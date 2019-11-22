Подростки подсаживаются на смертельно опасный снюс. Что это такое и почему его свободно продают детям

Пакетики снюсов содержат огромное количество никотина Фото: Анна Рыбакова / Е1.RU, Евгения Бикунова / НГС

Пока следователи выясняют причину смерти семиклассника в Новосибирске, родители предупреждают друг друга в чатах WhatsApp об опасности снюсов. В школе, где учился подросток, многие уже в курсе трагедии. А в разговоре с журналистом НГС дети подтвердили употребление снюса другими учащимися. Что такое снюс, чем он опасен и почему его свободно продают нашим детям — разбираемся вместе.

Что такое снюс Раньше снюс был одним из видов бездымного табака, объясняют в «Центре гигиенического образования населения» Роспотребнадзора. До декабря 2015 года в пакетики добавлялся жевательный табак, его закладывали под губу и рассасывали — таким образом никотин поступал в кровь.

Позже Госдума внесла поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и запретила «сосательный табак». Производители сразу же сменили состав популярного товара, заменив табак на чистый никотин. И снюсы опять оказались на прилавках и в школах.

Фото: Евгения Бикунова

Чем опасен снюс

— Употребление снюса предполагает, что табак остаётся во рту не менее 30 минут, за это время в организм попадает в десятки раз больше никотина, нежели при выкуривании одной, даже самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении табачного снюса можно получить до 22 мг никотина, — объясняют эксперты.

Снюс с чистым никотином содержит в разы больше миллиграммов вещества — от 40 до 60. Несложно посчитать, что один снюс может быть равен двум выкуренным пачкам сигарет. Снюс вызывает мгновенное привыкание В «Центре гигиенического образования населения» добавляют, что из-за ударных доз никотина отказаться от снюса намного тяжелее, чем от обычной сигареты. А для получения удовольствия приходится постоянно увеличивать количество пакетиков.

— Высокая концентрация никотина становится причиной более быстрого развития толерантности и практически молниеносного формирования зависимости. Отказ от использования снюса — процесс более тяжёлый, чем отказ от курения, зачастую невозможный без помощи специалиста и курса реабилитации. Практически все подростки, впервые использовавшие табак в виде снюса, в течение ближайших четырёх лет становятся курильщиками сигарет, — добавляют в «Центре гигиенического образования населения».

Фото: Евгения Бикунова

Почему снюс продают детям

После того как производители изменили состав, снюс перестал считаться табачным изделием, поэтому спокойно продаётся в магазинах. Обычно он обозначается как «жевательная смесь». По закону ограничения в 18+ на него нет, но добросовестные табачные магазины не продают снюсы несовершеннолетним. Корреспонденту НГС в табачных точках предложили варианты от 250 до 500 рублей за коробку, в которой обычно находится 20 небольших пакетиков. Но купить снюсы легко и через соцсети — там цена начинается от 150 рублей.



Можно ли умереть от снюса Главный детский токсиколог Новосибирской области Олег Кольцов рассказал корреспонденту НГС, что к нему не поступали данные об отравлении подростков именно снюсами, но добавил, что отравление никотином среди детей встречается. — Есть действительно ситуации — ребёнок покурил и отравился никотином. Чем младше ребёнок, тем токсичнее он. Никотин может вызвать остановку сердца и в небольших дозах — всё зависит от возраста и времени воздействия. Врачами вводится антидот атропин, — рассказал Олег Кольцов. Как определить отравление никотином Симптомы отравления никотином похожи на другие виды отравлений. — Одни и те же симптомы могут быть характерны для нескольких видов токсических веществ. Что касается никотина — отравление наступает очень быстро. В зависимости от степени тяжести симптомы могут быть разные. Всё, как правило, начинается с тошноты, головокружения, боли во рту, в области желудка. Обычно происходит избыточное выделение слюны, — перечислил врач. Если у ребёнка появились какие-либо из этих симптомов — нужно немедленно обращаться к врачу. Отравление никотином может легко привести к смерти.

Фото: Евгения Бикунова