Дело об обысках в СО РАН. Как у семьи академика Асеева оказался коттедж стоимостью 67 миллионов рублей

Спорный коттедж академик Асеев в 2018 году называл «удивительно добротным и хорошим строением, украшающим верхнюю зону Академгородка» Фото: Александр Ощепков

18 ноября уютный Академгородок оказался в центре скандала: силовики пришли с обысками в здание управления делами СО РАН. Как позже стало известно, следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий: оно оказалось связано с незаконной передачей, а затем приватизацией одного из коттеджей академиков. Подробности — в материале НГС.

Что случилось

Утром 18 ноября в здании управления делами СО РАН прошли обыски. Как уточнил НГС советник председателя Сибирского отделения Андрей Соболевский, следователи заподозрили бывшего управляющего делами СО РАН Эдуарда Скубневского в превышении должностных полномочий.

Причиной для разбирательства стал коттедж на улице Мальцева, 16. Как пояснили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, Скубневский в 2014 году заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым договор служебного найма на дом, а в 2015 году это здание приватизировала его дочь Ольга.

— В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 миллионов рублей, — говорится в официальном сообщении СК.

Утром 18 ноября обыски прошли в здании управления делами СО РАН на Терешковой, 30 Фото: Александр Ощепков

Как спорный коттедж оказался у семьи Асеевых

Дом на улице Мальцева, 16 построен на участке, где когда-то с семьёй жил бывший директор Института цитологии и генетики Дмитрий Беляев. По информации источника НГС, знакомого с ситуацией, в 2010 году его разрушили под предлогом аварийности, выделив семье Беляева — вдове и двум сыновьям — три квартиры. На его месте в период, когда коттедж ещё числился собственностью РФ и находился в оперативном управлении СО РАН, частично на бюджетные деньги построили новый дом площадью почти 600 квадратов и гараж на два автомобиля.



Сейчас коттедж на праве собственности принадлежит Ольге Асеевой — дочери бывшего председателя президиума СО РАН, которая, по утверждению жителей Академгородка, не то что не имеет никакого отношения к Сибирскому отделению, но давно не живёт в России. Фактически же коттедж занимает сам Александр Асеев с супругой.

На странную приватизацию публично в 2015 году обратил внимание член правления Наблюдательного совета ассоциации выпускников «СОЮЗ НГУ» Наум Шифон: в программе «Точка зрения», которая выходила на канале НТН24, он тогда расписал всю схему приватизации.

Коттедж на Мальцева, 16 построен на месте дома академика Беляева Фото: Александр Ощепков

— В декабре [2014 года] она прописывается в этот дворец, а в мае-июне [2015] (на самом деле решение суда было оглашено в конце апреля 2015 года. — Прим. ред.) разыгрывается судебный фарс. Там коррупционная составляющая прослеживается невооружённым взглядом: дочь пишет заявление в президиум Сибирского отделения на разрешение приватизации, президиум, Асеев, чтобы сохранить лицо, ей отказывает, она идёт в суд, — говорил Наум Шифон четыре года назад.

По версии источника НГС, суд признал за Асеевой право приватизировать коттедж, не рассмотрев дело по существу и не установив законность того самого договора соцнайма.

— Они устроили такой фокус, — объясняет он. — Ольга пишет письмо в Сибирское отделение, обращается с просьбой разрешить ей приватизацию. Академик Асеев отказывает. Она идёт в суд, но так как перед этим в нарушение закона с ней был заключён договор социального найма, который подписал управляющий делами Скубневский (вероятно, он подписал не по своей инициативе, а по указанию руководителя — Асеева), то там шёл обман, жульничество в чистом виде. Асеев, с одной стороны, отказывает, с другой стороны, Скубневский подписывает договор социального найма с его дочкой на основании доверенности, которую выдал Асеев.

Решение суда можно было опротестовать, но вынесено оно было так тихо, что о нём почти никто не знал. Тем не менее, когда это открылось, пять академиков — Николай Добрецов, Анатолий Деревянко, Юрий Шокин, Валентин Пармон и Алексей Конторович — потребовали от Асеева сложить с себя полномочия.

