«Ненависть передалась и мне»: 10 противоречивых мнений о школе и семейном обучении (откровения родителей)

Новосибирцы жалуются на слабых учителей, переполненные классы, но и идея домашнего образования кажется некоторым чересчур рисковой Фото: Ольга Бурлакова

После публикации авторской колонки жительницы Новосибирска о домашнем обучении и разочаровании в средней школе читатели НГС устроили бурное обсуждение системы современного образования. Мы прочитали все комментарии — а их набралось больше 400 — и выбрали наиболее интересные, в которых новосибирцы поделились своим опытом. Публикуем подборку самых различных мнений — о взаимоотношениях с учителями, семейном обучении и трудностях выбора школы.

«Домашнее обучение тоже не выход»

— У меня двое детей-школьников, подпишусь под каждым словом автора. Правда, они ходят в лицей, но проблемы те же самые. Учителя материал толком не объясняют; обычное дело, когда учитель просто ставит готовую презентацию (скачанную из инета), либо когда дети на уроке читают параграф, в том числе с новой темой. Типа читайте сами, переписывайте правила. У многих детей репетиторы с 5-го класса. У нас, правда, с 6-го периодически, обычно в конце четверти, чтобы подтянуть материал. Но домашнее обучение с мамой тоже не выход. Детям всё же важно какое-никакое общение. У нас дети нормальные в основном, но матерятся все, и девочки, класса с пятого. Весь лицей... — рассказывает читательница под ником Гостья.

Детям важно общение со сверстниками?

«На уроках занимаются ерундой»

— Я бы сказала так: дети делают вид, что учатся, а учителя, что учат. Дочь в 10-м классе. Тихий ужас... Дети занимаются ерундой на уроках. То учебник переписывают, то правила заучивают слово в слово (по геометрии). Зачем — не знаю. Ни в ОГЭ, ни в ЕГЭ вопросов на знание правил нет. Особенно хочу отметить уроки обществознания, где детям вдалбливают в головы, что женщины должны рожать по четыре ребенка и не стремиться к образованию и созданию своего бизнеса. А то конкуренцию мужчинам создают, феминистки... Как вы уже поняли, учитель — мужчина. Если вы подумали, что мы учимся в общеобразовательной школе, то вы не угадали. Мы учимся в гимназии. Ребенок тихо ненавидит своё учебное заведение и добрую половину учителей. Что дети говорят про своих учителей — передавать стыдно. Ненависть ребенка к учебному заведению передалась уже и мне. Хотя в своё время я любила школу, училась хорошо и до сих пор помню, как зовут учителей. Вчера я задумалась о переводе ребенка на семейное образование, окончательно поняв, что делать в гимназии нечего и тратить время на всякую ерунду просто не хочется. По всем предметам, по которым мы будем сдавать ЕГЭ, у нас второй год репетиторы (эксперты). P.S. Ни у меня, ни у моей дочери нет проблем с социализацией, мы по натуре лидеры, — делится своей историей пользователь под ником Полстапятый.

Согласны, что дети делают вид, что учатся, а учителя, что учат?

«Хватило первого класса в общеобразовательной школе»

— Мой ребёнок со второго класса так и учился. Нам первого класса хватило в общеобразовательной школе. Одни плюсы. Минус есть, как и написано — недостаток общения. Но наш ребенок всегда в окружении людей разного возраста, так что нас это не касается. Как у студентов-заочников — ходил и сдавал экзамены пару раз в году при учителях. В остальное время мы программу осваивали онлайн, через личный кабинет. Приходит задание, мы делаем и отсылаем. Если есть ошибки, то нас корректируют и мы переделываем. Всё онлайн. Поэтому мы и могли себе позволить жить в Гаграх по 4–6 месяцев в году. На зиму приезжали в Новосибирск за снегом. Всё пучком. Советую. Но это не халява, вам придётся заново учить физику и геометрию. И да, читать Толстого... — напутствует некто С. В.

Вы бы рискнули перевести своего ребенка на онлайн-обучение?

«Учителям по фигу всё»

— Читаю описание автора про школьное обучение — всё как под копирку, у нас так же. Прямо аналогично. И инфантилизм учителей, хотя он понятен — нагрузка огромная, а зарплата та же. И реально сейчас учителям по фигу всё, какой там «индивидуальный подход», забудьте уже давно эти пережитки советской школы. Сейчас у учителей в приоритете план — они гонят спущенные им сверху цифры, не обращая внимания на то, усвоили материал дети или нет, — высказывается Александр 33.

Согласны с Александром?

Лицей сломал ребёнка

— А я опоздала... Сын до 6-го класса все схватывал на лету, и мы решили поднять планку обучения с его согласия и перевели в аэрокосмический лицей, и там его сломали. Электронного дневника нет, простого тоже, задание можно только сфотографировать! Методички отсутствуют, организация учебного процесса — ноль, хорошие преподаватели есть, но даже они работают с давлением на психику, а индивидуальный подход у них заключается в том, что ученикам часто дают делать доклады-презентации. А социализация заключалась в походах на недостроенные высотки возле «Сибирского Молла», освоение наркоты, курева и водки, и старшеклассники активно передают опыт сразу после поступления при ознакомительной поездке в лагерь. Дикое разочарование ребенка привело к апатии ко всему, нежеланию трудиться — зачем, ради чего? На домашнем обучении удалось бы сохранить тот же индивидуальный темп обучения и добавить свои интересы, но время не вернуть. Будьте внимательнее к своим детям и всегда защищайте их, — с сожалением рассказывает Лора.

Отдали бы своего ребенка в специализированное учебное заведение?

«Мечтаю о семейном образовании»

— У моей дочки-второклассницы отличный преподаватель, но 32 человека в классе — это жесть! Учитель половину урока тратит на то, чтобы успокоить не очень усидчивых деток. Классные работы просто мизерные, но типа «всё хорошо». Учатся на тройки-четвёрки, очень редко — пятерки. Контрольные заучивает дома накануне (трындец, второй класс). Я мечтаю о семейном образовании! — эмоционально рассуждает Екатерина.

32 человека в классе — это жесть? Или нет?

«Социализация — для социопатов»

— Я мечтаю перевести свою дочь на домашнее, но она не хочет. Как здорово, когда человек с детства привыкает сам планировать свой день, сам искать материал, сам отвечать за себя. Это возможность вырастить суперличность, а социализация нужна социопатам, нормальному 13–14-летнему ребёнку друзей и родителей вполне хватит. И ещё надоело, что учитель тратит по пол-урока на успокоение класса, половина времени проходит в прослушивании оскорблений и унижении. Здоровая личность в такой школе не вырастет, — категорично высказывается пользователь Анечка.

Социализация нужна только социопатам?