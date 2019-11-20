Стучите, открыто: кому и как жаловаться в Новосибирске на автохамов-парковщиков, чтобы их наказали

Стоянка в Первомайском сквере Фото: читатель НГС

Новосибирск замело снегом и парковочных мест стало еще меньше. Нарушители, встающие вторым рядом на суженных дорогах, еще сильнее усложняют дорожное движение. Можно ли победить автохамов и как правильно с ними бороться — чтобы и штрафы выписывали, и эвакуировали особо злостных? НГС подготовил простую инструкцию, куда и как надо жаловаться на нарушителей.

Если вы столкнулись с нарушителем правил парковки на элементах улично-дорожной сети (на тротуарах, инвалидных местах, проезжей части), то вам прямая дорога в ГИБДД. Отправиться туда можно в буквальном смысле — лично, но удобней будет послать официальное письмо по почте или заполнить форму на сайте гибдд.рф (вкладка Контакты — Направить обращение). Разумеется, нужно сфотографировать припаркованный автомобиль с видимыми госномерами, сделать в кадре привязку к месту, зафиксировать дату и время события.

— Фотографию, описательную часть — что случилось, где случилось, где стоит. И материал попадет по территориальности исполнителю. Любое обращение будет нами рассмотрено. Там, где двигается транспорт, всё, что к элементам дороги относится, есть определение в правилах дорожного движения, — объясняет руководитель отдела УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Вячеслав Ушаков. Заниматься вашим обращением будут сотрудники полка ДПС на Станционной. Можно отправить туда письмо почтой по адресу: улица Станционная, 24/1, полк ДПС ГИБДД УМВД по Новосибирску. Не хотите долго ждать — приезжайте лично и оставляйте заявление у специалиста. Как уточнили в дежурной части полка ДПС, письмо можно отнести в отделение административной практики (отдельное крыльцо в здании полка на Станционной, 24/1) или передать в дежурное отделение на 3-м этаже в другом здании ГИБДД, на Станционной, 24. Приготовьтесь к тому, что после подачи обращения вас вызовут лично на допрос к дознавателю в качестве свидетеля — для дела важны показания реального заявителя.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Если автомобиль нарушителя критически мешает транспортному потоку (стоит посреди проезжей части, полностью перегораживает проезд) и требуется его срочная эвакуация, сообщите в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 112 (звонки фиксируются). Можно позвонить в дежурную часть областного управления ГИБДД — 232–13–00, 220–70–77. Но тут надо понимать, что ситуация должна быть действительно критической и гарантии, что эвакуатор приедет на рядовой случай, никто не даст.

Отдельный случай — стоянка на газонах, детских площадках, в зеленых зонах. Это регламентируется местным законом «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Пункт 1 статьи 8.2. Нахождение транспортных средств на детских или спортивных площадках, на газонах или иных территориях, занятых зелеными насаждениями, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. ГИБДД газонами не занимается, это сфера внимания городских административно-технических инспекций — такие есть при каждой районной администрации Новосибирска. Поэтому с заявлениями нужно обращаться к местным властям. Сообщение с фото об автомобиле, постоянно встающем на газоне, можно оставить и на муниципальном портале — там власти обязаны реагировать на каждое заявление, ведется история обращений — «принято», «в плане работ», «решено».

Наконец, можно дополнительно отправить фото с нарушениями в редакцию НГС в рубрику «Я паркуюсь как чудак». Во-первых, город увидит своих героев, а во-вторых, публикация в СМИ будет дополнительным доказательством в административном деле против нарушителя.

А вы готовы сообщать о нарушении правил парковки в органы власти?