«Сваримся живьём»: жители домов рядом с Ударной обратились в прокуратуру из-за ремонта теплотрассы

Дом Константина, который пожаловался в прокуратуру на нарушение СНиПов Фото: Густаво Зырянов

Жители улицы Тульской, которая находится возле места трагедии на Ударной, возмущены не заканчивающимся с мая ремонтом теплотрассы. В августе НГС уже делал репортаж о том, как Тульская пережила обвал стены, но с тех пор ситуация мало изменилась. Константин Ганагин — хозяин дома № 311А , возле которого пролегает новая теплотрасса, — написал жалобу в прокуратуру: он считает, что работы ведутся с нарушениями, и переживает, что его семья может свариться живьём в случае коммунального ЧП. Происходящим недовольны и другие жители Тульской. Какие ещё претензии у них есть — разбираемся вместе.

Константин показывает, что повело двери — теперь они не закрываются Фото: Густаво Зырянов

Претензия № 1. Дом окружён трубами вплотную Константин Ганагин, живущий в доме по адресу Тульская, 311 а, уже обратился и в СГК, и в мэрию по поводу нарушений, которых, по его словам, много. В первую очередь его беспокоит расстояние от дома до теплотрассы, которую сейчас кладут вместо старой возле его дома. Раньше, по его словам, она была дальше и трубы были другого диаметра.

— В четыре раза нарушили нормы — это расстояние должно быть минимум 8 метров, а тут двух нет до ямы — 1,8. Я написал в мэрию, чтобы либо устранили эти нарушения, либо признали дом аварийным. Мне просто отписку дали. В прокуратуру написал о том же. Старая теплотрасса была не так прокопана, а здесь они вообще вплотную подошли. Это грубое нарушение, — считает он.



Такой ответ Константин получил от департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Фото: Густаво Зырянов

— Если гидрокомпенсатор рванёт, то дом и вход будут перекрыты. Мы сваримся здесь живьём. С таким опасением мы каждый день ложимся спать. Я-то думал, что они трубы будут проводить так, как раньше, а сейчас они практически окружают дом, — описывает ситуацию Константин.

Хозяин дома рисует, как его дом теперь окружён теплотрассой. Он переживает, что в любой момент это всё может взорваться Фото: Густаво Зырянов

Он, как и другие жители улицы, недоволен тем, что работы по ремонту теплотрассы идут с мая без перерыва.

— Мы уже одурели от этой стройки! Они и ночами работают. Гремят, шумят, — возмущается Ганагин.

Он уверен: работы, особенно использование гидромолота, привели к тому, что его дом дал крен и в нём пошли трещины. Кроме того, новую теплотрассу кладут не так, как пролегала старая. Теперь она практически полностью окружает его дом, поэтому Константин показывает, рисуя на бумаге, что они окажутся в западне, если вдруг что-то произойдёт с трубами. Но это не единственное, что беспокоит его и других жителей Тульской, потому что проблемы копились с весны.

Так сейчас выглядит территория напротив дома Константина — летом в той стороне обрушилась стена, под обломками которой погибли три человека Фото: Густаво Зырянов

Претензия № 2 . Неотсыпанная дорога Жители Тульской специально отпросились с работы, чтобы встретиться с журналистами НГС, и, несмотря на мороз и летящий в лицо снег, наперебой рассказывали о том, что беспокоит их.

— С апреля у нас идут раскопки (ремонт старой теплотрассы. — Прим. ред.) — с весны мы жили в ужасе. Сейчас наступили морозы, дорога замёрзла, они (заказчик и подрядчики, которые работают на этом участке. — Прим. ред.) нам обещали, что хотя бы отсыпят проулок, чтобы дети ходили не по грязи, но так как всё замёрзло — на этом закончили. Несколько машин щебня завезли — сверху размазали, — возмущается жительница Тульской Елена (она попросила изменить её имя в тексте и говорит, что выражает беспокойство и от лица других жителей улицы, — Прим. ред.).

У жителей Тульской есть гарантийное письмо, в котором говорится о том, что подрядчик гарантирует восстановить дорогу, но, по их словам, по сути это не было сделано Фото: Густаво Зырянов

— Я понимаю, что городу нужно провести отопление, но до августа, до трагедии, работы практически не велись: подрядные организации приезжали и уезжали, — утверждает Елена.

