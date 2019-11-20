Цены на взлёт: автомобили дорожают накануне рождественских распродаж

В 2019 году автомобили дорожали не сильно, но часто Фото: Артем Краснов

Осенью цены на автомобили в России продолжили рост, хотя есть и приятные исключения из правил — несколько моделей стали доступнее. Но если осенняя «инфляция» незначительна, то уже в январе ожидается заметный скачок цен из-за двукратного роста утилизационного сбора. Сколько стоят машины сейчас и стоит ли торопиться с покупкой?

Синхронный рост

За последние месяцы почти все популярные модели прибавили в цене, хотя и не сильно: средний шаг повышения составляет 10–20 тысяч рублей.

На 5 тысяч рублей подорожали лидеры рынка Hyundai Solaris и KIA Rio, прайс-лист SKODA Rapid вырос на 12–18 тысяч, Volkswagen Polo добавил 20–22 тысячи, Peugeot 408 и Citroen C4 — 12 тысяч, Chery Tiggo — 10 тысяч, Geely Atlas — 25 тысяч. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».



Volkswagen Tiguan — редкий пример автомобиля, который подешевел осенью 2019 года. Например, средняя комплектация Connect теперь стоит от 1,749 миллиона рублей против 1,859 миллиона рублей до снижения цен Фото: Volkswagen

Есть и обратные примеры: так, Volkswagen Tiguan в ряде комплектаций подешевел на сумму до 110 тысяч рублей, а УАЗ снизил на 10 тысяч рублей стоимость «Патриота» в версии «Экспедиционный».

Тенденция очевидна: в 2019 году так или иначе подорожали все популярные модели, а некоторые — не по разу. Например, Hyundai Solaris прибавлял в цене трижды: в октябре, августе и январе 2019 года. Снижение цен, как правило, носит точечный характер и относится к отдельным комплектациям, спрос на которые нужно подстегнуть. Например, осенью появилась удешевлённая Chevrolet Niva по цене от 667 тысяч рублей, что не помешало остальным версиям подорожать на 7–9 тысяч рублей. За год стоимость внедорожника менялась трижды — в марте, мае и октябре.

Фото: агентство «Автостат»

За последние четыре года стоимость автомобилей возросла в среднем более чем на 75%. Например, Hyundai Solaris 1.6 Comfort стоит сейчас от 879 тысяч рублей, в начале 2015 года его цена составляла 566 тысяч. Базовая Lada Granta сейчас стоит от 445 тысяч рублей, в начале 2015 года — от 312 тысяч рублей. Минимальная цена Renault Duster за это время выросла с 590 тысяч рублей до 719 тысяч рублей.



Неудивительно, что россияне всё чаще смотрят в сторону подержанных автомобилей: так, за стоимость пустой Lada Granta можно найти свежую иномарку, например Kia Rio или Renault Logan.

За цену базового Renault Duster можно найти кроссовер более высокого класса, например пятилетний Nissan Qashqai или Volkswagen Tiguan.

Утилизационный сбор опять поднимают: как это скажется на ценах

Более масштабное повышение цен ожидается в начале 2020 года. Если в прошлом январе поводом были растущие ставки НДС, то на этот раз — двукратное увеличение утилизационного сбора.

Рост утилизационного сбора должен компенсировать снижение ввозных пошлин на иномарки (с 30% до 15%). Сейчас для наиболее популярного класса машин с объемами моторов 1–2 литра утильсбор составляет 84 тысячи рублей, но после индексации может превысить 160 тысяч рублей. Для автомобилей с объемом мотора более 2 литров ставки возрастут в 2,5 раза (+145%).

Представители автобизнеса обратились в правительство с просьбой отказаться от индексации утильсбора: по их мнению, рынок и так зарегулирован, а рост цен приведёт к очередному падению продаж. Окончательное решение ещё не принято.



Последний раз утилизационный сбор поднимали в апреле 2018 года, и тоже значительно: для двигателей объемом 1–2 литра он вырос на 90%, спровоцировав увеличение цен на машины.

