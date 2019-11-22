«Всё заканчивается ужасными срывами»: плюс-сайз-модель о диетах, принятии себя и карьере в Китае

Из стеснительного подростка в соблазнительную диву — Александра потратила много усилий на преображение Фото: Александра Патрушева

Изнуряющие диеты, бесконечные срывы и возвращение веса — это знакомо всем, кто хотя бы раз пытался похудеть. Через подобное прошла и сибирячка Александра Патрушева. Она весила больше 100 килограммов, худела 5 лет, а после стала plus size моделью — сейчас девушка работает в Китае, а также сама фотографирует. Как перестать изводить себя и всё равно быть привлекательной — рассказываем её историю. На сегодняшних фотографиях Александры Патрушевой не узнать девочку-подростка, которая стеснялась своего веса и носила мешковатые футболки.

— Я никогда не была худенькой девочкой, но когда отметка на весах стала критичной (максимальный мой вес был 115 килограммов), то решила поменять свою жизнь. Питание и активный образ жизни дали свои плоды, и я похудела на 40 кг. И даже похудев на такое количество килограммов, все равно была в формах. Я абсолютно против любых диет. Почти все самые популярные я испробовала на себе. От них есть результат, но лишь на небольшой промежуток времени. В итоге всё заканчивается ужасными срывами, полным моральным и физическим опустошением, — рассказывает Александра.

Результат не пришёл мгновенно — 40 килограммов ушли только за 5 лет. Александра занималась пауэрлифтингом и, как признаётся, сперва сидела на безумных диетах, а чтобы составить рацион питания — консультировалась со специалистами.

К новой фигуре Александра шла несколько лет Фото: Александра Патрушева

— Запретов в питании нет. Ем по принципу интуитивного питания, или 80/20, где 80% рациона — это здоровые продукты — мясо, рыба, крупы, молочные продукты, орехи, овощи и фрукты, а 20% — это вкусняшки, я больше люблю сладкое, поэтому иногда себя балую, — описывает свой рацион девушка.



Александра вспоминает, что даже после преображения её чувство уверенности в себе оставалось на прежнем уровне. Чтобы обрести веру в себя, она решила сходить в агентство, где набирали plus size моделей, и прошла собеседование. Сегодня Александра работает моделью в Китае — агентство искало новые лица, и сибирячка отправила своё портфолио.

— Если у стандартных моделей параметры 90–60–90, то идеальные параметры модели plus size чуть больше 96–76–106 и рост от 173, но как показывает практика, есть очень известные модели plus size, которые обошли все стандарты и параметры, завоевав мир моделинга харизмой и умением подать себя. Профессия модели plus size с каждым днём набирает обороты. Мир моды, реклама, соцсети говорят нам о том, что нет никаких стандартов красоты, что каждый из нас индивидуален, — считает модель.