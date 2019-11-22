Дурацкие песни заедают в голове и еще 5 признаков того, что мозг манипулирует вами

Мозг смотрит на вас, как на раба Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Почему мы открываем холодильник просто так, откуда берется дежавю, из-за чего мы не можем вспомнить элементарные слова и имена известных артистов и кто во всем виноват? Мы могли бы считать некоторые причуды своего мозга суперспособностями, но на деле всё обстоит иначе. Мы задали шесть странных «почему» врачу-токсикологу Алексею Водовозову, специалисту по автобиографической памяти Анне Горбуновой, обратились к научным трудам и пришли к неожиданным результатам.

Почему мы забываем, зачем открыли холодильник и для чего пришли в магазин?



Можно часами смеяться над котами, которые стоят в дверном проеме, не понимая, зачем они вообще, но и сами мы порой не лучше. Открываем холодильник несколько раз за вечер и забываем, что от него хотели, стоим у прилавка и пытаемся вспомнить, для чего мы подошли к нему. Да что там — бывает, переступишь порог квартиры или комнаты и сразу впадаешь в ступор. Конечно, если вы пришли в гости и на вас напала амнезия, стоило только увидеть лица друзей, это уже совсем тревожный звонок. Для всего остального есть вполне логичное объяснение, подтвержденное опытами и экспериментами.

Странно, правда, что определение такому поведению мозга появилось только в 2011 году, когда психолог Габриэль Радванский решил расставить всё по местам. Он собрал компанию подопытных и предложил им нехитрый эксперимент. На первом этапе он попросил их перемещаться по комнатам виртуального дома, брать разные вещи и складывать их в рюкзак. Во втором случае люди делали то же самое, только не переступали порог одной комнаты. В результате участники первой группы не могли перечислить всё, что набрали, в то время как вторая компания всё прекрасно запомнила. Ученый остался доволен исследованием, а явление назвал «эффектом дверного проема».



Дверной проем стал информационным эпизодом, который несет дополнительную нагрузку на память. То есть чем больше дверей вы прошли по пути к тому же холодильнику, тем сложнее вам будет вспомнить, куда вы вообще идете. Хорошо, что вагоны-рестораны в поездах обычно располагаются в середине состава.

Обойти этот мозговой баг можно, если вы попытаетесь распутать клубок своих мыслей, отмотать назад действия, которые привели вас к холодильнику, прилавку или еще куда.

Когда понимаешь, что забыла купить еду Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Почему, когда щекочешь себя, не смешно?

Вообще, было бы странно кататься со смеху от одного только прикосновения к себе. Сколько бы тогда курьезных моментов могло случиться в самых неподходящих ситуациях. Это может объяснить одна из наиболее распространенных версий природы щекотки, говорящая о том, что это защитная реакция организма, она помогает быстро обнаружить чужеродных вредителей.

Если посмотреть на части тела, больше остальных подверженные щекотке (уши, ребра, шея, бока, подмышки, живот, пах, стопы), становится понятно, что она возникает там, где не сразу разглядишь причину беспокойства. Почему же нам смешно? В данном случае природа заложила так: смех порождают страх и высокий уровень нервного напряжения.



Появляется щекотка из-за раздражения осязательных рецепторов на коже, чувствительность которых контролируют спинной и головной мозг. Если вы прикоснетесь рукой к той же собственной подмышке, мозжечок будет контролировать и предсказывать движения конечностей, а рецепторы сообщат мозгу: «Всё в порядке, товарищ, работаем дальше», — и тот притупит чувствительность рецепторов. А вот если вас начнет щекотать кто-то другой, вы элементарно теряете возможность контролировать процесс, от того и начинаете хохотать.

Почему мы не можем вспомнить слова, фразы и имена известных артистов?

Случалось ли вам когда-нибудь вместо того, чтобы сразу назвать имя человека, говорить запутанными фразами типа «ну этот, как его, такой с носом»? Конечно, случалось! Наверняка не раз забывали не только имена, но отдельные слова и целые фразы. Не переживайте, с вами всё в порядке, это очень распространенное явление и называется оно «летологика». Запомните это слово.

Ничего удивительного в том, что вы забываете слова, нет. В одном только словаре Даля их примерно 200 тысяч, а в современном языке — около полумиллиона. В то время как наиболее употребительными из них считаются, согласно «Частотному словарю русского языка» под редакцией Лидии Засориной, около 30 тысяч слов, а чаще всего человек обходится в среднем шестью тысячами. Вполне естественно, что мы забываем слова, которыми редко пользуемся. Происходит это из-за того, что память строится из взаимосвязанной информации, и только от ассоциаций зависит, как быстро мы вспомним, что хотели сказать.

