Разглядываем грандиозный ремонт, из-за которого уволили директора цирка: 19 кадров из закулисья

После заявления Шабанова в пресс-службе Росгосцирка объяснили причины его увольнения: «Были выявлены нарушения в ведении закупочных процедур и кассовых операций, а также нарушения законодательства о бухгалтерском учете и так далее. Финансовая деятельность директора новосибирского цирка не единожды осуществлялась с нарушением Федерального закона "О защите конкуренции", заключались договоры с несуществующими юридическими лицами. Нет документального подтверждения факта выполнения работ. Расходы на рекламные кампании были экономически необоснованными, крупные сделки на сумму в несколько миллионов рублей не согласовывались с ФКП "Росгосцирк"», что является грубым нарушением законодательства», — объяснили в компании



Фото: Александр Ощепков