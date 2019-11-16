«Скорая приехала, но спасти его не удалось»: что случилось с чемпионом-тяжеловесом из Новосибирска

Олегу Сайденцалю было 44 года. Трагедия произошла вечером в четверг, 14 ноября Фото: «Команда | LEGION | Пауэрлифтинг» / vk.com

В четверг, 14 ноября, в Москве умер известный пауэрлифтер из Новосибирска — 44-летний Олег Сайденцаль. Что случилось в тот день и каким человеком он был — НГС рассказали его близкие.

У спортсмена, по предварительным данным, остановилось сердце.

— Врачи сказали, что даже если бы они запустили сердце, это был бы инфаркт. Скорая прибыла своевременно, но он умер на месте. Врачи проводили реанимационные действия, но это было бессмысленно, — рассказал друг пауэрлифтера.

Для близких и друзей Олега Сайденцаля случившееся стало большой трагедией. Они вспоминают его только хорошими словами:

— Это единственный человек, с которого я брал пример. Он мне был как отец, не просто спортсмен и чемпион всего чего можно. Он — огромный человек, с огромной душой, очень скромный. И эта скромность ни капли не убавляет, а придаёт ещё больше человеческого величия. Он всегда говорил, что всё, что в этом мире есть, всё это не важно, важен этот день, этот момент и близкие люди, важно быть хорошим человеком — простым и порядочным. Это самый достойнейший человек, который пришёл в этот мир достойно и ушёл достойно. Друг пауэрлифтера добавил, что Олег Сайденцаль держался всегда как воин: — Всегда улыбался, всегда шутил, всегда был добрым. Этот человек вселял надежду в других. Все, кто его знал, понимали, что он особенный. Что за этим человеком пойдут. Я не хочу, чтобы его имя кануло в Лету. Сейчас близкие спортсмена едут на прощание в Москву перед тем, как оцинкуют гроб и отправят самолётом в Новосибирск. Сегодня у Олег Сайденцаля должны были быть соревнования, а потом — свадьба друга. — Спорт тут не при чём: он здоров как бык. Обвинить спорт нельзя. Может, нервы, может, человек копил в себе переживания — остаётся только догадываться. Без подробностей — остановка сердца. Лучше говорить о том, каким он был человеком с большой буквы, — рассказал друг Олега Сайденцаля.