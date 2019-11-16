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Новосибирцы устроили забег в –25. Смотрим на самых замёрзших и бесстрашных спортсменов

20 лучших фотографий забега вдоль Оби

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Некоторые участники были совсем бесстрашными и бегали с голым торсом

Некоторые участники были совсем бесстрашными и бегали с голым торсом

Сегодня в Новосибирске на территории парка отдыха «Пикниковый рай» состоялся забег «Забугор» с дистанциями 8 и 16 километров, несмотря на мороз –25 градусов. 

Лимит на прохождение короткой дистанции был полтора часа, на прохождение длинной — два с половиной. 

У участников забега шёл пар изо рта

У участников забега шёл пар изо рта

Некоторые, несмотря на погоду, выглядели особенно счастливыми

Некоторые, несмотря на погоду, выглядели особенно счастливыми

Маршруты проходили по разной местности — от Октябрьского моста до Бугринского

Маршруты проходили по разной местности — от Октябрьского моста до Бугринского

Участники были разного возраста

Участники были разного возраста

Некоторые, как казалось, бежали неспешно и парно

Некоторые, как казалось, бежали неспешно и парно

Одежда участников была покрыта снегом

Одежда участников была покрыта снегом

Да и их ресницы тоже

Да и их ресницы тоже

— Прошло всё хорошо, даже замечательно: было 107 участников — в основном из Новосибирска, но были и соседние регионы тоже. Маршрут забега проходил вдоль реки Обь — от Октябрьского моста до Бугринского моста. Специфика этого забега в том, что он идёт между двумя мостами и проводится в ноябре, как правило, в не самую благоприятную погоду, — пояснил корреспонденту НГС организатор забега Павел Розанов.

Забег проходил от Октябрьского моста

Забег проходил от Октябрьского моста

Спортсмены утеплялись как могли&nbsp;

Спортсмены утеплялись как могли 

Некоторые из них старались дополнительно защитить лицо

Некоторые из них старались дополнительно защитить лицо

Павел Розанов добавил, что забег проводится четвёртый раз: в этом году была холодная погода, как и в первый год, а в другие — погода была потеплее.

— Если бы было потеплее, возможно, участников было бы больше, но тех, кто пробегал, можно назвать самыми морозоустойчивыми бегунами в нашем городе. Все прибежали, все финишировали, никто себе ничего не отморозил, — добавил организатор.

Этот забег проходит в ноябре уже четвёртый раз

Этот забег проходит в ноябре уже четвёртый раз

Сразу видно, кто самый бесстрашный&nbsp;

Сразу видно, кто самый бесстрашный 

Участники выбирали между двумя маршрутами — на 1,5 и 2,5 часа

Участники выбирали между двумя маршрутами — на 1,5 и 2,5 часа

Спортсмены бежали вдоль реки

Спортсмены бежали вдоль реки

Всего было 107 участников

Всего было 107 участников

Некоторые новосибирцы участвуют в этом забеге не первый раз

Некоторые новосибирцы участвуют в этом забеге не первый раз

Среди участников были замечены и хаски&nbsp;

Среди участников были замечены и хаски 

Бегуны могли любоваться красивыми морозными пейзажами

Бегуны могли любоваться красивыми морозными пейзажами

По словам организатора, во время старта было –25 градусов, а потом температура немного поднялась

По словам организатора, во время старта было –25 градусов, а потом температура немного поднялась

В октябре новосибирцы тоже участвовали в забеге — они пробежали 21 километр по пересечённой местности.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Точняк
16 ноя 2019 в 18:57
+2 −0

Нас директор заставил, в рамках физподготовки сотрудников чопа,бегать вокруг плотниково.Воздух чистый и месте живописные,но у...

с богаткова
16 ноя 2019 в 18:56
+0 −2

Бегут, но смартфон из рук не выпускают. Еще и эти новомодные беспроводные наушники. Они что вообще без интернета не могут? Это...

Фото пользователя
16 ноя 2019 в 18:55
+1 −1

Внук участвует в забеге, а мне слишком много лет (70+).