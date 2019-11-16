«Дети выскочили, как были, — в пижамах, босиком»: подробности пожара на Пархоменко, откуда спаслись пять человек

Так выглядела территория дома во время тушения пожара Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Сегодня утром на улице Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар в частном доме, который тушили более 40 минут. Сгорел частный дом, повреждены ещё соседский дом, сарай, два гаража. В одном из них сгорела машина. В пожаре пострадал мужчина, который находится сейчас в реанимации. Журналист НГС узнал о том, как спасалась его семья — трое детей, жена и её брат.

Что произошло Пожар на улице Пархоменко произошёл рано утром, около 09:00 у дома уже были пожарные, которые тушили его примерно 40 минут. В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что к прибытию пожарных дом был полностью в огне — это говорит о позднем обнаружении.

Помимо самого дома, огонь затронул ещё и другие постройки — сарай, два гаража и соседский дом. В одном из гаражей сгорел легковой автомобиль. В пожаре пострадал мужчина, которого госпитализировали в ожоговый центр. Где сейчас пострадавший хозяин дома В пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы журналисту НГС подтвердили, что мужчина находится у них, в реанимации ожогового центра — его состояние тяжёлое.

В ликвидации пожара было задействовано 32 человека и пять единиц техники Фото: Александр Волков

Как спаслась его семья О том, как семья спаслась, журналисту НГС рассказала их знакомая Ольга, которая пообщалась с ними. У самих погорельцев пока нет даже телефона, поэтому вся связь с ними теперь через сестру. — Я общалась с погорельцами — они сейчас не в состоянии сами всё описывать. Это мои знакомые, и судьба их мне не безразлична. Семья с тремя маленькими детьми: одной — шесть, другой — три, третья — полгода, — говорит Ольга.

Так дым от пожара выглядел издалека Фото: Александр Волков

«Произошёл взрыв» У этой семьи сегодня ночевал брат хозяйки. — Он проснулся от того, что идёт задымление. Они открыли дверь, а оттуда идут языки пламени. Разбили окна, спасли детей, попытались собрать документы. Жена с детьми и братом успели выйти из дома. Произошёл взрыв, наверное, бытового газа. Хозяина дома завалило — он сейчас находится в ожоговом центре, в реанимации. Более 50% ожогов. Не приходит в сознание. Судя по рассказам моих знакомых, возгорание началось во второй половине дома. С чем это связано — никто не знает. Соседей, где началось возгорание, скорее всего, не было дома, они появились недавно, — поясняет Ольга.

Хозяйка семьи с детьми сейчас находится у своей мамы. — Дети, как были, — в пижамах, и она как была, в пижаме, босиком. Женщина, которая пострадала, на данный момент ищет памперсы и питание. Одежду для себя и для детей, чтобы их переодеть и переодеться. Она как выскочила на снег босиком, так и есть. Любая помощь нужна. В дальнейшем вопрос проживания остаётся открытым. Люди остались без документов, без ничего. Естественно, никакие дома не были застрахованы. У них нет даже телефона, — переживает Ольга. Поэтому сама семья только недавно узнала, где находится их папа и муж.

Причины пожара пока не названы Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

«Нажито это всё непосильным трудом» Ольга увидела, какие комментарии к этому происшествию в соцсетях пишут люди и возмутилась. Её расстроило то, что люди писали, что нужно бросить курить, не разобравшись. — Не дай бог никому пережить ни пожар, ни потоп — это такие страшные вещи. Ложишься спать — у тебя всё благополучно, утром просыпаешься — а у тебя ничего нет. Что жил, то зря. Нажито это всё в наше время, можно сказать, непосильным трудом, — замечает она.

Кроме того, в комментариях злорадствовали по поводу того, чем занимался пострадавший мужчина. Он ремонтировал автомобили. Ольга рассказывает, что именно так и подружилась с этой семьёй.

Фотография очевидца, сделанная около 10 часов утра Фото: Александр Волков

— А как ему троих детей обеспечивать? Да он хватался за любую работу. Мы познакомились таким образом: у меня сломалась машина, совершенно незнакомый для меня человек на тот момент мне помог. По-честному не сорвал с меня бешеных денег, просто отозвался. Он очень отзывчивый человек. К нему едут люди — он самоделкин. Очень многое умеет делать, — заверяет она. Кроме того, в соцсетях люди задаются вопросом расселения этой семьи. Ольга надеется, что он не останется без внимания. — Муж в реанимации без сознания, она одна с тремя детьми на руках, в шоке, один ребёнок получил незначительные ожоги. Ей главное сейчас детей привести в чувство, потом себя. Я думаю, что администрация (района. — Прим. ред.) должна же отреагировать каким-то образом на это. Там пострадало четыре семьи (по словам Ольги, огонь затронул два дома по две половины, но МЧС об этом не сообщало.— Прим. ред.).

