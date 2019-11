«Всё заканчивается ужасными срывами»: плюс-сайз-модель о диетах, принятии себя и карьере в Китае

Изнуряющие диеты, бесконечные срывы и возвращение веса — это знакомо всем, кто хотя бы раз пытался похудеть. Через подобное прошла и сибирячка Александра Патрушева. Она весила больше 100 килограммов, худела 5 лет, а после стала plus size моделью — сейчас девушка работает в Китае, а также сама фотографирует. Как перестать изводить себя и всё равно быть привлекательной — рассказываем её историю.

Александра вспоминает, что даже после преображения её чувство уверенности в себе оставалось на прежнем уровне. Чтобы обрести веру в себя, она решила сходить в агентство, где набирали plus size моделей, и прошла собеседование. Сегодня Александра работает моделью в Китае — агентство искало новые лица, и сибирячка отправила своё портфолио.

— Если у стандартных моделей параметры 90–60–90, то идеальные параметры модели plus size чуть больше 96–76–106 и рост от 173, но как показывает практика, есть очень известные модели plus size, которые обошли все стандарты и параметры, завоевав мир моделинга харизмой и умением подать себя. Профессия модели plus size с каждым днём набирает обороты. Мир моды, реклама, соцсети говорят нам о том, что нет никаких стандартов красоты, что каждый из нас индивидуален, — считает модель.