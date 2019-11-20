Замерзшие в Новосибирске: 15 забавных фото животных, которые оказались не готовы к морозам

Минус 20 наступили как-то слишком быстро — еноты тоже еще не переключились на зимний режим Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирске наступила неделя холодов — для нас, сибиряков, погода не страшная (прохожий в сланцах на голую ногу тому подтверждение), просто мы еще не успели адаптироваться. К зиме никогда не бываешь по-настоящему готов — то морально не успел настроиться, то шапку продувает, то шубу съела моль. Когда столбик термометра ползет вниз, сразу хочется уюта, тепла и чего-нибудь приятного — сдобную булочку, например. Редакция НГС предлагает вам отвлечься от внезапно ударивших ноябрьских морозов и посмотреть милую фотоподборку с животными, которые тоже оказались не готовы к такой погоде.



Этот рыжий пёсик будто сообщает своему товарищу пренеприятнейшее известие — правда, вместо ревизора к нам подъехали холода, и в ближайшую неделю тепла точно не намечается.

Когда просыпаешься утром, включаешь телефон и смотришь «Яндекс.Погоду» Фото: Александр Ощепков

Снежная коза в зоопарке тоже слегка приуныла. Хотя с такой шубой ей можно не переживать — точно не замёрзнет.

Шуба на козе вам, случайно, ничего не напоминает? Кажется, мы видели что-то подобное в H&M. Или в Zara. А может и там, и там Фото: из архива НГС

А вот белые тигры совсем не расстроились из-за снега — наоборот, только веселее стало — можно обниматься и валяться в сугробах.

Тигр как истинный мужчина не поддается безумным авантюрам своей дамы сердца и сопротивляется Фото: Ольга Бурлакова

А выдры просто решили, что любовь спасет мир и согреет в любую погоду.

На минутку захотелось стать выдрой и пообниматься Фото: Ольга Бурлакова

Эта банда явно намекает, что неплохо бы на Бали, в Таиланд или еще на какой-нибудь остров.

Особенно тяжело осознать наступление вечной мерзлоты еноту справа — он явно в отчаянии Фото: Ольга Бурлакова

Про запасы на зиму тоже не стоит забывать — белкам в этом нет равных, везде найдут орех.

Зимой мы все становимся немного белками — вечно что-то грызем (чаще, чем в другое время года) Фото: из архива НГС

Этот котик явно не был готов к таким быстрым заморозкам и немного недоволен — мы не можем его в этом упрекать.

Такое же лицо обычно у автовладельцев по утрам, когда они очищают машину от снега Фото: из архива НГС

А эти парни говорят: да что вы паникуете, переживем как-нибудь, мы же суровые сибирские ребята!

Выдержке этих волков можно только позавидовать Фото: Ольга Бурлакова

А выдры правы — зимой всегда хочется любви, уюта и тепла — только посмотрите, сколько нежности у медведицы Герды и ее детеныша.

Сейчас Шилка счастливо живет в Японии, а мы вспомним, какой она была маленькой, милой и плюшевой Фото: из архива НГС

Олени просто смирились и не выражают эмоций — возможно, их пример не так уж плох — повлиять на погоду мы не можем.

Но немного поворчать никто не запрещает Фото: Ольга Бурлакова

Лучше всего просто радоваться, ведь всё хорошо. Этому хаски явно все нравится.

У него даже язык сворачивается сердечком — такой любвеобильный парень Фото: Александр Ощепков

А этот тигр осознал, что до Нового года остался всего месяц и пара дней — кажется, он немного удивлен и озадачен.

Как до Нового года всего 40 дней? Фото: Ольга Бурлакова

И решил побеспокоиться об антураже заранее — вдруг все хорошие ёлки разберут или поднимут цены.

Даже у тигров появляется новогоднее настроение, и не важно, что еще всего лишь ноябрь Фото: Ольга Бурлакова

Но если совсем не нравится зима — никто не запрещает проводить ее так:

Разбудите меня в мае Фото: Ольга Бурлакова