Машины с трудом проезжают по этой дороге, потому что грязь замёрзла Фото: Густаво Зырянов

— Мы за землю платим, даже младенцы. И это далеко не 500 рублей. Мы живём здесь и за улицей ухаживаем: каждый перед своим домом обсыпает улицу. То есть мы тратим деньги, чтобы не только мы пользовались, а все, кто тут проезжает и проходит, а город и большие организации, которые ведут работы, почему-то не могут за собой убрать, — удивляется она. Претензия № 3 . Техника безопасности

Константин показывает трещины на своём доме Фото: Густаво Зырянов

Другой житель Тульской переживает, что работы могут вестись с нарушениями.

— Дом Константина, например, врезали в теплотрассу, в которой давление будет 9 атмосфер (жители Тульской считают, что это большое давление для такого дома. — Прим. ред.), у него второй этаж на пластике. Представляете, если это рванёт? Даже малейшие требования безопасности — всё мимо. Константин сейчас бегает в прокуратуру, мэрию, а его игнорируют, — рассказывает Андрей.

Жители улицы обеспокоены не только непрекращающимися работами, плохой дорогой, но и переживают за дом Константина Фото: Густаво Зырянов

Елена добавляет, что техника безопасности не соблюдалась и при прокладывании новой теплотрассы возле дома Константина Ганагина: сначала вырытую яму не отгородили досками, не укрепили, пока сам хозяин дома не вмешался в процесс.

— Пока Константин не лёг в эту яму и не сказал, что не даст копать, потому что дом завалится, не делали опалубку. У него дом крен дал. Представители заказчика говорят, что у него дом давно разваливался и он решил на них спереть, — перечисляет накопившиеся проблемы Елена.

Константин показал фотографии, на которых он рулеткой измерил расстояние от дома до разрытия — около 2 метров Фото: Густаво Зырянов

Претензия № 4 . Поздно дали отопление Сам Константин Ганагин поясняет, что отопительный сезон у всех начался с начала октября, а его дом не успели подключить к отоплению — так было до 30 октября. Он живёт с мамой, двумя детьми, женой и братом — за это время переболела вся семья. Компания СГК предоставила обогреватели, но их было недостаточно для обогрева двухэтажного дома. И после им компенсировали затраты на электроэнергию, но, по словам владельца дома, не возместили моральный ущерб.

— Вся семья поперемёрзла, простыла. Отопление дали — хоть маленько отошли, а то вообще невозможно было. Обогреватели нагревали только возле себя. Дышать невозможно было, и форточки не откроешь, потому что всё махом остывает. Это пережили, а сейчас нужно с другим бороться: добиваться, чтобы либо жильё давали, либо устраняли нарушения, — считает владелец дома.

Претензия № 5 . Появились трещины



По словам хозяина дома, такие щели появились после проведения работ на теплотрассе Фото: Густаво Зырянов

Константин объясняет, что раньше они жили в пятиэтажке, но после рождения старшей дочери купили этот участок с одноэтажным домом и глава семьи сам всё достроил. Теперь ему жалко свою работу. — Этот дом ещё в те времена был признан аварийным. Продавец мне об этом не сказал, но если бы я знал, то не стал бы покупать. А сейчас уже что сделано, то сделано. Только вот развалится дом и жить негде будет, — замечает Константин Ганагин.

На этой стене дома, которая прилегает к теплотрассе, видно, что обои разошлись сверху до низу Фото: Густаво Зырянов

Сейчас Константин Ганагин ждёт ответа от прокуратуры. Журналист НГС направил запросы в мэрию и СГК с просьбой прокомментировать ситуацию (допустимо ли такое расстояние и по каким именно нормам, признают ли дом аварийным и так далее).

Семья Константина из окна до сих пор видит, как работают подрядчики. Они уже устали от этих работ, особенно сложно было жить в таких условиях, когда постоянно гремел гидромолот Фото: Густаво Зырянов

В теплосетевом подразделении СГК сообщили, что не считают претензии правомерными.

— Нарушений со стороны компании при ремонте теплотрассы по улице Тульской допущено не было. Ремонтная бригада делала разрытие в соответствии с местом размещения теплотрассы. Вопрос о компенсации морального ущерба СГК готова рассматривать в судебном порядке, — ответили в пресс-службе компании.