Вокруг пруда на Золотодолинской, по данным публичной кадастровой карты, в собственность оформлено три коттеджа: помимо дома Асеева, это коттедж на Мальцева, 19 (по данным ЕГРН, он принадлежит академику Николаю Добрецову) и бывший Малый Дом учёных на Золотодолинской, 26 (его получил академик Николай Похиленко) Фото: Александр Ощепков

— С их точки зрения, да и с точки зрения всех нормальных честных людей, он тем самым себя скомпрометировал и перед научным сообществом, и перед жителями Академгородка, — подчёркивал в 2015 году Наум Шифон.

В 2017 году Александр Асеев действительно ушёл с поста председателя президиума СО РАН, сегодня эту должность занимает академик Пармон. Связаться с Асеевым корреспонденту НГС не удалось. Днём 18 ноября «Газета.Ru» сообщила, что он покинул территорию страны, отправившись на чтение некоего доклада в Дубай. В комментарии изданию академик охарактеризовал обыски как «глупость и дурь» и связал их с обысками у директора ФИАН Николая Колачевского по делу о контрабанде, которые прошли в Москве накануне. Отвечать на публичные обвинения в свой адрес по этому делу Асееву уже приходилось. В сентябре 2018 года издание «Тайга.инфо» опубликовало письмо директора компании «Сириус» Игоря Сидоренко, который открыто обвинил академика в том, что коттедж на Мальцева, 16 был приватизирован незаконно. Через несколько дней на ресурсе появился и ответ Асеева.



— Сообщаю редакции и читателям сайта, что Сибирское отделение после многочисленных споров и раздумий в 2015 году провело приватизацию служебных коттеджей в верхней зоне Академгородка. При этом из примерно 80 приватизированных коттеджных помещений на членов семей академиков, член-корреспондентов РАН, заслуженных ученых и ведущих специалистов приватизирована примерно половина из этого количества. И ни у кого это не вызывает никаких возражений, кроме постоянно возобновляемой критики процесса приватизации коттеджа Асеева со стороны некоторых представителей общественности, никого не представляющих, кроме малочисленной группы интернет-активистов, дискредитирующих на просторах всемирной паутины жителей знаменитого во всем мире Академгородка.

Часть коттеджей при этом остается в собственности Российской Федерации Фото: Александр Ощепков

Другие коттеджи

По информации источника НГС, подобным путём был приватизирован не только коттедж академика Асеева, но и ряд других. В частности, дом на Золотодолинской, 26, бывший Малый Дом учёных, который, по данным ЕГРН, сегодня принадлежит академику Николаю Похиленко и его супруге Людмиле.



К моменту его приватизации в 2014 году семья Похиленко уже владела двухкомнатной квартирой, приватизированной в 1994 году. Но им удалось добиться отмены приватизации: Советский районный суд руководствовался тем, что ответчик, СО РАН, не предоставил в суд письменных доказательств того, что «истцы выразили волеизъявление на приватизацию квартиры в общую совместную собственность».

По материалам суда, получив это решение, семья Похиленко (как официально не использовавшая своё право на приватизацию) оформила в собственность уже два объекта недвижимости: супругам Похиленко достался дом, а их сын Тимофей приватизировал квартиру, в которой жил с 1987 года.

Учёных испортил квартирный вопрос

Академики приватизировали коттеджи на фоне массовых отказов учёным СО РАН в приватизации квартир и комнат в общежитиях. В 2018 году эту проблему поднимал Константин Мельников, бывший сотрудник СО РАН. В разговоре с корреспондентом НГС он подчеркнул, что приватизация коттеджей напрямую связана с приватизацией общежитий. — Академики разрешили себе приватизировать жильё, издали постановление, что им можно либо приватизировать, либо получить компенсацию, а другим сотрудникам [СО РАН], которые официально проживают [в общежитиях] и имеют право там проживать, не разрешили приватизацию и никак не компенсировали, — возмущается он. — Тому, у кого ничего нет, не дают возможности приватизировать. А тот, кто в год может покупать по квартире спокойно (у Похиленко, согласно декларации, которую он публиковал, когда избирался в депутаты, доход составляет 4 миллиона в год), приватизирует бесплатное государственное жильё.

Дело о приватизации коттеджа может стать началом разбирательств в руководстве СО РАН Фото: Александр Ощепков