-то время работал во Франции, где в Марселе у нас была антреприза. Мы, например, ставили спектакль по Сартру, у нас была постановка пушкинского «Моцарта и Сальери» — насколько я знаю, первая во Франции. В России я уже 14 лет, работал в разных театрах, последним местом был кукольный театр в Кирове.



— Что там случилось, почему вам пришлось искать новый театр?

— Вы знаете, я не считаю, что театр, в частности кукольный, нуждается в каких-то сознательно организованных скандалах. Мне это, по-крайней мере, не близко. Но скандал может случиться, когда мы его вообще не ожидаем. У меня был шок. Это был самый безобидный новогодний спектакль. В нем куклы использовались вместе с анимацией. Но проблемы возникли из-за одного сюжета.

Там была история про почтальона, которого уволили перед Новым годом. Это увольнение возмутило часть родителей: зачем, мол, такое показывать детям.

Хуже того, часть билетов выкупила для своих сотрудников крупная компания. Которая — это выяснилось позже — как раз планировала сократить 150 человек. В общем, тема оказалась крайне болезненной. Хотя сама история была совершенно позитивной, со счастливым концом. Но когда руководитель вашего театра кукол предложил мне работать в Новосибирске, мне это показалось очень интересным ещё и потому, что это большой город с развитой театральной культурой.

Классические спектакли для детей из театра никуда не денутся, они основа репертуара Фото: Стас Соколов

— Если честно, то слово «кукольный театр» ассоциируется исключительно с маленькими детьми. Можно ли (и нужно) это изменить?



— Дети всегда будут нашим главным зрителем. Но задача от этого проще не становится. Сделать интересные спектакли для современных детей даже сложнее, чем для взрослых. Нужно учитывать то, что дети сейчас смотрят, какие сюжеты им интересны... Мне хотелось бы заниматься современным театром. Но не в том смысле, как это порой понимается (что-то маргинальное — как наркомания, преступность и так далее). Есть темы, которые актуальны для более широкого круга зрителей именно сейчас. Например, это и травля у детей — такое случается почти в каждом коллективе, с этим многие сталкиваются. У меня есть интересная история, как мама пытается сделать свою дочь звездой, толкает на любой конкурс. Потому что она хочет, чтобы ребенок прожил ту жизнь, которой не было у нее. Есть современная пьеса о человеке, который оказался, что называется, на дне, и единственным близким существом для него стал беспризорный кот по имени Бобо. И эти отношения помогли ему снова стать человеком, выйти из животного состояния. Это настоящая история. Спасение через дружбу.



Меня интересует еще тема героизма. Мне кажется, что в массовой культуре она слишком связана с насилием, с оружием. А ведь в жизни героем может быть самый обычный человек — фермер, врач. Не обязательно кого-то убивать, чтобы быть героем.

Экспериментальная кукла, прототипом для которой послужил образ директора театра Юрия Горлатых. В перспективе театр может делать постановки и с более известными широкой публике персонажами Фото: Стас Соколов

— Родители, которые ведут ребенка в театр, ждут от спектакля какого-то воспитания. Насколько вы готовы взять на себя такую роль?

— Мне кажется, что воспитывать нужно прежде всего родителей. Дети почти всегда воспроизводят ту жизнь и те ценности, которые видят в семье. Поэтому обращаться нужно не только к детям, но и к родителям тоже.

— Как кукольный театр может конкурировать с современными развлечениями — кино и компьютерными играми?

— Нужно играть на своем поле. Куклы могут быть разными. Например, в театре Образцова 50 лет назад куклы делали достаточно сложными, у них была мимика. Сейчас идёт обратный процесс — кукла становится более условной, она идет от архетипа. Иногда это может доходить до пародии, шаржа, но в любом случае кукла призвана играть с воображением. И в этом случае ей вовсе не обязательно быть реалистичной. Дети способны одушевлять самые обычные предметы. Это, в принципе, часть человеческой культуры во всем мире.

Ролан Боннин считает, что кукольные спектакли могут быть интересны и для взрослых Фото: Стас Соколов

— Можно ли представить себе кукольный спектакль для взрослых?

— Почему нет? Куклы могут говорить о проблемах современного общества. Французский кукольный театр «Пульчинелла» родился тогда, когда Наполеон запретил актерам «Комеди Франсез» импровизировать, отступая от согласованного текста пьесы. Тогда актеры ушли из него отчасти в мимы, где текстов не было, отчасти в кукольный театр, где не было цензуры.

И у нас почти тридцать лет было на телевидении шоу «Ле Гиньоль» (Les Guignols), где высмеивались политики, бизнесмены, известные люди. К сожалению, недавно его закрыли. У канала появились новые хозяева, которые сначала сменили авторов, а после того, как рейтинг обвалился, закрыли и передачу. Так что, как видите, подобные проблемы бывают везде.

— В каком состоянии сейчас находится во Франции театр в целом? Как ситуация отличается от того, что вы видите в России?

— Если честно, то театр драмы во Франции мне не очень нравится. У нас почему-то никто не учит режиссеров. Есть школы для актеров драмы, мимов, танцоров, а режиссура часто хромает. Конечно, существуют выдающиеся исключения, но в среднем это так. Актеры часто не знают, как им взаимодействовать между собой. В России лучше органика актеров. Они верят в то, что играют. А во Франции мы, наверное, не очень верим в чувства. Поэтому и изображать их получается хуже. Но это компенсируется технической креативностью. При этом есть вещи, которые развиты лучше. Например, во Франции очень сильная школа танца — как современного, так и классического.

Новый зритель требует новых форм работы с куклами Фото: Стас Соколов