Где ждать новых ЧП и почему трубы рвутся после летних ремонтов: разбираем причины аварии на Северо-Чемском

На устранение аварии понадобилось больше суток Фото: Александр Ощепков / НГС

Авария в Северо-Чемском жилмассиве на несколько дней оставила без отопления и горячей воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. И это в две самые холодные за месяц ночи, когда столбик термометра опускался ниже 30 градусов. В оставшихся тёплыми школах открыли пункты временного размещения, СГК рекомендовала жителям района провести ночь в гостях, но люди предпочитали спасаться сами — грелками и дополнительной одеждой. Почему аварии на теплотрассах происходят после множества ремонтов и испытаний, которые проводили всё лето, где в Новосибирске ждать новых ЧП и могут ли пострадавшие получить компенсацию — узнала журналист НГС.



Неожиданной авария на Северо-Чемском жилмассиве, из-за который тысячи людей оказались в мороз без тепла и горячей воды, не была — в этом признались и власти, и руководство «СГК», и эксперты.

Почему случилась авария на теплотрассе? — Новосибирск — самый крупный город в Сибири, здесь большая, разветвлённая тепловая сеть, участков, отслуживших свой нормативный срок, много. Они проранжированы, есть определённый перечень, каждый год составляется план ремонтов, эти участки по критичности включаются, — рассказал 21 ноября директор по тепловым сетям «Сибирской генерирующей компании» Антон Баев. — Данный участок тоже входит в перечень критичных и под замену планировался в 2020–2021 году.

Ну, не додержал. Антон Баев, директор по теплосетям «СГК»

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов подчеркнул, что работа усложнялась ещё и тем, что авария на трубопроводе была повторной. По словам замначальника департамента ЭЖКХ мэрии Новосибирска Александра Белоусова, «ситуации» в Северо-Чемском были и в прошлом году, он находился на контроле мэрии. Всего же таких участков — несколько сотен.



Тем не менее, Антон Баев прорыв теплотрассы в жилмассиве назвал форс-мажором. В мае трубопровод успешно прошёл гидравлические испытания, а вот резкого изменения температуры в морозы не перенёс: подвела испорченная коррозией труба.

— Чаще всего аварии происходят тогда, когда резко меняется погода, — объясняет независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров. — Пришли холода, стали менять режим, труба «задышала». Начали поднимать температуру — а они обязаны это делать, обязаны выдерживать соответствующие параметры, — и пошли переходные процессы. Это простая физика, школьного курса.

Министр ЖКХ Денис Архипов и замначальника департамента ЭЖКХ мэрии Антон Баев публично поблагодарили монтажников, которые в мороз ночью работали на объекте Фото: Александр Ощепков / НГС

Где может «рвануть» в следующий раз? Почти все повреждения, которые «СГК» сегодня устраняет на теплотрассах, связаны именно с коррозиями, подчеркнул Антон Баев. Выявить их могут температурные испытания, но проводятся они, в отличие от гидравлических, только раз в 5 лет. Последние были в 2018 году.

Учитывая, что авария произошла на трассе, построенной в 1988 году, под угрозой этой зимой могут оказаться все новосибирские жилмассивы, которые строились примерно в одно время. В апреле на форуме «Городские технологии» «СГК» показывала карту износа новосибирских теплосетей, где в зоне риска была большая часть правого берега и около трети левобережья. Замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Леонид Выголов на одном из круглых столов форума называл довольно устрашающую цифру старения тепловых сетей: порядка 63%.



Коммунальщиков как-то накажут за аварию? Несмотря на то, что коммунальной аварией заинтересовалась прокуратура, юристы сомневаются, что «СГК» смогут привлечь к ответственности.

— Основная проблема будет в доказывании обстоятельства, что это чья-то вина, а не некий форс-мажор, за который никто не отвечает, — рассуждает управляющий партнёр юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов. — А если там найдут состав преступления, то, по логике наших судов, это повернётся следующим образом: ах, там состав преступления — значит, за все убытки отвечает преступник, конкретный человек. Поэтому для людей лучше, чтобы состава преступления не было.

Несмотря на то, что аварию под контроль взяла мэрия, наказывать кого-то в этом случае она не уполномочена Фото: Александр Ощепков / НГС

По мнению директора общества защиты прав потребителей «Аурис» Сергея Кравченко, инициировать судебное разбирательство прокуратура может и в том случае, если на ремонт сетей направлялись бюджетные средства, но, по словам Дениса Архипова, в этом году субсидировались только сельские теплосети.

— Контролирующие органы, конечно, тоже могут проверки провести, всё ли было соблюдено при подготовке к зимнему отопительному сезону, все ли мероприятия выполнены должным образом, — рассуждает Сергей Кравченко.



Александр Белоусов говорит, что мэрия наказывать ресурсоснабжающие организации не уполномочена, а вот Ростехнадзор проверку провести может. Такие случаи, подчеркнул он, обычно расследуются, а по итогам надзорные органы выносят решение. Правда, вероятнее всего, здесь возможна только административная ответственность, а сумму предполагаемого штрафа юристы сходу назвать не смогли.

Могут ли жители компенсировать ущерб? Жители отключённых домов в свою очередь могут получить определённую компенсацию: по словам Александра Баева, дни без отопления и горячей воды в платёжках учтены не будут.

При этом жители, оставшиеся в остывших квартирах спасались электричеством — обогреватели работали круглые сутки. По мнению Сергея Кравченко, эти платежи тоже можно попробовать компенсировать за счёт «СГК».

За отопление, которого не было несколько дней, жителям платить не придётся Фото: Александр Ощепков / НГС

— Можно посмотреть, сколько людям в результате аварии пришлось доплатить в сравнении с предыдущим месяцем. Эта маржа и будет расходами, связанными с тем, что коммунальные службы не обеспечили отопление. Сложновато доказывать, но в целом [компенсация] возможна, — считает он. — Тем более, сейчас ситуация приобрела публичный характер, все об этом знают и все всё понимают.

Особенно судьи общей юрисдикции [понимают], что это должно быть защищено, иначе это вообще беспредел. Сергей Кравченко, директор общества защиты прав потребителей «Аурис»

Получить компенсацию, если в промёрзшей квартире вы или ваши дети заболели, будет уже гораздо труднее: доказать, что это произошло именно из-за холодных батарей, а не потому, что сейчас время простуд, довольно сложно.

А вот подать иск на возмещение морального ущерба, хоть и небольшого, можно. И успех более вероятен, если иск будет коллективным.

— Институт коллективных исков для России новый, хотя во всём мире известный. Я думаю, такие ситуации — вполне рабочая схема, здесь можно и нужно использовать коллективный иск, — уверен Сергей Кравченко. — Должны быть схожие обстоятельства и один ответчик. В СМИ есть вся информация, сейчас просто нужно собирать исходные данные и подкреплять их доказательствами, чтобы потом было проще доказывать в суде. Коммунальные службы сейчас будут всячески придумывать какие-то инструменты и фишечки, чтобы потом смягчить свою ответственность.

На вопрос, готова ли «СГК» компенсировать жителям Северо-Чемского жилмассива моральный ущерб, Антон Баев ответил уклончиво.