А теперь посмотрим, куда он запрятал пластинку «Иванушек» Фото: Людмила Ковалёва / 74.RU

Почему в голове «заедает» дурацкая песня?

А вы уверены, что она дурацкая? Исследования ученых говорят о том, что застрявшая в голове песня вам, скорее всего, искренне нравится. Якобы «лучшее из любимейшего» на подкорке «записывается» навсегда, и если неожиданно в голове заиграл «Течет ручей, бежит ручей», вероятно, вы неравнодушны к творчеству Надежды Кадышевой. Со многими песнями могут быть связаны определенные воспоминания или люди, поэтому достаточно вспомнить о них, как начнете напевать знакомую мелодию из прошлого. Кстати, наиболее подвержены такому явлению женщины.

— Также, если у вас внезапно заиграла в голове надоедливая песня, это может говорить о том, что ваш мозг недостаточно занят — сознание заскучало, и ему просто приходится развлекать себя любым доступным способом, — говорит Анна Горбунова. Тут-то в дело и вступает внутренний диджей, который ставит самый странный саундтрек вашего дня. Что самое интересное, его не остановишь, если резко начнешь решать логарифмы и сложные головоломки — в таком случае мозг начнет ставить болванку, чтобы разгрузить сознание. Так что здесь надо постараться сохранять баланс.

Ну а если песня играет у вас в голове целый день и ничего не помогает, попробуйте один из этих действенных способов:

переключитесь на занятие, которое переведет сознание и тело в другой режим;



попробуйте что-нибудь пожевать, желательно с ярко выраженным вкусом;



включите «заевшую» песню и прослушайте ее от начала до конца;



спойте или послушайте другую композицию, которая перебьет надоевшую. Например, эту.



В любой непонятной ситуации танцуйте как акула



Видео: Baby Shark Official / YouTube

Почему бывают провалы в памяти после вечеринки?

— Если говорить языком определений, алкогольный палимпсест (специфическое нарушение памяти, характерное для алкоголизма) — частный случай антероградной амнезии токсического генеза, — заявляет Алексей Водовозов. Другое, менее научное название — «лоскутная память»: здесь помню, здесь рыбу заворачивали, а вот здесь уже не помню. Признак очень плохой, скорее всего, свидетельствующий о формировании зависимости от этанола. Причина не ясна до сих пор, но всё достаточно логично, учитывая, что этанол — нейротоксин. Он может поражать любые отделы головного мозга, включая гиппокамп, который отвечает в основном за обработку и хранение воспоминаний. При хроническом злоупотреблении алкогольные палимпсесты постепенно трансформируются в полноценную алкогольную амнезию, когда выпадают не единичные события, а большие отрезки из жизни: дни, недели, а в тяжелых случаях и месяцы.

«Причем иногда на месте пробелов формируются ложные воспоминания (конфабуляции), что свидетельствует о необратимом токсическом поражении мозга» Алексей Водовозов

Важно уточнить: палимпсесты относятся не к периодам выраженного опьянения, когда человек находился в полубессознательном состоянии, а к тем, когда он сохранял способность говорить, ходить и что-то там делать.

Почему происходит дежавю и как оно работает?

Вам так часто кажется, что те или иные события уже происходили, что вы готовитесь открыть в себе экстрасенсорные способности? Не спешите, возможно, у вас просто эпилепсия. Ученые выяснили, что именно из-за нее вероятны длительные ощущения дежавю, они могут происходить даже несколько раз в день. Но это всё же не самый распространенный случай, и его надо лечить.

Мы же поговорим о более часто встречающихся эффектах дежавю. Больше остальных это явление могут испытывать на себе заядлые путешественники. — Преимущественно все города устроены одинаково, и за каждым поворотом вас может ждать то, что вы уже не раз видели в других местах, и это не больше чем узнавание. Новые места провоцируют конфликт между ощущением, что местность вам уже знакома, и пониманием, что вы здесь никогда не были, — просто в опыте есть что-то очень похожее, — говорит Анна Горбунова. Также эффект дежавю появляется из-за нарушений в процессе работы памяти. Когда системы хранения воспоминаний начинают сбоить, это заставляет мозг путать настоящее с прошлым. Таким образом появляется ложное ощущение того, что всё это уже было. Человек может просто знать о том или ином событии или смоделировать его. Здесь-то его и подстерегает баг памяти: придуманное событие кажется произошедшим на самом деле.



А что из перечисленного случается с вами чаще всего?

