Куда улететь из Новосибирска на Новый год (есть билеты от 4000 рублей) — показываем в одной картинке

Одна из самых любимых стран новосибирцев для пляжного отдыха — Таиланд Фото: Мария Тищенко

До Нового года и январских праздничным дней осталось немного: кто-то уже придумал, как провести это время, а кто-то только собирается планировать. Если вы вдруг внезапно задумаетесь о встрече Нового года в другом городе или даже в стране, то специально для вас НГС разобрался, какие варианты существуют и сколько каждый из них стоит.

За полтора месяца до вылета сложно найти недорогие авиабилеты, но варианты всё же есть, говорит директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов.

— Выгоднее планировать поездку чуть раньше начала новогодних праздников, а возвращение — после их окончания. Дополнительно потребуется взять небольшой отпуск, однако это позволит сэкономить средства. Путешественникам, предпочитающим сразу планировать всю поездку, можно рассматривать вылет в период с 28 по 31 декабря и возвращение между 8 и 12 января.

Куда именно можно улететь и за сколько, журналист НГС узнал у экспертов.

По России перелёт туда и обратно дешевле всего в Москву Фото: Мария Тищенко

Путешествия по России

Эксперты Aviasales проанализировали ранние бронирования на предстоящие новогодние праздники и выяснили, что в топе городов для путешествий внутри страны — Москва, Петербург, Полярный. Именно их чаще всего выбирают новосибирцы.

— Перелёт туда-обратно из Новосибирска в столицу обойдётся в период новогодних праздников в 13 480 рублей, а в Петербург — в 13 172 рубля, что на 10% выгоднее год к году. Третьим популярным «домашним» направлением стал город Полярный, куда долететь можно от 24 тысяч рублей в обе стороны, — прокомментировал PR-директор Aviasales.ru Янис Дзенис.



К этим городам Алексей Теплов добавил ещё Казань, в которую можно улететь за 16 600 рублей в обе стороны. В пределах 20 тысяч рублей за билет в обе стороны остались авиабилеты в Самару, Симферополь и Нижний Новгород.

Тем, кто не заинтересован в пляжном отдыхе, лучше составлять программу с посещением разных достопримечательностей Фото: Мария Тищенко

Помимо самостоятельного поиска авиабилетов и жилья, есть и туры в эти города: заместитель гендиректора ООО «География Н» Антон Захаркин приводит пример — в среднем проживание с небольшой экскурсионной программой в Москву и Петербург обойдётся около 7 тысяч рублей на одного человека с 31 декабря по 2 января, в Казань — около 4 тысяч.

— Москва — отличное место для встречи Нового года. Многие мировые столицы сгорают от зависти, видя, какой нарядной становится наша столица в Новый год. Здесь большой простор для творчества — главное, определиться с датами и успеть купить билеты на самолёт, пока они не стали совсем заоблачными. Тур в Казань — это возможность совместить отдых и интересную программу по Республике Татарстан для желающих познать историю казанского ханства, познакомиться с достопримечательностями древнего города, — рекомендует Антон Захаркин.



Кроме того, он озвучил и вариант встречи Нового года в Сочи, но просит приготовиться к дождям — тур с прямым перелётом на двоих с 27 декабря на семь ночей стоит около 28 тысяч рублей на человека.

Цены указаны в одну сторону на одного человека Фото: НГС

Другие страны

Из зарубежных направлений самыми выгодными, по словам Алексея Теплова, являются город Павлодар в Казахстане за 4300 рублей в одну сторону на одного человека с 28 по 31 декабря и Бишкек в Киргизии за 5200 рублей. В пределах 10 тысяч рублей есть авиабилеты в Китай — Урумчи и Узбекистан — Ташкент.

Другие направления стоят уже дороже.

— Билеты туда-обратно в Стамбул обойдутся в 22 500 рублей, в Баку — в 23 000 , а в Берлин — 24 200 . Также в пределах 30 тысяч рублей есть билеты в Милан, Прагу, Дюссельдорф, Пекин, Тбилиси, Ереван, Барселону, Вену и Рим, — перечисляет Алексей Теплов.

На фото Дрезден. В него, например, можно уехать из Праги на автобусе. Туда и обратно можно съездить за один день Фото: Мария Тищенко

Янис Дзенис добавил, что из зарубежных направлений новосибирцы выбирают тёплый Тель-Авив и Сеул.

— Авиабилеты в Израиль в среднем стоят от 32 тысяч рублей туда и обратно. При этом авиапутешествие в Южную Корею на каникулах возможно в среднем от 22 тысяч рублей.



Также туристы из Новосибирска активно ищут билеты в Берлин, Ригу, Зальцбург, Венецию и Карловы Вары. Средняя цена перелёта в Европу в новогодний период составит от 14 до 20 тысяч рублей. Подобные рейсы осуществляются преимущественно с пересадками, — говорит Янис Дзенис.

Карловы Вары — в этот город, по информации Aviasales, новосибирцы ищут авиабилеты Фото: Мария Тищенко

Для сибиряков, по словам Антона Захаркина, актуальны туры в Таиланд, где лето круглый год. Их стоимость на 9–11 ночей варьируется от 78 до 113 тысяч рублей на двоих в Паттайю и от 94 до 139 тысяч на Пхукет. Во Вьетнаме по климатическим условиям в этот период он рекомендует выбирать остров Фукуок, куда, например, 23 декабря можно улететь за 99 тысяч на двоих на 12 ночей. Вылет 30 декабря стоит уже от 230 тысяч.

— Честно скажем, Хайнань не очень подходит для празднования Нового года, если вам также важен пляжный отдых. Погода в декабре здесь очень неустойчивая. Днём температура может быть всего 20 градусов, а море — 22 градуса. И плюс дождики. Но если вы хотите посмотреть на знаменитый китайский остров, покататься по экскурсиям, а также пройти медобследование в знаменитых центрах китайской медицины — то, как говорится, welcome, — поясняет Антон Захаркин.

Ночная Прага. Её советуют путешественникам, которые хотят насладиться атмосферой католического Рождества Фото: Мария Тищенко

Тур на двоих на девять дней с вылетом 24 декабря стоит около 79 тысяч рублей. По той же причине Антон Захаркин не рекомендует Дубай для пляжного отдыха, а для тех, кто хочет увидеть католическое Рождество и красиво украшенный город, советует Прагу (тур на двоих на неделю — от 67 тысяч), из которой можно легко уехать в другие европейские города.

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