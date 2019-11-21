Кареты для чиновничьих жён: на каких машинах ездят супруги депутатов и подчиненных губернатора

В предыдущих публикациях НГС рассказал, на каких машинах ездят чиновники мэрии Новосибирска, городские депутаты и их супруги. Сегодня посмотрим, что стоит в семейных гаражах представителей областной власти, а именно — какие автомобили записаны на жён высших правительственных чиновников и депутатов Заксобрания Новосибирской области. Тут и обычные «Лэнд Крузеры», и премиальные «Лексусы», и немецкие «Кайены», и «Гелендвагены» — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
Иногда жены чиновников способны перещеголять своих мужей по «крутизне» автомобилей, записанных на них. Но только не в первой семье Новосибирской области — у жены Андрея Травникова машины нет (да и у самого губернатора — всего лишь массовый Nissan X-Trail). Первый заместитель губернатора Юрий Петухов, наоборот, без машины, а у его супруги есть кроссовер Hyundai Santa Fe.
Жена первого заместителя председателя правительства Владимира Знаткова владеет премиальным кроссовером Lexus RX 200t. У заместителя губернатора Андрея Жукова во владении только снегоходы, зато у его жены — британский флагман Range Rover Vouge.
В правительстве Новосибирской области есть женщина — министр юстиции Наталья Омелехина, за которой числится Lexus RX 330.
Жена министра здравоохранения Константина Хальзова владеет немецким внедорожником Volkswagen Touareg.
Супруга министра строительства Игоря Шмидта имеет в собственности Toyota Land Cruiser.
В семьях депутатов Законодательного собрания Новосибирской области есть жены, у которых в собственности по нескольку автомобилей. Например, у жены депутата Алексея Андреева — Range Rover и Toyota Camry. За супругой единоросса Игоря Гришунина числятся Range Rover Sport, Land Rover Discovery IV и BMW X5. Жена единоросса Александра Караськова владеет Mercedes-Benz ML 400 и Toyota Corolla.
В депутатском корпусе можно проследить любовь к культовым немецким внедорожникам Gelandewagen — у супруги Юрия Шпакова в списке значатся Mercedes-Benz G500 и Mercedes-Benz G. В почете и спортивные «немцы» — жена коммуниста Евгения Коновалова имеет в собственности Porsche Cayenne S. Такой же кроссовер нашелся у супруги депутата от «Справедливой России» Олега Кочерги. Ценится марка Porsche и в семье единоросса Владислава Кошкина — там у супруги кроссовер Macan.