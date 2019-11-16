Новосибирцы устроили забег в –25. Смотрим на самых замёрзших и бесстрашных спортсменов

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25 октября 2019
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Сегодня в Новосибирске на территории парка отдыха «Пикниковый рай» состоялся забег «Забугор» с дистанциями 8 и 16 километров, несмотря на мороз –25 градусов.
Лимит на прохождение короткой дистанции был полтора часа, на прохождение длинной — два с половиной.
— Прошло всё хорошо, даже замечательно: было 107 участников — в основном из Новосибирска, но были и соседние регионы тоже. Маршрут забега проходил вдоль реки Обь — от Октябрьского моста до Бугринского моста. Специфика этого забега в том, что он идёт между двумя мостами и проводится в ноябре, как правило, в не самую благоприятную погоду, — пояснил корреспонденту НГС организатор забега Павел Розанов.
Павел Розанов добавил, что забег проводится четвёртый раз: в этом году была холодная погода, как и в первый год, а в другие — погода была потеплее.
— Если бы было потеплее, возможно, участников было бы больше, но тех, кто пробегал, можно назвать самыми морозоустойчивыми бегунами в нашем городе. Все прибежали, все финишировали, никто себе ничего не отморозил, — добавил организатор.