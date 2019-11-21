Кареты для чиновничьих жён: на каких машинах ездят супруги депутатов и подчиненных губернатора

В предыдущих публикациях НГС рассказал, на каких машинах ездят чиновники мэрии Новосибирска, городские депутаты и их супруги. Сегодня посмотрим, что стоит в семейных гаражах представителей областной власти, а именно — какие автомобили записаны на жён высших правительственных чиновников и депутатов Заксобрания Новосибирской области. Тут и обычные «Лэнд Крузеры», и премиальные «Лексусы», и немецкие «Кайены», и «Гелендвагены» — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.



Иногда жены чиновников способны перещеголять своих мужей по «крутизне» автомобилей, записанных на них. Но только не в первой семье Новосибирской области — у жены Андрея Травникова машины нет (да и у самого губернатора — всего лишь массовый Nissan X-Trail). Первый заместитель губернатора Юрий Петухов, наоборот, без машины, а у его супруги есть кроссовер Hyundai Santa Fe.