Рост утилизационного сбора больше всего ударит по импортируемым моделям вроде новой Mazda3 японской сборки Фото: Артем Краснов

Больше всего утилизационный сбор бьёт по импортируемым автомобилям: в основном это машины премиум-сегмента и нишевые модели, хотя есть примеры и среди относительно доступных машин, например Suzuki Vitara, новая Mazda3 и Toyota Corolla.

Почти все популярные модели производятся в России, поэтому на них утилизационный сбор оказывает косвенное влияние. Местные производители платят утильсбор, но получают затем пропорциональную компенсацию. Тем не менее они могут использовать рост сбора как повод для синхронного повышения цен.



Планируете ли вы покупать автомобиль в обозримом будущем?

Но даже безотносительно роста налогов и сборов январское повышение цен в России стало традицией — самый сильный скачок был в 2015 году из-за резкого роста курсов валют. Поэтому если новый автомобиль действительно нужен, лучше искать его именно сейчас: в ноябре и декабре дилеры предлагают более щедрые скидки, стараясь распродать склады «прошлогодних» машин.



Главные новинки осени



После рестайлинга Lada Vesta получила новую автоматическую трансмиссию — вариатор Фото: АВТОВАЗ

В ноябре стартовали продажи новой версии Lada Vesta с вариатором Jatco: до сих пор единственным типом автоматической трансмиссии для «Весты» был робот АМТ, заслуживший спорную репутацию у автовладельцев. Доплата за вариатор составит 50 тысяч рублей, а стоимость самой доступной «Весты» с такой трансмиссией — 737 тысяч рублей. Это ощутимо выше цены Lada Vesta с «роботом», которая начиналась от 677 тысяч рублей («роботов» больше не будет). Правда, отличаются и комплектации, а, кроме того, вариатор ставится в паре со 113-сильным двигателем H4M, тогда как «роботы» шли с родными вазовскими моторами мощностью 106 л. с. или 122 л. с.

Вариаторы пришли на смену проблемной роботизированной трансмиссии Фото: АВТОВАЗ

Как и в случае с вариатором для Lada X-Ray Cross, который появился летом этого года, новая трансмиссия для «Весты», помимо вариаторной части, имеет двухступенчатый редуктор — это увеличивает динамический диапазон трансмиссии и повышает тяговые характеристики в начальный момент разгона.

Производство новой Toyota RAV4 стартовало на заводе под Питером в октябре 2019 года Фото: Toyota

Toyota начала продажи кроссовера RAV4 нового поколения по цене от 1,756 миллиона рублей, что на 140 тысяч рублей дороже уходящей версии. Автомобиль построен на платформе TNGA, которую делит с моделями Camry и Corolla, и предлагается с двумя типами бензиновых двигателей: 2-литровым (149 л. с.) или 2,5-литровым (199 л. с.). Первому в качестве автоматической трансмиссии положен вариатор, второму — восьмиступенчатый автомат. Полный привод у RAV4 тоже бывает двух видов: либо традиционная для кроссоверов система с одной муфтой, либо с индивидуальными муфтами для каждого из задних колёс. Похожие решения применяются на Nissan Juke, BMW X6 и ряде других моделей.

Haval F7x является оспортивленной версией кроссовера F7, который продаётся в России с лета 2019 года Фото: Haval

По размеру и формату Taycan близок к Porsche Panamera, но привод только электрический Фото: Porsche

Porsche объявила российские цены на базовую версию своего первого электрокара Taycan: за 530-сильную полноприводную модель 4S просят без малого 8 миллионов рублей. Более мощные версии Turbo (680 л. с.) и Turbo S (761 л. с.) стоят уже более 10 миллионов рублей. Рынок подержанных автомобилей за эти деньги предлагает широкий выбор автомобилей Bentley или очень редкий Lamborghini LM002. Ощутимо дешевле стоят подержанные Tesla Model S, хотя есть и сравнимые по цене варианты.