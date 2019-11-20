Если нечем платить ипотеку: 5 способов договориться с банком

С января по сентябрь в России было выдано почти 900 тысяч ипотечных кредитов Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

В октябре банки передали в акционерное общество «ДОМ.РФ» последние заявления от ипотечников, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. До конца года между банками и заемщиками будут заключены договоры о реструктуризации ипотечного кредита по государственной программе, после чего она будет завершена. Остальным должникам придется выкручиваться самостоятельно — неважно, трудная у них ситуация с финансами или не очень. Тем временем вопрос актуален: по данным на сентябрь 2019 года, просрочка по ипотечным кредитам в России составила 67,4 миллиарда рублей. Мы поговорили с юристом и экспертами Центробанка, чтобы разобраться, как теперь решать свои проблемы тем, кому внезапно стало нечем платить за кредитную квартиру.

Ипотечные каникулы

Закон, который позволяет не платить кредит за квартиру полгода, начал действовать в июле и по сути заменил собой предыдущую программу. По крайней мере, именно на него ссылаются в «ДОМ.РФ», когда задаешь вопрос о судьбах заемщиков, оказавшихся в трудной ситуации. Но чтобы выйти на каникулы, трудность своей ситуации надо доказать. Жалобного взгляда будет недостаточно: банк учтет только потерю работы, снижение зарплаты, инвалидность, временную нетрудоспособность или появление в семье новых иждивенцев.

Чтобы отправиться на каникулы, нужно обратиться в банк с заявлением и предоставить документ, подтверждающий, что вы испытываете финансовые трудности. Правда, каникулами можно воспользоваться только один раз. Подробнее о том, как работает новый закон и кто не сможет рассчитывать на отсрочку платежей, мы писали в отдельном материале.

Всего один пункт из этого списка поможет получить отсрочку от банковских платежей Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

Реструктуризация

Если ипотечные каникулы — обязанность банков, то пересмотр условий кредита — их право. Требовать реструктуризацию нельзя, но многие кредиторы все же готовы пойти навстречу клиентам. Самым благонадежным могут предоставить временную отсрочку. Однако, по данным Центробанка, в ней нередко отказывают. Если и вам отказали — можете попытаться договориться о реструктуризации, чтобы уменьшить платежи.



— Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита — например, с 3 до 5 или с 5 до 7 лет. Но банк не станет растягивать ваш двухлетний кредит на 20 лет, — предупреждают эксперты ЦБ. В зависимости от того, где именно вы брали кредит, могут быть иные варианты: предоставление льготного периода, в течение которого вы будете платить только основной долг. Или уже банк может временно уменьшить платежи на пару месяцев (если вы готовы, что потом они на те же пару месяцев вырастут).

Навязывать страхование жизни и здоровья вам не имеют права, но иногда именно эта страховка приходит на помощь Фото: Евгений Емельдинов / 74.RU

Страховка

Нередко трудности с выплатой ипотеки возникают из-за проблем со здоровьем или потери работы. В этом случае можно перенести ответственность за выплаты по кредиту на страховую компанию, но это не так-то просто. В первую очередь нужно заранее об этом позаботиться — обязательное страхование при получении ипотеки распространяется только на ваше имущество, а не на вас. То есть если пострадает жилье, находящееся в залоге у банка, то он получит компенсацию, а если пострадаете вы — нет. Принуждать вас страховать жизнь и здоровье банк не имеет права по закону. Но сами вы застраховать можете и жизнь, и здоровье, и даже работу — вот сократят штат в компании, а страховая будет за вас платить кредит, пока не устроитесь. Правда, если уволились сами — денег не получите. Такие условия у всех страховщиков — работу нужно именно «потерять» по независимым от вас причинам.



Наличия страховки еще недостаточно — нужно доказать, что у вас страховой случай. Вы можете застраховать здоровье, но если окажется, что нога сломана из-за увлечения экстремальным спортом, а желудок зрение пропало из-за отравления паленой водкой — страховки вам не видать.

Банкротство

Закон позволяет объявить себя банкротом, но это самая крайняя мера. И это тот случай, когда от долгов вы, конечно, избавитесь, но квартиры лишитесь. А может быть, и другого имущества, если оно у вас есть, — всё выставят на торги. Даже единственное жилье.



Банкротство поможет распрощаться не только с долгами, но и с квартирой Фото: Стас Соколов / NGS.RU

Кроме того, вас ждут другие неприятные последствия: вам могут запретить покидать страну, занимать управленческие позиции и брать новые кредиты без указания на факт своего банкротства. А с указанием вам их, скорее всего, не дадут. Тем не менее, если вас заинтересовала такая возможность, почитайте подробную инструкцию о том, как стать банкротом.

Если банк подал в суд

Даже если вы уже изрядно задолжали, просрочили все платежи и кредитор подал на вас в суд, чтобы забрать ипотечное имущество, — это не повод паниковать. Во-первых, суды по таким делам идут по полгода, и прямо послезавтра никто не придет вас выселять. Во-вторых, даже на этом этапе банк может пойти навстречу и заключить с вами мировое соглашение. После этого второй раз подать на вас в суд кредитор уже не сможет.