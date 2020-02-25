Новосибирский врач после работы мастерит причудливые скульптуры из проволоки — вы только взгляните на них

Евгения Лесовских с одной из своих работ Фото: Густаво Зырянов

Сибирячка Евгения Лесовских мечтала стать художницей, но родители настояли на серьёзной профессии. Женя выучилась на врача, в 90-х ушла из медицины в фармкомпанию, а спустя 7 лет поняла, что скучает по пациентам. Возвращение далось непросто — ей пришлось окунуться в суровую действительность муниципальных поликлиник, где врачи работают на износ. Вместе с медициной Евгения вернула в свою жизнь и творчество — она делает необычные скульптуры из проволоки, которые затем выставляются на выставках и украшают парки. Почему молодые талантливые врачи бегут из больниц, как воплотить мечту спустя годы и как решиться уйти с хорошей работы ради призвания — рассказываем историю Евгении Лесовских.

В подростковом возрасте Евгения так много рисовала, что из-за тяги к творчеству родителей даже вызывали в школу — вместо подготовки к экзаменам девочка не отрывалась от блокнотов и альбомов. — Учитель математики возмущалась, как это я рисую, вместо того чтобы слушать. Это был класс 10-й, маму впервые вызвали в школу. Изначально я хотела поступать в архитектурный, у меня были способности, но родители сказали, что потом буду продавать картины в переходе. Мама — юрист, она очень прагматично относится к выбору профессии у детей. Никакого художества, а врач всегда себя прокормит. Биология и химия мне всегда нравились, поэтому пошла в медицинский, — вспоминает с улыбкой Евгения.

У Евгении редкая специальность — она работает пульмонологом, лечит заболевания лёгких и дыхательных путей Фото: Густаво Зырянов

В институте Евгения рисовала портреты однокурсников, но из-за учёбы времени на творчество было всё меньше и меньше. Пульмонологией студентка увлеклась в интернатуре. Сперва ей хотелось разобраться в ингаляторах и лекарствах. В первое время, признается девушка, у неё не получалось, тогда она бросила себе вызов — «разве я не смогу?», а после втянулась именно в эту специализацию. Пульмунолог — редкая для России специализация среди медиков. Специалистов, говорит Евгения, не хватает, поэтому люди с бронхиальной астмой могут долго лечить бронхит у терапевта — это может быть опасно для пациента.

Фигурки из проволоки Евгения начала делать в 2015 году Фото: Густаво Зырянов

Старшие врачи, признается Евгения, сильно вдохновляли её, но в конце 90-х нужно было зарабатывать деньги, а в медицине было совсем тяжело. Тогда ей казалось, что с врачебной деятельностью она завязала навсегда. — В 1997 году я ушла из медицины. Врачи никогда не были богатой профессией, поэтому я ушла зарабатывать деньги в фармацевтический бизнес. Проработала 7 лет, получила материальную основу. Но деньги счастья не добавили, хотя была и корпоративная машина, и страховка ДМС, и богатый соцпакет, поездки за границу... В непрямых продажах, когда мы контактировали с врачами, было сложно. Я очень устала от беготни по врачам, поликлиникам, перестала там развиваться. И решила вновь попробовать себя в медицине, — рассказывает Евгения.

С детства Евгения хотела заниматься творчеством — свой талант она раскрыла в скульптурах из проволоки Фото: Густаво Зырянов

Опыт в продажах не прошёл зря: Евгения знала всё о новых лекарствах и приобрела важный для врача навык, которому не учет в медвузе, — возражать собеседнику, но не конфликтовать, что особенно необходимо при общении с пациентами. Евгения считает, что именно в тот момент у неё появилась потребность помогать людям. Ещё во время работы в фармкомпании она начала консультировать в частной клинике — по выходным, чтобы никто не узнал. Сейчас девушка смеётся, что по субботам уходила отдыхать от продаж на приём.

Одна из фигурок сейчас украшает парк «Слабо?!» в Заельцовском бору Фото: Густаво Зырянов

После фармкомпании Евгения устроилась в муниципальную поликлинику, где, по её словам, «хапнула стресса».

— Всё моё желание помогать в муниципальной поликлинике разбилось. Я пришла как участковый доктор, меня не взяли как пульмонолога, хотя на руках были все сертификаты. Там ни медсестры, ни своего кабинета. Работаешь с 08:00 до 22:00 за небольшие деньги. Огромная нагрузка, толпа людей, а без медсестры врач сам пишет направление на анализы, рентген. Врач должен осматривать пациента, разговаривать с ним. На всё даётся 12 минут, исходя из этого к тебе записывают пациентов. Помимо тех, кто по записи, приходят очень больные люди, которым срочно нужна помощь. Две очереди, ты один, начинаешь звереть. В состоянии бесконечного стресса не успеваешь заполнять карточки, откладываешь их, — перечисляет она всё то, с чем вынужден сталкиваться врач в муниципальных учреждениях.

На одну фигурку может уйти несколько недель, а то и месяцев работы Фото: Густаво Зырянов

Пока Евгения работала терапевтом, то ездила на вызовы к пациентам, а там поняла, что многие не могут получить направление на бесплатное обследование, а на частные клиники у них нет денег.

— Талончиков 5, а за неделю приходит человек сто — в пятницу они стояли под дверью, ругались. Ты чувствуешь себя беспомощным, потому что не можешь помочь этим людям. У меня есть знания, я готова лечить, но как я должна это делать? Я не смогла, — рассказывает Евгения. — Врач не робот. Если я ушла из дома к 8 утра, а сейчас 21:30 и я сижу в кабинете, муж с ребёнком рядом ждут, когда же я закончу принимать, а пациенты сидят в очереди — понимаешь, что больше физически не выдержишь.

Еще одна фигурка авторства Евгении Лесовских Фото: Густаво Зырянов

К творчеству Евгения вернулась уже после 30 лет — после института она забросила рисование.

— Из поликлиники я ушла с мыслью, что я свободный человек. Приближалась весна, скоро должен был начаться дачный сезон, хотелось украсить участок. Всякие скульптуры, грибочки не вдохновляли, хотелось чего-то из необычных материалов. Моим вдохновителем стал скульптор Робин Вайт, училась по его работам, рассматривала фотографии. Мне даже снились его работы — хотела так же, — рассказывает Евгения.

Чаще всего большие скульптуры покупают москвичи Фото: Густаво Зырянов

Работы Евгении заметили и в Новосибирске — её позвали на «Сибирскую биеннале» Фото: Густаво Зырянов

Хорошую проволоку, да ещё в таких объёмах, в Новосибирске найти не так уж просто Фото: Густаво Зырянов

— Я долго стеснялась выходить в люди, не знаю почему. Я человек стеснительный, а что касается творчества — немного боюсь критики. Решила попробовать, а когда накопилось несколько скульптур, то решила поучаствовать в дне предпринимателя, это был 2018 год. Потом меня заметили и позвали на биеннале, — объясняет Евгения, как её работы попали на выставки современного искусства.

Евгения делает не только большие скульптуры, а ещё утварь для дома — например, такую подставку для горячего Фото: Густаво Зырянов