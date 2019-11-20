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Здоровье
Инструкция

Как спастись от вируса, вызывающего рак у женщин (в некоторых регионах школьницам ставят прививки)

Разбираемся, что такое вирус папилломы человека, как им можно заразиться и спасет ли от него прививка

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Ольга Голубева говорит, что ВПЧ встречается у многих пациенток — как молодых, так и в возрасте

Ольга Голубева говорит, что ВПЧ встречается у многих пациенток — как молодых, так и в возрасте

В России, по данным на прошлый год, у 18 тысяч женщин диагностирован «рак шейки матки» — за 99,7% случаев ответственен вирус папилломы человека (ВПЧ), который в основном передаётся половым путём. В некоторых регионах вакцину от ВПЧ уже внесли в обязательный календарь прививок — Новосибирск пока не входит в их число. Разбираемся, сколько стоят такие вакцины, можно ли их ставить, если уже обнаружен вирус, какие типы ВПЧ онкогенны и почему нужно прививать не только женщин, но и мужчин.

1

Что такое вирус папилломы человека

ВПЧ относится к роду папилломавирусов и имеет много разновидностей. Он передаётся от человека к человеку половым путём, через прикосновения или от матери ребёнку при родах.

По словам гинеколога-эндокринолога Медицинского консультативного центра НГМУ Ольги Голубевой, есть более 100 штаммов этого вируса, из них — 15 типов вирусов с высокой онкогенной активностью, особенно 6-й, 11-й, 16-й, 18-й типы. ВПЧ способен вызвать злокачественную опухоль — рак кожи или слизистых.

Старший ординатор отделения гинекологии Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Екатерина Бабаянц отмечает, что самые опасные среди типов с высокой онкогенной активностью для женщин — это 16-й и 18-й типы.

— Именно они в основном ответственны за развитие патологии шейки матки: первый тип выявляется примерно в 50% случаев при онкологической патологии шейки матки, второй — примерно в 20% случаев, — говорит Екатерина Бабаянц.

Как правило, у большинства женщин с диагнозом «рак шейки матки» есть ВПЧ

Как правило, у большинства женщин с диагнозом «рак шейки матки» есть ВПЧ

2

Симптомы вируса

Основной путь передачи вируса папилломы человека — половой. Он бывает и у мужчин, и у женщин и, как правило, никак себя не проявляет. Но бывают типы, при которых на теле появляются папилломы.

— Жалоб у пациенток обычно нет. В некоторых случаях можно увидеть изменения на шейке матки при кольпоскопии (гинекологический метод исследования с проведением прицельного и детального осмотра шейки матки при помощи микроскопа особой конструкции. — Прим. ред.). Но при простом осмотре сказать, что у человека есть вирус, нельзя. Он выявляется только при проведении анализа — ПЦР-исследования, — объясняет Екатерина Бабаянц.

3

У скольких людей диагностирован рак шейки матки

В возрастной группе женщин от 30 до 60 лет это заболевание находится на втором месте по распространённости в РФ; после 60 лет — на пятом-шестом месте. В 2008 году в стране было 13 807 человек с таким диагнозом, в 2018-м — 17 776. Средний возраст заболевших — 52,5 года.

В Новосибирской области в 2018 году зарегистрировано 285 женщин с раком шейки матки. В России в 2018 году было 6392 смертельных случая от этого заболевания, в Новосибирской области — 131.

4

Какие вакцины от ВПЧ существуют

Для профилактики, по информации министерства здравоохранения Новосибирской области, используется две вакцины — бивалентная «Церварикс» и квадривалентная «Гардасил» (первая от двух типов ВПЧ, вторая — от четырёх. — Прим. ред.), и они не взаимозаменяемы. Стоимость одной дозы — 7–8 тысяч рублей, а курс вакцинации состоит из двух или трёх доз в зависимости от возраста.

5

Когда лучше ставить прививку

— Я считаю, что нужно вакцинировать мальчиков и девочек до начала половой жизни — как правило, в период с 9 до 17 лет. Многие родители сейчас в курсе, интересуются у врачей. Лучше всего иммунитет вырабатывается при вакцинации именно до периода инфицирования. Про вакцинацию можно узнать у педиатра по месту жительства, есть информационное письмо Министерства здравоохранения НСО, — говорит Екатерина Бабаянц.

6

Внесут ли эту вакцину в региональный календарь прививок

— На сегодняшний день сложно сказать, внесут эту вакцину в календарь прививок или нет. Вопрос этот более чем актуален, как и был актуален около 13–15 лет назад, когда я участвовала на круглом столе по вопросам вакцинопрофилактики ВПЧ, организованном администрацией Новосибирска и акушерами-гинекологами города. Сейчас в Новосибирске вакцинация проводится платно: её стоимость — около 20 тысяч рублей (курс из трёх вакцин. — Прим. ред.). Не каждая семья может себе это позволить, — считает Ольга Голубева.

По последней информации, прививаться от ВПЧ можно женщинам до 45 лет: не обязательно только в подростковом возрасте

По последней информации, прививаться от ВПЧ можно женщинам до 45 лет: не обязательно только в подростковом возрасте

7

Можно ли поставить вакцину, если уже инфицирован ВПЧ

— Вакцинировать желательно подростковую группу в возрасте 9–14 лет. Но если уже есть какой-то из штаммов вируса, всё равно можно вакцинироваться и в более взрослом возрасте, чтобы выработался иммунитет и был сформированный иммунный ответ у организма. В рамках последних мировых исследований вакцинопрофилактику по ВПЧ можно проводить женщинам до 45 лет, — объясняет Ольга Голубева.

Вакцины делаются в центрах вакцинопрофилактики города и в других медучреждениях.

8

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    КОММЕНТАРИИ (34)

    дактоятакой
    20 ноя 2019 в 12:12
    +8 −12

    Ну вот... стерилизация (через вакцинацию детей) дошла до РФ! Люди, почитайте об этой вакцине! ДУМАЙТЕ самостоятельно! Не ведитесь...

    20 ноя 2019 в 12:11
    +8 −11

    Это та самая "экспериментальная" вакцина, после которой вакцинируемые становятся бесплодными?

    Печальная
    20 ноя 2019 в 12:27
    +11 −6

    Ну щас начнётся. Из всех щелей антипрививочники вылезут и будут всёленским заговором рептилойдов запугивать. Что там у нас в...