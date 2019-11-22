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Больше сорока домов остались без отопления в морозы
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Где ждать новых ЧП и почему трубы рвутся после летних ремонтов: разбираем причины аварии на Северо-Чемском

Аварийный участок, заморозивший жителей Кировского района, хотели ремонтировать в 2021-м. Не успели

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На устранение аварии понадобилось больше суток

На устранение аварии понадобилось больше суток

Авария в Северо-Чемском жилмассиве на несколько дней оставила без отопления и горячей воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. И это в две самые холодные за месяц ночи, когда столбик термометра опускался ниже 30 градусов. В оставшихся тёплыми школах открыли пункты временного размещения, СГК рекомендовала жителям района провести ночь в гостях, но люди предпочитали спасаться сами — грелками и дополнительной одеждой. Почему аварии на теплотрассах происходят после множества ремонтов и испытаний, которые проводили всё лето, где в Новосибирске ждать новых ЧП и могут ли пострадавшие получить компенсацию — узнала журналист НГС.

Неожиданной авария на Северо-Чемском жилмассиве, из-за который тысячи людей оказались в мороз без тепла и горячей воды, не была — в этом признались и власти, и руководство «СГК», и эксперты.

Почему случилась авария на теплотрассе?

— Новосибирск — самый крупный город в Сибири, здесь большая, разветвлённая тепловая сеть, участков, отслуживших свой нормативный срок, много. Они проранжированы, есть определённый перечень, каждый год составляется план ремонтов, эти участки по критичности включаются, — рассказал 21 ноября директор по тепловым сетям «Сибирской генерирующей компании» Антон Баев. — Данный участок тоже входит в перечень критичных и под замену планировался в 2020–2021 году. 

Ну, не додержал.

Антон Баев, директор по теплосетям «СГК»

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов подчеркнул, что работа усложнялась ещё и тем, что авария на трубопроводе была повторной. По словам замначальника департамента ЭЖКХ мэрии Новосибирска Александра Белоусова, «ситуации» в Северо-Чемском были и в прошлом году, он находился на контроле мэрии. Всего же таких участков — несколько сотен.

Тем не менее, Антон Баев прорыв теплотрассы в жилмассиве назвал форс-мажором. В мае трубопровод успешно прошёл гидравлические испытания, а вот резкого изменения температуры в морозы не перенёс: подвела испорченная коррозией труба.

— Чаще всего аварии происходят тогда, когда резко меняется погода, — объясняет независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров. — Пришли холода, стали менять режим, труба «задышала». Начали поднимать температуру — а они обязаны это делать, обязаны выдерживать соответствующие параметры, — и пошли переходные процессы. Это простая физика, школьного курса.

Министр ЖКХ Денис Архипов и замначальника департамента ЭЖКХ мэрии Антон Баев публично поблагодарили монтажников, которые в мороз ночью работали на объекте

Министр ЖКХ Денис Архипов и замначальника департамента ЭЖКХ мэрии Антон Баев публично поблагодарили монтажников, которые в мороз ночью работали на объекте

Где может «рвануть» в следующий раз?

Почти все повреждения, которые «СГК» сегодня устраняет на теплотрассах, связаны именно с коррозиями, подчеркнул Антон Баев. Выявить их могут температурные испытания, но проводятся они, в отличие от гидравлических, только раз в 5 лет. Последние были в 2018 году.

Учитывая, что авария произошла на трассе, построенной в 1988 году, под угрозой этой зимой могут оказаться все новосибирские жилмассивы, которые строились примерно в одно время. В апреле на форуме «Городские технологии» «СГК» показывала карту износа новосибирских теплосетей, где в зоне риска была большая часть правого берега и около трети левобережья. Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Леонид Выголов на одном из круглых столов форума называл довольно устрашающую цифру старения тепловых сетей: порядка 63%.

Коммунальщиков как-то накажут за аварию?

Несмотря на то, что коммунальной аварией заинтересовалась прокуратура, юристы сомневаются, что «СГК» смогут привлечь к ответственности.

