«Сваримся живьём»: жители домов рядом с Ударной обратились в прокуратуру из-за ремонта теплотрассы

Жители улицы Тульской, которая находится возле места трагедии на Ударной, возмущены не заканчивающимся с мая ремонтом теплотрассы. В августе НГС уже делал репортаж о том, как Тульская пережила обвал стены, но с тех пор ситуация мало изменилась. Константин Ганагин — хозяин дома
Претензия № 1. Дом окружён трубами вплотную
Константин Ганагин, живущий в доме по адресу Тульская, 311 а, уже обратился и в СГК, и в мэрию по поводу нарушений, которых, по его словам, много. В первую очередь его беспокоит расстояние от дома до теплотрассы, которую сейчас кладут вместо старой возле его дома. Раньше, по его словам, она была дальше и трубы были другого диаметра.
— В четыре раза нарушили нормы — это расстояние должно быть минимум 8 метров, а тут двух нет до ямы — 1,8. Я написал в мэрию, чтобы либо устранили эти нарушения, либо признали дом аварийным. Мне просто отписку дали. В прокуратуру написал о том же. Старая теплотрасса была не так прокопана, а здесь они вообще вплотную подошли. Это грубое нарушение, — считает он.
— Если гидрокомпенсатор рванёт, то дом и вход будут перекрыты. Мы сваримся здесь живьём. С таким опасением мы каждый день ложимся спать. Я-то думал, что они трубы будут проводить так, как раньше, а сейчас они практически окружают дом, — описывает ситуацию Константин.
Он, как и другие жители улицы, недоволен тем, что работы по ремонту теплотрассы идут с мая без перерыва.
— Мы уже одурели от этой стройки! Они и ночами работают. Гремят, шумят, — возмущается Ганагин.
Он уверен: работы, особенно использование гидромолота, привели к тому, что его дом дал крен и в нём пошли трещины. Кроме того, новую теплотрассу кладут не так, как пролегала старая. Теперь она практически полностью окружает его дом, поэтому Константин показывает, рисуя на бумаге, что они окажутся в западне, если вдруг что-то произойдёт с трубами. Но это не единственное, что беспокоит его и других жителей Тульской, потому что проблемы копились с весны.
Претензия
Жители Тульской специально отпросились с работы, чтобы встретиться с журналистами НГС, и, несмотря на мороз и летящий в лицо снег, наперебой рассказывали о том, что беспокоит их.
— С апреля у нас идут раскопки (ремонт старой теплотрассы. — Прим. ред.) — с весны мы жили в ужасе. Сейчас наступили морозы, дорога замёрзла, они (заказчик и подрядчики, которые работают на этом участке. — Прим. ред.) нам обещали, что хотя бы отсыпят проулок, чтобы дети ходили не по грязи, но так как всё замёрзло — на этом закончили. Несколько машин щебня завезли — сверху размазали, — возмущается жительница Тульской Елена (она попросила изменить её имя в тексте и говорит, что выражает беспокойство и от лица других жителей улицы, — Прим. ред.).
— Я понимаю, что городу нужно провести отопление, но до августа, до трагедии, работы практически не велись: подрядные организации приезжали и уезжали, — утверждает Елена.
— Мы за землю платим, даже младенцы. И это далеко не 500 рублей. Мы живём здесь и за улицей ухаживаем: каждый перед своим домом обсыпает улицу. То есть мы тратим деньги, чтобы не только мы пользовались, а все, кто тут проезжает и проходит, а город и большие организации, которые ведут работы, почему-то не могут за собой убрать, — удивляется она.
Претензия
Другой житель Тульской переживает, что работы могут вестись с нарушениями.
— Дом Константина, например, врезали в теплотрассу, в которой давление будет 9 атмосфер (жители Тульской считают, что это большое давление для такого дома. — Прим. ред.), у него второй этаж на пластике. Представляете, если это рванёт? Даже малейшие требования безопасности — всё мимо. Константин сейчас бегает в прокуратуру, мэрию, а его игнорируют, — рассказывает Андрей.
Елена добавляет, что техника безопасности не соблюдалась и при прокладывании новой теплотрассы возле дома Константина Ганагина: сначала вырытую яму не отгородили досками, не укрепили, пока сам хозяин дома не вмешался в процесс.
— Пока Константин не лёг в эту яму и не сказал, что не даст копать, потому что дом завалится, не делали опалубку. У него дом крен дал. Представители заказчика говорят, что у него дом давно разваливался и он решил на них спереть, — перечисляет накопившиеся проблемы Елена.
Претензия
Сам Константин Ганагин поясняет, что отопительный сезон у всех начался с начала октября, а его дом не успели подключить к отоплению — так было до 30 октября. Он живёт с мамой, двумя детьми, женой и братом — за это время переболела вся семья. Компания СГК предоставила обогреватели, но их было недостаточно для обогрева двухэтажного дома. И после им компенсировали затраты на электроэнергию, но, по словам владельца дома, не возместили моральный ущерб.
— Вся семья поперемёрзла, простыла. Отопление дали — хоть маленько отошли, а то вообще невозможно было. Обогреватели нагревали только возле себя. Дышать невозможно было, и форточки не откроешь, потому что всё махом остывает. Это пережили, а сейчас нужно с другим бороться: добиваться, чтобы либо жильё давали, либо устраняли нарушения, — считает владелец дома.
Претензия
Константин объясняет, что раньше они жили в пятиэтажке, но после рождения старшей дочери купили этот участок с одноэтажным домом и глава семьи сам всё достроил. Теперь ему жалко свою работу.
— Этот дом ещё в те времена был признан аварийным. Продавец мне об этом не сказал, но если бы я знал, то не стал бы покупать. А сейчас уже что сделано, то сделано. Только вот развалится дом и жить негде будет, — замечает Константин Ганагин.
Сейчас Константин Ганагин ждёт ответа от прокуратуры. Журналист НГС направил запросы в мэрию и СГК с просьбой прокомментировать ситуацию (допустимо ли такое расстояние и по каким именно нормам, признают ли дом аварийным и так далее).
В теплосетевом подразделении СГК сообщили, что не считают претензии правомерными.
— Нарушений со стороны компании при ремонте теплотрассы по улице Тульской допущено не было. Ремонтная бригада делала разрытие в соответствии с местом размещения теплотрассы. Вопрос о компенсации морального ущерба СГК готова рассматривать в судебном порядке, — ответили в пресс-службе компании.
Пресс-служба мэрии Новосибирска ответила, что Константину Ганагину нужно обратиться именно в межведомственную комиссию для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания.
Что произошло на Ударной
28 августа на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена водонососной станции, рядом с которой сотрудники СГК ремонтировали теплотрассу — под завалами погибли люди. НГС вёл онлайн-репортаж о том, как спасатели искали рабочих под обломками. Всего под завалами оказалось восемь человек, трое погибли.
Жители улицы Тульской и раньше говорили о том, что боятся за свои дома после трагедии на Ударной. Один из участков СГК выкупила после того, как его владелица собралась подать на компанию в суд. После трагедии на Ударной, через три недели, там произошло ещё одно происшествие — труба придавила рабочего. В тот же день следователи начали проверку.