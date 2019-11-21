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Кареты для чиновничьих жён: на каких машинах ездят супруги депутатов и подчиненных губернатора

Некоторые нас удивили. Особенно первая леди Новосибирска. Впрочем, жена депутата Морозова — тоже

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Интересным автомобилем владеет жена депутата Александра Морозова — в декларации значится старинный «Москвич-407»

Интересным автомобилем владеет жена депутата Александра Морозова — в декларации значится старинный «Москвич-407»

В предыдущих публикациях НГС рассказал, на каких машинах ездят чиновники мэрии Новосибирска, городские депутаты и их супруги. Сегодня посмотрим, что стоит в семейных гаражах представителей областной власти, а именно — какие автомобили записаны на жён высших правительственных чиновников и депутатов Заксобрания Новосибирской области. Тут и обычные «Лэнд Крузеры», и премиальные «Лексусы», и немецкие «Кайены», и «Гелендвагены» — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко

Иногда жены чиновников способны перещеголять своих мужей по «крутизне» автомобилей, записанных на них. Но только не в первой семье Новосибирской области — у жены Андрея Травникова машины нет (да и у самого губернатора — всего лишь массовый Nissan X-Trail). Первый заместитель губернатора Юрий Петухов, наоборот, без машины, а у его супруги есть кроссовер Hyundai Santa Fe. 

Жена первого заместителя председателя правительства Владимира Знаткова владеет премиальным кроссовером Lexus RX 200t. У заместителя губернатора Андрея Жукова во владении только снегоходы, зато у его жены — британский флагман Range Rover Vouge.

В правительстве Новосибирской области есть женщина — министр юстиции Наталья Омелехина, за которой числится Lexus RX 330.

Жена министра здравоохранения Константина Хальзова владеет немецким внедорожником Volkswagen Touareg. 

Супруга министра строительства Игоря Шмидта имеет в собственности Toyota Land Cruiser.

Mercedes-Benz G-класс

Mercedes-Benz G-класс

В семьях депутатов Законодательного собрания Новосибирской области есть жены, у которых в собственности по нескольку автомобилей. Например, у жены депутата Алексея Андреева — Range Rover и Toyota Camry. За супругой единоросса Игоря Гришунина числятся Range Rover Sport, Land Rover Discovery IV и BMW X5. Жена единоросса Александра Караськова владеет Mercedes-Benz ML 400 и Toyota Corolla. 

Porsche Cayenne

Porsche Cayenne

В депутатском корпусе можно проследить любовь к культовым немецким внедорожникам Gelandewagen — у супруги Юрия Шпакова в списке значатся Mercedes-Benz G500 и Mercedes-Benz G. В почете и спортивные «немцы» — жена коммуниста Евгения Коновалова имеет в собственности Porsche Cayenne S. Такой же кроссовер нашелся у супруги депутата от «Справедливой России» Олега Кочерги. Ценится марка Porsche и в семье единоросса Владислава Кошкина — там у супруги кроссовер Macan.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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21 ноя 2019 в 07:08
+1 −0

Land Rover с Range Rover - лучшие друзья автомастерских.

21 ноя 2019 в 07:16
+0 −0

Моё личное мнение : Платить "слугам народа" надо сдельно, по результатам их трудов.
Если народ, которому они служат живёт...

21 ноя 2019 в 07:14
+0 −0

Очень! Очень рад за жен чиновников!