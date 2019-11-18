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Против громкой музыки, ремонта и тараканов: победите ли вы в войне с соседями?

Когда закон на их стороне, а когда можно качать права? Одной уверенности в правоте будет мало

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Здесь был&nbsp;Риччи Себастьяно

Здесь был Риччи Себастьяно

Они красят стены и паркуют велосипеды в подъезде, жарят шашлыки и высаживают цветы под окнами. Но на каждую соседскую выходку найдется и соответствующая статья закона, и требования СанПиНа. Или нет? Проверьте, разбираетесь ли вы в своих правах, или ваши соседи могут позволить себе лишнего?

Кто-то оставил велосипед на лестничной клетке. Будете терпеть?

    Сосед высадил цветы под окнами, никого не спросив. Имеет право?

      Вы просыпаетесь в восемь утра от того, что сосед врубил музыку. Он вообще нормальный?

        А сверлить стены дрелью в час, когда ваш ребенок спит, можно?

          Парковка переполнена, и соседу пришлось оставить машину прямо перед дверью в подъезд. Простите его?

            Посмотрите-ка на него! Сосед сделал пандус в подъезде! А если кто-нибудь навернется?

              Соседи позаботились о детях и поставили во дворе качели. Похлопаем им за это?

                А если сосед не платит за парковку и паркуется на газоне, как его назовете?

                  Сосед курит на балконе, а весь дым — в вашу квартиру. Есть смысл жаловаться?

                    В соседней квартире травят тараканов, а вас не предупредили. А должны были?

                      Лето. Тепло. Сосед вышел пожарить шашлыки под окна...

                        А если сосед разукрасил на свой вкус подъезд, а вам не нравится, его можно заставить все стереть?

                          Справились вы со всеми заданиями теста или нет, но теперь вас точно не провести! Сейчас вы знаете, как вести себя в любой непонятной ситуации. А если живете с соседями душа в душу, попробуйте вместе с ними пройти другие «Полезные тесты по понедельникам».

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                          КОММЕНТАРИИ (2)

                          Гость
                          18 ноя 2019 в 09:08

                          Про курение на балконе явная ложь

                          Фото пользователя
                          18 ноя 2019 в 09:14

                          На балконе курить нельзя. А в открытое рядом с ним окно - можно.