Замерзшие в Новосибирске: 15 забавных фото животных, которые оказались не готовы к морозам

В Новосибирске наступила неделя холодов — для нас, сибиряков, погода не страшная (прохожий в сланцах на голую ногу тому подтверждение), просто мы еще не успели адаптироваться. К зиме никогда не бываешь по-настоящему готов — то морально не успел настроиться, то шапку продувает, то шубу съела моль. Когда столбик термометра ползет вниз, сразу хочется уюта, тепла и чего-нибудь приятного — сдобную булочку, например. Редакция НГС предлагает вам отвлечься от внезапно ударивших ноябрьских морозов и посмотреть милую фотоподборку с животными, которые тоже оказались не готовы к такой погоде.
Этот рыжий пёсик будто сообщает своему товарищу пренеприятнейшее известие — правда, вместо ревизора к нам подъехали холода, и в ближайшую неделю тепла точно не намечается.
Снежная коза в зоопарке тоже слегка приуныла. Хотя с такой шубой ей можно не переживать — точно не замёрзнет.
А вот белые тигры совсем не расстроились из-за снега — наоборот, только веселее стало — можно обниматься и валяться в сугробах.
А выдры просто решили, что любовь спасет мир и согреет в любую погоду.
Эта банда явно намекает, что неплохо бы на Бали, в Таиланд или еще на какой-нибудь остров.
Про запасы на зиму тоже не стоит забывать — белкам в этом нет равных, везде найдут орех.
Этот котик явно не был готов к таким быстрым заморозкам и немного недоволен — мы не можем его в этом упрекать.
А эти парни говорят: да что вы паникуете, переживем как-нибудь, мы же суровые сибирские ребята!
А выдры правы — зимой всегда хочется любви, уюта и тепла — только посмотрите, сколько нежности у медведицы Герды и ее детеныша.
Олени просто смирились и не выражают эмоций — возможно, их пример не так уж плох — повлиять на погоду мы не можем.
Лучше всего просто радоваться, ведь всё хорошо. Этому хаски явно все нравится.
А этот тигр осознал, что до Нового года остался всего месяц и пара дней — кажется, он немного удивлен и озадачен.
И решил побеспокоиться об антураже заранее — вдруг все хорошие ёлки разберут или поднимут цены.
Но если совсем не нравится зима — никто не запрещает проводить ее так:
Как чувствуют себя в морозы настоящие сибиряки — смотрите в нашей онлайн-трансляции с улиц Новосибирска (одни кутаются в шарфы, другие гуляют чуть ли не босиком).