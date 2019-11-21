Гусеница или зефирка? Как выбрать модный и теплый пуховик на зиму

Один неверный аксессуар — и зимняя красавица превратится в гусеницу Фото: Pinterest.com

Первые серьезные морозы погнали модников в магазины: ходить в хулиганских кожанках и пальто уже опасно для жизни, а как выбрать пуховик, чтобы оставаться в тепле и на гребне моды? Об этом мы спросили стилиста, аналитика моды Высшей школы имиджа и стиля Анастасию Тетюеву.

В сегодняшней инструкции ищите, что делать, если оверсайз вам не идет, но очень хочется, а также какой головной убор дополнит зимний образ. Подклад: пух vs синтепон

Подклад из натуральных материалов типа пуха сдает место синтетическим: актуальны наполнители из синтепона и холлофайбера. Тепло держат, холод не пропускают, да и ухаживать за одеждой на таком материале — одно удовольствие. В отличие от пуха, который после стирки сбивается комками, а потом долго и мучительно растрясывается по пуховику.



Продвинутые бренды и масс-маркет давно торгуют моделями на экозаменителях. Главное правило перед покупкой: нужно не только почитать информацию с ярлыка, но и всё внимательно пощупать. Если пух или холлофайбер на ощупь комочками — пуховик плохой, а если подклад распределен равномерно — пуховик хороший.

Что до цены, то материал подклада на нее влияет меньше, чем фурнитура и марка. Модели на натуральном пуху могут стоить чуть дороже.



Белые пуховики вновь в тренде, правда их не спешат покупать Фото: Pinterest.com

Длина: лучше больше, чем меньше

Актуальны пуховики длиной от колена до середины икры. Короткие модели тоже есть, но их меньше и подходят они больше для будних и спортивных образов. Девушки, ценящие комфорт в холода, выбирают макси.



Короткие пуховики уступают длинным, но это пока Фото: Pinterest.com

Цвет: винишко на белом снегу

По словам стилиста, покупатели не привыкли рисковать с цветом, выбирая модели темных цветов — черные, серые, графитовые, коричневые. Однако в тренде яркие цвета — винные и горчичные оттенки, красные, а также светлые — белые или цвета шампань.

У мужчин на подиумы возвращается армейская мода: актуальны темные цвета, а также милитари и хаки.



Винные оттенки пуховиков в моде этой зимой Фото: Pinterest.com

Форма: укутайтесь в одеяло

В мужской моде по-прежнему господствует классика: прямые и полуприлегающие модели. А вот у женщин начинаются настоящие муки выбора среди классических моделей А-силуэта и колокола, вездесущего оверсайза и пуховиков-одеял — на запахе, с завязками и внутренними пуговицами.

Чтобы модель действительно вам подходила, подбирайте пуховик под пропорции своего тела: если вы — высокая и крупная женщина, выбирайте оверсайз. А вот если вы невысокого роста и пышных форм — с пуховиками на три размера больше лучше не рисковать. Будете похожи на зефирку в лучшем случае, а в худшем — на снежный ком.

Завернуться в пуховик-одеяло — не только полезно, но и модно Фото: Pinterest.com

— Если очень хочется оверсайз, то выбирайте модель не светлых оттенков — эти увеличат вас в объемах. Правильно расставляйте акценты: контрастный шарф, не обмотанный вокруг шеи, а выпущенный наружу, принт на пуховике, контрастная строчка или пуговицы вдоль тела — все эти нюансы будут стройнить, — советует Анастасия Тетюева.

Аксессуары: надевайте панамы и прячьте угги Подбирать шапку в тон пуховику — стереотип, который давно уже вышел из моды. Шапку стилисты советуют подбирать под лицо, и неважно, будет она гармонировать с остальной одеждой или нет. Запомните, что лицу с мелкими чертами подойдет шапка с гладкой вязкой, крупному лицу — шапка крупной вязки и с объемным отворотом.



На пике популярности — балаклава, но мало какая модница рискнет ее надеть. А если и рискнет, то девушке нужно запомнить: балаклава покрывает голову полностью, поэтому, если у вас мелкие черты лица, с объемным пуховиком её лучше не носить — будете напоминать гусеницу.

В тренде повязки из шерсти и теплых тканей — они подходят девушкам романтического типажа. Зимние панамы, платки и шали будут отлично смотреться с пуховиками-пальто и классическими моделями.

Не бойтесь носить пуховик со шляпами и панамами Фото: Pinterest.com