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Истории

Из России за деньгами: 4 истории о русских, которые делают бизнес за границей

Эти истории похожи на кино, но случились в реальности с нашими соотечественниками

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Они сделали бизнес в незнакомой стране и расскажут вам, как

Они сделали бизнес в незнакомой стране и расскажут вам, как

Если бы эти люди однажды не покинули малую родину, у Скарлетт Йоханссон не было бы каменного ожерелья, а австралийцы не украшали бы стены своих офисов картинами из эпоксидной смолы. Смекалистые русские, которые подбили под себя бизнес на соседних континентах, рассказывают истории своего успеха.

Прилетел из Перми в США, чтобы обвешать камнями голливудских звезд

Куин Латифа и Алекс Солджер на вручении премии принцессы Грейс

Куин Латифа и Алекс Солджер на вручении премии принцессы Грейс

Алексей Солдатов родился в Перми и с детства был фанатом конструирования: то макет железной дороги на всю квартиру построит, то литьем прямо в подъезде займется, да так, что раскаленный металл зальет соседскую площадку! Чем бы дитя не тешилось, лишь бы всё было на пользу. Так Солдатов вырос в ювелира и художника по украшениям.

Сначала он работал на пермском заводе, затем часто ездил в командировки в США, пока, наконец, не решил остаться в Манхэттене с концами. Устраиваться на работу пошел в легендарный Tiffany.

— Я пришел на завод. Меня привели к двум старым мастерам-европейцам, которые трудились над изделием, и спросили: «За сколько ты эту модель сделаешь?» Я ответил: «За недельку». Мне сказали: «Странно, они второй месяц работают вдвоем, всё сделать не могут. Сколько ты хочешь по деньгам?» Я дал ответ, что по деньгам договоримся, но для меня главное, чтобы на изделии стояло мое имя. Они не разрешили. Так я не попал в Tiffany, — вспоминает пермяк.

Украшения, которые создает Алекс Солджер, носят голливудские звезды

Украшения, которые создает Алекс Солджер, носят голливудские звезды

В середине 90-х ювелирка так закрутила мужчину, что от Алексея Солдатова ничего не осталось, зато появился Alex Soldier — мастер, который делает украшения и призы для звезд Голливуда. Например, премия принцессы Грейс — награда, ежегодно присуждаемая знаменитостям за благотворительность в искусстве. Среди прошлых победителей были Джеймс Кэмерон, Куин Латифа, Роберт Редфорд, Дик Ван Дайк, Сисили Тайсон, Джули Эндрюс, Дензел Вашингтон, Мэнди Патинкин и Линн Уайетт. Для них художник разработал награды.

Сейчас у Алексея свое производство в Нью-Йорке и ученики. Но из Америки его постоянно тянет на родину — узнать, как дела у старых друзей и одноклассников. А если в Пермь дорога не складывается, Алекс находит родные места в США. Больше о ювелире расскажет 59.RU.

Улетел из Сибири в Ванкувер, чтобы встреча с енотом изменила жизнь

Сибиряк Никита Даньшин создает игры в Канаде, а деньги на них просит у всего виртуального мира

Сибиряк Никита Даньшин создает игры в Канаде, а деньги на них просит у всего виртуального мира

Пока одни родители контролируют детей и время, которое те проводят в гаджетах, другие позволяют сидеть отпрыскам в компьютерах и телефонах до посинения. Иногда такие истории заканчиваются хорошо: из детей получаются талантливые разработчики и гейм-дизайнеры. Никита Даньшин из Красноярска в свое время стал первым парнем во дворе, у кого появился компьютер.

— С 6 до 17 лет я не пропускал мимо себя вообще ни одной игры. Играл во всё, до чего дотягивались мои маленькие пиратские руки. Игры для меня всегда были чем-то недосягаемым, но где-то в 2008–2010 годах индустрия стала доступна. В 2012 году началась некая золотая лихорадка: люди, наслушавшись историй успеха меленьких независимых компаний, ринулись в индустрию, рассчитывая стать миллионерами. У кого-то это получается, но это меньше процента, — вспоминает Никита.

В 17 он уехал в Ванкувер за высшим образованием, через несколько лет получил гражданство и стал зарабатывать деньги тем, что умеет, — придумывать компьютерные игры. В начале прошлого года гейм-сообщество оценило его игрушку про енота-детектива, но мало кто знал, что идея внедрить в сюжет пиксельного енота к разработчику буквально пришла.

— Ко мне на задний двор забежали еноты и растребушили весь мусор, стоявший снаружи. Я выбегал во двор и разгонял их с помощью трубы. Музыкальной трубы, дудел громко, и они убежали. Ровно с этого момента мы начали размышлять о том, как жили бы еноты в сообществе, и в конце концов пришли к этой идее, — рассказывает сибиряк.

Никита разрабатывает игрушки, деньги на которые дают геймеры со всего мира. Возвращаться в Россию он не планирует. А почему — знают на NGS24.RU.