— Основная проблема будет в доказывании обстоятельства, что это чья-то вина, а не некий форс-мажор, за который никто не отвечает, — рассуждает управляющий партнёр юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов. — А если там найдут состав преступления, то, по логике наших судов, это повернётся следующим образом: ах, там состав преступления — значит, за все убытки отвечает преступник, конкретный человек. Поэтому для людей лучше, чтобы состава преступления не было.

Несмотря на то, что аварию под контроль взяла мэрия, наказывать кого-то в этом случае она не уполномочена

Несмотря на то, что аварию под контроль взяла мэрия, наказывать кого-то в этом случае она не уполномочена

По мнению директора общества защиты прав потребителей «Аурис» Сергея Кравченко, инициировать судебное разбирательство прокуратура может и в том случае, если на ремонт сетей направлялись бюджетные средства, но, по словам Дениса Архипова, в этом году субсидировались только сельские теплосети.

— Контролирующие органы, конечно, тоже могут проверки провести, всё ли было соблюдено при подготовке к зимнему отопительному сезону, все ли мероприятия выполнены должным образом, — рассуждает Сергей Кравченко.

Александр Белоусов говорит, что мэрия наказывать ресурсоснабжающие организации не уполномочена, а вот Ростехнадзор проверку провести может. Такие случаи, подчеркнул он, обычно расследуются, а по итогам надзорные органы выносят решение. Правда, вероятнее всего, здесь возможна только административная ответственность, а сумму предполагаемого штрафа юристы сходу назвать не смогли.

Могут ли жители компенсировать ущерб?

Жители отключённых домов в свою очередь могут получить определённую компенсацию: по словам Александра Баева, дни без отопления и горячей воды в платёжках учтены не будут.

При этом жители, оставшиеся в остывших квартирах спасались электричеством — обогреватели работали круглые сутки. По мнению Сергея Кравченко, эти платежи тоже можно попробовать компенсировать за счёт «СГК».

За отопление, которого не было несколько дней, жителям платить не придётся

За отопление, которого не было несколько дней, жителям платить не придётся

— Можно посмотреть, сколько людям в результате аварии пришлось доплатить в сравнении с предыдущим месяцем. Эта маржа и будет расходами, связанными с тем, что коммунальные службы не обеспечили отопление. Сложновато доказывать, но в целом [компенсация] возможна, — считает он. — Тем более, сейчас ситуация приобрела публичный характер, все об этом знают и все всё понимают. 

Особенно судьи общей юрисдикции [понимают], что это должно быть защищено, иначе это вообще беспредел.

Сергей Кравченко, директор общества защиты прав потребителей «Аурис»

Получить компенсацию, если в промёрзшей квартире вы или ваши дети заболели, будет уже гораздо труднее: доказать, что это произошло именно из-за холодных батарей, а не потому, что сейчас время простуд, довольно сложно.

А вот подать иск на возмещение морального ущерба, хоть и небольшого, можно. И успех более вероятен, если иск будет коллективным.

— Институт коллективных исков для России новый, хотя во всём мире известный. Я думаю, такие ситуации — вполне рабочая схема, здесь можно и нужно использовать коллективный иск, — уверен Сергей Кравченко. — Должны быть схожие обстоятельства и один ответчик. В СМИ есть вся информация, сейчас просто нужно собирать исходные данные и подкреплять их доказательствами, чтобы потом было проще доказывать в суде. Коммунальные службы сейчас будут всячески придумывать какие-то инструменты и фишечки, чтобы потом смягчить свою ответственность.

На вопрос, готова ли «СГК» компенсировать жителям Северо-Чемского жилмассива моральный ущерб, Антон Баев ответил уклончиво.

— Моральный ущерб — вопрос судебный. Если жители захотят, они могут обратиться в суд.

Прорывы в теплосетях в Новосибирске начались в начале октября: реки кипятка отмечали на улице Титова, на Широкой, Каменской, Выборной. А почти год назад такая же авария, как в Северо-Чемском жилмассиве, произошла на Расточке: дома там отогревали огнемётами.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Бойкобобик.
22 ноя 2019 в 11:58

Надо было с умом голосовать, и ни каких аварий не было бы!

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 11:56

причина одна - воровство.

демократ
22 ноя 2019 в 11:59

при нашем правление подобное исключено. это заложенно в программу "кандидатов.