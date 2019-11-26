«Жизнь людей зависит зачастую от везения». Одно утро с бригадой медицины катастроф

Вместе с МЧС врачи отрабатывали способы помощи при серьёзных ДТП на зимних трассах Фото: Александр Ощепков

Их называют «МЧС среди медиков», а таких центров в России всего 7 — бригаду медицины катастроф вызывают при самых страшных авариях. Корреспонденты НГС побывали на совместных учениях спасателей и врачей в 25-градусный мороз. Рассказываем, как это было.

Ещё нет и 8 утра, а бригада медицины катастроф грузит оборудование, стойки для капельниц, огромную палатку в машины. В Новосибирске –25 градусов, а в поле за городом ещё холоднее, но даже первый мороз не отменит ежегодные учения врачей и спасателей. Ведь ЧС происходят независимо от погоды, праздников и времени дня.

Они работали на самых страшных происшествиях Новосибирска: взрыв газа на Степной 31 декабря 2000 года, пожар в ЦУМе, обрушение крыши конного клуба «Аллюр» в Бердске, ЧП на Ударной, где под завалами оказались рабочие.

На учениях, как и на реальных ЧП, медики наравне с военными — сами ставят платки, куда спасатели будут доставлять пострадавших Фото: Александр Ощепков

— Последний вызов был на Ударную. Есть текущая работа и крупные катастрофы — масштабные ДТП, обрушения. К счастью, они встречаются нечасто. С ежедневными ДТП, пожарами хорошо справляется скорая помощь. Медицина катастроф нужна, когда в обычном функционировании система не справляется, когда перераспределяются потоки, больницы, привлекаются дополнительные силы. Как маленькая часть этих сил — мы, — рассказывает заместитель директора центра Евгений Розуменко.

Даже в самый сильный мороз в палатке врачей должно быть тепло, чтобы пострадавшие могли согреться Фото: Александр Ощепков

Врачи и фельдшеры до медицины катастроф работали в скорой помощи, и во многом их обязанности схожи. Однако работа скорой — это ежедневные вызовы, которые идут один за одним. В спокойные дни врачи медицины катастроф учат спасателей и инспекторов ГИБДД оказывать первую помощь пострадавшим, аттестуют их и ждут, когда будут нужны.

Буквально за 10 минут пустая палатка превращается в мини-больницу Фото: Александр Ощепков

На месте ЧС они разворачивают штаб. Внутри такой палатки маленький госпиталь, где есть всё для срочной реанимации и экстренной помощи — техника, койки, капельницы. Врачи признаются, что такая работа учит ждать, а жизнь людей зависит зачастую от везения — как быстро спасатели смогут достать человека и передать его медикам.

Новосибирская бригада медицины катастроф — одна из семи подразделений в России Фото: Александр Ощепков

— На ЧС постоянное ожидание, пока спасатели работают. Кого они достанут, в каком состоянии. На той же Ударной стена могла обрушиться дальше и завалить спасателей, — говорит Евгений Розуменко. Он шутит, что его врачи «не супермены, которые прыгают прям с вертолёта», но должны быть готовы ко всему.



Медики признаются, что на их работе нужно быть сильным физически — на учениях самим ставить палатки, разгружать технику, а на месте ЧП переносить пострадавших Фото: Александр Ощепков

— К чему быть готовым? К массовым жертвам. Кровь, кишки, рвота — всё это наружу. Это тяжело для простого человека. Представьте: был человек и нет человека, вот голова его лежит, вот мозги его лежат, — рассуждает завотделением экстренной консультативной медицинской помощи Борис Алексеев. — Есть смены, которые сидят в голове — нет-нет, да вспоминаешь. Тяжело об этом говорить. Было одно ДТП: грудная клетка разбита, живот, голова. Пытались. Не смогли. Понятно, что шансов не было, но когда это происходит у тебя на руках — очень тяжело.

Задача спасателей — как можно быстрее передать человека медикам Фото: Александр Ощепков

На учениях людей доставали из автомобилей и на специальных санках везли в палатку врачей Фото: Александр Ощепков

Во время крупных ЧС у врачей есть несколько минут, чтобы откачать человека, наложить необходимые повязки, а после отправить в больницу, где есть томографы, операционная и все нужные лекарства. Лица и имена своих первых спасителей пострадавший, скорее всего, и не узнает, но именно эти люди делают так, чтобы у него остался шанс на жизнь.



В одной палатке в случае ЧС можно расположить не менее четырех лежачих пострадавших Фото: Александр Ощепков

В случае ЧС медики на месте происшествия должны подготовить человека к транспортировке до больницы Фото: Александр Ощепков