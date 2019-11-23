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Разглядываем грандиозный ремонт, из-за которого уволили директора цирка: 19 кадров из закулисья

Сергей Шабанов показал, что успел сделать

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Пост директора новосибирского цирка Сергей Шабанов занимает с 4 июня 2013 года

Пост директора новосибирского цирка Сергей Шабанов занимает с 4 июня 2013 года

Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов объявил о своём увольнении 20 ноября. Одна из главных причин — грандиозный ремонт, первый такого масштаба почти за 50 лет существования цирка. Это и стало причиной конфликта с Росгосцирком — государственной компанией, которая владеет цирками по всей стране. В последние рабочие дни Сергей Шабанов показал НГС, какой ремонт затеял в цирке — подробности в фоторепортаже НГС. 

Новосибирский цирк дорог, пожалуй, каждому новосибирцу. Это одно из немногих мест в городе, где горожане провели своё детство, а теперь приводят туда и своих детей

Новосибирский цирк дорог, пожалуй, каждому новосибирцу. Это одно из немногих мест в городе, где горожане провели своё детство, а теперь приводят туда и своих детей

Долгое время здание цирка считали аварийным. В середине 2000-х говорили о том, что оно может рухнуть в любой момент. С приходом Сергея Шабанова в цирке начался масштабный ремонт. Так, на арене впервые <a href="https://ngs.ru/more/51233541/" target="_blank" class="_">заменили манежное покрытие</a>, а также световое и звуковое оборудование&nbsp;<br><br>

Долгое время здание цирка считали аварийным. В середине 2000-х говорили о том, что оно может рухнуть в любой момент. С приходом Сергея Шабанова в цирке начался масштабный ремонт. Так, на арене впервые заменили манежное покрытие, а также световое и звуковое оборудование 

Среди других самых заметных зрителям изменений — <a href="https://ngs.ru/more/62742341/" target="_blank" class="_">новые кресла</a>, с двумя подлокотниками для каждого. «Зрители после представления не спешат вставать — такие они удобные», — отмечает Сергей Шабанов. С новыми креслами исчез первый ряд — его отдали зрителям с инвалидностью, а также сделали небольшой барьер: чтобы обезопасить зрителей не только от хищников, но и от клоунов, которые любят выводить зрителей на арену, шутит директор

Среди других самых заметных зрителям изменений — новые кресла, с двумя подлокотниками для каждого. «Зрители после представления не спешат вставать — такие они удобные», — отмечает Сергей Шабанов. С новыми креслами исчез первый ряд — его отдали зрителям с инвалидностью, а также сделали небольшой барьер: чтобы обезопасить зрителей не только от хищников, но и от клоунов, которые любят выводить зрителей на арену, шутит директор

Много работ проходило и за кулисами — ремонт до последнего продолжался сразу за занавесом: плитки на стенах, которые теперь не нуждаются в покраске, защитные железные балки, чтобы ящики с реквизитом не царапали стены

Много работ проходило и за кулисами — ремонт до последнего продолжался сразу за занавесом: плитки на стенах, которые теперь не нуждаются в покраске, защитные железные балки, чтобы ящики с реквизитом не царапали стены

Стройка продолжалась до последнего дня. Представления пока не проводят — в середине декабря здесь ждут команду «Цирка на воде». Но теперь, видимо, на время смены директоров ремонт приостановится, говорит Сергей Шабанов

Стройка продолжалась до последнего дня. Представления пока не проводят — в середине декабря здесь ждут команду «Цирка на воде». Но теперь, видимо, на время смены директоров ремонт приостановится, говорит Сергей Шабанов

Много изменений произошло в помещениях для животных. Всё продумано до мелочей: так, например, выглядит слоновник. Батареи разместили высоко, потому что слоны часто подкручивали хоботом краны и иногда даже ломали трубы

Много изменений произошло в помещениях для животных. Всё продумано до мелочей: так, например, выглядит слоновник. Батареи разместили высоко, потому что слоны часто подкручивали хоботом краны и иногда даже ломали трубы

Слоновник выглядел раньше так же, как этот медвежатник — в полной разрухе. Сергей Шабанов объясняет, что ремонт во всём цирке делали сами, без привлечения денег из городского или федерального бюджета, за счёт продажи билетов&nbsp;

Слоновник выглядел раньше так же, как этот медвежатник — в полной разрухе. Сергей Шабанов объясняет, что ремонт во всём цирке делали сами, без привлечения денег из городского или федерального бюджета, за счёт продажи билетов 

Ремонт хоть и успели одобрить, но руководство Росгосцирка решило уволить Сергея Шабанова за то, что все сделки, которые касались реконструкции, он проводил неофициально: без конкурсов и тендеров. «Мы не воруем, мы делаем», — заключил Сергей Шабанов на встрече с журналистами, на которой объявил о своём уходе

Ремонт хоть и успели одобрить, но руководство Росгосцирка решило уволить Сергея Шабанова за то, что все сделки, которые касались реконструкции, он проводил неофициально: без конкурсов и тендеров. «Мы не воруем, мы делаем», — заключил Сергей Шабанов на встрече с журналистами, на которой объявил о своём уходе