Поменяла Тюмень на Австралию, чтобы рисовать картины смолой

Офисную работу Мария поменяла на художества

Офисную работу Мария поменяла на художества

Чтобы получать от хобби деньги, этой девушке пришлось улететь на другой конец планеты. в Тюмени Мария Петрова работала в компании бытовой химии и косметики, но стоило улететь в Австралию, как она стала рисовать морские пейзажи эпоксидной смолой.

Впрочем, с искусством всё сложилось не сразу, два года Марии пришлось потрудиться аккаунт-менеджером. Но первый же отпуск стал для новоиспеченной австралийки последним: в офис Мария так и не вернулась. Поняла, что рисовать смолой не только интересно, но и прибыльно: во-первых, австралийцы любят море — а эпоксидка передает стихию более чем реально. Во-вторых, за необычное искусство покупатели готовы щедро платить: картина 1,5 на 1,8 метра стоит 9,5 тысячи австралийских долларов или 450 тысяч рублей.

За одну картину австралийцы выкладывают тысячи долларов

За одну картину австралийцы выкладывают тысячи долларов

— В Австралии можно заработать на любой профессии, и в том числе будучи художником. Приезжая в Россию, я понимаю, что не смогу там зарабатывать тем, что нравится. Нет для меня места в Тюмени теперь, если я сейчас приеду и начну свой бизнес как художник, то, наверное, только лет через 10 смогу оплачивать себе достойное существование. А в Австралии кем бы ты ни работал, ты сможешь себе заработать на жизнь. И разницы в зарплатах офисного работника и, например, официантки — нет, — рассказывает девушка.

Историю Марии рассказывал 72.RU. Подробности и много классных картин вы увидите здесь.

Приехали из Екатеринбурга в Порту, чтобы кормить европейцев творожной запеканкой

Уральцы открыли кофейню в Порту и украсили ее буржуйками и лыжами

Уральцы открыли кофейню в Порту и украсили ее буржуйками и лыжами

Мария и Алексей собирались иммигрировать в Новую Зеландию, но их планы испортил отпуск. Несколько дней в Порту влюбили екатеринбуржцев в этот город, они собрали вещи и переехали на ПМЖ. Работать по найму бывшая пиарщица и финансист не собирались — в Европе небольшая зарплата, да и устроиться без знания языка в престижную компанию проблематично. Тогда россияне рискнули открыть свое кафе, где можно было бы не только подкрепиться, но и взять в аренду велосипед.

— Когда мы сами были туристами в Португалии, мы столкнулись с проблемой сытных и доступных завтраков: традиционно португальцы начинают день с чашки кофе и торрады — пышного тоста из белого хлеба с маслом. Максимум — тошта мишта — сэндвич из тонкого сыра с ветчиной. Скрэмбл, йогурты и уж тем более каши встречались скорее в сетевых отелях. Да, типичный португальский завтрак очень бюджетен — около 2 евро, но одними булками сыт не будешь. Сейчас в нашем кафе можно прилично позавтракать на 7–8 евро, — рассказывает Мария.

Кафе с сытными завтраками оказалось успешным, тогда пара решила открыть вторую точку с уральской душой: с малой родины заказали коньки и распиленные лыжи, установили две печки-буржуйки, а в десерты внедрили творожную запеканку, но чтобы местные не пугались, назвали ее тартом с карамелью.

— Мы не сталкивались с негативом со стороны других заведений. Здесь каждый занимает свою нишу, у каждого своя понятная аудитория, и заведению, которое с утра подает круассаны и булочки, особо нечего делить с бургерной или бранч-кафе, — делится Мария. — Даже наоборот, сотрудники соседнего места помогали нам в паре сложных ситуаций с электрикой или когда у нас украли велосипед, который стоял для декора снаружи. У португальцев я не заметила негативного или пренебрежительного отношения к иммигрантам.

На стене в кофейне висят лыжи, которые привезли из России

На стене в кофейне висят лыжи, которые привезли из России

Кто ходит завтракать в русское кафе и как супруги случайно стали героями местной прессы — знает E1.RU. А если вы знаете увлекательные истории о переездах, поменявших жизнь, или уехали сами — пишите на rednews@iportal.ru. И мы о вас всем расскажем!

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КОММЕНТАРИИ (16)

Qwerty
16 ноя 2019 в 11:02
+2 −2

У первого кадра явно деньги за пазухой были припрятаны, а остальные ребятишки просто должны сказать спасибо своим родителям...

знаток
16 ноя 2019 в 11:48
+1 −2

Всем более-менее думающим людям давно уже понятно, что в нашей стране им ничего не светит. Поэтому кто тушкой, кто чучелом...

Анечка
16 ноя 2019 в 12:12
+1 −1

В России зарабатывать все сложнее и
сложнее, увеличиваются налоги , проверки, инфляция. Люди беднеют, спрос падает. Какие...