Новосибирцы устроили забег в –25. Смотрим на самых замёрзших и бесстрашных спортсменов

Некоторые участники были совсем бесстрашными и бегали с голым торсом Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня в Новосибирске на территории парка отдыха «Пикниковый рай» состоялся забег «Забугор» с дистанциями 8 и 16 километров, несмотря на мороз –25 градусов. Лимит на прохождение короткой дистанции был полтора часа, на прохождение длинной — два с половиной.

У участников забега шёл пар изо рта Фото: Александр Ощепков / НГС

Некоторые, несмотря на погоду, выглядели особенно счастливыми Фото: Александр Ощепков / НГС

Маршруты проходили по разной местности — от Октябрьского моста до Бугринского Фото: Александр Ощепков / НГС

Участники были разного возраста Фото: Александр Ощепков / НГС

Некоторые, как казалось, бежали неспешно и парно Фото: Александр Ощепков / НГС

Одежда участников была покрыта снегом Фото: Александр Ощепков / НГС

Да и их ресницы тоже Фото: Александр Ощепков / НГС

— Прошло всё хорошо, даже замечательно: было 107 участников — в основном из Новосибирска, но были и соседние регионы тоже. Маршрут забега проходил вдоль реки Обь — от Октябрьского моста до Бугринского моста. Специфика этого забега в том, что он идёт между двумя мостами и проводится в ноябре, как правило, в не самую благоприятную погоду, — пояснил корреспонденту НГС организатор забега Павел Розанов.

Забег проходил от Октябрьского моста Фото: Александр Ощепков / НГС

Спортсмены утеплялись как могли Фото: Александр Ощепков / НГС

Некоторые из них старались дополнительно защитить лицо Фото: Александр Ощепков / НГС

Павел Розанов добавил, что забег проводится четвёртый раз: в этом году была холодная погода, как и в первый год, а в другие — погода была потеплее. — Если бы было потеплее, возможно, участников было бы больше, но тех, кто пробегал, можно назвать самыми морозоустойчивыми бегунами в нашем городе. Все прибежали, все финишировали, никто себе ничего не отморозил, — добавил организатор.

Этот забег проходит в ноябре уже четвёртый раз Фото: Александр Ощепков / НГС

Сразу видно, кто самый бесстрашный Фото: Александр Ощепков / НГС

Участники выбирали между двумя маршрутами — на 1,5 и 2,5 часа Фото: Александр Ощепков / НГС

Спортсмены бежали вдоль реки Фото: Александр Ощепков / НГС

Всего было 107 участников Фото: Александр Ощепков / НГС

Некоторые новосибирцы участвуют в этом забеге не первый раз Фото: Александр Ощепков / НГС

Среди участников были замечены и хаски Фото: Александр Ощепков / НГС

Бегуны могли любоваться красивыми морозными пейзажами Фото: Александр Ощепков / НГС

По словам организатора, во время старта было –25 градусов, а потом температура немного поднялась Фото: Александр Ощепков / НГС