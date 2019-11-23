Разглядываем грандиозный ремонт, из-за которого уволили директора цирка: 19 кадров из закулисья

Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов объявил о своём увольнении 20 ноября. Одна из главных причин — грандиозный ремонт, первый такого масштаба почти за 50 лет существования цирка. Это и стало причиной конфликта с Росгосцирком — государственной компанией, которая владеет цирками по всей стране. В последние рабочие дни Сергей Шабанов показал НГС, какой ремонт затеял в цирке — подробности в фоторепортаже НГС.
1 ноября 2019
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Елена Ходырева, главный редактор НГС
Елена Ходырева, главный редактор НГС