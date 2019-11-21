Понастроили тут: показываем, как невероятно изменился Новосибирск за 7 лет (но есть кое-что вечное)

Некоторые места кардинально изменились: старые дома снесены, а пустыри застроены высотками Фото: google.ru / maps

Город, в котором живешь, как родные дети — растет незаметно. И только сопоставляя фото, снятые в одних и тех же местах с разницей в несколько лет, понимаешь, как быстро он меняется. Обозреватель НГС Стас Соколов сравнил панорамы Новосибирска 2012 и 2018 годов (более поздних пока нет) в сервисе Google.ru/maps, чтобы зафиксировать наиболее яркие перемены.

Двигайте бегунок, чтобы посмотреть изменения (он находится с краю). Только сначала попробуйте самостоятельно догадаться, что это за место:

Пешеходный мост, который когда-то строился через речку Каменка, сейчас позволяет просто пересечь проходящую внизу автомагистраль. Семь лет назад здесь вообще ничего не было. Теперь на этом месте высятся огромные жилые комплексы (в кадр попало далеко не всё).

Семь лет назад в Сухом Логу только начиналась стройка. Теперь некогда глубокий овраг занял огромный торгово-развлекательный комплекс, который, правда, всё никак не могут открыть для публики.

В начале десятилетия на улице Дуси Ковальчук ещё хватало частных домов. Сейчас от них не осталось даже воспоминания — на их месте выросли огромные жилые дома с магазинами и ресторанами внизу.

В 2012-м на улице 1905 года только-только сломали старую больницу (а до этого — пересыльную тюрьму). Ныне на этом месте высится жилой комплекс «Клевер», без которого сегодня уже невозможно представить перспективу Нарымской.

Но особенно ярко перемены видны в отдалённых жилмассивах. Здесь, на улице Сержанта Коротаева, ещё недавно не были ничего, кроме железных гаражей и кустов. Сейчас тут как грибы растут жилые высотки. Улица, кстати, шире с тех пор так и не стала.

Улица Пролетарская сегодня — место разительных контрастов. До сих пор эта территория остается крупнейшим районом частной малоэтажной застройки в самом сердце города. Фото 2012 года показывает, как выглядело это место, пока за него не взялись девелоперы.

Семь лет назад в пойме Оби в районе Димитровского моста не было ещё ничего, кроме одно-двухэтажных домов, небольших производственных корпусов и складов. Сейчас здесь вырос целый микрорайон из нескольких жилых комплексов разных застройщиков.



На месте парка развлечений «Вираж» (и прилегающего к нему пустыря) тоже возник целый маленький город. Со своими магазинчиками и кафе, о которых вряд ли знают даже живущие на другой стороне улицы Немировича-Данченко. А вот бара «Шатун», который был здесь главным предприятием общепита, больше нет.