«Люди считают, что это срамота и разврат»: откровения сексолога, которая думала, что фригидна

Анастасия — дипломированный психолог. Недавно она прошла повышение в институте клинической психологии и стала сертифицированным сексологом Фото: Анастасия Аркашова

Личный профиль Анастасии Аркашовой буквально взрывается от вопросов сексуального характера — и дело не только в эффектной внешности сибирячки. Дело в том, что Настя — сертифицированный сексолог. Она помогает мужчинам и женщинам наладить сексуальную жизнь, познать себя и научиться жить в гармонии с собой и своим телом. Анастасия консультирует не только по личным вопросам, но и проводит открытые лекции, на которых можно задать самый неловкий вопрос. Корреспондент НГС поговорила с экспертом и спросила, какие вопросы сегодня больше всего волнуют женщин (и мужчин тоже), чем чревато отсутствие секса и как соцсети влияют на интимную жизнь. Ответы немного пугают.



— У вас образование психолога. Как получилось так, что вы углубились в другую сферу и переквалифицировались? — Очень долго я была убеждена в том, что фригидна. Я не получала удовольствия от секса, не понимала, почему так много внимания уделяют этой теме, зачем так явно преувеличивают эротические сцены в фильмах. Я не верила подругам, которые говорили, что получают кайф от интимной близости. Сомнения, что я какая-то не такая, не покидали меня. Я начала интересоваться у гинекологов, психологов, сексологов, что не так. Самый частый ответ — придите домой, разденьтесь, попытайтесь расслабиться и изучить себя. Естественно, у меня ничего не получалось, и я все больше загоняла себя и ещё больше углублялась в изучение этой темы. Со временем я стала понимать многие вещи и уяснила главную мысль: у мужчин оргазм врождённый, у женщин приобретённый. И каждой женщине нужно учиться получать удовольствие самой, это обычный навык. А ещё поняла, что я далеко не одна такая, 80% женщин испытывают только клиторальный оргазм и 95% женщин привыкли постоянно имитировать.

Анастасии 32 года Фото: Анастасия Аркашова

— Чем чревато для женщины отсутствие секса?

— Самые печальные последствия — выпадение передней стенки влагалища, матки, недержание мочи. Происходят измены, распадаются семьи. Организм женщины вообще устроен так, что если она не получает удовольствия естественным образом, то происходит замена — начинается переедание, употребление алкоголя, плохое настроение, срывы, депрессии. Женщина, которая умеет получать максимальное удовольствие от секса, всегда выглядит здоровой и счастливой. Она получает достаточный гормональный выплеск, от неё исходят естественные феромоны. — Многие женщины боятся секса — для них это плохо, стыдно, запретно. Почему так? — Почему боятся — я не знаю. Для меня это явная узколобость. Мы все кушаем, ходим в туалет и занимаемся сексом. Это естественный процесс. На каждом шагу психологи, косметологи, кулинары, стилисты — всё что угодно, а секс — запретная тема. Ну смешно же.

Анастасия говорит, что категорически против случайных одноразовых знакомств, и считает, что действительно яркий секс может быть только в длительных, серьезных отношениях, при максимальном доверии и чувствах Фото: Анастасия Аркашова

— Как эту проблему можно решить?

— Сексуальной культуре нужно учить. Я считаю, что лекции по сексуальному образованию надо проводить для старшеклассников в обязательном порядке. Это действительно очень важная тема. У нас в России тема секса до сих пор является запретной, это пережитки Советского Союза. Этому просто негде учиться. Народ очень консервативный, и большинство до сих пор верит в то, что это срамота и разврат.

Вы согласны с мнением, что в России тема секса до сих пор является запретной, а большинство людей — консервативны?

— Какие вопросы сегодня больше всего волнуют женщин?

— Девушек практически всегда интересует только один вопрос — как научиться пробуждать эрогенные зоны и получать максимальное удовольствие от секса. Да, и главная новость — научно доказано, что секс скоро совсем перестанет существовать. Люди перейдут на онлайн-общение, а секс-игрушки заменят естественный процесс. — Например? Какие сейчас особенно популярны? — Игрушек сейчас огромное количество, от совсем недорогих до профессиональных гаджетов, есть и тренды. Я бы посоветовала новичкам начать с тренировки интимных мышц (девушкам) и купить вагинальные шарики. Тренировки должны быть правильными, иначе это может привести к необратимым плачевным последствиям. Ещё мне нравится вуманайзер — это вакуумно-волновой клиторальный вибратор, с ним можно испытать несколько видов самых мощных женских оргазмов и прибывать в состоянии эйфории несколько суток, но тоже, конечно, нужно знать, как правильно им пользоваться.

