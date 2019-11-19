Улыбаемся и платим: как государство заставит фрилансеров отдавать налог с каждой сделки

Пока размер налога для самозанятых выглядит самым щадящим — максимум 6% Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

В следующем году фрилансеров всей страны ждет новый налог. Под него попадут официально не трудоустроенные таксисты, репетиторы, фотографы, аниматоры и другие самозанятые. С начала этого года налоговый эксперимент провели в четырех регионах — в Москве, Татарстане, Калуге и Санкт-Петербурге. Отчисления платили, конечно, не все — потому что пока это дело добровольное. В будущем власти намерены распространить специальный режим повсеместно: пусть редкий официально безработный регистрирует свой «теневой» доход, несколько сотен миллионов рублей в год в виде налоговых отчислений лишними никогда не будут.

Но что получают взамен те, кто решил открыться и довериться государству, и какой от этого толк? Мы поговорили с теми, кто уже платит новый налог, и экономистами, чтобы понять, как это работает и чем грозит. Что за налог?

Новый налоговый режим в качестве эксперимента ввели 1 января 2019 года в четырех регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Калужской области. Он подразумевает, что все, кто оказывает платные услуги, не привлекая наемных работников, должны отчислять 4% от суммы дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями. При этом не каждый может попасть в новую налоговую группу. Основной ограничитель — потолок доходов: не больше 2,4 миллиона рублей в год, ограничений по сумме месячного дохода нет. Если будет получаться больше, придется оформляться как ИП. Также зарегистрироваться как самозанятому не получится, если будете привлекать к своей деятельности наемных сотрудников по трудовым договорам.

Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим, но не дополнительный налог. Перейти на него можно добровольно. Для тех, у кого несколько работ, это своеобразный относительно безболезненный способ выйти из тени. Во-первых, льготная процентная ставка по сравнению с тем же НДФЛ (13%). Во-вторых, можно не опасаться штрафа за уклонение от уплаты налогов, который достигает 500 тысяч рублей — для репетиторов или домашних пекарей сумма вполне порядочная. Есть и другие способы заставить фрилансеров легализовать доходы. Например, дать им льготы и преимущества для работы в системе закупок госкомпаний аналогичные тем, что есть у малого и среднего бизнеса.



Вяжете варежки на продажу и не платите налог? За вами тоже могут прийти Фото: Людмила Ковалёва / 74.RU

В ФНС составили список, кому может подойти специальный налоговый режим. В нем оказались таксисты и грузоперевозчики, фотографы и видеооператоры, косметологи и парикмахеры, работающие на дому, рантье, ведущие праздников, копирайтеры и все, кто работает через электронные площадки. Пока больше всего предложение заинтересовало перевозчиков: таксисты, согласно информации ФНС, составили пятую часть всех российских самозанятых. Всего же, по данным Минфина, в качестве самозанятых зарегистрировалось больше 240 тысяч человек.

Кто зарегистрировался?

Кроме услуг водителей в топ распространенных форм деятельности среди самозанятых вошли сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и программирование. Начать платить налог на профессиональный доход просто: не нужно заполнять многочисленные бумаги и стоять в очередях — достаточно скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться. Процедура займет не больше десяти минут. Могут возникнуть проблемы с идентификацией по фото, но это мелочи. Самое интересное впереди.

Приложение самостоятельно посчитает сумму дохода и налога Фото: скриншот программы «Мой налог»

Первое, что приятно удивляет только что зарегистрированных самозанятых, — это десять тысяч бонусных баллов для оплаты налога. Каждый балл равняется одному рублю. Списание происходит так: вы выставляете чек заказчику, он его оплачивает, и система самостоятельно списывает необходимую сумму с бонусного счета. Вот только щедрость длится недолго и может прекратиться в любой момент.



Вся процедура выставления счета не займет и минуты Фото: скриншот программы «Мой налог»

Один из наших собеседников Алексей Гаврилов попал в не самую приятную ситуацию. Алексей зарегистрировался в качестве самозанятого, и поначалу налог действительно списывался автоматически. Некоторое время спустя мужчина перестал пользоваться приложением и вспомнил о нем только через несколько месяцев. А вернувшись, обнаружил, что на нем теперь висит долг перед налоговой, да еще и пеню начислили, хотя бонусных баллов осталось еще много. Сумма, конечно, небольшая, но осадок остался. Далее в дело вступили технические проблемы.

— Мало того что информация об оплаченной задолженности доходит до налоговой не один день, так еще и после уплаты сервис повис с пометкой «долг». То есть деньги ушли, а задолженность так и осталась. Соответственно, налог насчитан в статистике два раза, а пеня продолжила расти, — жалуется Алексей.



В ФНС отмечают, что десятитысячный бонус не освобождает от уплаты налога, он расходуется постепенно, уменьшая сумму налога на 1% и 2% в зависимости от того, от кого получен доход. Уменьшение бонуса производится автоматически при формировании каждого чека. Бонус предоставляется один раз и действует до полного его списания.