Сергей Шабанов просил руководство оставить его отметить 50-летие цирка — то есть до 2021 года, но навстречу ему не пошли. И ремонт в цирке, скорее всего, затянется, а помещения останутся недоделанными, уверен он. В таком состоянии сейчас находится реконструируемая конюшня — впервые с отдельными стойлами

Сергей Шабанов просил руководство оставить его отметить 50-летие цирка — то есть до 2021 года, но навстречу ему не пошли. И ремонт в цирке, скорее всего, затянется, а помещения останутся недоделанными, уверен он. В таком состоянии сейчас находится реконструируемая конюшня — впервые с отдельными стойлами

Ещё в прошлом году Шабанов <a href="https://ngs.ru/more/53423671/" target="_blank" class="_">объявил об открытии в Новосибирске цирковой школы</a>. Помещение для неё выделили прямо в здании цирка. Но идея осталась нереализованной — цирку не удалось получить лицензию, а ремонт помещения затянулся

Ещё в прошлом году Шабанов объявил об открытии в Новосибирске цирковой школы. Помещение для неё выделили прямо в здании цирка. Но идея осталась нереализованной — цирку не удалось получить лицензию, а ремонт помещения затянулся

Шабанов с упоением рассказывает про каждую мелочь в новом ремонте, вплоть до дизайна плиток, который ему захотелось сделать. Не забывая про стеклопакеты, трубы, проводку и батареи

Шабанов с упоением рассказывает про каждую мелочь в новом ремонте, вплоть до дизайна плиток, который ему захотелось сделать. Не забывая про стеклопакеты, трубы, проводку и батареи

В кабинете у Шабанова много наград, благодарностей и подарков, связанных с цирком

В кабинете у Шабанова много наград, благодарностей и подарков, связанных с цирком

Из-за того, что Шабанов сделал самый масштабный за историю новосибирского цирка ремонт, на один из праздников коллеги заказали ему забавный шарж

Из-за того, что Шабанов сделал самый масштабный за историю новосибирского цирка ремонт, на один из праздников коллеги заказали ему забавный шарж

Имя нового директора Шабанов не назвал, но отметил, что это будут люди из Москвы, «которые&nbsp;не понимают ничего в цирке», с зарплатами по 130–150 тысяч рублей. По словам Шабанова, его зарплата в цирке составляла около 40 тысяч

Имя нового директора Шабанов не назвал, но отметил, что это будут люди из Москвы, «которые не понимают ничего в цирке», с зарплатами по 130–150 тысяч рублей. По словам Шабанова, его зарплата в цирке составляла около 40 тысяч

А так выглядит недоделанный спортивный зал, где артисты репетируют свои номера. Сергей Шабанов хотел сделать из него уменьшенную копию арены

А так выглядит недоделанный спортивный зал, где артисты репетируют свои номера. Сергей Шабанов хотел сделать из него уменьшенную копию арены

После заявления Шабанова в пресс-службе Росгосцирка объяснили причины его увольнения: «Были выявлены нарушения в ведении закупочных процедур и кассовых операций, а также нарушения законодательства о бухгалтерском учете и так далее. Финансовая деятельность директора новосибирского цирка не единожды осуществлялась с нарушением Федерального закона "О защите конкуренции", заключались договоры с несуществующими юридическими лицами. Нет документального подтверждения факта выполнения работ. Расходы на рекламные кампании были экономически необоснованными, крупные сделки на сумму в несколько миллионов рублей не согласовывались с ФКП "Росгосцирк"», что является грубым нарушением законодательства», — объяснили в компании<br>

После заявления Шабанова в пресс-службе Росгосцирка объяснили причины его увольнения: «Были выявлены нарушения в ведении закупочных процедур и кассовых операций, а также нарушения законодательства о бухгалтерском учете и так далее. Финансовая деятельность директора новосибирского цирка не единожды осуществлялась с нарушением Федерального закона "О защите конкуренции", заключались договоры с несуществующими юридическими лицами. Нет документального подтверждения факта выполнения работ. Расходы на рекламные кампании были экономически необоснованными, крупные сделки на сумму в несколько миллионов рублей не согласовывались с ФКП "Росгосцирк"», что является грубым нарушением законодательства», — объяснили в компании

В холлах Шабанов решил облицевать колонны, заменить огромные окна. Кроме того, большого ремонта дождалась трамплинная крыша здания

В холлах Шабанов решил облицевать колонны, заменить огромные окна. Кроме того, большого ремонта дождалась трамплинная крыша здания

Сергей Шабанов добавил, что в ближайшие дни ему отдадут трудовую книжку и уволят по статье за нарушение трудовых обязанностей&nbsp;

Сергей Шабанов добавил, что в ближайшие дни ему отдадут трудовую книжку и уволят по статье за нарушение трудовых обязанностей 

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КОММЕНТАРИИ (9)

Чебурашка
23 ноя 2019 в 11:21
+2 −3

слишком много недоделанного или фото так подобрано что впечатление хотел но не сделал. У руля ведь долго был.
А вообще...

капец
23 ноя 2019 в 11:16
+3 −1

тендеры - сплошная профанация, нужны только для того, чтобы верхушка проталкивала свои конторы

23 ноя 2019 в 11:18
+3 −0

Просто безобразие....Человек не у себя дома ремонт делал, старался для всех, а его выгоняют с позором. Что касается закупочных...