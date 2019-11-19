Дело об обысках в СО РАН. Как у семьи академика Асеева оказался коттедж стоимостью 67 миллионов рублей

18 ноября уютный Академгородок оказался в центре скандала: силовики пришли с обысками в здание управления делами СО РАН. Как позже стало известно, следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий: оно оказалось связано с незаконной передачей, а затем приватизацией одного из коттеджей академиков. Подробности — в материале НГС.
Что случилось
Утром 18 ноября в здании управления делами СО РАН прошли обыски. Как уточнил НГС советник председателя Сибирского отделения Андрей Соболевский, следователи заподозрили бывшего управляющего делами СО РАН Эдуарда Скубневского в превышении должностных полномочий.
Причиной для разбирательства стал коттедж на улице Мальцева, 16. Как пояснили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, Скубневский в 2014 году заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым договор служебного найма на дом, а в 2015 году это здание приватизировала его дочь Ольга.
— В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 миллионов рублей, — говорится в официальном сообщении СК.
Как спорный коттедж оказался у семьи Асеевых
Дом на улице Мальцева, 16 построен на участке, где когда-то с семьёй жил бывший директор Института цитологии и генетики Дмитрий Беляев. По информации источника НГС, знакомого с ситуацией, в 2010 году его разрушили под предлогом аварийности, выделив семье Беляева — вдове и двум сыновьям — три квартиры. На его месте в период, когда коттедж ещё числился собственностью РФ и находился в оперативном управлении СО РАН, частично на бюджетные деньги построили новый дом площадью почти 600 квадратов и гараж на два автомобиля.
Сейчас коттедж на праве собственности принадлежит Ольге Асеевой — дочери бывшего председателя президиума СО РАН, которая, по утверждению жителей Академгородка, не то что не имеет никакого отношения к Сибирскому отделению, но давно не живёт в России. Фактически же коттедж занимает сам Александр Асеев с супругой.
На странную приватизацию публично в 2015 году обратил внимание член правления Наблюдательного совета ассоциации выпускников «СОЮЗ НГУ» Наум Шифон: в программе «Точка зрения», которая выходила на канале НТН24, он тогда расписал всю схему приватизации.
— В декабре [2014 года] она прописывается в этот дворец, а в мае-июне [2015] (на самом деле решение суда было оглашено в конце апреля 2015 года. — Прим. ред.) разыгрывается судебный фарс. Там коррупционная составляющая прослеживается невооружённым взглядом: дочь пишет заявление в президиум Сибирского отделения на разрешение приватизации, президиум, Асеев, чтобы сохранить лицо, ей отказывает, она идёт в суд, — говорил Наум Шифон четыре года назад.
По версии источника НГС, суд признал за Асеевой право приватизировать коттедж, не рассмотрев дело по существу и не установив законность того самого договора соцнайма.
— Они устроили такой фокус, — объясняет он. — Ольга пишет письмо в Сибирское отделение, обращается с просьбой разрешить ей приватизацию. Академик Асеев отказывает. Она идёт в суд, но так как перед этим в нарушение закона с ней был заключён договор социального найма, который подписал управляющий делами Скубневский (вероятно, он подписал не по своей инициативе, а по указанию руководителя — Асеева), то там шёл обман, жульничество в чистом виде. Асеев, с одной стороны, отказывает, с другой стороны, Скубневский подписывает договор социального найма с его дочкой на основании доверенности, которую выдал Асеев.
Решение суда можно было опротестовать, но вынесено оно было так тихо, что о нём почти никто не знал. Тем не менее, когда это открылось, пять академиков — Николай Добрецов, Анатолий Деревянко, Юрий Шокин, Валентин Пармон и Алексей Конторович — потребовали от Асеева сложить с себя полномочия.
— С их точки зрения, да и с точки зрения всех нормальных честных людей, он тем самым себя скомпрометировал и перед научным сообществом, и перед жителями Академгородка, — подчёркивал в 2015 году Наум Шифон.
В 2017 году Александр Асеев действительно ушёл с поста председателя президиума СО РАН, сегодня эту должность занимает академик Пармон. Связаться с Асеевым корреспонденту НГС не удалось. Днём 18 ноября «Газета.Ru» сообщила, что он покинул территорию страны, отправившись на чтение некоего доклада в Дубай. В комментарии изданию академик охарактеризовал обыски как «глупость и дурь» и связал их с обысками у директора ФИАН Николая Колачевского по делу о контрабанде, которые прошли в Москве накануне.
