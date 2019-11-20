Как спастись от вируса, вызывающего рак у женщин (в некоторых регионах школьницам ставят прививки)

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Что такое вирус папилломы человека
ВПЧ относится к роду папилломавирусов и имеет много разновидностей. Он передаётся от человека к человеку половым путём, через прикосновения или от матери ребёнку при родах.
По словам гинеколога-эндокринолога Медицинского консультативного центра НГМУ Ольги Голубевой, есть более 100 штаммов этого вируса, из них — 15 типов вирусов с высокой онкогенной активностью, особенно 6-й, 11-й, 16-й, 18-й типы. ВПЧ способен вызвать злокачественную опухоль — рак кожи или слизистых.
Старший ординатор отделения гинекологии Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Екатерина Бабаянц отмечает, что самые опасные среди типов с высокой онкогенной активностью для женщин — это 16-й и 18-й типы.
— Именно они в основном ответственны за развитие патологии шейки матки: первый тип выявляется примерно в 50% случаев при онкологической патологии шейки матки, второй — примерно в 20% случаев, — говорит Екатерина Бабаянц.
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Симптомы вируса
Основной путь передачи вируса папилломы человека — половой. Он бывает и у мужчин, и у женщин и, как правило, никак себя не проявляет. Но бывают типы, при которых на теле появляются папилломы.
— Жалоб у пациенток обычно нет. В некоторых случаях можно увидеть изменения на шейке матки при кольпоскопии (гинекологический метод исследования с проведением прицельного и детального осмотра шейки матки при помощи микроскопа особой конструкции. — Прим. ред.). Но при простом осмотре сказать, что у человека есть вирус, нельзя. Он выявляется только при проведении анализа — ПЦР-исследования, — объясняет Екатерина Бабаянц.
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У скольких людей диагностирован рак шейки матки
В возрастной группе женщин от 30 до 60 лет это заболевание находится на втором месте по распространённости в РФ; после 60 лет — на пятом-шестом месте. В 2008 году в стране было
В Новосибирской области в 2018 году зарегистрировано 285 женщин с раком шейки матки. В России в 2018 году было 6392 смертельных случая от этого заболевания, в Новосибирской области — 131.
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Какие вакцины от ВПЧ существуют
Для профилактики, по информации министерства здравоохранения Новосибирской области, используется две вакцины — бивалентная «Церварикс» и квадривалентная «Гардасил» (первая от двух типов ВПЧ, вторая — от четырёх. — Прим. ред.), и они не взаимозаменяемы. Стоимость одной дозы — 7–8 тысяч рублей, а курс вакцинации состоит из двух или трёх доз в зависимости от возраста.
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Когда лучше ставить прививку
— Я считаю, что нужно вакцинировать мальчиков и девочек до начала половой жизни — как правило, в период с 9 до 17 лет. Многие родители сейчас в курсе, интересуются у врачей. Лучше всего иммунитет вырабатывается при вакцинации именно до периода инфицирования. Про вакцинацию можно узнать у педиатра по месту жительства, есть информационное письмо Министерства здравоохранения НСО, — говорит Екатерина Бабаянц.
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Внесут ли эту вакцину в региональный календарь прививок
— На сегодняшний день сложно сказать, внесут эту вакцину в календарь прививок или нет. Вопрос этот более чем актуален, как и был актуален около 13–15 лет назад, когда я участвовала на круглом столе по вопросам вакцинопрофилактики ВПЧ, организованном администрацией Новосибирска и акушерами-гинекологами города. Сейчас в Новосибирске вакцинация проводится платно: её стоимость — около 20 тысяч рублей (курс из трёх вакцин. — Прим. ред.). Не каждая семья может себе это позволить, — считает Ольга Голубева.
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Можно ли поставить вакцину, если уже инфицирован ВПЧ
— Вакцинировать желательно подростковую группу в возрасте 9–14 лет. Но если уже есть какой-то из штаммов вируса, всё равно можно вакцинироваться и в более взрослом возрасте, чтобы выработался иммунитет и был сформированный иммунный ответ у организма. В рамках последних мировых исследований вакцинопрофилактику по ВПЧ можно проводить женщинам до 45 лет, — объясняет Ольга Голубева.
Вакцины делаются в центрах вакцинопрофилактики города и в других медучреждениях.
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