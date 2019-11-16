16 ноября суббота
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 3/10
usd 63.89
eur 70.41

Темы

СЕЙЧАС -17°С
Пробки 3/10
usd 63.89
eur 70.41

Все новости

Все новости
Спорт
Подробности

«Скорая приехала, но спасти его не удалось»: что случилось с чемпионом-тяжеловесом из Новосибирска

Олегу Сайденцалю было 44 года. Он умер в Москве, куда приехал на соревнования

Поделиться

3 688
19 Обсудить
Олегу Сайденцалю было 44 года.&nbsp;Трагедия произошла вечером в четверг, 14 ноября

Олегу Сайденцалю было 44 года. Трагедия произошла вечером в четверг, 14 ноября

В четверг, 14 ноября, в Москве умер известный пауэрлифтер из Новосибирска — 44-летний Олег Сайденцаль. Что случилось в тот день и каким человеком он был — НГС рассказали его близкие.

У спортсмена, по предварительным данным, остановилось сердце.

— Врачи сказали, что даже если бы они запустили сердце, это был бы инфаркт. Скорая прибыла своевременно, но он умер на месте. Врачи проводили реанимационные действия, но это было бессмысленно, — рассказал друг пауэрлифтера. 

Для близких и друзей Олега Сайденцаля случившееся стало большой трагедией. Они вспоминают его только хорошими словами:

— Это единственный человек, с которого я брал пример. Он мне был как отец, не просто спортсмен и чемпион всего чего можно. Он — огромный человек, с огромной душой, очень скромный. И эта скромность ни капли не убавляет, а придаёт ещё больше человеческого величия. Он всегда говорил, что всё, что в этом мире есть, всё это не важно, важен этот день, этот момент и близкие люди, важно быть хорошим человеком — простым и порядочным. Это самый достойнейший человек, который пришёл в этот мир достойно и ушёл достойно.

Друг пауэрлифтера добавил, что Олег Сайденцаль держался всегда как воин:

— Всегда улыбался, всегда шутил, всегда был добрым. Этот человек вселял надежду в других. Все, кто его знал, понимали, что он особенный. Что за этим человеком пойдут. Я не хочу, чтобы его имя кануло в Лету.

Сейчас близкие спортсмена едут на прощание в Москву перед тем, как оцинкуют гроб и отправят самолётом в Новосибирск. Сегодня у Олег Сайденцаля должны были быть соревнования, а потом — свадьба друга.

— Спорт тут не при чём: он здоров как бык. Обвинить спорт нельзя. Может, нервы, может, человек копил в себе переживания — остаётся только догадываться. Без подробностей — остановка сердца. Лучше говорить о том, каким он был человеком с большой буквы, — рассказал друг Олега Сайденцаля.

Родственник и бывший тренер Олега Сайденцаля Павел Исаков рассказал, что Олег был самым ярким, добрым и отзывчивым человеком. Павел начинал его тренировать, а потом уже спортсмен тренировался сам.

— Конечно, это было неожиданно, как можно такое ожидать?! С сердцем у него не было проблем, он был здоров. Сегодня он должен был выступать на чемпионате мира. Он был выдающимся спортсменом. Сегодня отправим его домой, — добавил Павел Исаков.

Ночью тело спортсмена доставят в Новосибирск, похороны пройдут завтра на Заельцовском кладбище.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и друзьям погибшего.

Для новосибирского спорта это не первая потеря за последнее время. Уходят люди и в возрасте, и совсем молодые спортсмены. В феврале хоккеист умер во время матча на ледовой арене. А в октябре от рака умер 29-летний защитник «Сибири» —  он боролся с болезнью больше года и планировал вернуться в спорт.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пауэрлифтингспортспортсменМосква

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (19)

с богаткова
16 ноя 2019 в 18:14

Доказано, что полезна физическая активность, а не спорт.
Сердце, говоря простым языком, изнашивается при занятиях спортом. И вот они последствия.

Доктор
16 ноя 2019 в 18:21

Профилактика инфаркта - это прежде всего отказ от курения, т.к. оно тотально разрушает сердечно-сосудистую систему. Алкоголь если и употреблять то в умеренных количествах.
Не перенапрягаться в спорте.
Регулярный секс.
Контроль артериального давления и если есть АГ - то ее нужно лечить.
Выявление уровня холестерина и т.д.
Помните об этом.

Фото пользователя
16 ноя 2019 в 18:17

Сердце слабое было... Вот и результат... Зачем выделовался не понятно...