Против громкой музыки, ремонта и тараканов: победите ли вы в войне с соседями?

Они красят стены и паркуют велосипеды в подъезде, жарят шашлыки и высаживают цветы под окнами. Но на каждую соседскую выходку найдется и соответствующая статья закона, и требования СанПиНа. Или нет? Проверьте, разбираетесь ли вы в своих правах, или ваши соседи могут позволить себе лишнего?
Кто-то оставил велосипед на лестничной клетке. Будете терпеть?
Сосед высадил цветы под окнами, никого не спросив. Имеет право?
Вы просыпаетесь в восемь утра от того, что сосед врубил музыку. Он вообще нормальный?
А сверлить стены дрелью в час, когда ваш ребенок спит, можно?
Парковка переполнена, и соседу пришлось оставить машину прямо перед дверью в подъезд. Простите его?
Посмотрите-ка на него! Сосед сделал пандус в подъезде! А если кто-нибудь навернется?
Соседи позаботились о детях и поставили во дворе качели. Похлопаем им за это?
А если сосед не платит за парковку и паркуется на газоне, как его назовете?
Сосед курит на балконе, а весь дым — в вашу квартиру. Есть смысл жаловаться?
В соседней квартире травят тараканов, а вас не предупредили. А должны были?
Лето. Тепло. Сосед вышел пожарить шашлыки под окна...
А если сосед разукрасил на свой вкус подъезд, а вам не нравится, его можно заставить все стереть?
Справились вы со всеми заданиями теста или нет, но теперь вас точно не провести! Сейчас вы знаете, как вести себя в любой непонятной ситуации. А если живете с соседями душа в душу, попробуйте вместе с ними пройти другие «Полезные тесты по понедельникам».