Отвечать на публичные обвинения в свой адрес по этому делу Асееву уже приходилось. В сентябре 2018 года издание «Тайга.инфо» опубликовало письмо директора компании «Сириус» Игоря Сидоренко, который открыто обвинил академика в том, что коттедж на Мальцева, 16 был приватизирован незаконно. Через несколько дней на ресурсе появился и ответ Асеева.
— Сообщаю редакции и читателям сайта, что Сибирское отделение после многочисленных споров и раздумий в 2015 году провело приватизацию служебных коттеджей в верхней зоне Академгородка. При этом из примерно 80 приватизированных коттеджных помещений на членов семей академиков, член-корреспондентов РАН, заслуженных ученых и ведущих специалистов приватизирована примерно половина из этого количества. И ни у кого это не вызывает никаких возражений, кроме постоянно возобновляемой критики процесса приватизации коттеджа Асеева со стороны некоторых представителей общественности, никого не представляющих, кроме малочисленной группы интернет-активистов, дискредитирующих на просторах всемирной паутины жителей знаменитого во всем мире Академгородка.
Другие коттеджи
По информации источника НГС, подобным путём был приватизирован не только коттедж академика Асеева, но и ряд других. В частности, дом на Золотодолинской, 26, бывший Малый Дом учёных, который, по данным ЕГРН, сегодня принадлежит академику Николаю Похиленко и его супруге Людмиле.
К моменту его приватизации в 2014 году семья Похиленко уже владела двухкомнатной квартирой, приватизированной в 1994 году. Но им удалось добиться отмены приватизации: Советский районный суд руководствовался тем, что ответчик, СО РАН, не предоставил в суд письменных доказательств того, что «истцы выразили волеизъявление на приватизацию квартиры в общую совместную собственность».
По материалам суда, получив это решение, семья Похиленко (как официально не использовавшая своё право на приватизацию) оформила в собственность уже два объекта недвижимости: супругам Похиленко достался дом, а их сын Тимофей приватизировал квартиру, в которой жил с 1987 года.
Учёных испортил квартирный вопрос
Академики приватизировали коттеджи на фоне массовых отказов учёным СО РАН в приватизации квартир и комнат в общежитиях. В 2018 году эту проблему поднимал Константин Мельников, бывший сотрудник СО РАН. В разговоре с корреспондентом НГС он подчеркнул, что приватизация коттеджей напрямую связана с приватизацией общежитий.
— Академики разрешили себе приватизировать жильё, издали постановление, что им можно либо приватизировать, либо получить компенсацию, а другим сотрудникам [СО РАН], которые официально проживают [в общежитиях] и имеют право там проживать, не разрешили приватизацию и никак не компенсировали, — возмущается он. — Тому, у кого ничего нет, не дают возможности приватизировать. А тот, кто в год может покупать по квартире спокойно (у Похиленко, согласно декларации, которую он публиковал, когда избирался в депутаты, доход составляет 4 миллиона в год), приватизирует бесплатное государственное жильё.
И Мельников, и Шифон подчёркивают, что все материалы по приватизации коттеджей были направлены в правоохранительные органы ещё несколько лет назад, но силовики долгое время почему-то не могли найти в этой схеме состава преступления. Константин Мельников говорит, что все эти годы оставшиеся без собственного жилья учёные пытались добиться возбуждения уголовного дела.
— Я знаю, что писали в Москву, в ФСБ, в Генпрокуратуру. Когда народ долго стучится в эти двери, там говорят: давайте откроем уже, — соглашается источник НГС, близкий к ситуации. — Материалов у них выше крыши. Чем дело кончится, я не представляю.
Между тем собеседник НГС отметил, что все материалы по приватизации коттеджа на Мальцева, 16 давно были переданы правоохранителям, поэтому непонятно, что ещё они могли искать 18 ноября. Параллельно, утверждает он, из служебного фонда СО РАН выводились и квартиры — и это дело, если за него возьмутся следователи, может оказаться даже более громким, чем факт приватизации коттеджа академика.
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