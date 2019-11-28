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Обрушение стены на улице Ударной
Репортаж

«Сваримся живьём»: жители домов рядом с Ударной обратились в прокуратуру из-за ремонта теплотрассы

Как за три месяца изменилась ситуация на Тульской (почти никак)

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Дом Константина, который пожаловался в прокуратуру на нарушение СНиПов

Дом Константина, который пожаловался в прокуратуру на нарушение СНиПов

Жители улицы Тульской, которая находится возле места трагедии на Ударной, возмущены не заканчивающимся с мая ремонтом теплотрассы. В августе НГС уже делал репортаж о том, как Тульская пережила обвал стены, но с тех пор ситуация мало изменилась. Константин Ганагин — хозяин дома № 311А, возле которого пролегает новая теплотрасса, — написал жалобу в прокуратуру: он считает, что работы ведутся с нарушениями, и переживает, что его семья может свариться живьём в случае коммунального ЧП. Происходящим недовольны и другие жители Тульской. Какие ещё претензии у них есть — разбираемся вместе.

Константин показывает, что повело двери — теперь они не закрываются

Константин показывает, что повело двери — теперь они не закрываются

Претензия № 1. Дом окружён трубами вплотную 

Константин Ганагин, живущий в доме по адресу Тульская, 311 а, уже обратился и в СГК, и в мэрию по поводу нарушений, которых, по его словам, много. В первую очередь его беспокоит расстояние от дома до теплотрассы, которую сейчас кладут вместо старой возле его дома. Раньше, по его словам, она была дальше и трубы были другого диаметра.

— В четыре раза нарушили нормы — это расстояние должно быть минимум 8 метров, а тут двух нет до ямы — 1,8. Я написал в мэрию, чтобы либо устранили эти нарушения, либо признали дом аварийным. Мне просто отписку дали. В прокуратуру написал о том же. Старая теплотрасса была не так прокопана, а здесь они вообще вплотную подошли. Это грубое нарушение, — считает он.

Такой ответ Константин получил от департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска

Такой ответ Константин получил от департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска

— Если гидрокомпенсатор рванёт, то дом и вход будут перекрыты. Мы сваримся здесь живьём. С таким опасением мы каждый день ложимся спать. Я-то думал, что они трубы будут проводить так, как раньше, а сейчас они практически окружают дом, — описывает ситуацию Константин.

Хозяин дома рисует, как его дом теперь окружён теплотрассой. Он переживает, что в любой момент это всё может взорваться

Хозяин дома рисует, как его дом теперь окружён теплотрассой. Он переживает, что в любой момент это всё может взорваться

Он, как и другие жители улицы, недоволен тем, что работы по ремонту теплотрассы идут с мая без перерыва.

— Мы уже одурели от этой стройки! Они и ночами работают. Гремят, шумят, — возмущается Ганагин.

Он уверен: работы, особенно использование гидромолота, привели к тому, что его дом дал крен и в нём пошли трещины. Кроме того, новую теплотрассу кладут не так, как пролегала старая. Теперь она практически полностью окружает его дом, поэтому Константин показывает, рисуя на бумаге, что они окажутся в западне, если вдруг что-то произойдёт с трубами. Но это не единственное, что беспокоит его и других жителей Тульской, потому что проблемы копились с весны. 

Так сейчас выглядит территория напротив дома Константина — летом в той стороне обрушилась стена, под обломками которой погибли три человека

Так сейчас выглядит территория напротив дома Константина — летом в той стороне обрушилась стена, под обломками которой погибли три человека

Претензия № 2. Неотсыпанная дорога

Жители Тульской специально отпросились с работы, чтобы встретиться с журналистами НГС, и, несмотря на мороз и летящий в лицо снег, наперебой рассказывали о том, что беспокоит их.

— С апреля у нас идут раскопки (ремонт старой теплотрассы. — Прим. ред.) — с весны мы жили в ужасе. Сейчас наступили морозы, дорога замёрзла, они (заказчик и подрядчики, которые работают на этом участке. — Прим. ред.) нам обещали, что хотя бы отсыпят проулок, чтобы дети ходили не по грязи, но так как всё замёрзло — на этом закончили. Несколько машин щебня завезли — сверху размазали, — возмущается жительница Тульской Елена (она попросила изменить её имя в тексте и говорит, что выражает беспокойство и от лица других жителей улицы, — Прим. ред.).

У жителей Тульской есть гарантийное письмо, в котором говорится о том, что подрядчик гарантирует восстановить дорогу, но, по их словам, по сути это не было сделано&nbsp;

У жителей Тульской есть гарантийное письмо, в котором говорится о том, что подрядчик гарантирует восстановить дорогу, но, по их словам, по сути это не было сделано 

— Я понимаю, что городу нужно провести отопление, но до августа, до трагедии, работы практически не велись: подрядные организации приезжали и уезжали, — утверждает Елена.

Машины с трудом проезжают по этой дороге, потому что грязь замёрзла

Машины с трудом проезжают по этой дороге, потому что грязь замёрзла

— Мы за землю платим, даже младенцы. И это далеко не 500 рублей. Мы живём здесь и за улицей ухаживаем: каждый перед своим домом обсыпает улицу. То есть мы тратим деньги, чтобы не только мы пользовались, а все, кто тут проезжает и проходит, а город и большие организации, которые ведут работы, почему-то не могут за собой убрать, — удивляется она.

Претензия № 3. Техника безопасности

Константин показывает трещины на своём доме

Константин показывает трещины на своём доме

Другой житель Тульской переживает, что работы могут вестись с нарушениями.

