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Куда улететь из Новосибирска на Новый год (есть билеты от 4000 рублей) — показываем в одной картинке

Эксперты рассказали, сколько стоят перелёты и туры. Вашей зарплаты должно хватить

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Одна из самых любимых стран новосибирцев для пляжного отдыха — Таиланд

Одна из самых любимых стран новосибирцев для пляжного отдыха — Таиланд

До Нового года и январских праздничным дней осталось немного: кто-то уже придумал, как провести это время, а кто-то только собирается планировать. Если вы вдруг внезапно задумаетесь о встрече Нового года в другом городе или даже в стране, то специально для вас НГС разобрался, какие варианты существуют и сколько каждый из них стоит. 

За полтора месяца до вылета сложно найти недорогие авиабилеты, но варианты всё же есть, говорит директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов.

— Выгоднее планировать поездку чуть раньше начала новогодних праздников, а возвращение — после их окончания. Дополнительно потребуется взять небольшой отпуск, однако это позволит сэкономить средства. Путешественникам, предпочитающим сразу планировать всю поездку, можно рассматривать вылет в период с 28 по 31 декабря и возвращение между 8 и 12 января.

Куда именно можно улететь и за сколько, журналист НГС узнал у экспертов.

По России перелёт туда и обратно дешевле всего в Москву

По России перелёт туда и обратно дешевле всего в Москву

Путешествия по России

Эксперты Aviasales проанализировали ранние бронирования на предстоящие новогодние праздники и выяснили, что в топе городов для путешествий внутри страны — Москва, Петербург, Полярный. Именно их чаще всего выбирают новосибирцы.

— Перелёт туда-обратно из Новосибирска в столицу обойдётся в период новогодних праздников в 13 480 рублей, а в Петербург — в 13 172 рубля, что на 10% выгоднее год к году. Третьим популярным «домашним» направлением стал город Полярный, куда долететь можно от 24 тысяч рублей в обе стороны, — прокомментировал PR-директор Aviasales.ru Янис Дзенис.

К этим городам Алексей Теплов добавил ещё Казань, в которую можно улететь за 16 600 рублей в обе стороны. В пределах 20 тысяч рублей за билет в обе стороны остались авиабилеты в Самару, Симферополь и Нижний Новгород.

Тем, кто не заинтересован в пляжном отдыхе, лучше составлять программу с посещением разных достопримечательностей&nbsp;

Тем, кто не заинтересован в пляжном отдыхе, лучше составлять программу с посещением разных достопримечательностей 

Помимо самостоятельного поиска авиабилетов и жилья, есть и туры в эти города: заместитель гендиректора ООО «География Н» Антон Захаркин приводит пример — в среднем проживание с небольшой экскурсионной программой в Москву и Петербург обойдётся около 7 тысяч рублей на одного человека с 31 декабря по 2 января, в Казань — около 4 тысяч.

— Москва — отличное место для встречи Нового года. Многие мировые столицы сгорают от зависти, видя, какой нарядной становится наша столица в Новый год. Здесь большой простор для творчества — главное, определиться с датами и успеть купить билеты на самолёт, пока они не стали совсем заоблачными. Тур в Казань — это возможность совместить отдых и интересную программу по Республике Татарстан для желающих познать историю казанского ханства, познакомиться с достопримечательностями древнего города, — рекомендует Антон Захаркин.

Кроме того, он озвучил и вариант встречи Нового года в Сочи, но просит приготовиться к дождям — тур с прямым перелётом на двоих с 27 декабря на семь ночей стоит около 28 тысяч рублей на человека.

Цены указаны в одну сторону на одного человека

Цены указаны в одну сторону на одного человека

Другие страны

Из зарубежных направлений самыми выгодными, по словам Алексея Теплова, являются город Павлодар в Казахстане за 4300 рублей в одну сторону на одного человека с 28 по 31 декабря и Бишкек в Киргизии за 5200 рублей. В пределах 10 тысяч рублей есть авиабилеты в Китай — Урумчи и Узбекистан — Ташкент.

Другие направления стоят уже дороже.

— Билеты туда-обратно в Стамбул обойдутся в 22 500 рублей, в Баку — в 23 000, а в Берлин — 24 200. Также в пределах 30 тысяч рублей есть билеты в Милан, Прагу, Дюссельдорф, Пекин, Тбилиси, Ереван, Барселону, Вену и Рим, — перечисляет Алексей Теплов.

