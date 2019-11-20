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Фоторепортаж

Замерзшие в Новосибирске: 15 забавных фото животных, которые оказались не готовы к морозам

Кто вы сегодня — приунывшая снежная коза или отчаявшаяся медведица?

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Минус 20 наступили как-то слишком быстро — еноты тоже еще не переключились на зимний режим

Минус 20 наступили как-то слишком быстро — еноты тоже еще не переключились на зимний режим

В Новосибирске наступила неделя холодов — для нас, сибиряков, погода не страшная (прохожий в сланцах на голую ногу тому подтверждение), просто мы еще не успели адаптироваться. К зиме никогда не бываешь по-настоящему готов — то морально не успел настроиться, то шапку продувает, то шубу съела моль. Когда столбик термометра ползет вниз, сразу хочется уюта, тепла и чего-нибудь приятного — сдобную булочку, например. Редакция НГС предлагает вам отвлечься от внезапно ударивших ноябрьских морозов и посмотреть милую фотоподборку с животными, которые тоже оказались не готовы к такой погоде. 

Этот рыжий пёсик будто сообщает своему товарищу пренеприятнейшее известие — правда, вместо ревизора к нам подъехали холода, и в ближайшую неделю тепла точно не намечается.

Когда просыпаешься утром, включаешь телефон и смотришь «Яндекс.Погоду»

Когда просыпаешься утром, включаешь телефон и смотришь «Яндекс.Погоду»

Снежная коза в зоопарке тоже слегка приуныла. Хотя с такой шубой ей можно не переживать — точно не замёрзнет.

Шуба на козе вам, случайно, ничего не напоминает? Кажется, мы видели что-то подобное в H&amp;M. Или в Zara. А может и там, и там&nbsp;

Шуба на козе вам, случайно, ничего не напоминает? Кажется, мы видели что-то подобное в H&M. Или в Zara. А может и там, и там 

А вот белые тигры совсем не расстроились из-за снега — наоборот, только веселее стало — можно обниматься и валяться в сугробах. 

Тигр как истинный мужчина не поддается безумным авантюрам своей дамы сердца и сопротивляется&nbsp;

Тигр как истинный мужчина не поддается безумным авантюрам своей дамы сердца и сопротивляется 

А выдры просто решили, что любовь спасет мир и согреет в любую погоду. 

На минутку захотелось стать выдрой и пообниматься&nbsp;

На минутку захотелось стать выдрой и пообниматься 

Эта банда явно намекает, что неплохо бы на Бали, в Таиланд или еще на какой-нибудь остров. 

Особенно тяжело осознать наступление вечной мерзлоты еноту справа — он явно в отчаянии

Особенно тяжело осознать наступление вечной мерзлоты еноту справа — он явно в отчаянии

Про запасы на зиму тоже не стоит забывать — белкам в этом нет равных, везде найдут орех. 

Зимой мы все становимся немного белками — вечно что-то грызем (чаще, чем в другое время года)

Зимой мы все становимся немного белками — вечно что-то грызем (чаще, чем в другое время года)

Этот котик явно не был готов к таким быстрым заморозкам и немного недоволен — мы не можем его в этом упрекать. 

Такое же лицо обычно у автовладельцев по утрам, когда они очищают машину от снега

Такое же лицо обычно у автовладельцев по утрам, когда они очищают машину от снега

А эти парни говорят: да что вы паникуете, переживем как-нибудь, мы же суровые сибирские ребята!

&nbsp;Выдержке этих волков можно только позавидовать

 Выдержке этих волков можно только позавидовать

А выдры правы — зимой всегда хочется любви, уюта и тепла — только посмотрите, сколько нежности у медведицы Герды и ее детеныша. 

Сейчас Шилка счастливо живет в Японии, а мы вспомним, какой она была маленькой, милой и плюшевой

Сейчас Шилка счастливо живет в Японии, а мы вспомним, какой она была маленькой, милой и плюшевой

Олени просто смирились и не выражают эмоций — возможно, их пример не так уж плох — повлиять на погоду мы не можем. 

Но немного поворчать никто не запрещает

Но немного поворчать никто не запрещает

Лучше всего просто радоваться, ведь всё хорошо. Этому хаски явно все нравится.

У него даже язык сворачивается сердечком — такой любвеобильный парень

У него даже язык сворачивается сердечком — такой любвеобильный парень

А этот тигр осознал, что до Нового года остался всего месяц и пара дней — кажется, он немного удивлен и озадачен.

Как до Нового года всего 40 дней?&nbsp;

Как до Нового года всего 40 дней? 

И решил побеспокоиться об антураже заранее — вдруг все хорошие ёлки разберут или поднимут цены.

Даже у тигров появляется новогоднее настроение, и не важно, что еще всего лишь ноябрь

Даже у тигров появляется новогоднее настроение, и не важно, что еще всего лишь ноябрь

Но если совсем не нравится зима — никто не запрещает проводить ее так:

Разбудите меня в мае

Разбудите меня в мае

Как чувствуют себя в морозы настоящие сибиряки — смотрите в нашей онлайн-трансляции с улиц Новосибирска (одни кутаются в шарфы, другие гуляют чуть ли не босиком).

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КОММЕНТАРИИ (24)

color
20 ноя 2019 в 11:18
+3 −5

Какая то шляпа, умиляться заключенным в клетку животным.

Аноним
20 ноя 2019 в 11:25
+2 −4

Да уж, очень забавно - звери, часть из которых вообще не приспособлена к нашему климатическому поясу, мёрзнут в клетках...

Гость
20 ноя 2019 в 11:20
+1 −3

А мне фото енотов почему то напомнило наших троллей.
Слева на право: Король, Директор, Ржака, с богаткова, и отчаявшийся...