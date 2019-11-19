Дёшево и нагло: топ-6 легковушек-седанов, которые на дороге уважают больше кроссоверов

Доля легковушек на отечественном рынке, в том числе и в Новосибирске, постепенно снижается — потребители всё больше смотрят в сторону кроссоверов. Но самый популярный тип кузова среди легковушек — классический седан — всё еще весьма востребован у россиян. Тем более что многие седаны (как правило, полноразмерные) считаются престижными авто и воспринимаются на дороге зачастую «круче» кроссоверов. Из списка таких авто в нашем топ-6 мы сразу исключим премиальные модели (Mercedes, BMW и др. — они по умолчанию престижней большинства машин) и рассмотрим только массовый сегмент.

Toyota Camry



Восьмое поколение Toyota Camry Фото: auto.ru

В наших краях это, пожалуй, самый главный седан, престижности ему добавляют всевозможные чиновники, под нужды которых закупались сотни черных Camry. Седьмое поколение седана (40-й кузов) уже подрастеряло свой потенциал в силу возраста (2006–2011 годы выпуска), а вот восьмое поколение с рестайлингами смотрится ещё актуально. Входной билет в сегмент этих Camry — 850–950 тысяч рублей, за эти деньги вы получите машину 2012 года выпуска с 2,5-литровым двигателем и автоматом. Оснащение может быть богатым и салон кожаным, но общее состояние и пробег — не очень. Дополнительные тысяч 100–150 помогут выбрать оптимальный вариант на вторичке. Mazda 6

Mazda 6 третьего поколения Фото: auto.ru

В последнем третьем поколении это достойный конкурент Camry. С интересной, хищной внешностью, особенно после последнего рестайлинга. Салон «шестерки» выполнен с претензией на премиальность, там неплохое сочетание кожи и других материалов, строгий дизайн, мультимедийная система в стиле BMW. Mazda предлагает потребителям классические гидроавтоматы и атмосферные (но более эффективные, чем у «Тойоты») двигатели. За 900–950 тысяч рублей можно купить шестерку чуть посвежее — 2013–2014 года выпуска.

Volkswagen Passat



Volkswagen Passat за 650 тысяч рублей Фото: auto.ru

Passat седьмого поколения всем хорош — и размеры, и лаконичный дизайн, и, разумеется, немецкая марка (почти премиум). На дороге такой Das Auto выглядит достойно и престижно, но многие даже не знают, что этот автомобиль на вторичке стоит совсем дешево: цены на Passat обрушает сочетание турбомотора с проблемным роботом DSG. И в итоге за машину 2012 года выпуска с 1,8-литровым двигателем просят 650–700 тысяч рублей — существенная разница с «японцами».

Skoda Octavia



Skoda Octavia является лифтбеком Фото: auto.ru

Строго говоря, Octavia формально не седан, а лифтбек, но сути это не меняет — машина выглядит как типичный седан. Причем самый успешный в своем сегменте С — благодаря простору в салоне, большому багажнику, гибкости в подборе комплектаций и возможности выбора обычного автомата с атмосферным мотором. Престижности «Октавии» добавляет европейская марка и немецкие технологии в изготовлении машины. Поэтому цены на модель на вторичке падают не так стремительно — автомобили 2014 года стоят по 700 тысяч рублей, как с турбиной/роботом, так и с атмосферником/автоматом.

Ford Mondeo

Ford Mondeo больше не продается официально Фото: auto.ru

Mondeo в четвертом поколении вплоть до 2014 года был не слишком впечатляющим автомобилем, но его пятое поколение выглядит «на отлично»: стильный дизайн, большие размеры, мощная харизма. Mondeo предлагал на рынке большой выбор оснащения вплоть до массажа в креслах, качественную мультмедийку, классические автоматы, турбированные и атмосферные двигатели. Но автомобиль так и не был по достоинству оценен потребителем — продажи падали. Сейчас можно подобрать на вторичке Mondeo 2015 года за 1 миллион рублей. Hyundai Equus



Hyundai Equus выпускался до появления бренда Genesis Фото: auto.ru

Седан Equus — премиальный проект корейской марки, в 2010–2016 годах он еще не имел собственного бренда Genesis. Этот автомобиль действительно выглядит внушительнее уже перечисленных моделей, он крупнее, мощнее (3,8–5-литровые моторы), богаче в отделке. Конечно, марка Hyundai не добавляла машине престижности, но размеры и внешний вид брали своё. Купить Equus можно по цене D-класса: 2012 год за 1–1,2 миллиона рублей.

А вам какой седан нравится?

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