На фото Дрезден. В него, например, можно уехать из Праги на автобусе. Туда и обратно можно съездить за один день

На фото Дрезден. В него, например, можно уехать из Праги на автобусе. Туда и обратно можно съездить за один день

Янис Дзенис добавил, что из зарубежных направлений новосибирцы выбирают тёплый Тель-Авив и Сеул.

— Авиабилеты в Израиль в среднем стоят от 32 тысяч рублей туда и обратно. При этом авиапутешествие в Южную Корею на каникулах возможно в среднем от 22 тысяч рублей.

Также туристы из Новосибирска активно ищут билеты в Берлин, Ригу, Зальцбург, Венецию и Карловы Вары. Средняя цена перелёта в Европу в новогодний период составит от 14 до 20 тысяч рублей. Подобные рейсы осуществляются преимущественно с пересадками, — говорит Янис Дзенис.

Карловы Вары — в этот город, по информации Aviasales, новосибирцы ищут авиабилеты

Карловы Вары — в этот город, по информации Aviasales, новосибирцы ищут авиабилеты

Для сибиряков, по словам Антона Захаркина, актуальны туры в Таиланд, где лето круглый год. Их стоимость на 9–11 ночей варьируется от 78 до 113 тысяч рублей на двоих в Паттайю и от 94 до 139 тысяч на Пхукет. Во Вьетнаме по климатическим условиям в этот период он рекомендует выбирать остров Фукуок, куда, например, 23 декабря можно улететь за 99 тысяч на двоих на 12 ночей. Вылет 30 декабря стоит уже от 230 тысяч.

— Честно скажем, Хайнань не очень подходит для празднования Нового года, если вам также важен пляжный отдых. Погода в декабре здесь очень неустойчивая. Днём температура может быть всего 20 градусов, а море — 22 градуса. И плюс дождики. Но если вы хотите посмотреть на знаменитый китайский остров, покататься по экскурсиям, а также пройти медобследование в знаменитых центрах китайской медицины — то, как говорится, welcome, — поясняет Антон Захаркин.

Ночная Прага. Её советуют путешественникам, которые хотят насладиться атмосферой католического Рождества

Ночная Прага. Её советуют путешественникам, которые хотят насладиться атмосферой католического Рождества

Тур на двоих на девять дней с вылетом 24 декабря стоит около 79 тысяч рублей. По той же причине Антон Захаркин не рекомендует Дубай для пляжного отдыха, а для тех, кто хочет увидеть католическое Рождество и красиво украшенный город, советует Прагу (тур на двоих на неделю — от 67 тысяч), из которой можно легко уехать в другие европейские города.

Ранее НГС рассказывал, куда сбежать от промозглой осени в Новосибирске.

Планируете ли вы отметить Новый год в другом городе или стране?

    Что еще почитать про путешествия

    Как доехать до Европы на своем автомобиле, рассказал наш коллега Дмитрий Косенко. Сколько стоит бензин, какие документы и как оформить, удастся ли таким образом сэкономить (авиабилеты же не придется покупать) — читайте тут.

    Если вы считаете Европу скучной, то вдохновитесь опытом новосибирского путешественника Алексея Камерзанова. Он побывал в племенах Африки, где женщины ходят голыми по пояс, а до этого попал в песчаную метель в полузаброшенном африканском городе — смотрите 13 пугающих кадров оттуда.

    До Африки в этом году добралась и другая семья из Новосибирска. Только их опыт еще экстремальнее: они доехали туда на велосипедах с маленьким ребенком. С трудом верится в такое? Тогда почитайте их историю.

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    КОММЕНТАРИИ (49)

    Фото пользователя
    22 ноя 2019 в 09:21

    В Марию ра сходим

    Фото пользователя
    22 ноя 2019 в 08:46

    Улетаю в Барселону на 2 недели затем в Хорватию у меня там коттедж... Веду бизнес в Екатеринбурге... Красноярске и Новосибирске... Рабы сейчас вкалывают зарабатывают мне деньги...

    Гость
    22 ноя 2019 в 08:44

    Да не сгорают мировые столицы от зависти.
    Там умные мэры и раскидываются своим бюджетом, потому что знают, что на них вся страна пахать не будет.