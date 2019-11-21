8300 за бумажку: наркологи рассказали о ценах на водительские справки. И кого признают алкоголиком

Всем, кто не успеет пройти обследование сегодня, 21 ноября, придется переплачивать в 5-6 раз Фото: Густаво Зырянов

Новосибирские водители уже несколько дней обсуждают новые правила получения медицинских справок. А в местных диспансерах и медцентрах дикие очереди на обследования. Сколько придется платить автомобилистам с 22 ноября, всё ли готово к проведению новых анализов, кого причислят к алкоголикам — эти вопросы наш коллега Дмитрий Косенко задал главному психиатру-наркологу Министерства здравоохранения Новосибирской области Равилю Теркулову. Уже понятно, что на первых порах это может привести к огромной проблеме: в Новосибирске всего один прибор — в прошлом году на нем провели менее 2500 обследований, а теперь потребность будет в разы больше — 150–160 тысяч человек со всей области ежегодно.



— Как изменится порядок прохождения освидетельствования у нарколога, психиатра? — Процедура изменилась в соответствии с тем, что издан приказ Минздрава России № 731н , который вносит поправки в приказ о порядке проведения медицинского освидетельствования кандидатов в водители и водителей транспортных средств.

Главный психиатр-нарколог Равиль Теркулов говорит, что Новосибирск готов к новым правилам. А вот к большому потоку автомобилистов — пока не очень Фото: Екатерина Калиневич

В чем новизна — ранее кандидаты в водители проходили обследование (психиатрию, наркологию) у специалистов, которые проводили сбор сведений, анамнез. И при выявлении признаков, которые говорят о злоупотреблении алкоголем, им назначали дополнительные исследования, в частности обследование на наркотические вещества и CDT-карбогидрат-дефицитного трансферрина. Это печеночный белок — если человек злоупотребляет алкоголем, то происходят определенные изменения.

Новый приказ вводит обязательные обследования для всех, подчеркиваю, людей, которые претендуют на управление транспортным средством — это и кандидаты в водители, и те, кто много лет управляли транспортом. Особенно это касается людей, которые совершили административные нарушения в состоянии алкогольного опьянения, вот это наиболее целевая группа.

В областном наркологическом диспансере негде встать Фото: Дмитрий Косенко

Исследование на наркотические средства и CDT проводятся в государственных учреждениях, в Новосибирске это психиатрическая больница № 3 и областной наркологический диспансер. Услуга оказывается из внебюджетных средств, в законе указано, что для персональных лиц платит кандидат или водитель, для предприятий — работодатель.

Жители районов области будут обследоваться на местах — все центральные районные больницы имеют лицензии на психиатрию и наркологию. У них есть оборудование для проведения исследования на наркотики, а CDT — они будут забирать биологическую кровь и направлять в нашу лабораторию. Наша лаборатория располагает уникальным прибором, который проводит такие исследования. Пока, к сожалению, один. — Оборудование и лаборатория уже готовы? — Прибор работает давно, это не новинка. Мы лет 5–7 назад — одни из первых в Российской Федерации — приобрели этот прибор, и все это время он эксплуатировался. За прошлый год у нас было не более 2,5 тысячи анализов. По нашим подсчетам, ежегодно по Новосибирску проходит около 80–100 тысяч кандидатов на водительское удостоверение. Еще районы области, то есть мы ждем 150–160 тысяч по всей области. Для того чтобы удовлетворить все потребности, не создавать очереди, необходимо как минимум 6–8 таких приборов. Minicap (так называется прибор) мы покупали примерно за 4 миллиона рублей, но сегодня его стоимость уже около 8 миллионов. Нужен определенный период времени, чтобы нам всё оснастить в необходимых объемах.

— Но с 22 ноября вы готовы проводить такие обследования? — Всё готово. Мы работаем на трех площадках — на Коммунистической, 48А, на Владимировской, 2, на Дюканова, 16 наше подразделение амбулаторное.

Вчера диспансер работал до последнего клиента и принял 1000 человек Фото: Дмитрий Косенко

Сколько будет стоить?

Если человек желает пройти комиссию здесь (в областном диспансере), как говорится, не отходя от кассы, то это будет стоить 8300 рублей. Пришел сюда, зашел, прошел всех специалистов — терапевта, окулиста, невролога, психиатра, нарколога. Если только психиатра, нарколога пройти — 7100 рублей. Более 50% издержек — только расходные материалы. Как любое высокоточное оборудование, прибор требует контроля, обслуживания и так далее.

Психиатра и нарколога проходят только в государственных и муниципальных учреждениях. Могу подчеркнуть, что лабораторные исследования из каких-либо коммерческих лабораторий не принимаются. — По CDT есть какие-то пороговые значения? — Да, в приказе определен порог — выше 1,2%. Цифра говорит о нарушении печеночных ферментов, обменов, которые могут в большей степени возникнуть при злоупотреблении алкоголем. Меньше — слава богу, больше — значит надо разбираться индивидуально. Направляется на комиссию, ставится вопрос о более глубоком обследовании. Это не значит, что поставят диагноз, не имеют права ставить диагноз без комиссионного заключения. Без контакта с пациентом на какие-то учеты без его ведома мы не имеем права ставить. Дополнительно будет проходить сбор каких-то сведений, анамнеза, есть ли какие-то заболевания, чтобы их исключить.

Вы поддерживаете ужесточение обследования?