— Дом Константина, например, врезали в теплотрассу, в которой давление будет 9 атмосфер (жители Тульской считают, что это большое давление для такого дома. — Прим. ред.), у него второй этаж на пластике. Представляете, если это рванёт? Даже малейшие требования безопасности — всё мимо. Константин сейчас бегает в прокуратуру, мэрию, а его игнорируют, — рассказывает Андрей.

Жители улицы обеспокоены не только непрекращающимися работами, плохой дорогой, но и переживают за дом Константина

Жители улицы обеспокоены не только непрекращающимися работами, плохой дорогой, но и переживают за дом Константина

Елена добавляет, что техника безопасности не соблюдалась и при прокладывании новой теплотрассы возле дома Константина Ганагина: сначала вырытую яму не отгородили досками, не укрепили, пока сам хозяин дома не вмешался в процесс.

— Пока Константин не лёг в эту яму и не сказал, что не даст копать, потому что дом завалится, не делали опалубку. У него дом крен дал. Представители заказчика говорят, что у него дом давно разваливался и он решил на них спереть, — перечисляет накопившиеся проблемы Елена.

Константин показал фотографии, на которых он рулеткой измерил расстояние от дома до разрытия — около 2 метров

Константин показал фотографии, на которых он рулеткой измерил расстояние от дома до разрытия — около 2 метров

Претензия № 4. Поздно дали отопление

Сам Константин Ганагин поясняет, что отопительный сезон у всех начался с начала октября, а его дом не успели подключить к отоплению — так было до 30 октября. Он живёт с мамой, двумя детьми, женой и братом — за это время переболела вся семья. Компания СГК предоставила обогреватели, но их было недостаточно для обогрева двухэтажного дома. И после им компенсировали затраты на электроэнергию, но, по словам владельца дома, не возместили моральный ущерб.

— Вся семья поперемёрзла, простыла. Отопление дали — хоть маленько отошли, а то вообще невозможно было. Обогреватели нагревали только возле себя. Дышать невозможно было, и форточки не откроешь, потому что всё махом остывает. Это пережили, а сейчас нужно с другим бороться: добиваться, чтобы либо жильё давали, либо устраняли нарушения, — считает владелец дома.

Претензия № 5. Появились трещины

По словам хозяина дома, такие щели появились после проведения работ на теплотрассе

По словам хозяина дома, такие щели появились после проведения работ на теплотрассе

Константин объясняет, что раньше они жили в пятиэтажке, но после рождения старшей дочери купили этот участок с одноэтажным домом и глава семьи сам всё достроил. Теперь ему жалко свою работу.

— Этот дом ещё в те времена был признан аварийным. Продавец мне об этом не сказал, но если бы я знал, то не стал бы покупать. А сейчас уже что сделано, то сделано. Только вот развалится дом и жить негде будет, — замечает Константин Ганагин.

На этой стене дома, которая прилегает к теплотрассе, видно, что обои разошлись сверху до низу&nbsp;

На этой стене дома, которая прилегает к теплотрассе, видно, что обои разошлись сверху до низу 

Сейчас Константин Ганагин ждёт ответа от прокуратуры. Журналист НГС направил запросы в мэрию и СГК с просьбой прокомментировать ситуацию (допустимо ли такое расстояние и по каким именно нормам, признают ли дом аварийным и так далее).

Семья Константина из окна до сих пор видит, как работают подрядчики. Они уже устали от этих работ, особенно сложно было жить в таких условиях, когда постоянно гремел гидромолот&nbsp;

Семья Константина из окна до сих пор видит, как работают подрядчики. Они уже устали от этих работ, особенно сложно было жить в таких условиях, когда постоянно гремел гидромолот 

В теплосетевом подразделении СГК сообщили, что не считают претензии правомерными.

— Нарушений со стороны компании при ремонте теплотрассы по улице Тульской допущено не было. Ремонтная бригада делала разрытие в соответствии с местом размещения теплотрассы. Вопрос о компенсации морального ущерба СГК готова рассматривать в судебном порядке, — ответили в пресс-службе компании.

Пресс-служба мэрии Новосибирска ответила, что Константину Ганагину нужно обратиться именно в межведомственную комиссию для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания.

Что произошло на Ударной

28 августа на улице Ударной в Ленинском районе Новосибирска обрушилась стена водонососной станции, рядом с которой сотрудники СГК ремонтировали теплотрассу — под завалами погибли люди. НГС вёл онлайн-репортаж о том, как спасатели искали рабочих под обломками. Всего под завалами оказалось восемь человек, трое погибли.

Жители улицы Тульской и раньше говорили о том, что боятся за свои дома после трагедии на Ударной. Один из участков СГК выкупила после того, как его владелица собралась подать на компанию в суд. После трагедии на Ударной, через три недели, там произошло ещё одно происшествие — труба придавила рабочего. В тот же день следователи начали проверку.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Из погреба
28 ноя 2019 в 07:29

Одного не пойму: зачем с работы отпрашиваться, чтобы с троллями пообщаться? Совсем народ работать не хочет!

Гость
28 ноя 2019 в 07:27

нгс, вам уже совсем писать не о чем стало, любой фарш на своем портале размещаете? "я когда купил дом, то он уже был аварийный, но теперь он стал намного более аварийный потому, что мне очень хочется срубить бабла с компании, которая ведёт работы у меня под окном, притом мне дали обогреватели, оплатили электричество, но я же морально страдаю...". ребят, это просто финиш, вы сами этот бред перед публикацией читали?!

28 ноя 2019 в 07:27

пора сгк отлучать от города, полная некомпетентность и желание только поднять бабла