Небольшие недоработки системы легко станут вашими задолженностями Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Есть и другие «бонусы». Например, благодаря новому налоговому режиму фрилансеры получают ту же поддержку, что и официально устроенные: могут брать кредиты в банках, оформлять визу для выезда за границу, воспользоваться бесплатной медицинской помощью на общих основаниях. По идее это должно привлечь людей зарегистрироваться в качестве самозанятых, но по факту из-за хромого исполнения только отталкивает их. Карену Габриеляну особенно повезло:

— В банке мне сказали, что для кредита или ипотеки нужны записи в трудовой, ИП или ООО. Все остальное для них — пустой звук, — делится своим опытом мужчина.

Конечно, есть у самозанятых и положительный опыт работы с приложением, но больше всего это касается элементарных удобств, когда видно, кто и сколько тебе заплатил, и каких-то бюрократических моментов типа очередей и бланков.



Регистрироваться обязательно?

У всей остальной России, кроме тех регионов, что уже участвуют в эксперименте, есть время до июля — именно следующим летом спецрежим планируют распространить на самозанятых всей страны. Но каким образом получится их заставить раскрыться, до конца не понятно. Одна из более вероятных мотиваций известна нам с девяностых и звучит как «Заплати налоги и спи спокойно». Но, по мнению специалистов, даже она сработает далеко не на всех.

— У нас массовое неуважение к закону. Мало ли что сказали. Если есть возможность сэкономить — будут экономить до последнего.

Сколько у нас сдается жилья в аренду? Что, все побежали в банк регистрировать договоры, чтобы платить налог? Нет, конечно Надежда Боголюбова

— У нас очень низкая культура в юридическом отношении: знать не знаем, выполнять не будем, пока нас не поймали, а если поймают, будем делать вид, что ничего не происходит, — говорит кандидат экономических наук Надежда Боголюбова, — Пока не будет тотальных проверок, наказаний, ничего не поменяется. Эту идею поддерживает экономист Роман Трахтенберг. И добавляет, что не платить всегда было дешевле, чем платить. Даже мизерные 4% для кого-то — тоже деньги. Но и здесь у людей должна быть уверенность в том, что эта ставка не поднимется в ближайшее время, пусть правительство и заявляет (устно), что такие цифры продержатся до конца 2028 года.

Самозанятым не нужно платить взносы на пенсионное и медицинское страхование Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

— Государство должно изначально продумать такую правовую конструкцию, которая будет для граждан гарантией того, что вскоре ставки не вырастут или не будет усложнения администрирования: например, заставят вести статистику доходов-расходов и так далее, — добавляет эксперт.

В этом случае люди начнут массово отказываться от статуса. Кому хочется вести документооборот? Это сложно, дорого, это безумие Роман Трахтенберг

Специалисты говорят, что большинство самозанятых совмещают фриланс с основной работой. Также большая доля их среди пенсионеров. Те, у кого нет трудовой книжки, продолжат прекрасно себя чувствовать и без оформления налоговых отношений с государством, а пенсионеры просто не захотят лишаться индексации. Кроме того, никто не видит, что налоги действительно идут на благо. У процедуры вывода рынка труда на чистую воду сегодня слишком много препятствий.

— Я не хочу сказать, что у нас в стране плохие люди, и те же американцы бегут и с удовольствием платят налоги. Нет, у них просто нельзя предотвратить наказание за нарушение. И потом, они понимают, что налог пойдет на благие дела и тебе что-то достанется. Пока у нас этого не происходит, я думаю, попытки скрыть от государства источники дохода будут сохраняться, — говорит Надежда Боголюбова, — У нас люди не понимают, куда идут их налоги. Зато они видят плитку из гранита, которую укладывают в снег, они видят примеры с московскими излишествами, коррупцию, когда деньги сотнями миллиардов рублей куда-то утекают. И не хотят пополнять этот ручей.

— У людей, которые зарабатывают и платят налоги, повышается самосознание. Потому что они заплатили налоги, они вправе требовать от государства результатов: что оно сделало для людей, которые его содержат? Когда все кричат: «Что ты для меня сделало?» — а сами не платят ничего, это некорректно, — объясняет Роман Трахтенберг. — С другой стороны, не надо забывать, что сфера самозанятых — хорошая страховочная среда между высокооплачиваемой работой и безработицей. Получается не только обеление рынка труда, но и возможность людей заработать.

Больше всего на данном этапе режим самозанятости выгоден фирмам. Сейчас они экономят на отчислениях в пенсионный фонд. Только сотрудник платит свои проценты. И этой лазейкой предприниматели начали активно пользоваться. ФНС узнала об этом и уже готова закрутить гайки: с 2020 года компании все-таки обяжут платить страховые взносы и налог на доходы физических лиц за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников.

А вы станете регистрироваться в качестве самозанятого?