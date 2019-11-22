Холостяк месяца: монолог художника, который мечтает найти жену, но девушки ревнуют его к голым натурщицам

Игорь — КМС по пауэрлифтингу, занимается боксом, йогой, практикует медитации Фото: Игорь Вечерский

Игорю Вечерскому 37 лет, он не был женат, детей нет. Игорь — художник, рисует в двух жанрах — эротика и абстракция. У него свой особенный взгляд не только на искусство, но и на жизнь, поэтому он хотел бы найти для себя такую же особенную девушку. Только отношения в последнее время не особо складываются — сам Игорь предполагает, что так получается из-за его работы — не каждая женщина готова связать свою жизнь с творческим человеком и мириться с тем, что ее мужчина рисует эротические портреты с натуры. Для рубрики «Ищу жену на НГС» Игорь рассказал, с какой девушкой он хотел бы создать полноценную семью — больше всего его привлекают блондинки с богатым внутренним миром.



О девушках — Мне нравятся девушки нордической внешности — белокурые и светлоглазые. Стройная, с длинными волосами. Идеальный образ и реальность совпадают редко, так что я не строю воздушных замков и не ищу несуществующего идеала. У человека должен быть внутренний мир, характер, способность к мышлению выше реализации биологических потребностей. Человек — это тело и душа, потому хотелось бы видеть рядом с собой личность со своими целями, взглядами, идеалами. Я высоко оцениваю личные качества. К сожалению, или к счастью, всегда приходится выбирать, человек ведь не может быть прекрасен во всем. Существует минимум привлекательности, которая необходима для отношений в формате мужчина — женщина. Если внешние данные ниже этой границы, то я предпочту оставить отношения на уровне дружбы. Меня отталкивают люди с паразитическим укладом мышления, у которых все нивелировано на низшем уровне, которые готовы на все, лишь бы жить за чужой счёт. Я считаю вредным для эволюции подобный тип мышления и не приемлю рядом с собой носителей таких взглядов.

В девушках Игорь больше всего ценит личные качества, но если внешность совсем не привлекла его — предпочитает оставить отношения на уровне дружбы Фото: Игорь Вечерский

Про семью

Модель мужчины, снабжающего семью ресурсами, закончилась там, где закончились его права на женщину. Сегодня это просто глупость, так как женщина в любой момент может подать на развод и все труды мужчины окажутся напрасны. К тому же человек, не вкладывающийся в отношения, не ценит их.

Девушка для жизни и продолжения рода должна быть разносторонне развита. Для того чтобы появилось достойное потомство нужно превзойти себя. Если человек полный ноль во всех сферах жизни, что он может передать детям? Чему научить? Хотелось бы видеть самодостаточную личность, идущую своим путем, способную ценить человеческие отношения и обладающую нормальной системой жизненных ориентиров.

Женщины много чего хотят — их требования могут быть актуальны, когда есть фактические основания для их наличия. Можно понять, когда женщина состоялась как уникальная личность — стала чемпионкой в спорте, написала книгу, что-то создала в любой сфере деятельности. Сознавая свой вклад в эволюцию, она хочет видеть рядом с собой достойного ее человека. Одним словом, чтобы требования вызывали понимание, а не недоумение, для них должны быть основания, которые видны окружающим.



Игоря отталкивают женщины, которые стремятся жить только за счет своего мужчины Фото: Игорь Вечерский

Об отношениях

Уже несколько лет я не состою в отношениях. Был опыт совместной жизни — я встречался с девушкой три года, была любовь, но она человек со сложным характером, постоянно ревновала меня к моделям, поэтому у нас не получилось сохранить отношения. Были отношения, которые шли к свадьбе, но это было в юности, тогда я ещё не был готов к этому внутренне. Хотя я не выстраивал себе правил и не осознавал этого. Просто однажды эти отношения закончились. Я всегда стремился к самореализации и развитию, а женщина хочет сама стать главным объектом в жизни мужчины. К тому же моя сфера деятельности подразумевает отсутствие стабильной зарплаты — это сложный путь творческого человека, который не все готовы понять. Думаю, поэтому отношения не складываются. В отношениях для меня важна атмосфера доверия и способность чувствовать границы. Не подавлять человека, а взаимодействовать с ним. Ревность и попытка сделать партнёра зависимым, постоянный контроль — это разрушительный формат отношений, не гарантирующий ничего кроме испорченных нервов.

Про работу и заработок Я цифровой художник. У меня два основных жанра — эротика и абстракция. Реакция на мои работы разная — зависит от вкуса и теоретической подготовки зрителя. Творческих людей восхищает моя работа и целеустремленность, практически мыслящих — смущает. Для меня же это не просто картинка, а концепт с глубоким смыслом, в котором заложен большой труд и количество знаний. Человек, обладающий знаниями в визуальном искусстве, оценит это, большинству же людей это не видно и не нужно, они оценивают девушку на картине.

Не все девушки готовы принять его направление работы Фото: Игорь Вечерский

Про романы с натурщицами и эротические съемки

Романы с натурщицами были и далеко не раз. Женщина, раскрепостившись на съёмках, готова двигаться дальше, я не отказывался, ведь что может быть лучше, чем работа, приносящая удовольствие. Хотя в те времена, когда я был в отношениях с девушкой, интриг не устраивал. Девушки относятся к съёмкам эротического характера по-разному, многие хотят попробовать себя в этом жанре, однако далеко не каждая может решиться на это.

Многим кажется, что такая работа связана с увлечением другими девушками, но на самом деле — это модели увлекаются мной.