Как спастись от вируса, вызывающего рак у женщин (в некоторых регионах школьницам ставят прививки)

ВПЧ относится к роду папилломавирусов и имеет много разновидностей. Он передаётся от человека к человеку половым путём, через прикосновения или от матери ребёнку при родах.



По словам гинеколога-эндокринолога Медицинского консультативного центра НГМУ Ольги Голубевой, есть более 100 штаммов этого вируса, из них — 15 типов вирусов с высокой онкогенной активностью, особенно 6-й, 11-й, 16-й, 18-й типы. ВПЧ способен вызвать злокачественную опухоль — рак кожи или слизистых.



Старший ординатор отделения гинекологии Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Екатерина Бабаянц отмечает, что самые опасные среди типов с высокой онкогенной активностью для женщин — это 16-й и 18-й типы.



— Именно они в основном ответственны за развитие патологии шейки матки: первый тип выявляется примерно в 50% случаев при онкологической патологии шейки матки, второй — примерно в 20% случаев, — говорит Екатерина Бабаянц.