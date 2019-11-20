Токсичный закон: поголовный тест на трезвость привёл к резкому подорожанию медсправок для водителей

Наркоманам и алкоголикам получить права будет нереально (если не появится обходных путей) Фото: Дмитрий Гладышев

С пятницы, 22 ноября, стоимость водительской медкомиссии возрастает до 7 000 рублей из-за обязательного теста на наркотики и алкоголизм для всех категорий автомобилистов. Сами наркологи описывают нововведения как «жёсткую ситуацию, которой нет аналогов в мировой практике». Разбираемся, чем обернётся усиленный наркоконтроль для тех, кто за рулём.

Как было: медосмотр — формальность

До сих пор водительский медосмотр обходился в 1 500–3 000 рублей в зависимости от медцентра и категории прав. Процедура была формальна: осмотр психиатра состоял из строгого взгляда да пары вопросов и занимал минуту. Нарколог обычно лишь проверял, не состоит ли человек на учёте в наркодиспансере.



Как стало: докажи, что ты не алкоголик

Поправки к приказу Минздрава РФ N 344н вводят обязательные лабораторные тесты на психотропные вещества и алкоголизм. До сих пор подобные исследования проводили лишь в отношении очевидных «алконавтов» — водителей с признаками зависимостей.

Пример объявления в одной их наркологических больниц: цена медосмотра составляет 7 500–8 500 рублей Фото: Олег Моцарь

Тесты недёшевы: определение маркеров алкоголизма обойдётся в 3 600 рублей, а весь комплекс с учётом исследования на психотропы стоит 4 900 рублей. Это поднимает цену водительской медкомиссии до 7 000–8 000 рублей. И даже больше, если речь о «грузовых» и «автобусных» категориях прав.

Пройти исследование на алкоголизм и психотропы можно только в государственных или муниципальных учреждениях, частные клиники такого права не получили. Скептики уже рассуждают о цене справки при обращении через «чёрную кассу» наркологий, которая наверняка появится.

В Ярославле очередь растянулась аж на улицу Фото: Анна Ёлкина

Фото: Дмитрий Гладышев (инфографика)

Что ждёт водителей

У водителей будут забирать на анализ мочу и кровь из вены.

Мочу отправят на химико-токсикологическое исследование, которое выявит наличие или отсутствие десяти групп психотропов: опиатов, кокаина, каннабиодов, амфетаминов, синтетических катинонов, метадона, бензодиазепина, барбитуратов и фенциклидина.

К барбитуратам относится, например, фенобарбитал — основной действующий компонент «Валокордина» и «Корвалола». Мы уже разбирали вопрос, велики ли шансы лишиться прав за «Корвалол» (они есть).

Нулевые показания алкотестера не значат ничего. Новое исследование получилось столь дорогим, потому что определяет не алкоголь в крови, а признаки регулярного злоупотребления спиртным Фото: Артем Краснов

Интерес водителя к спиртному выявят с помощью CDT-теста, который определяет наличие в сыворотке крови особого белка — карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), маркера алкоголизма.

Могут ли быть ложноположительные результаты?

Психотропные вещества содержатся не только в наркотиках, но и в ряде медпрепаратов. Как правило, эти лекарства назначает врач, и, если требуется значительная дозировка, противопоказанием к вождению может быть само заболевания водителя, а не только употребление им психоактивной химии. Наркологи подчёркивают, что употребление здоровым человеком незначительных доз того же «Корвалола» в ходе таких тестов не обнаруживается.

Мочу исследуют на психотропы Фото: Олег Каргаполов

В случае с алкотестом врачи будут искать в крови не сам алкоголь, который выводится в период от 12 до 24 часов после употребления, а CDT-белок, который появляется в крови при регулярном употреблении алкоголя. У хронических алкоголиков его концентрация сохраняется даже после нескольких дней трезвости. Период полувыведения CDT-белка из крови составляет две недели, то есть через месяц воздержания его концентрация снижается лишь в четыре раза. Увеличение CDT в крови фиксируется, например, при регулярном употреблении 100–150 граммов водки в день или равноценного количества других спиртных напитков.

— Мы ждём от Москвы детальных инструкций, а пока исходим из общих рекомендаций для подобных исследований, — рассказала специалист по профилактике наркологических расстройств Челябинской областной клинической наркологической больницы (ЧОКНБ) Ольга Стоева. — Кровь берётся из вены, и очень важно, чтобы забор проводился на голодный желудок. Как минимум должно пройти четыре часа с момента приёма пищи. Если это условие не выполнено, кровь будет непригодна для исследования.

Наркология в Магнитогорске. Водители ждут на улице, чтобы получить справку по старым правилам Фото: читатель 74.RU

Может ли ложноположительный результат возникнуть, если водитель употреблял алкоголь, скажем, за два-три дня до проверки?

— Теоретически может, — уточнила Ольга Стоева. — Карбогидрат-дефицитный трансферрин появляется при регулярном употреблении алкоголя, но и разовый приём этанола также может вызывать его повышение. Аппаратура позволяет отличить случаи единичного и хронического употребления, но бывают пограничные результаты, которые могут быть интерпретированы не в пользу водителя. Поэтому мы рекомендуем не пить алкоголь за две-три недели до теста.

Перед CDT-тестом также не стоит принимать лекарства (по согласованию с врачом), а за полчаса до исследования не курить, не подвергаться стрессу и сильным нагрузкам. Уровень CDT может повышаться из-за ряда заболеваний, а также при беременности и приёме гормональных препаратов.

Откажут ли в правах, если тест показал алкоголь/наркотики?

Не сразу. При обнаружении одного из десяти психотропов мочу направят на подвёртывающее химико-токсикологическое исследование методами хромотографии.



Водителя с признаками алкоголизма также подвергнут дополнительной проверке в специальном медучреждении, в том числе его осмотрят психиатр и нарколог.

Эти тесты проводят уже за счёт бюджета. Если даже они не прояснили ситуацию, решение о выдаче прав будет принимать врачебная комиссия, состоящая из психиатра-наколога, терапевта и невролога.

«Неуд» во время первого теста приведёт к затягиванию процедуры, поскольку повторные исследования назначаются не сразу и требуют больше времени.

Кому нужно получать справку

Водительскую медкомиссию проходят:

курсанты автошкол перед получением прав;

водители, меняющие права после истечения их срока действия;

водители, возвращающие удостоверение после лишения;

водители, восстанавливающие права после приостановки их действия по медицинским показаниям.

Проходить медосмотр при смене фамилии или утере прав не нужно.

Поддерживаете ли вы новый порядок получения справки?

В 2019 году Уголовный кодекс РФ приравнял пьяные аварии к тяжким преступлениям (до 15 лет лишения свободы). Такое же наказание грозит водителю, оставившему место серьёзного ДТП.