Чаще всего девушки интересуются у нее, как научиться получать удовольствие самой, реже — как доставить удовольствие партнеру Фото: Анастасия Аркашова

— И все же — женщины больше хотят научиться сами получать удовольствие или доставить его партнёру?



— 90% отвечают, что больше для себя, но кто-то хочет изучить техники и внести разнообразие в интимную жизнь. Я рассказываю огромное количество техник для пробуждения женских оргазмов и для мужчин — оральные, мануальные. Позы, ролевые игры, фантазии, тантрический секс. Знакомы и владеют такими техниками менее 1% людей в России. Главное — понять, что каждая девушка может научиться испытывать колоссальное удовольствие от секса и доставлять его своему партнеру. — Среди ваших клиентов есть и мужчины. Что больше волнует их? — Проблемные моменты бывают. Например, каждый четвертый мужчина является гомосексуалистом. Большинство скрывают это всю жизнь, у них семьи, дети, высокие должности, правильное окружение, и они приходят к сексологам и просят их вылечить. Огромное количество педофилов. Кстати, большинство людей с сильными сексуальными расстройствами работают таксистами и сторожами на автостоянках. Когда я начала открыто проводить лекции, появился бешеный интерес от мужчин. Сообщения в директ прилетают сотнями. Наверно, им хочется узнать, чего же такого умею я, чего не умеют другие.

— У вас яркая внешность — у мужчин возникает неловкость во время общения с вами? — Неловкость всегда возникает у меня, когда мне приходят сообщения: «А ты правда сексолог?». Я с опаской начинаю отвечать, ожидая очередного подката. Но нет, действительно огромное количество парней задают вопросы. Спрашивают о том, как правильно доставить удовольствие своей девушке, почему она не получает оргазмов, делятся проблемами с потенцией. Часто спрашивают, является ли какая-то склонность сексуальным расстройством или это нормально.

Анастасия говорит, что у нас очень консервативный народ и большинство до сих пор верит в то, что секс — это разврат Фото: Анастасия Аркашова

— Существуют вообще какие-то общепринятые нормы?

— С точки зрения сексологии абсолютно все в вашей постели является нормальным, если каждый участник процесса выразил на это своё согласие. Мы все рождаемся «чистыми», асексуальными. Все, что с нами сейчас происходит, — это заложенные стереотипы, религия, воспитание, проблемы детства — внешние факторы. Моральных рамок никаких нет и быть не может. Главное, чтобы вам нравилось и вы были счастливы. — Ваши знания и опыт помогают вам в личной жизни?

— Конечно, мои знания очень многое мне дали. В принципе секс в отношениях играет очень большую роль. — У вас есть молодой человек? — Сейчас я в отношениях примерно полгода, они меня полностью устраивают. Мы оба ответственно и серьезно подошли к этому шагу, нет такого, что в омут с головой. Главное наше правило — быть честными друг перед другом. Для меня очень важно, что он полностью меня принимает такой, какая я есть, и во всем поддерживает.

Яркая внешность Анастасии — результат долгой работы над собой Фото: Анастасия Аркашова

— Ваш яркий образ связан с профессией? Внешние данные помогают вам в работе?

— Внешность и профессия вообще не связаны. Мне было бы дико обидно, если бы я встретила через несколько лет девушку, которая была у меня на лекции и она бы мне сказала: «А я вас помню, вы в таком красивом платье были». Это максимальный позор — меня запомнили по внешнему виду, а не по интересной и полезной информации, которую я дала. — Получается, этот большой результат работы над собой — исключительно для себя? — Я бы не сказала, что я суперкрасавица, у меня обычная внешность, есть комплексы, как и у всех. Есть действительно потрясающе красивые девушки, от природы. Меня скорее можно назвать ухоженной. Я адекватно себя оцениваю. Хотя был период, когда мой вес умножился вдвое — 94 кг, и да, я много усилий приложила к своей внешности.

После беременности Анастасия сбросила вес за 4–5 месяцев и дальше продолжила работать над своей внешностью Фото: Анастасия Аркашова